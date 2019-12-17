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 Предварительная причина пожара в Одесском колледже - возгорание электропроводки или бытовых приборов, – Нацполиция. ВИДЕО

По предварительному заключению ГСЧС, причиной пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стало возгорание из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сейчас продолжается активная работа по расследованию этой страшной трагедии: начался дополнительный осмотр места происшествия, участие в котором, кроме наших работников, будут принимать эксперты из Киева, продолжаются допросы, назначены 63 экспертизы. На сегодня у нас еще остались неопознанными тела 11-ти погибших в пожаре. По приметам, одеждой, личными вещами мы понимаем, кто эти люди, а к концу недели уже должны поступить и первые результаты генетической экспертизы. Это означает, что на следующей неделе мы сможем начать работу с родными погибших, чтобы они смогли забрать тела своих близких", - сказал глава полиции Одесской области Олег Бех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГСЧС Одесской области пытались уничтожить документы по проверке колледжа, в котором произошел пожар, - СБУ

Он отметил, что это только предварительное заключение о причине пожара, а окончательные выводы сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта ГСЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.

Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Источник: https://censor.net.ua/v3165889
 
 
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Кто ответит? Преступная власть ответит? Почему мораторий на проверку противопожарной безопасности? Почему мизерные штрафы нарушителям? Людей за дураков считаете? Геноцидники чертовые. Все делают, твари, для уничтожения народа.
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От пожара никто и ничто не застрахованы. Речь о другом. Почему у нас такие огромные потери? Почему вместо батутов откуда-то притащили и клали на землю солому !!! для смягчения падения. Говорят шланги были старые, пожарные руками сдерживали воду, которая лилась изо всех дыр. Хотя все вели себя самоотверженно , все равно такие жертвы. Одна преподаватель вывела очень много детей , а сама погибла. Погиб пожарный.
Одесситы моментально мобилизовались и несли для людей , разгребавших первоначально завалы даже какие-то стулья, так как не было даже куда сесть на минутку отдохнуть.
Это вырок подонку труханову, у которого квартирка возле Гайд парка и масса офшоров, у жены которого набушники нашли налом 300 тысяч долларов, а у города нет даже пожарных лестниц нужной высоты.
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Тупицы! Нет такой причины пожара - "возгорание электропроводки или бытовых приборов" Есть нарушение правил монтажа или эксплуатации электрооборудования
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