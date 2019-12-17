EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  3662  79
Все про:Луценко (7654) Шокин (706) Джулиани (88)

 Дважды отравленный ртутью Шокин и Луценко с женой и сыновьями, отбивающие атаки российских танков, - в фильме Джулиани рассказали о бывших украинских генпрокурорах. ВИДЕО

Американская компания One America News Network опубликовала документальный фильм, материалы для которого собирал в в Украине, Венгрии и Австрии бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в некоторых фрагментах фильма говориться о судьбах бывших украинских генпрокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко.

"Шокин после переговоров согласился дать интервью. Он передвигался с трудом, так как проходил курс реабилитации после отравления ртутью. Уровень ртути в крови человека 2.0, но австрийские врачи обнаружили у Шокина ртуть на уровне 9.7. Он дважды умирал, но его реанимировали", - рассказывает за кадром одна из журналистов проекта о первом из них.

"Луценко дрался на восточном фронте вместе с женой и сыновьями. Отбивал российские танки и защищал суверинитет Украины", - говорится в фильме о героизме второго экс-генпрокурора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенатор Грэм призвал Джулиани дать показания о поездке в Украину: "Мы можем посмотреть на то, что накопал Руди"

Источник: https://censor.net.ua/v3165863
 
   
 Топ комментарии
 
Ух ты! теперь про Луценка в Голивуде блокбастер снимут! Интересно, а Порошенко со связкой гранат под танки не бросался? Дважды отравленный ртутью Шокин и Луценко с женой и сыновьями, отбивающие атаки российских танков, - в фильме Джулиани рассказали о бывших украинских генпрокурорах - Цензор.НЕТ 9218
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а вот и запасной состав Квартала 95..... Дважды отравленный ртутью Шокин и Луценко с женой и сыновьями, отбивающие атаки российских танков, - в фильме Джулиани рассказали о бывших украинских генпрокурорах - Цензор.НЕТ 9262
 показать весь комментарий
 
 
ну да ...над чем тут смеяться ...всё же чистая правда ! да ! порохобот !
 показать весь комментарий
 
 
о недобиток зедебильный сховайся пока не ... сделали тебя памятником
 показать весь комментарий
 
 
С ********* всё понятно ну с австрияками где-то рядом.
 показать весь комментарий
 
Я только собрался вечером смотреть, а вы все спойлеры раскрываете
 показать весь комментарий
 
 
Там, кстати, Джуллиани вроде ещё и Деркача снял. Короче не завидую я Томми Вайсо, конкурент у него нарисовался и очень серьёзный.
 показать весь комментарий
 
 
Иначе как придурками,не назовешь. - Где там псмихушка кивы ? ))
 показать весь комментарий
 
 
Ух ты! теперь про Луценка в Голивуде блокбастер снимут! Интересно, а Порошенко со связкой гранат под танки не бросался?
 показать весь комментарий
 
 
він ж не дурак як югік, загнав джавелінами за Волгу
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Может это ирония,тонкий вашингтонский юмор?
И где роль Лерки-Святой Погорелицы в спасении планеты Земля?
 показать весь комментарий
 
 
Да, отравление было 100%, только не ртутью, а бухлом!!))
 показать весь комментарий
 
 
там в обох кумів було отруєння
+ лярка аблігація десь під столом валялась
 показать весь комментарий
 
 
да уж через какие козни пришлось героям пройти не то что порошенко
 показать весь комментарий
 
 
Я на колчаковских фронтах раненый был...)))
В миня стрЫляли...))))
 показать весь комментарий
 
 
Та подожди,скоро и пэтро свой блокбастир выпустит,как он героически защищал иловайск и дебальцево.
 показать весь комментарий
 
 
Если чем Луценко и был отравлен , то исключительно алкоголем .
И отнюдь не дважды ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботы, надеюсь Вы гордитесь своим Генплокулолом?
 показать весь комментарий
 
 
Кстати Юрик лучше смотрелся за решоткой, чем потом возле дома с топором )))
 показать весь комментарий
 
 
Ну судя по подбитым росийским танкам семьёй Луценко вы явно приуменьшили, там явно 100500 триллионов как минимум.
 показать весь комментарий
 
 
"Луценко дрался на восточном фронте вместе с женой и сыновьями. Отбивал российские танки и защищал суверинитет Украины", Источник: https://censor.net.ua/v3

Шоу Бени Хила "отдыхает".Прям хоть блокбастер снимай "они сражались за Родину".
 показать весь комментарий
 
 
==="Луценко дрался на восточном фронте вместе с женой и сыновьями. Отбивал российские танки и защищал суверинитет Украины", - говорится в фильме о героизме второго экс-генпрокурора.===
Уровень псевдопатритов Луценко-Порошенко понятен. Геращенко, наверное, грудью закрывала танки
 показать весь комментарий
 
 
Шошка сам кому захочет зальет в горлянку ртуть,а луцик,после пребывания в партии витренко,путинские танки скорее пригласит в Украину,чем будут от них отбиваться.
 показать весь комментарий
 
Херрои
а потому что на свободе
А сидели бы на нарах
глядиш все здоровы были-бы
и Украине меньше проблемм
 показать весь комментарий
 
 
Во говнище прорвало. Продолжайте, зебики, не останавливайтесь.
 показать весь комментарий
 
 
Люди третього тисячоліття, нам до них як до неба рачки.
 показать весь комментарий
 
 
"Луценко дрался на восточном фронте вместе с женой и сыновьями. Отбивал российские танки и защищал суверинитет Украины", - говорится в фильме о героизме второго экс-генпрокурора"

