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 Политика Украины, Шоу-бизнес
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Все про:Зеленский (4033) Квартал-95 (115) концерт (309) юмор (1961) Трамп (2694)

 "Чтобы доказать, что мы с вами на одной волне", - Трамп без штанов играет Зеленскому на рояле в пародии "Квартала 95". ВИДЕО

Актеры "Квартала 95" на концерте 15 декабря показали номер, в котором американский президент Дональд Трамп без штанов играет на рояле для Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в номере Дональд Трамп якобы звонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому по Skype, чтобы поздравить его с Новым годом.

По сценарию, Трамп жалуется Зеленскому, что после их последней встречи дела у него идут "не очень" и просит одолжить полиграф для грядущего допроса в конгрессе в деле об импичменте. Чтобы доказать, что "он на одной волне" с Зеленским, Трамп снимает штаны и начинает играть на рояле рождественскую мелодию не используя при этом руки.

Фрагмент любительской съемки этого номера опубликован в сети.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, будучи актером "Квартала 95" принимал участие в номере с подобным сценическим трюком в 2016 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Женя, ты что, дебил?.. Простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", - "Квартал 95" посвятил еще один номер экс-главе НБУ Гонтаревой. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3165846
 
   
 Топ комментарии
 
шутки 95 достойны их избирателей
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Зелёному быдлу однозначно должно зайти. Их тема.
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Тупой и еще тупее... вот и весь типа юмор этого криворожского квартала..
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это когда через лоббистов купил "встречу" за 400.000$?????
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Предлагаю их переименовать в петушиный квартал.
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https://www.dymka.com.ua/ukraina/batko-zelenskogo-nazvav-ukrayintsiv-biomasoyu-i-zaklykav-negajno-posadyty-zvirobij/

Батько Зеленського назвав українців "біомасою" і закликав негайно посадити Звіробій



"Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 9370



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О! Ще й цей старий "железнодорожник" виповз - і поперла "богоізбранность".
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Взять бы этого Канта да годика на три в Соловки "Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 2531
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"Для расстрeла нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрeний. Мы находим нужным и расстрeливаем, вот и все".

(с) Яков Григорьевич Гольдин, секретарь Отдела по борьбе с контрреволюцией ВЧК при СНК РСФСР, заместитель председателя ЧК Восточного фронта.
Что характерно, расстрелян в 1937 г.
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Батько президента переконаний, що у Зеленського падає рейтинг через критичні висловлювання на телеефірах. "Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 9342

"Так, Вова винний. Поставимо йому 4 з мінусом. Навіщо чіплятися? Знаєте, у кого розчарування? У тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова - чесна людина, і він продемонстрував бажання. Він затримався там з Путіним на півгодини, випросив три зони. Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Біомаса ця? Звичайно, якщо людина голодна, вона у всьому президента буде звинувачувати. Країну довели до сказу", - заявив батько Зеленського.


В принципе, избиратели слуги Бени, другого отношения к себе не заслуживают.
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По жидким хлопкам в зале безошибочно определяется, что зебилов осталось уже не 73%, и даже не 33%. Так что зебильё и на сцене, и на Банковой, и в ВР действует в правильном направлении.
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Складывается впечатление, что в состав этого разьездного убожества "Квартал 95" набрали меркантильных идиотов, дебильные типа шутки которых по вкус таже не идиотам а кретинам от рождения.
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Тут дело в том, что у нас люди недовольны любой властью и её критикуют. Квартал на этом выезжал. Но теперь они пытаются власть защищать, а это народу не нравится.
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ПОРОХОБОТЫ ДАРЮ!
Интервью отца зели на страна.юа:

"- Так зачем было обещать? Когда слово не держат, народ разочаровывается - рейтинг падает.
- Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства. Что-то делается, вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле - людям, не себе! И с этой землей - МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает. Где он неправ? С землей.

*Скажи как относится к людям отец так относится и сын. Где каждый президент? Все тупые кто не согласен с продажей и биомасса.

МВФ даёт кредит на 5 млрд за продажу страны, и он это оправдывает. Там все прекрасно как сыночку обижают.
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71-річний Олександр Семенович Зеленський вважає, що екс-військову і депутатку потрібно судити та позбавити волі.
"Карати треба обов'язково… щоб не повадно було. Негарно так себе вести. Що це за знущання таке?" - обурюється він.

Вилізло кошерне чмо. "Карати указом кагала! Плювати на кодекси - шікса некошерна з свинячого племені насмілилась образити сина яхве?!"
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Матёрый еврэй! Могу только представить, что там говорит еврейская мама Римма.
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Я вище навів цитату чекіста Якова Гольдмана - "Для расстрeла нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрeний. Мы находим нужным и расстрeливаем, вот и все".
Схоже, нова влада діє в аналогічному стилі. Карати, бо Сам Отєц Народа!!! визнав винними! А мудрий нарід ще й схвалює! Міру покарання можна обирати СМС-голосуванням!
(що характерно, згаданий Гольдман сам "соснул свинца" у 1937 р.)
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Поздравляю лохторат зебобиков, стать не просто планктоном зеленым, а биомассой - это круто.
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нормальный немецкий юмор
https://www.youtube.com/watch?v=sfz13Ss-Fbg

и когда они четвером по ловчее
https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
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А над )(уйлом они так же пошутить не хотят? За что Трампа пытаются опустить? Трамп ничего плохого Украине не сделал.
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***** Зеленский и компашка бояться,как огня.
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и как во-время..!!! когда импичмент маячит за пустопорожний базар с зелейполубогом...
давайте еще дров подкинем в костерок... от что-то не смешно...и не прикольно...
плошадный юмор отдает похабенью и пошлятиной...
(как бы извиняться не пришлось.... юморыстам-писюанистам)
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Шановна... він звідти й не виповзав...
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Ну теперь осталось изобразить ещё Макрона ,и главное -Меркель . Браво , дебилы .. "Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 5045 .
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Ждите просмотра на ТВканалах США и реакции самого Трампа.Думаю о поездке ВАЗона на очередную встречу можно забыть.
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Квартал 95 деградирует до дебилизма
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О, посраться с США, і оппа, «Здравствуй Раша !»
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Ну всё........ трындец Зе-бене. Трамп его теперь с дерьмом смешает.
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Одного поля ягоды. Что этот уе.бан, что тот уе.бок.
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Браво!
И отдельная благодарность за подрыв пЭдроБотских пуканов.
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