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 Политика Украины
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 В стычках под Радой пострадали двое наших журналистов, - Hromadske. ВИДЕО

Под Верховной Радой произошли столкновения во время митинга против принятия закона о рынке земли. Журналисты hromadske пострадали во время этих столкновений. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Представители организации "Нацкорпус" хотели установить палатки перед зданием парламента. Полицейские спросили у них, есть ли разрешение на установку палаток. Из-за этого произошли столкновения протестующих с правоохранителями. Представители "Нацкорпуса" облили зеленкой полицейских. Правоохранители взамен использовали слезоточивый газ, пишет hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты hromadske пострадали во время столкновений на митинге возле Верховной Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В частности, журналистку  Викторию Рощину и оператора Алексея Никулина забрызгали слезоточивым газом, который применили в столкновениях между спецназовцами и митингующими. Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала схватки. Кроме того, в сторону журналистов летели палки от палаток, которые протестующие хотели установить у здания парламента", - сообщает издание.

Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки.

Источник: https://censor.net.ua/v3165782
 
   
 Топ комментарии
 
Аваковские полицаи отметелили аваковских титушок, при этом пострадали ещё и медиашлюхи... Это просто праздник какой-то... В стычках под Радой пострадали двое наших журналистов, - Hromadske - Цензор.НЕТ 745
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Молодцы ! Хаос в Украине- иенно то,что нужно путлеру.Слава Национальному корпусу.! Как ватников гонять- их нема, как ЛГБТ- тут ,как тут.
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Найдены против копов. Надо журналистам жаловаться Авакову на Авакова.
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меж двух огней, как промеж двух стульев
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Аваковские полицаи отметелили аваковских титушок, при этом пострадали ещё и медиашлюхи... Это просто праздник какой-то...
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Найдены против копов. Надо журналистам жаловаться Авакову на Авакова.
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Правописание же на мобильном. Я сразу же поправил, ещё до коммента с картинкой))
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"Семен Семеныч......" (С). Так это же все меняет.....
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Там с этими нацженами кстати не все понятно. Чет последнее время мелькало..... Похоже, что как и все ультранационалистические организации они руководятся с Лубянки.
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Да я вообще не уверен есть ли у нас уже националисты...
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Показных, но кормящихся от ФСБ, навалом...... У сутичках під Радою постраждали двоє наших журналістів, - Hromadske - Цензор.НЕТ 6749.
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На паРашинском спросила - получила - нормально.
Непонятно - почему такие организмы работают на украинском ТВ
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Молодцы ! Хаос в Украине- иенно то,что нужно путлеру.Слава Национальному корпусу.! Как ватников гонять- их нема, как ЛГБТ- тут ,как тут.
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+еще поддерживаемое и разогреваемое старожилами сайта и проплаченой ботвой деление на зэ-билов и пете-растов..
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Роздати їм лопати і хай йдуть обробляти землю
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вам протестовать или жить в центре хочеться ...или палатка это залог ежедневного финансирования , обозначили свою позицию и отвалили тратить свои нетрудно заработанные
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Проплаченные Свинорылым и КО не пройдут)))))))))))
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Надо было жестче мутузить. А то что не активист - так считает себя пупом Земли. Будь любезен закон и порядок соблюдать. А не согласен - так хрясь тряпкой по роже.
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Мєнти побились між собою-от і видовища для плєбса є.
Та й медіакурвам з Хробацького є розвага.
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Хфамілії терпіл- на перші шпальти!
Народ має знати вилупків, які живуть поруч.
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И это прекрасно. За бейджик "Хробацьке" взагалі треба вбивати
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Слуги рфнароду спеціально дистабілізують ситуацію в країні! АДЖЕ СОЦОПИТУВАННЯ ПОКАЗУЮТЬ, ЩО БІЛЬШЕ НІЖ 70% НАСЕЛЕННЯ ПРОТИ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ! А ДЕ РЕФЕРЕНДУМ, ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ!! ПІД ЧАС ВІЙНІ І У ТАКОМУ ТЕМПІ ПРИЙМАТЬ ТАКІ ДОЛЕНОСНІ РІШЕННЯ МОЖЕ ТІЛЬКИ ТОЙ ХТО ПРАЦЮЄ НА КОРИСТЬ АГРЕСОРА!!
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