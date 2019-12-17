 "Чтобы доказать, что мы с вами на одной волне", - Трамп без штанов играет Зеленскому на рояле в пародии "Квартала 95". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в номере Дональд Трамп якобы звонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому по Skype, чтобы поздравить его с Новым годом.
По сценарию, Трамп жалуется Зеленскому, что после их последней встречи дела у него идут "не очень" и просит одолжить полиграф для грядущего допроса в конгрессе в деле об импичменте. Чтобы доказать, что "он на одной волне" с Зеленским, Трамп снимает штаны и начинает играть на рояле рождественскую мелодию не используя при этом руки.
Фрагмент любительской съемки этого номера опубликован в сети.
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, будучи актером "Квартала 95" принимал участие в номере с подобным сценическим трюком в 2016 году.
Батько Зеленського назвав українців "біомасою" і закликав негайно посадити Звіробій
"Для расстрeла нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрeний. Мы находим нужным и расстрeливаем, вот и все".
(с) Яков Григорьевич Гольдин, секретарь Отдела по борьбе с контрреволюцией ВЧК при СНК РСФСР, заместитель председателя ЧК Восточного фронта.
Что характерно, расстрелян в 1937 г.
"Так, Вова винний. Поставимо йому 4 з мінусом. Навіщо чіплятися? Знаєте, у кого розчарування? У тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова - чесна людина, і він продемонстрував бажання. Він затримався там з Путіним на півгодини, випросив три зони. Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Біомаса ця? Звичайно, якщо людина голодна, вона у всьому президента буде звинувачувати. Країну довели до сказу", - заявив батько Зеленського.
В принципе, избиратели слуги Бени, другого отношения к себе не заслуживают.
Интервью отца зели на страна.юа:
"- Так зачем было обещать? Когда слово не держат, народ разочаровывается - рейтинг падает.
- Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства. Что-то делается, вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле - людям, не себе! И с этой землей - МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает. Где он неправ? С землей.
*Скажи как относится к людям отец так относится и сын. Где каждый президент? Все тупые кто не согласен с продажей и биомасса.
МВФ даёт кредит на 5 млрд за продажу страны, и он это оправдывает. Там все прекрасно как сыночку обижают.
"Карати треба обов'язково… щоб не повадно було. Негарно так себе вести. Що це за знущання таке?" - обурюється він.
Вилізло кошерне чмо. "Карати указом кагала! Плювати на кодекси - шікса некошерна з свинячого племені насмілилась образити сина яхве?!"
Схоже, нова влада діє в аналогічному стилі. Карати, бо Сам Отєц Народа!!! визнав винними! А мудрий нарід ще й схвалює! Міру покарання можна обирати СМС-голосуванням!
(що характерно, згаданий Гольдман сам "соснул свинца" у 1937 р.)
https://www.youtube.com/watch?v=sfz13Ss-Fbg
и когда они четвером по ловчее
https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
давайте еще дров подкинем в костерок... от что-то не смешно...и не прикольно...
плошадный юмор отдает похабенью и пошлятиной...
(как бы извиняться не пришлось.... юморыстам-писюанистам)
Д.Б.
И отдельная благодарность за подрыв пЭдроБотских пуканов.