шо це було????))))
 показать весь комментарий
 
 
Автор вірша Микола Воськало розмістив його у себе на сторінці в Facebook.
Снайпер злий на кришу лізе
і наводить тепловізор
в направлєнії вікна
прокурора Шокіна.
Не видати прокурора,
на вікні закриті штори,
но фізічєскій закон
не касаєцця вікон.
Снайпер бачить положеньє
всіх предметів в помєщєньє
і стріля прицельно мєтко
в прокурорську табурєтку.
Всьо б пройшло удачно, но
там броньоване вікно,
він не врахував, на жаль,
цю важнєйшую деталь,
і єстєствєнно він зразу
буде пойман і наказан.
Це, як каже Матіос,
вообчє г***о вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
невідкладно треба перекласти англійською
 показать весь комментарий
 
"Луценко дрался на восточном фронте вместе с женой и сыновьями. Отбивал российские танки" - опять юрка белка посетила.
 показать весь комментарий
 
 
а де те місце про тепловізор, який стріляв Hg ? Дважды отравленный ртутью Шокин и Луценко с женой и сыновьями, отбивающие атаки российских танков, - в фильме Джулиани рассказали о бывших украинских генпрокурорах - Цензор.НЕТ 7834 Дважды отравленный ртутью Шокин и Луценко с женой и сыновьями, отбивающие атаки российских танков, - в фильме Джулиани рассказали о бывших украинских генпрокурорах - Цензор.НЕТ 7834
 показать весь комментарий
 
В Америці також є свої Луценки і Шокіни, які є точно такі ж як наші Джуліани.
 показать весь комментарий
 
я не понял . генитальный алкаш и жинка ххх лиття перешли от синьки на употребления ртути? алкоголь их уже не догоняет?
 показать весь комментарий
 
ШОКИН 2 РАЗА УМЕР ОТ ПЕРЕДОЗА РТУТЬЮ И ВОСКРЕС! ЧТО ПЛЯ?
 показать весь комментарий
 
 
"Шокин (в другой версити - Кононенко) получил смертельную дозу ртути, просто половину он по привычке *******" (из инета)
 показать весь комментарий
 
 
меркурієм такого патужного ******** не взяти, тут лише арсен зарадить
 показать весь комментарий
 
 
так в шпокина еще и стрыляли проклятые евробляхеры из секретного тепловизора.
 показать весь комментарий
 
 
Вот это настоящее американское кино! Спецэффекты на каждом шагу (в каждом кадре)! Еще немного, и окажется, что эти две семейки даже пытались избежать иловайского и дебальцевского котлов, не мочи не хватило! И, вообще, они вселенские херои!
 показать весь комментарий
 
чекаємо на сиквел від еммеріха - вальцман на x-wing'у бомбить нібіру
 показать весь комментарий
 
 
надо бы еще "хероев" добавить. типа матиоса, кулика, бриллиантовых и пр. мародеров от прокуратуры.
 показать весь комментарий
 
 
а вот этих низя. онижыдети шыкаладного цеха.
 показать весь комментарий
 
 
(всплакнув от умиления) А ведь мы совсем не ценили этих мужественных людей...

Надеюсь, в блокбастере есть съёмки Луценка с женой и детьми, отбивающего танковую атаку? Подозреваю, что самый большой вклад в противотанковую оборону внесла жiнка третього тисячолiття: едва разглядев её в оптику, экипаж вражеского танка сразу понимал, что лучше убраться по хорошему.

И это, Рудольф, вернись! Ты ещё не всё знаешь о настоящих подвигах! Беня с Филатовым такое могут рассказать, что весь Конгресс сходит под себя не вставая.
 показать весь комментарий
 
 
а я бы глянул блокбастер "Арсений "Меч Аллаха" Яценюк"
 показать весь комментарий
 
 
Осталось только, чтобы Сэм Кислин снял фильм про Порошенко и будет полная амнистия паРаши...
 показать весь комментарий
 
Приуменьшили завистники героизм и жертвенность Лицаря прибора ночного видения Чпокина.
 показать весь комментарий
 
Нью-Йорк, человек с итальянской фамилией, при власти...
Кто-нибудь может поверить, что он - не мафия? Да и мэром его перестали избирать по этому поводу, всплыли темные делишки, правда, без доказательств.
Ну и компания у него в Украине соответствующая.
 показать весь комментарий
 
теперь, зная в савершенстве америкиниглишь, югик, верувшись на фронта войны, измазавшись вдоль и поперёк гуталином, как бурятский шахтёр, будет отличим от последнего, только аглицкими кричалками в адресс обполчленцев. ну а если пгикуивая, икнёт, то воспламенившиеся франкфуртские пары, приведут в ужас все ближайшие окрестности и может даже породят легенду о юґике-горыныче, изрыгающем уже не греческий, а аглицкий агонь ))
 показать весь комментарий
 
Ржать будем в январе в сенате, где три богатыря из правительства порошенко, которых Рудик привез в вашингтон, будут рассказывать как демократы и Порошенко разворовали 10 млрд, и показывать документы, которые танкист Луценко выдал Рудику в Вене.
 показать весь комментарий
 
 
ЭСКАДРИЛИЯ ЛУЦИК104............................................................................................................... Двічі отруєний ртуттю Шокін і Луценко з дружиною і синами, що відбивають атаки російських танків, - у фільмі Джуліані розповіли про колишніх українських генпрокурорів - Цензор.НЕТ 8814Двічі отруєний ртуттю Шокін і Луценко з дружиною і синами, що відбивають атаки російських танків, - у фільмі Джуліані розповіли про колишніх українських генпрокурорів - Цензор.НЕТ 5788Двічі отруєний ртуттю Шокін і Луценко з дружиною і синами, що відбивають атаки російських танків, - у фільмі Джуліані розповіли про колишніх українських генпрокурорів - Цензор.НЕТ 5788
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх