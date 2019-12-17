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 Полиция отпустила задержанных под Радой. ВИДЕО

Из Печерского райотдела полиции выпустили 26 задержанных во время столкновений под Верховной Радой 17 декабря.

Об этом сообщает hromadske с места событий, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первыми брусчатку стали разбирать женщины, еще в первой стычке, - Билецкий о событиях под ВР

Представители Национального корпуса и других националистических организаций приехали под Печерский райотдел полиции и требовали отпустить задержанных.

По данным 5 канала, задержанных отпускали по два-три человека каждые 7-10 минут.

Представители Нацкорпуса решили вернуться к Верховной Раде.

Также читайте: Из-за столкновений под Радой полиция открыла производство по статье о сопротивлении правоохранителям, - Крищенко

Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Читайте также: Тимошенко анонсировала продолжение акции протеста под ВР

Источник: https://censor.net.ua/v3165897
 
 
 Топ комментарии
 
Еще бы не отпустить. Свои же..
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... как всегда, у половины из отпущенных оказались ментовские ксивы
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неа..., - менты напали на активистов...
мешали проводить митинг и ставить палатки....
хотели что бы как в рашке было...
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да нет 1 к 100000 пойдет соотношение... тому и отпустили....
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новый подарочек зебилам - от слуг урода:
Депутаты СН хотят разрешить увольнять «утративших доверие» и беременных.
Группа депутатов (СН) подала в Верховную Раду Украины законопроект №2584. Он вносит изменения в Кодекс законов о труде и упрощает увольнение сотрудников, в том числе неугодных и (пока что) социально защищённых.
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Всё верно.Кишка тонка и быстро отпустили Полиция отпустила задержанных под Радой - Цензор.НЕТ 3248
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... как всегда, у половины из отпущенных оказались ментовские ксивы
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Ну звіно, відпустила. А що, можна було не відпускати?
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Я б не називала протестувальників дармоїдами. Ринок землі - надважливе питання і тому протести мене не дивують. Я вважаю, що тут потрібна велика обережність, щоб не вийшло, як колись з ваучерами. Звісно, всім не вгодиш, незадоволені все одно будуть, але чим менше буде отих незадоволених, тим краще.
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Можно было депортировать в Азербайджан или отвести в сторону и забить,а потом написать что сердечный приступ.
В европу же движемся.
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Зеля , на востоке Украины война . На юге - Крым в оккупации . Нет денег ? Продай 95-й квартал . Земля Украины не продаётся .
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кто еще не видел, очень рекомендую ...
Україна: остання схованка для вбивці Шеремета.

https://youtu.be/5QO5_0q8cNc
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неа..., - менты напали на активистов...
мешали проводить митинг и ставить палатки....
хотели что бы как в рашке было...
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Записали, сфотографировали, потом вызовут...
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РАСПУСТИТЬ ПОЛИЦИЮ ,ПУСТЬ ТУНЕЯДЦЫ ЭТИ РАБОТАТЬ ИДУТ А НЕ ИЗДЕВАЮТСЯ НАД ЛЮДЬМИ !!!
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Так, а они тут при чем?
Билецкий сказал, что во всем женщины виноваты! Полиция отпустила задержанных под Радой - Цензор.НЕТ 3272
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Всё верно. Им же завтра на работу снова, под Раду.
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Хватить майданить! Восток всех кормить! Дайте пожрать и пенсий!
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знову витерли ноги об цю "поліцію"...
коли вже в цій країні буде панувать закон а не вулична бикота?
питання риторичне...
бідна Ненька
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Да. Лучшее доказательство тот самый Лугандон, где бывшие менты убежали или стали бандитами. Так как к закону они не имели отношения. Они лишь исполнители.
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Вот собственно ОРДЛО это как раз лучший пример, что милиция не способна установить закон и посадить реальных бандитов сама по себе. Оттого у них и нет авторитета. Это не толпу беззащитных бить.
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ти хворий? піди з бруківкою на америкаського копа або на німецького поліцая
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В США легализовано оружие, а в Германии постоянно полиция бьется со всякими скинхедами и зелеными. Это же легко в инете найти. Вспомните недавнюю Францию, где Париж жгли каждую неделю на выходных и кидались как раз всем подряд.
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Винтовка рождает власть. Мой вам совет, покупайте паспорт польши или возьмите на помойке российский, думаю к Новому Году он вам понадобится. Потому что мы не бог - к всепрощению не приучены, но мы набожны, и если бог кого воскресит, значит мы были неправы, нужно будет покаяться.
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курнув?
піди солоденького поїж
а тута тобі нєхер дєлать
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Красотень! Нацики пиз...т мусаров, а те, утёрши свою кровь и сопли, их отпускают на свободу...
В нашей стране работают какие-то правила/законы одинаковые для всех или в нашей стране уже всем заправляют ветераны и волонтёры? Которые освобождены от закона и наказания и могут делать шо сами захотят?
Надо как-то с этим определиться.
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А причем тут волонтеры и ветераны? Удивительно как ботяры не палятся. Продвигают линию о том что протесты устраивают ветераны и что закон это когда менты бьют людей.
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нациками, это у вас в Лугандонии их называют, а у нас активистами... Полиция отпустила задержанных под Радой - Цензор.НЕТ 6901
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Какая разница как называть идиотов? Суть то их т этого не меняется.
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Меняется.. Мало того если все равны перед законом, то мент=митингующему, а кроме того из-за того что у него есть власть на него больше ограничений. Иначе будет беспредел и ментовская анархия.
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Главное не перепутать где свои-"свои", а где свои-"не свои".
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Распределили роли на завтра и ращошлись отсыпаться.
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бегают по обменникам где рубли поменять
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Давно народ нагайкой не пороли.
А в принципе зачем?
Коли ему не надо Воли,
В освободителей не верит он совсем,
То видно не прожить ему уже без боли,
И от борьбы - не хочет он проблем.

ЗЫ Ну хотя бы вдохновение вернулось от гнева, один плюс от либерального биомусора есть))
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