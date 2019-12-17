 На Донбассе боевые побратимы простились с воином Нацгвардии Сергеем Михальчуком, погибшим 14 декабря. ВИДЕО

Сегодня, 17 декабря, в поселке Новолуганское Донецкой области, боевые побратимы попрощались с Сергеем Александровичем Михальчуком, 1998 года рождения, уроженцем села Большие Проходы Дергачевского района Харьковской области, младшим сержантом, военнослужащим 4-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины (Бригады быстрого реагирования), который погиб 14 декабря в районе Светлодарской дуги вследствие смертельных ранений, получивший во время артиллерийского обстрела, прикрыв своим телом боевого побратима.
Об этом говорится в сюжете ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня тело Сергея Михальчука должны доставить в родное село, а завтра с ним состоится прощание на Аллее Героев Харьковского кладбища №18.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 14 декабря на Донбассе, прикрыв побратима от разрыва российской мины, погиб воин Нацгвардии Сергей Михальчук. ФОТО
У него остались родители и брат.
Источник: https://censor.net.ua/v3165853