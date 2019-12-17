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Все про:Азербайджан (290) депортация (326) Исаев Эльвин (1)

 "Держитесь там. Россия с вами. Мы молимся за вас", - блогер Эльвин Исаев, выданный Азербайджану, поддерживал пророссийских боевиков на Донбассе. ВИДЕО

Азербайджанский блогер Эльвин Исаев, которого украинские власти депортировали в Баку, поддерживал пророссийских боевиков Донбасса и принимал участие в сборе помощи для российских наемников.

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалась видеозапись, на которой Исаев заявляет о поддержке боевиков Донбасса и говорит о том, что отправляет для них грузовик с помощью.

"Вот небольшая, но помощь ребятам, которые там сейчас. Им сейчас очень трудно. Привет передаем в Донецк, Луганск... Держитесь. Россия с вами... Мы молимся за вас, чтобы скорее в ваш дом пришел мир", - говорит Исаев на записи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку блогера Исаева, остро критиковавшего Алиева

Напомним, что гражданин Азербайджанской Республики Исаев Эльвин Ильтихам оглу 1980 г.р. был задержан в Украине за нарушение требований миграционного законодательства этой страны и был депортирован в Азербайджан.

Исаев сам обратился в ГСМ и добровольно прошел медицинское обследование, после чего был сначала помещен во временное убежище, но потом - в СИЗО-1 Пенитенциарной службы, подчеркивает миграционная служба.

Решение об аресте связано с тем, что Насиминский районный суд Баку 22 августа постановил заключить Исаева под стражу по уголовному делу, расследуемому Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры.

Ведомство не уточняет, в чем конкретно обвиняется Исаев.

Отметим, ранее некоторые СМИ сообщали о загадочном исчезновении 39-летнего Эльвина Исаева в Киеве. Как писало издание ZMINA, последний раз Исаева видели возле дома по просп. Палладина в Святошинском районе Киева, где он жил у знакомых.

Он приехал в Киев в конце сентября 2019 года из Российской Федерации, где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция внезапно задержала Исаева.

После судебных разбирательств его российский паспорт признали "незаконно выданным" и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.

11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил "правило 39" и запретил его выдачу Азербайджану. После этого мужчина выехал в Украину.

Азербайджанский журналист Фикрет Гусейнли, находящийся в политэмиграции, считает, что Исаев стал "жертвой обмана". "Когда я узнал о прибытии Исаева в Киев, сильно удивился. Я понял, что его отправили туда целенаправленно для проведения операции с целью последующей передачи в Азербайджан. Через некоторое время Эльвин связался со мной. Он просил, чтобы я позвонил ему. Мы поговорили с ним. Я ему сказал, что, если он хочет получить убежище на Украине, то мы ему поможем, привлечем адвокатов. Он мне сказал: "мне не нужно убежище в Украине, я хочу в Европу, помогите мне". Я ему дал несколько советов, предложил уехать подальше от Киева, не пользоваться метро, иметь разные телефонные номера, заказывать такси под разными именами, заказывать пищу домой", - написал Гусейнли в ночь на 14 декабря на своей странице в Facebook.

По его словам, Исаев сказал, что "некие люди ему обещали за деньги обеспечить визу в Словакию". Однако, как отмечает Гусейнли, легально получить визу гражданину Азербайджана, не имеющему официального статуса проживания в Украине, в посольствах стран Европы было нереальным.

Гусейнли считает, что Исаева могли "заманить в Украину другие представители азербайджанских политэмигрантов в Европе".

Отметим, Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане. Его канал на YouTube был зарегистрирован в 2014 году, он собрал около 20 000 подписчиков.

Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский посещает столицу Азербайджана Баку с официальным визитом 16-17 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/v3165743
 
   
 Топ комментарии
 
Такое быдло могло стать популярным,наверное, только у нас. Жирная, тупая свиноматка
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Твою ж налево, петики только-только разогнали очередную диванную зраду - "злочинна влада видає патріотів кривавому режиму Алієва" - а тут такой ужасный облом. "Держитесь там. Россия с вами. Мы молимся за вас", - блогер Эльвин Исаев, выданный Азербайджану, поддерживал пророссийских боевиков на Донбассе - Цензор.НЕТ 214
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А шо такое с Т. Помоловой? Неужели в бан отправили ?
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нет - она не в бане...\пусть мучаются догадками...!\
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Смотри, чтоб с тобой этого не случилось раньше...
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Где ты в моих словах увидел угрозу? Я вернула тебе то, что ты отправил мне.
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Нє, ну ви нормальні? Навіщо ви піднімаєте градус ненависті в суспільстві? Навіть, якщо вам за це платять
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если в Азербайджане его казнят, то хорошо что выдали, а если нет? Он им свой.
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О, еще один "патриот, выданный на смерть" оказался унылым ватным говном.
Ох как неожиданно!
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Ты почему такой грозный и решительный там где тебе безопасно?
Возьми наедь на немца из пасе.
От его вчерашнего предложения намного больше вреда чем от поддержки сепаров каким то азербайджаеским блогером?
Что ж ты ссышься и поскуливаешь?
Немец тебе не по зубам?
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накласть мне на немца.
Накласть и на азербайджанского блоггера.
Я потешаюсь с вышиваты у которой любой затронутый властью, автоматически превращается в святого, хоть 6 раз судимый угоолвник, хоть ватное говно.
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Да не накласть тебе на немца.
Просто он тебе не по зубам.

