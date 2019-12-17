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 Политика Украины, Общество
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Все про:вор в законе (214) законопроект (2279) МВД (8014)

 За статус "вор в законе" 7-10 лет лишения свободы, за участие в сходке - от 3 до 5, - МВД подготовило законопроект о криминальных авторитетах. ВИДЕО

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который позволит садить в тюрьму воров в законе за их статус и криминализирует так называемые "сходки" уголовных авторитетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новой программе "Поліцейська хвиля".

"В 2019 полицейские задержали 14 воров в законе и если новый законопроект будет поддержан, то это даст возможность привлекать их к ответственности. За пребывание в статусе вора в законе предусматривается наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. Для тех, кто организовывает сходку и принимает в ней участие - от 3 до 5 лет", - говорит начальник Департамента стратегических расследований НПУ Андрей Рубель.

Во время подготовки законопроекта использовали опыт Грузии. Там в 2006 году приняли похожий закон.

"Законопроект хороший. Его нужно будет отработать на практике - оперативным путем фыксировать все приказы, которые отдает вор в законе, собирать доказательства, тогда и начнутся расследования и воров в законе будут отправлять за решетку", - говорит бывший оперативник грузинской полиции Константин Мчедлишвили, который возглавлял борьбу с уголовными авторитетами в Грузии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Доверенное лицо российского вора в законе Гули Бакинского задержали на Луганщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3165833
 
   
 Топ комментарии
 
Це політичне переслідування!! Всі на майдан!!
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в совокупності потрошенку виходить 15? це добре.
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ВР - одна большая сходка воров законотворцев
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в совокупності потрошенку виходить 15? це добре.
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Дід Піхто 96b91ea4. Х**лу пожиттєво і бажано не в Гаазі а в ВоркутЛаг.
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Це політичне переслідування!! Всі на майдан!!
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Это взято в Грузии времен Михо. там действительно за титул Вора в Законе суд давал червонец. А авторитет просто не мог отрицать своего "титула". Лишение авторитета на зоне страшнее , чем сам срок
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Вы что хотите , как в Пакистане ! За статус "вор в законе" 7-10 лет лишения свободы, за участие в сходке - от 3 до 5, - МВД подготовило законопроект о криминальных авторитетах - Цензор.НЕТ 544 :

Суд в Пакистане во вторник, 17 декабря, вынес смертный приговор бывшему президенту страны Первезу Мушаррафу.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/10797416-byvshego-prezidenta-pakistana-prigovorili-k-smertnoy-kazni.html
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зело невыгодая должность: мало того. шо проплатишь выше среднего, теперь после оплаты надолго можешь поехать в комфортный санаторий
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ВР - одна большая сходка воров законотворцев
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за любое создание параллельной власти в стране и своего "правосудия" карать нужно жестко и ни каких компромиссов ....
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За встречу с Фирташем в Вене присутствующим можно смело давать пятёрку.
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"За статус "вор в законе" 7-10 лет лишения свободы, за участие в сходке - от 3 до 5," - а за те щоб не відсидіти по статтям - занести 7-10 кілобаксів судді.
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Все правительство, бывшее, воры в законе. Если не хватит места всем, могу взять к себе парочку, клетку гарантирую, одноразовое питание тоже.
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Оперативнім путём фЫксировать.... Редактор, не спать!
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Интересно, как они будут определять вор-невор и сходка или не сходка? Так любому можно пятёрик впаять.
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и правильно, а то развелось мурчащих тварей
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Определять вор в законе или нет, будут простым вопросам с записью на видео. Ни один уголовный авторитет не скажет на камеру , что он простой бандит. На участников сходок, как правило, есть досье. Простой гражданин на это мероприятия просто не попадет
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Притеснение инакомыслящих! Что скажет Венецианская комиссия???
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Было уже про это....
Фигня написана в этом законе, типа "вор в законе тот, кто соблюдает воровские правила"....
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