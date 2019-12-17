 Полиция отпустила задержанных под Радой. ВИДЕО

Об этом сообщает hromadske с места событий, информирует Цензор.НЕТ.
Поліція відпустила 26 затриманих уранці під час мітингів під Радою проти закону про ринок землі. Біля відділу поліції Печерського району зібралися представники "Нацкорпусу" й інших націоналістичних сил, які вимагали відпустити затриманих pic.twitter.com/A6Qb4TkH69— hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019
Представители Национального корпуса и других националистических организаций приехали под Печерский райотдел полиции и требовали отпустить задержанных.
По данным 5 канала, задержанных отпускали по два-три человека каждые 7-10 минут.
Представители Нацкорпуса решили вернуться к Верховной Раде.
Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.
Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.
Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.
Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.
Депутаты СН хотят разрешить увольнять «утративших доверие» и беременных.
Группа депутатов (СН) подала в Верховную Раду Украины законопроект №2584. Он вносит изменения в Кодекс законов о труде и упрощает увольнение сотрудников, в том числе неугодных и (пока что) социально защищённых.
В европу же движемся.
Україна: остання схованка для вбивці Шеремета.
https://youtu.be/5QO5_0q8cNc
мешали проводить митинг и ставить палатки....
хотели что бы как в рашке было...
Билецкий сказал, что во всем женщины виноваты!
коли вже в цій країні буде панувать закон а не вулична бикота?
питання риторичне...
бідна Ненька
про "стьоб" чув, недолугий?
піди солоденького поїж
а тута тобі нєхер дєлать
В нашей стране работают какие-то правила/законы одинаковые для всех или в нашей стране уже всем заправляют ветераны и волонтёры? Которые освобождены от закона и наказания и могут делать шо сами захотят?
Надо как-то с этим определиться.
https://vgolos.com.ua/news/fermer-pobytyj-sylovykamy-pid-vru-pomer-u-likarni-dzherela_1129878.html
А в принципе зачем?
Коли ему не надо Воли,
В освободителей не верит он совсем,
То видно не прожить ему уже без боли,
И от борьбы - не хочет он проблем.
ЗЫ Ну хотя бы вдохновение вернулось от гнева, один плюс от либерального биомусора есть))