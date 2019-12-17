 "Женя, ты что, дебил?.. Простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", - "Квартал 95" посвятил еще один номер экс-главе НБУ Гонтаревой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, "кварталовцы" попытались извиниться перед бывшим главным банкиром страны и спели о ней песню.
"У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на "Дельта банка" карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", - говорится в песне на фрагменте любительской видеозаписи с концерта, появившейся в сети.
Напомним, песню о сгоревшем доме Гонтаревой, прозвучавшую в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога. Здание выгорело практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Воно повинно пожиттєво сидіти разом із її подружкою лолітою мародером панамським!
Ні загиблі та поранені на фронті, ні поховання закатованого в полоні не завадили президенту відвідати концерт Кварталу 95, де його було зустрінуто заслуженою овацією, та всі добре повеселилися.
Про демонстративне ігнорування заходів річниці отримання історичної автокефалії ПЦУ годі й казати.
Звичайно, до цього мало кому є діло, але нехай чергова замальовка полежить в цьому літописі, щоби потім не казали, що у нас "нєправільная комунікація с нарідом", який хотів бути "ми всі - президенти", а насправді став "ми всі - клоуни".
а галактическая в облагодетельсвовано-обворованую страну не собирается ))))
в ім'я і сина, і отця?
хай славиться, як водиться
святая зелеродиця!