Ты знаешь что этого блогера ЕСПЧ запретил выдавать по той причине что он должен пользоваться защитой и его нельзя выдавать на расправу?

Я даже не о дремучести,а о подлости и низости.
Шакалье.
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насрать на подлость и низость когда речь идет о вате.
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Насрать на тебя.
Потому что ты можешь нападать только на слабого,а перед более сильным противником поджимаешь хвост и заисеивающе поскуливаешь.
Это не имеет никакого отношения к защите себя.
Это гопничество.
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я понятия не имею за какого немца ты топишь Хоть бы ссылку дал.
Но раз так тебе удобней, считай меня гопником
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Не интересуешься политикой и не знаешь последних новостей.
Вот про блогера из Азербайджана зашел почитать,а так больше ничего не знаешь.
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Вчера я тут один отдувался за сепарский питерский фонд Єльвира -а сегодня поросюшньіе попрятались-только сопут и молча спамят,уродьі.
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Да не все, на дежурстве несколько неадекватов особо упоротых осталось...
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Остались пока кормят.Кормить перестанут,сбегут,как Грося.100%, и к " бабке" не ходи.
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Вот так и в приговоре по делу Шеремета будет.Ждем соевых воплей :" это фсее аваковский монтаж и провокация власти".
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Сподіваюсь в Баку навчать цього кондома «родину любить»..
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Талышам (а он судя по видео талыш) не удалось в Азербайджане в начале 90х создать Талыш-Муканскую республику, Алиев их тогда прищемил, так в других странах сепарню поддерживают. Хотя... судя по тому, что талыши там богаче основной части населения, поддерживают не очень
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Так весь мир пересылает гуманитарку в зоны конфликтов и желает людям скорейшего мира - в чем конкретно поддержка боевиков делом или словом?
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к тому же он лично не убивал украинцев....Зебубочка ответит за всё предатель!!!
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Ну теперь порохнявые Зелю точно порвут хотя бы за то что блохер с порохоботами на одной ступени развития -- примат
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Как эти суки за....ли на публику россия помоги,а убежеще в европе хотят!
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Хоть одна тема для зебилов где они могут порохоботам напхать , а так сейчас только ленивый не плюнет на зебобика 😁
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а что тут пхать - этого гандона в Украину запустили при ЗЕШмаркле...!
для чего...?
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Ну у зебилов хоть маленькая перемога , а так походу куда не глянь кругом зрада у зебилов и выгребают они сейчас в основном везде и всегда 😏
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Танюша лёжа только ты о барыга в своих влажных мечтах фантазирует , я же тебе уже говорил
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Ну, эпоха бидности у зебликов уже позади, поэтому могут себе позволить стебаться с порохоботов попивая Мартини на Карибах
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а разве не так ? вон у дубинского даже мама разбогатела . у слуг все нормально.эпоха бедности закончилась началась эпоха перенасыщения
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и не говори, зебилам тока этого и надо, падонки, честному порохоботу житья нет, то мыло в ванной воруют, ссут мимо унитаза и свет в туалете не выключают, а в кровать какашки подбрасывают!
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зачем же его в Баку вернули - нужно было здесь посадить
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у тамошнего президента друзей нет - только верноподданые
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Отпустили спонсора терроризма....закрыть его у нас надо было
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Жаль порохоботов. Бучу подняли зря.
И так везде.
Но они найдут какую-нибудь другую зраду, за ними не заржавеет.
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В отличие от порохоботов я тебе объясню что есть решение пасе о его полит преследование в Азербайджане , а за то что он помогал сепарам так его можно и в Украине за спонсорство терроризму привлечь и в обменный фонд
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И как помогло?
В отличии от порохоботов.
Там полная пещерная дремучесть.
Типа,а давайте отдадим этого воришку людоеду что бы он не воровал наши яблоки.
И эти люди пытаются строить из себя цивилизованных.
И плюс к тому трусость и отсюда подлость.
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Тебе по губам членом водят, а ты и не замечаешь.
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Так ей же в кайф! При Порохе такого ведь у нее не было!
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Есть тебе задание, трижды поцелуй Петю в одну и другую булку и пять раз в очко...когда закончиш приходи за новым...
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Интересные у тебя секс-фантазии! А ну-ка поведай, как ты еще любишь? "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 8364
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не гони на него ,у него такая прелюдия , уже не изменишь
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Я же говорю. У бобиков эпоха бедности уже позади. Некогда им из Порше комменты на Цензоре строчить. Только самые бедные, которые ожидают процветания тут остались. "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 140
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причем здесь фантазии, это был тест как ты умеешь до трёх считать видимо про таблицу умножения ты даже не слышал а сочинение напишеш на тему "как я стал порохоботом"?...или нарисуй в крайнем случае
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Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор. Об этом во вторник сообщает газета Dawn.

