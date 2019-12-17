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 Политика Украины, Общество
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Все про:взятка (4810) коррупция (7589) психбольница (121) Кива (123)

 "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ. ВИДЕО

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива был осужден за взятку и был амнистирован при очень сомнительных обстоятельствах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об говорится в новом расследовании журналистов проекта "Наші гроші".

Согласно тексту приговора, Кива совершил преступление в 2011 году, когда был замначальника управления защиты прав потребителей в Полтавской области. Кива требовал взятку у предпринимателя Игоря Горбатенко. Управление насчитало предпринимателю штраф в размере 23 тысячи долларов, но Кива предложил откупиться за $1500. Эти деньги двумя частями Горбатенко должен был передать брату Кивы Дмитрию. Горбатенко обратился к правоохранителям и при передачи второй части денег Дмитрия Киву задержали. В то же время был задержан и Илья Кива.

В расследовании говорится, что суд учел смягчающие обстоятельства. Одно из них - справка из Полтавской областной психиатрической больницы, в которой утверждается, что Кива находился на лечении с диагнозом "последствия закрытой черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности". На момент суда у Кивы была вторая группа инвалидности и "болезненное состояние".

Суд признал Киву виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил наказание в виде штрафа.

"То есть благодаря всем смягчающим обстоятельствам, в частности, благодаря справке о "болезненном состоянии здоровья", Илья Кива за тяжелое преступление, за которое можно было загреметь легко лет на 8, получил просто штраф", - говорится в расследовании.

Позже - в 2014 году, суд повторно рассмотрел дело Кивы из-за появления новых обстоятельств и вынес новый приговор, но по другой статье, которая позволяет применить к Киве амнистию и признать его не судимым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардепа от ОПЗЖ Киву застали за просмотром пикантного ролика в сессионном зале Рады. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3165773
 
 
 Топ комментарии
 
Не обязательно быть психиатром, чтобы поставить Киве диагноз.
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нельзя Киву осуждать!.. Кива это редкий вид "дрочилуса идиотуса" и занесен в Красную книгу Авакова..
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нельзя Киву осуждать!.. Кива это редкий вид "дрочилуса идиотуса" и занесен в Красную книгу Авакова..
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так вот почему он дрочит....черепно мозговая.Ну раз у него справка ,пусть дрочит.Тем более что ему еще делать у Медведчука ?Там все дрочат на Пуделя
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...не трогайте Киву, пущай себе техонько дрочит!
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Он когда дрочит то все знают. Так в Раде работают, но он показал наглядно
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Схемы уже не те. Раньше - "вот этот ночью с этим", "тот спрятал там деньги", "этот воровал на армии" и все подтверждено документами или видео. А сейчас - "сомнительных обстоятельствах", "скорее всего", "может быть"...
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"Великий мастурбатор", С. Дали
"Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7724
Кива, вылитый.
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Не обязательно быть психиатром, чтобы поставить Киве диагноз.
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та. илюха на все це клал и чесал свой большой ух прямо в заведении
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если Киву внезапно испугать, то Кива начнет рефлекторно дрочить и матюкаться!
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Кива: Это, Юль... У меня вкусы того... Спеце... специ... Ну это... В общем, вкусы у меня.
Юля (конкурс красоты, Одесса): Посвяти же меня в них.
Кива: Люблю, когда мужик жмёт штангу, а другой снимает портки и садится ему голой жопой на морду.
Юля (конкурс красоты, Одесса): Больной ублюдок.
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Кива таке саме лайно як Сабаков, Геращенко, шкуряк...
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это классический дебил, а такие неподсудны
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а раньше все типа думали , что он нобелевский лауреат в области квантовой механики ...есть люди у которых на лице всё написано
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Квантовий механізатор (і кварковий асенізатор) "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9750
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о как. со второй группой по дурке в законодатели. мда
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В законодатели говоришь? )))) А спикер ВР, это не круче будет? )))))
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Як вони всі ідіоти попадають у владу? Чи це вже всі свої, або такий клас,?
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Рано из психушки выпустили. Налицо недолеченность.
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Псих-членочес это типичный представитель отряда "братушколюбивых".
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Депутат- психопатичний корупціонер маструбатор. Навибирали
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Нардепа от ОПЗЖ Киву застали за просмотром пикантного ролика в сессионном зале Рады. ВИДЕО

Скандально известного нардепа от ОПЗЖ Илью Киву застали за просмотром весьма пикантного ролика в сессионном зале Рады. На ролике, который просматривал народный депутат, мужчина занимается жимом штанги, когда другой мужчина снимает портки и садится ему голой пятой точкой на лицо.


