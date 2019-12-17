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 На Донбассе боевые побратимы простились с воином Нацгвардии Сергеем Михальчуком, погибшим 14 декабря. ВИДЕО

Сегодня, 17 декабря, в поселке Новолуганское Донецкой области, боевые побратимы попрощались с Сергеем Александровичем Михальчуком, 1998 года рождения, уроженцем села Большие Проходы Дергачевского района Харьковской области, младшим сержантом, военнослужащим 4-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины (Бригады быстрого реагирования), который погиб 14 декабря в районе Светлодарской дуги вследствие смертельных ранений, получивший во время артиллерийского обстрела, прикрыв своим телом боевого побратима.

Об этом говорится в сюжете ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня тело Сергея Михальчука должны доставить в родное село, а завтра с ним состоится прощание на Аллее Героев Харьковского кладбища №18.

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У него остались родители и брат.

На Донбассе боевые побратимы простились с воином Нацгвардии Сергеем Михальчуком, погибшим 14 декабря 01

Источник: https://censor.net.ua/v3165853
 
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