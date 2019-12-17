 На Донбассе боевые побратимы простились с воином Нацгвардии Сергеем Михальчуком, погибшим 14 декабря. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня тело Сергея Михальчука должны доставить в родное село, а завтра с ним состоится прощание на Аллее Героев Харьковского кладбища №18.

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У него остались родители и брат.