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Киева был просто больной психически взяточник, а его взяли и поставили бороться с наркомафией. Теперь к основному диагнозу добавилась еще и наркомания. И что тут удивительного, что его взяли в опзж?
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так вот почему его руки всегда чем то заняты....
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это индивидум напоминает Барну, который пытался прилепить себя к небожителям , его сперва слушали потом начали бить.....,финал будет таким же
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АЖ полегчало! Когда Кива появился в эфире после Майдана, было ощущение что я много лет назад с ним общался, знаете бывает такое, что вот знакомый, а откуда ....мучительно не можешь вспомнить. И вот наконец я понял. В 90-е я работал в психиатрической больнице, нет Кива не лежал в моем отделении, но там лежало около 100 подобных пациентов. Только тогда они все были в грубых темно- синих халатах. Вот одень на Киву синий халат, ребята, ну вылитый, типичный представитель не просто психически, а хронически больного (когда личность размывается) пациента. И речь, и особенности мышления и бесстыдство публичное, и особенно лицо - вот типичный хронический больной со смесью умственной отсталости и "букетом" психотических проявлений.
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То він тренувався на рАялЄ грати "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1326 А інструкцію дЄвушка на телеХВон скинула "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1326
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А раньше когда он был патриотом, то что он был психически больной было нормально. Он даже служил в очистк... пардон в МВД.
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Отметим, что Обезьяна Кива неоднократно отрицала свои проблемы со психическим здоровьем. Однако её поступки говорят об обратном. Так, в 2016 г. она показала на видео, как делать наркотики, а в 2019 г., став нардепом ОПЗЖ, она удовлетворила свои половые нужды прямо на заседании Рады.
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То есть в ВР есть "дипломированный" псих Кива, с чем ее и поздравляю!
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А вот и не смешно,КАК псих со справкой 2-й группы может быть нардепом???
Сами себя позорим.
Кстати,а как Р.Кузьмин стал нардепом,если его не было в Украине 5 лет (вроде отсиживался на расее,а прижился в оППож...е).
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Я не удивлюсь, если наши дорогие "граждане" когда-нибудь выберут президентом вот такого психа. Как показали последние выборы в нашей стране возможно все.
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Кива: Это, Юль... У меня вкусы того... Спеце... специ... Ну это... В общем, вкусы у меня.
Юля (конкурс красоты, Одесса): Посвяти же меня в них.
Кива: Люблю, когда мужик жмёт штангу, а другой снимает портки и садится ему голой жопой на морду.
Юля (конкурс красоты, Одесса): Больной ублюдок.
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Эта, ****, там не лечился, он там от суда прятался.
Все его подельники пошли на зону, а он в Дурке перекантовался.
Одним словом, достойный член ублюдочного Опа-Жопа-Блока.
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Дрочконув в раді і ти вже ізвЄсний як опозіціАнЄр. А до цього був просто вимогатЄль... "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9445
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.....мне было ДОСТАНОШНО его поведения и без этой СПРАВКИ , о его идиётности ((((
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.....а у него есть и ПИСТОЛЕТ и ему ничего не будет если что (((((
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В расследовании говорится, что суд учел смягчающие обстоятельства. Одно из них - справка из Полтавской областной психиатрической больницы, в которой утверждается, что он находился на лечении с диагнозом "последствия закрытой черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности". На момент суда у него была вторая группа инвалидности и "болезненное состояние", но выборы как чудодейственное лекарство излечивает от всего.
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Зараз петюшки кинуться защищать псіха-рукоблуда)))
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і який дурень його випустив із дурки на канікули?
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Та там кого не візьми,у всіх довідка з дурки,без такої довідки в депутати не беруть...
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