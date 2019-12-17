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 Политика Украины, Общество
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Все про:Квартал-95 (115) Гонтарева (827)

 "Женя, ты что, дебил?.. Простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", - "Квартал 95" посвятил еще один номер экс-главе НБУ Гонтаревой. ВИДЕО

В новом концерте "Квартала 95" был показан еще один номер, посвященный экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "кварталовцы" попытались извиниться перед бывшим главным банкиром страны и спели о ней песню.

"У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на "Дельта банка" карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", - говорится в песне на фрагменте любительской видеозаписи с концерта, появившейся в сети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой. ВИДЕО

Напомним, песню о сгоревшем доме Гонтаревой, прозвучавшую в эфире выпуска "Квартала 95" 19 октября, исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога. Здание выгорело практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Источник: https://censor.net.ua/v3165748
 
   
 Топ комментарии
 
Просто зеленая власть прекрасно знает,что по причине отсутствия реальных претензий к Гонтаревой британцы просто посмеються на запросом и пошлют куда подальше.Лучше Коломойским займитесь,там реальная доказательная база бритами и американцами накоплена.Ах да,папа Беня ваш кормилец,как же вы против него,зеботики.
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Говорят,билеты до 5 тыс. доходят в зависимости от ряда. Хотя это шапито и бесплатно смотреть зашквар. Деградация нашего общества прямо пропорциональна количеству бабла.
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Представляете, на сколько нужно умственно деградировать, что бы платить такие деньги за просмотр такого гуано, как этот "Квартал 95".
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Я думаю пропорційна бабло маючим - а це не так вже й багато ідіотів . Українство пережило й не таке в історичному шляху боротьби за державність , а пліснява на сьогоднішній день це лише пліснява й не більше , тим паче ЗЕлена , тобто ТУПА.
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Для чого вибачатися перед цією злодійською офшорною кур вою?
Воно повинно пожиттєво сидіти разом із її подружкою лолітою мародером панамським!
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срочно лысого в ВР Юзику будет веселей "Женя, ти шо, дебіл?.. Вибачте лисого глупця, во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця", - "Квартал 95" присвятив ще один номер ексглаві НБУ Гонтаревій - Цензор.НЕТ 480
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Валерий Прозапас -
Ні загиблі та поранені на фронті, ні поховання закатованого в полоні не завадили президенту відвідати концерт Кварталу 95, де його було зустрінуто заслуженою овацією, та всі добре повеселилися.
Про демонстративне ігнорування заходів річниці отримання історичної автокефалії ПЦУ годі й казати.
Звичайно, до цього мало кому є діло, але нехай чергова замальовка полежить в цьому літописі, щоби потім не казали, що у нас "нєправільная комунікація с нарідом", який хотів бути "ми всі - президенти", а насправді став "ми всі - клоуни".
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в тему - спасибо за рекламу "Женя, ти шо, дебіл?.. Вибачте лисого глупця, во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця", - "Квартал 95" присвятив ще один номер ексглаві НБУ Гонтаревій - Цензор.НЕТ 2015 "Женя, ти шо, дебіл?.. Вибачте лисого глупця, во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця", - "Квартал 95" присвятив ще один номер ексглаві НБУ Гонтаревій - Цензор.НЕТ 2015 "Женя, ти шо, дебіл?.. Вибачте лисого глупця, во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця", - "Квартал 95" присвятив ще один номер ексглаві НБУ Гонтаревій - Цензор.НЕТ 2015 "Женя, ти шо, дебіл?.. Вибачте лисого глупця, во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця", - "Квартал 95" присвятив ще один номер ексглаві НБУ Гонтаревій - Цензор.НЕТ 2015
а галактическая в облагодетельсвовано-обворованую страну не собирается ))))
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Плешивый дегенерат, такой же как и ЗЕянелох.
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Всегда поражался тем кто это говно смотрит, вообще все это исчадие КВНа с Петросянщиной воняет таким нафталином, что аж глаза режет и кровь из ушей рекой бежит. Я все понимаю там о вкусах не спорят, но это когда твой сосед ложкой ест говно и тебе еще его и нахваливает
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А слабо цій гівноті спарадіювати свого зеленого як-то концерТ "Укроборонпром" зімість концерН. Ну і далі... В минулі роки 90 % часу на це йшло. А зараз - ссикотно.
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ти б не хотів нюхнуть тунця
в ім'я і сина, і отця?
хай славиться, як водиться
святая зелеродиця!
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