Порошенке приготовиться. "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 4019
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Это ты в газете Даун прочитал, что суд Пакистана и Порошенко тоже так приговорит? "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 8235
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Порошенку тут вздернут. Об этом сообщит газета "Правобережная Украина". "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 8559
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нужно было ему на дорогу накормить свининой и смазать жопу салом.. ему там на Родине пригодится!
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порохоботы на цензоре,так оголтело жопу за него рвали,ясно теперь на кого работают.кремлеботы и порохоботы состоят из одного дерьма,адиннарот.
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Снова говн.ды порососявки сели в лужу. Кричали тут истерички что выдают радии приезда Зе....

Порошлюшки а чего вы такие истарички? Почти все поросявки истерички))
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Кретины порохнявые, слуги офшорного мародера, в очередной раз облажались, так ещё и все мысли и речи только о сексе.
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Правильно! Великий дядюшка Фрейд говорил, что мир Хомо построен вокруг либидо.
Мы отвлеклись. Как там с эпохой бидности? Купила уже себе кабриолет и виллу? "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 8569 Я так понял, что последние полгода платежки по комуналке и зарплата тебя уже устраивает? "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 6339
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за эти посты она только на самотык заработать может .
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ха! а как пЭцекантропы топили за этого долб...а)))))
облезьте убогие.
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Ги-ги. Покійний Бабченко віщав з того світу, що невинного колєгу-політемігранта Ісаєва видали на розправу айзеровським чекістам. )))).
А воно он шо виявилось....
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Тогда вопрос - а как эта мразь попала в Украину?
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Почитал старую новость о депортации этого Исаева. Да, такого зашквара у петиков давно не было! На их месте уже сгорел бы со стыда. А им пофиг, лезут и лезут. И кто-то мне будет доказывать, что им не платят?
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О как. А соевые завывали, что Зленеский отдал практически патриота. Ну да, ватного патриота соевых...
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Ну, кого вже видали, того не повернеш. В цьому світлі виникає інше питання: "а як він тоді взагалі потрапив в Україну і чого не посадили одразу?" Атже у СБУ та МВД мали достатнє обгрунтування аби виписати йому гарну статтю за підтримку тероризму.
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А в чем его поддержка?
В посте?
Тогда почему некоторые члены до сих пор не сидят,а заседают в СНБО?
Понимаешь что постоянное вранье и гавно никого еще до добра не доводило.
Ты просто превращаешься в посмешише и портишь все тем людям,которые действительно борятся.
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Бу га га, соя обьясни, без тебя никак 😷
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Эльвин связался со мной. Он просил, чтобы я позвонил ему. Мы поговорили с ним. Я ему сказал, что, если он хочет получить убежище на Украине, Источник: https://censor.net.ua/v3165743
НА Украине!!! Очень хорошо, что вернули взад НА Азербайджан, пособника террористов и окупантов НА Донбассе!
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Топив колаборантів і окупанта з орДЛо , а жити приїхав в Україну . Мда. І СБУ , і прикордонники пропустили ворога України .
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Забили оживились..А шо тут удивительного? Когда выдают противника тоталитарных режимов, это плохо. А кто знал этого азера? Раз вскрылись такие факты, то надо было ещё пилюлей надавать и принимающих его земляков проверить.
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Ничего удивительного что порохоботы в очередной раз обосрались. "А кто знал этого азера" - так порохобы за него ещё вчера свои пуканы рвали. "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 1657 "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 1657 "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 1657
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В соєвих розрив пердаків - два дні верещали на всіх ресурсах про видачу демократа-апазіціанера "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 7204
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Странные существа, эти зебуины, когда сообщалась новость о выдаче оппозиционного блогера то естественно это вызвало негодование у сознательных граждан Украины, и совершенно логично что эти же граждане поддерживают решение власти когда открылись новые факты. Но зебуины почему-то считают это каким-то зашкваром. Очевидно их обезьяний мозг не способен мыслить логически.
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ты глянь исоанлец вынырнул - я думал он потонул где-то в аналах рошена "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 6498 "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 6498
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Оце діла "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 7235... Вкотре переконуюся, що кожну новину потрібно перевіряти, щоб не розганяти зраду на порожньому місці. Цю останню, до речі, також.
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