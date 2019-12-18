 Мы в Грузии убили культ чиновника, в Украине он пока не уничтожен, - Сакварелидзе. ВИДЕО

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший первый зампрокурора Грузии Давид Свкварелидзе.
"Мы в Грузии убили, уничтожили культ чиновника в Грузии, это было очень важно на ментальном уровне. Культ чиновника в Украине до сих пор не уничтожен, к сожалению. Все вот поздравляют… Чтобы сегодня идти в какие-то силовые и государственный органы, надо соболезновать человеку, на самом деле. Поздравить можно с результатом, если он будет достигнут, или страну можно поздравить. А сейчас с чем поздравлять? Надо два кирпича держать в руках и бить себя этими кирпичами, пока ты не выйдешь на реальный уровень развития в плане уменьшения преступности или роста экономики", - пояснил Сакварелидзе.
Полную версию интервью с Давидом Сакварелидзе смотрите на youtube-канале Цензор.НЕТ.
Он, "Слуги ізраїльського народу" уже готують закон про подвійне громадянство. Він написаний так, що першими його отримають жителі иорданської долини.
І буде тобі щастя!
Ви свідомо підміяєте поняття, щоб з'їхати з теми.
Маємо змінити менталітет чиновника, щоб він знав, що за порушення закону його чекає неминуча кара і ця кара повсякчас буде більшою, ніж профіт, що він може отримати за порушення закону - Сакварелідзе абсолютно правильно каже.
У нас хватает врагов - кацапы и коррумпированные чиновники - это две самые большие проблемы Украины.
18.12.2019 г.
Зеленский провел встречу с Разумковым, и руководством фракции СН. Категорическое указание - закон о земле должен быть принят до Нового года.
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Игровые автоматы возле школ? скупка земли жульем?
Сокращение армии дармоедов-чиновников раз в 5, увеличение их ответственности, перелом их сознания, чтобы они знали, что они обслуживающий персонал, а не вершители судеб и тд.
А его слова просто скулеж голодной собачки просящей вернуть миску с едой
А его слова просто скулеж голодной собачки просящей вернуть миску с едой
пускай про прокуроские з/п и взятки в сотни тыщ у.е напишет...
и будет видно, у кого культ вырос...
работяги нижнего звена получают 5000 грн.
это культ по твоему?