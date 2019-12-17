 Дважды отравленный ртутью Шокин и Луценко с женой и сыновьями, отбивающие атаки российских танков, - в фильме Джулиани рассказали о бывших украинских генпрокурорах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в некоторых фрагментах фильма говориться о судьбах бывших украинских генпрокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко.
"Шокин после переговоров согласился дать интервью. Он передвигался с трудом, так как проходил курс реабилитации после отравления ртутью. Уровень ртути в крови человека 2.0, но австрийские врачи обнаружили у Шокина ртуть на уровне 9.7. Он дважды умирал, но его реанимировали", - рассказывает за кадром одна из журналистов проекта о первом из них.
"Луценко дрался на восточном фронте вместе с женой и сыновьями. Отбивал российские танки и защищал суверинитет Украины", - говорится в фильме о героизме второго экс-генпрокурора.
И где роль Лерки-Святой Погорелицы в спасении планеты Земля?
+ лярка аблігація десь під столом валялась
В миня стрЫляли...))))
Его ещё убивали тепловизором!
И отнюдь не дважды ...
Шоу Бени Хила "отдыхает".Прям хоть блокбастер снимай "они сражались за Родину".
Уровень псевдопатритов Луценко-Порошенко понятен. Геращенко, наверное, грудью закрывала танки
а потому что на свободе
А сидели бы на нарах
глядиш все здоровы были-бы
и Украине меньше проблемм
шо це було????))))
Снайпер злий на кришу лізе
і наводить тепловізор
в направлєнії вікна
прокурора Шокіна.
Не видати прокурора,
на вікні закриті штори,
но фізічєскій закон
не касаєцця вікон.
Снайпер бачить положеньє
всіх предметів в помєщєньє
і стріля прицельно мєтко
в прокурорську табурєтку.
Всьо б пройшло удачно, но
там броньоване вікно,
він не врахував, на жаль,
цю важнєйшую деталь,
і єстєствєнно він зразу
буде пойман і наказан.
Це, як каже Матіос,
вообчє г***о вопрос.
Надеюсь, в блокбастере есть съёмки Луценка с женой и детьми, отбивающего танковую атаку? Подозреваю, что самый большой вклад в противотанковую оборону внесла жiнка третього тисячолiття: едва разглядев её в оптику, экипаж вражеского танка сразу понимал, что лучше убраться по хорошему.
И это, Рудольф, вернись! Ты ещё не всё знаешь о настоящих подвигах! Беня с Филатовым такое могут рассказать, что весь Конгресс сходит под себя не вставая.
Кто-нибудь может поверить, что он - не мафия? Да и мэром его перестали избирать по этому поводу, всплыли темные делишки, правда, без доказательств.
Ну и компания у него в Украине соответствующая.