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 Происшествия, Фоторепортаж
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 8 автоматов, 16 пистолетов, 70 гранат, взрывчатка и 10 тыс. патронов обнаружены при обыске в Ривном, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Ривном во время обыска у подозреваемого в поджоге автомобиля полиция обнаружила арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство судьи Ривненского городского суда, которое имело место 25 февраля этого года, полицейские задержали 45-летнего жителя Ривне, который вчера, 16 декабря, в областном центре поджег автомобиль. В гаражном помещении кооператива, которым пользовался злоумышленник, провели санкционированный обыск.

8 автоматов, 16 пистолетов, 70 гранат, взрывчатка и 10 тыс. патронов обнаружены при обыске в Ривном, - МВД 01

Смотрите: Гражданин РФ с тремя пистолетами задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

По результатам следственных действий в гараже были изъяты 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек, 4,5 кг тротила, 2 кг пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, 5 револьверов, 4 пистолета-пулемета, 8 автоматов Калашникова, 5 винтовок, одна СВД, одно гладкоствольное ружье и более 10 тыс. патронов различных калибров. Кроме того, полицейские нашли черновые записи с указанием фамилий лиц, в отношении которых совершались и планировались преступления.

8 автоматов, 16 пистолетов, 70 гранат, взрывчатка и 10 тыс. патронов обнаружены при обыске в Ривном, - МВД 02

Все изъятое в рамках уголовного производства, которое возбуждено по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами и взрывными припасами), направлено для проведения экспертизы.

8 автоматов, 16 пистолетов, 70 гранат, взрывчатка и 10 тыс. патронов обнаружены при обыске в Ривном, - МВД 03

Также смотрите: Грибник нашел тайник с гранатометами и патронами к АК в лесопосадке на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

Вчера, 16 декабря, задержанному за поджог автомобиля в Ровно следователи сообщили о подозрении и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, во время обыска в квартире подозреваемого полицейские изъяли патроны.

Проверяется его причастность к совершению других преступлений и устанавливают круг вероятных сообщников.

Источник: https://censor.net.ua/v3165885
 
   
 Топ комментарии
 
Имея такой арсенал и заниматься поджогами, что-то не серьезно получаеться...
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Стільки стовбурів, ще й з повними крамницями набоїв - це ж можна підвести цивільний непослух, штурмувати драбину ОП та змінити державний будуй, не треба навіть йти під керівництвом Насіння Семенченка на Київ усіма пологами військ. Зекоманда лусне як мильний міхур - і нам посміхнеться частка!
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Оце і я розумію - культивація величі арійської раси!
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Оце і я розумію - культивація величі арійської раси!
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Половину Банкової можна захопити з таким арсеналом.
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Пьяний феесбешник СПАЛИВСЯ,треба меньше пити...
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А що вони надіялись у бандерівців знайти-партійний квиток і фото лєніна? 8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС - Цензор.НЕТ 8012 Звичайний продуктовий набір. у нас в Західній Україні таке майже в кожного є.
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Имея такой арсенал и заниматься поджогами, что-то не серьезно получаеться...
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Я как раз у него хотел купить ножа, пистолета и автомата.
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Да, Майдан-3 обещает быть весёлым ,если конечно до этого дойдёт
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Тут спешить не надо , 8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС - Цензор.НЕТ 8512я скажу когда и куда надо будет выходить . 8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС - Цензор.НЕТ 6396
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***** только этого и ждет , ему кровь из носу надо кровавый Майдан , что бы всему миру показать , что именно мы очаг дестабилизации всей Европы , а не как не его сранный Мордор.
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Думаешь успеют убежать до начала Майдана? 8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС - Цензор.НЕТ 9286
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ты дывы...и в ривному нэ ******* слуг хытрого народу...
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Стільки стовбурів, ще й з повними крамницями набоїв - це ж можна підвести цивільний непослух, штурмувати драбину ОП та змінити державний будуй, не треба навіть йти під керівництвом Насіння Семенченка на Київ усіма пологами військ. Зекоманда лусне як мильний міхур - і нам посміхнеться частка!
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З Азіровим у одній школі українську вчили?
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Приготовился к отражению русо-фашистских оккупантов.
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Нафіга розброюва народ, ще й на заході країни. Краще б узаконили все це
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Брик, в країні війна і можлива агресія з Білоруcі. Мочити уродів будуть прості громадяни, було би чим. Інакше буде жопа...
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захолустный "********" спалился на банальном поджоге.
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Народ потихоньку вооружается. Кстати вся кодла судей, прокуроров, депутатов и прочих "бомондов" очень компактно и удобно разместились в разных комплексах, котеджных посёлках и тд. Это очень удобно, так как долго искать не надо, а охрана как обычно разбежится.
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Наверное поджигатель был среднестатистическим активистом,борцом против нынешней власти.В суде у него гарантированно будет группа поддержки от Зверобой и Федины,готовых взять его на поруки. А как же найденный арсенал спросите вы? Это так,мелочь,безобидные трофеи.
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И вот что интересно, никогда не слышал чтоб военные заявляли что у них пропало оружие или боеприпасы, или недостача, или не знают куда делось. Вот откуда оно все берется ? 8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС - Цензор.НЕТ 6331
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Трофеи отжатые у орков .Кроме того , при Иловайске и Дебальцево , бросали Акации и Гвоздики , а стрелкотню там вообще не кто не считал , ее просто списали и все.
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Берут меня большие сомнения ,что бы чувак имея дома такой арсенал , спалился на такой херне как подпал , что то тут явно не то .
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як виступ проти влади, так мусора швиденько своїх дистрибюторів накривають аби депутатів з міністрами полякать.
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Навіщо всяких теорій і філософій, хлоп це добро тримав на продаж. Пхав у туж Білорусію, навіть мисливцям, або здавав на прокат.
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