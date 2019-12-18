 У Зеленского нет уголовной политики по борьбе с преступностью, а в экономической команде президента нарциссические лидеры, - Сакварелидзе. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:50 - Давид Сакварелидзе о том, как он стал борцом с коррупцией

03:20 - Как защищал в суде новый грузинский флаг

06:35 - Как на самом деле происходил процесс борьбы с коррупцией в Грузии

09:15 - Первое правило грузинских реформ - создавать новое, а не управлять старым

13:20 - "Мы в Грузии убили культ чиновника, в Украине он пока не уничтожен"

17:00 - Мотивации чиновников, и в частности прокуроров в Украине

20:00 - Первые громкие посадки в Грузии

23:00 - Как работает сотрудничество со следствием в Грузии

28:40 - В украинской системе больше проблемы с менеджментом, чем со знанием закона

33:00 - Выработке уголовной политики в Грузии

34:50 - Минимальная зарплата прокурора в Украине должна быть две тысячи долларов

36:15 - Формирование новых грузинских судов

41:05 - О задержания за коррупцию: "Приходилось задерживать даже знакомых, близких людей моей семьи"

47:00 - Олигархи в Грузии

49:00 – "Меценат" Бидзина Иванишвили и российские деньги

54:40 – "Система государства в Украине пока не способна выиграть войну в олигархата"

56:00 - Почему в Грузии произошел крах политической силы Саакашвили и чем "Грузинская мечта" подкупила грузинов

58:40 - "За 8 лет Грузию покинули 20% населения, там демографическая катастрофа"

01:02:00 – "Зеленский должен объявлять войну не ФОПам, а чиновникам, которые вмешиваются в автономность украинского гражданина"

01:08:50 - Нельзя допускать сепаратизма в тех местах, где государство ослабело

01:09:30 - Как Юрий Косюк привез "грузинский десант" в Украину

01:13:40 - "Было непросто сдать грузинский паспорт, это прожитая жизнь"

01:16:20 - Как проходил отбор на директора НАБУ и как выиграл Артем Сытник

01:19:55 - О последнем общении с Петром Порошенко

01:23:15 - Первый конфликт с бывшим генпрокурором Виктором Шокиным и Петром Порошенко: "Меня держали за болвана"

01:29:30 - Дело против Байдена и роли в этом Виктора Шокина: "Луценко втянул Украину в очень неприятный скандал"

01:37:30 - Пожелание Давида Сакварелидзе политической команде Владимира Зеленского

01:39:30 - Как можно побороть контрабанду в Украине: "При таком раскладе, как сегодня, это невозможно, тем более, в краткосрочной перспективе".

Давид Сакварелидзе в 2008–2012 годах был первым заместителем главного прокурора Грузии.

В феврале 2015 года тогдашний глава ГПУ Виктор Шокин назначил его своим заместителем. В сентябре 2015 года Сакварелидзе занял еще одну должность – прокурора Одесской области. В начале марта 2016 года Сакварелидзе был назначен старшим в группе по расследованию дела "бриллиантовых прокуроров". Позже он сообщил, что семерым сотрудникам ГПУ, работавшим под его началом над этим делом, вручили уведомления об увольнении, а кроме того, в ГПУ готовят их прослушку и обыски.

Сакварелидзе публично критиковал Шокина и говорил, что в ГПУ ничего не поменяется, пока новый генпрокурор "не изменит хирургическим путем" существующую систему.

Напомним, заместителя генпрокурора - прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе 29 марта 2016 года уволили из прокуратуры. Его должность генеральный прокурор Виктор Шокин ликвидировал, а самого Сакварелидзе вместе с увольнением также привлек к дисциплинарной ответственности "за грубое нарушение правил прокурорской этики и вмешательство в непредусмотренном законодательством порядке в служебную деятельность другого прокурора, совершение поступка, который порочит работника прокуратуры, невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей".