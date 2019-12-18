EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
  741  41
Все про:коррупция (7590) чиновник (1375) Сакварелидзе (297)

 Мы в Грузии убили культ чиновника, в Украине он пока не уничтожен, - Сакварелидзе. ВИДЕО

В Грузии была создана консолидированная система в государственном управлении с идеологическими ценностями. Чиновники в Грузии понимали, что их ждет наказание за нарушения закона и они не смогут откупиться и вернуться на госдолжность.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший первый зампрокурора Грузии Давид Свкварелидзе. 

Также читайте: Со следующего года вводим ключевые показатели эффективности деятельности руководителей ОГА, - Гончарук

"Мы в Грузии убили, уничтожили культ чиновника в Грузии, это было очень важно на ментальном уровне. Культ чиновника в Украине до сих пор не уничтожен, к сожалению. Все вот поздравляют… Чтобы сегодня идти в какие-то силовые и государственный органы, надо соболезновать человеку, на самом деле. Поздравить можно с результатом, если он будет достигнут, или страну можно поздравить. А сейчас с чем поздравлять? Надо два кирпича держать в руках и бить себя этими кирпичами, пока ты не выйдешь на реальный уровень развития в плане уменьшения преступности или роста экономики", - пояснил Сакварелидзе.

Полную версию интервью с Давидом Сакварелидзе смотрите на youtube-канале Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/v3166027
 
   
 Топ комментарии
 
И что ? Территории потеряли и заискивают перед кацапьем . В Батуми был в августе, местный плебс очент опечален отсутствием расейских туристов...
 показать весь комментарий
 
Дивно, вони в Грузії убілі культ, сдєлалі ідєалную страну, нєт кАрупциї, всЙО харашо... Тоді якого хера ви сидите тут в Україні? Мы в Грузии убили культ чиновника, в Украине он пока не уничтожен, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 6213
 показать весь комментарий
 
Что характерно - против реальных нужных реформ выступают именно те, кто горяче поддерживает Порошенко. Совпадение?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В дупу! То євреї нас лікують, то гузини. В дупу всіх!
 показать весь комментарий
 
 
Страна и её жители достойны своих правителей!
 показать весь комментарий
 
В дупу наших чінуш, що у більшості є геть не потрібними дармоїдами із почуттям власної величі.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, і замінимо їх єврейськими.
Он, "Слуги ізраїльського народу" уже готують закон про подвійне громадянство. Він написаний так, що першими його отримають жителі иорданської долини.
І буде тобі щастя!
 показать весь комментарий
 
 
Кому еще не понятно что жиди зачищают Европу от гоев???
 показать весь комментарий
 
Єврейські сюди не поїдуть чинушами працювати, як вони не поїхали у Грузію.
Ви свідомо підміяєте поняття, щоб з'їхати з теми.
Маємо змінити менталітет чиновника, щоб він знав, що за порушення закону його чекає неминуча кара і ця кара повсякчас буде більшою, ніж профіт, що він може отримати за порушення закону - Сакварелідзе абсолютно правильно каже.
 показать весь комментарий
 
 
Они сюда на ПМЖ хотят переехать, а их чинуши уже и так здесь!
 показать весь комментарий
 
 
Харе эти сказки про серого бычка выдумывать.
У нас хватает врагов - кацапы и коррумпированные чиновники - это две самые большие проблемы Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе у дитинстві євреї згвалтували?
 показать весь комментарий
 
Істоти які вибрали клоуна президента навряд чи здатні самостійно мислити і керувати, тільки зовнішнє управління!
 показать весь комментарий
 
 
Хроника одного Президента ...

18.12.2019 г.

Зеленский провел встречу с Разумковым, и руководством фракции СН. Категорическое указание - закон о земле должен быть принят до Нового года.

Разумков затребовал от МВД внутреннюю охрану здания ВР Украины.

Французский источник. Макрон при разговоре с Путиным рекомендовал воздержаться от долгосрочных обязательств по транзиту через Украину.
Корниенко, Богдан, Аваков, Ермак убеждают Зеленского немедленно отстранить Баканова от руководства СБУ.
Немецкий источник Меркель при разговоре с Путиным категорически настаивает на заключении долгосрочного контракта п транзиту газа.
Никаких реальных договоренностей во время визита в Азербайджан заключено не было.
Комитет Гетманцева отправил на доработку все законопроекты по игровому бизнесу, включая президентский. Дикий конфликт по этому поводу с зам. главы ОПУ Тимошенко закончился вызовом на утро сегодня Гетманцева в ОПУ.17.12.2019 г.

