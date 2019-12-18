 "Розслідуйте, а не шийте", - в Харькове прошла акция в поддержку подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция прошла по инициативе писателя и музыканта Сергея Жадана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Среди прочего активисты растянули белые нитки рядом со сценой. По их мнению, это символ дела, в котором по неоднозначным доказательствам пытаются привлечь к ответственности непричастных к убийству.

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Кроме Жадана, в концерте приняли участие группы "Линия Маннергейма", "Папа Карло" и другие исполнители.

По информации главного редактора местного новостного портала 057.ua Олега Скрипника, концерт в поддержку Riffmaster’а посетили более тысячи человек.

"Харьков показал себя! Нас было больше тысячи человек. Но на самом деле нас в разы и разы больше. Мы своих не сдаем. Риф этого не делал. Аваков - черт. Слава Украине!", - прокомментировал он.











Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".