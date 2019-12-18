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 "Розслідуйте, а не шийте", - в Харькове прошла акция в поддержку подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове на улице Жен Мироносиц вечером 17 декабря активисты провели концерт в поддержку украинского музыканта и сержанта ССО Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Акция прошла по инициативе писателя и музыканта Сергея Жадана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Среди прочего активисты растянули белые нитки рядом со сценой. По их мнению, это символ дела, в котором по неоднозначным доказательствам пытаются привлечь к ответственности непричастных к убийству.

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Кроме Жадана, в концерте приняли участие группы "Линия Маннергейма", "Папа Карло" и другие исполнители.

По информации главного редактора местного новостного портала 057.ua Олега Скрипника, концерт в поддержку Riffmaster’а посетили более тысячи человек.

"Харьков показал себя! Нас было больше тысячи человек. Но на самом деле нас в разы и разы больше. Мы своих не сдаем. Риф этого не делал. Аваков - черт. Слава Украине!", - прокомментировал он.

Розслідуйте, а не шийте, - в Харькове прошла акция в поддержку подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Антоненко 01
Розслідуйте, а не шийте, - в Харькове прошла акция в поддержку подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Антоненко 02
Розслідуйте, а не шийте, - в Харькове прошла акция в поддержку подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Антоненко 03
Розслідуйте, а не шийте, - в Харькове прошла акция в поддержку подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Антоненко 04
Розслідуйте, а не шийте, - в Харькове прошла акция в поддержку подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Антоненко 05

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/v3165963
 
   
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І хто буде неупереджено розслідувати? Щирі та послідовні прихильники сєпарів та колаборастів?
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Веревки надо было растягивать... а не нитки... это было бы более показательно для тех кто шьет белыми нитками...
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Жадана то чего нелёгкая понесла в политическую акцию...лучше бы ещё один Ворошиловград наваял.
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Операция Свинарчукгейт предшествовала избранию Зеленского. Операция Шереметгейт прикрывает более важное событие: Моника- это всего лишь на пять лет, продажа через посредника мародёра Коломойского земли воюющей Украины мировому еврейскому капиталу -навсегда.
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а интересно, ни является ли этот цирк в Харькове -"давлением на следствие"??
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Ні, тиском на слідство є брифінг організований Собаковим.
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цирк,это то что представляет собой ОПГ МВД.только несмешной.
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Ця справа була умисно закручена задля переведення уваги українців від зради Зеленського у Парижі... Поки усі будуть жити долею волонтерів, воно буде міняти Конституцію, запускати потяги до Донбасу і Криму, подавати туди воду і т.п... Усе те, про що вони із ****** домовились...
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Проснись!
Все соевые эксперты уже заявили, что зрады в Париже не было.
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С ****** договорился петя и ***** настаивает на выполнении их договоренностей.
А Зеленский сказал, что он с ними (*****+петя) не согласен.
Так, где ЗРАДА?
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Это - давление на следствие.
Первый акт этого действа мы могли наблюдать он-лайн прямо из зала суда - мат-перемат, угрозы и оскорбления.
ОЧЕНЬ ХОРОШО, что была прямая трансляция.
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Мусорів НА МИЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Авакову ВІДСТАВКУ !
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