В СБУ идет расширенная коллегия

В бой против СБУ брошено ГБР Трубы. Возбуждено 26 дел против высших руководителей СБУ и начальников главков.
 показать весь комментарий
 
 
Больше страстей! Давай исчо! Нагнетай и фантазируй!
 показать весь комментарий
 
А казали, що соя не шкодить організму.
 показать весь комментарий
 
Идея любопытная, но кто, как и где их всех хоронить будет?
 показать весь комментарий
 
Что характерно - против реальных нужных реформ выступают именно те, кто горяче поддерживает Порошенко. Совпадение?
 показать весь комментарий
 
 
А кого підтримувати, утриманців Коломойського?
 показать весь комментарий
 
Сакварелідзе - це утриманець Коломойскього? Зовсім подуріли?
Суть не у прізвищах, а у принципі. Чинуша - то не цар і бог, то обслуговуючий персонал для населення - не більше і не менше. Так має бути!
 показать весь комментарий
 
 
Какие реформы тебе "реально нужны"?)
Игровые автоматы возле школ? скупка земли жульем?
 показать весь комментарий
 
 
Текст статьи почитай - там написано, какие реформы мне реально нужны.
Сокращение армии дармоедов-чиновников раз в 5, увеличение их ответственности, перелом их сознания, чтобы они знали, что они обслуживающий персонал, а не вершители судеб и тд.
 показать весь комментарий
 
"Перелом в сознании" надо начинать с бубочки которое решило шо рас его избрали то оно теперь шо-то вроде царя с единоличным правом казнить и миловать и торговать суверенитетом.
 показать весь комментарий
 
Стрелки-то не нужно переводить на "бубочек". Вы на свою реакци на слова Сакварелидзе посмотрите - она ничем не лучше.
 показать весь комментарий
 
Сакварелидзе вор и взяточник которого зачем то вытащили из нафталина и пиарят в никому не нужном интерьвью.
А его слова просто скулеж голодной собачки просящей вернуть миску с едой
 показать весь комментарий
 
Порошенко вор и взяточник которого зачем то вытащили из нафталина и пиарят в никому не нужном интерьвью.
А его слова просто скулеж голодной собачки просящей вернуть миску с едой
 показать весь комментарий
 
В банках касирів замінили термінали, так і з чиновником - замінити на термінал.
 показать весь комментарий
 
 
Увеличение ответственности для чиновников всех мастей и уменьшение их значимости и количества - в интересах Украины и украинцев. А Сакварелидзе - гражданин Украины.
 показать весь комментарий
 
 
И что ? Территории потеряли и заискивают перед кацапьем . В Батуми был в августе, местный плебс очент опечален отсутствием расейских туристов...
 показать весь комментарий
 
 
Отожрали вместе с Сааком рыла в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Дивно, вони в Грузії убілі культ, сдєлалі ідєалную страну, нєт кАрупциї, всЙО харашо... Тоді якого хера ви сидите тут в Україні?
 показать весь комментарий
 
 
Щоб допомгти Україні зробити те ж саме.
 показать весь комментарий
 
Культ якого чиновника - того, що провідним спеціалістом в РДА 5000 отримує, чи прокурор відділу в обласній прокуратурі (бувші помічники прокурора), якому нема й 40, а він мало того що за рік півмільйона зарплати має, ще й інвалідність собі вчасно зробив (за хабара), - плюс двісті тисяч ще, п'є курить і дівок топче (як "справжний" інвалід)?
 показать весь комментарий
 
 
та отож...
пускай про прокуроские з/п и взятки в сотни тыщ у.е напишет...
и будет видно, у кого культ вырос...
 показать весь комментарий
 
Грузия слилась реформаторы. Кланы победили.
 показать весь комментарий
 
Если они такие хорошие, то почему здесь и проигрывают все выборы подряд?
 показать весь комментарий
 
Вот представьте, что Порошенко едет куда-то становится говернором Кахетии или Мегрелии. Невероятно? Так с какой радости у нас возможно
 показать весь комментарий
 
а культ идиота Сакварелидзе не убили ?
работяги нижнего звена получают 5000 грн.
это культ по твоему?
 показать весь комментарий
 
Какого хрена делает в Украине этот недобитый пидлабузник саакашвили??
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх