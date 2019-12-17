 "Держитесь там. Россия с вами. Мы молимся за вас", - блогер Эльвин Исаев, выданный Азербайджану, поддерживал пророссийских боевиков на Донбассе. ВИДЕО

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалась видеозапись, на которой Исаев заявляет о поддержке боевиков Донбасса и говорит о том, что отправляет для них грузовик с помощью.
"Вот небольшая, но помощь ребятам, которые там сейчас. Им сейчас очень трудно. Привет передаем в Донецк, Луганск... Держитесь. Россия с вами... Мы молимся за вас, чтобы скорее в ваш дом пришел мир", - говорит Исаев на записи.
Напомним, что гражданин Азербайджанской Республики Исаев Эльвин Ильтихам оглу 1980 г.р. был задержан в Украине за нарушение требований миграционного законодательства этой страны и был депортирован в Азербайджан.
Исаев сам обратился в ГСМ и добровольно прошел медицинское обследование, после чего был сначала помещен во временное убежище, но потом - в СИЗО-1 Пенитенциарной службы, подчеркивает миграционная служба.
Решение об аресте связано с тем, что Насиминский районный суд Баку 22 августа постановил заключить Исаева под стражу по уголовному делу, расследуемому Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры.
Ведомство не уточняет, в чем конкретно обвиняется Исаев.
Отметим, ранее некоторые СМИ сообщали о загадочном исчезновении 39-летнего Эльвина Исаева в Киеве. Как писало издание ZMINA, последний раз Исаева видели возле дома по просп. Палладина в Святошинском районе Киева, где он жил у знакомых.
Он приехал в Киев в конце сентября 2019 года из Российской Федерации, где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция внезапно задержала Исаева.
После судебных разбирательств его российский паспорт признали "незаконно выданным" и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.
11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил "правило 39" и запретил его выдачу Азербайджану. После этого мужчина выехал в Украину.
Азербайджанский журналист Фикрет Гусейнли, находящийся в политэмиграции, считает, что Исаев стал "жертвой обмана". "Когда я узнал о прибытии Исаева в Киев, сильно удивился. Я понял, что его отправили туда целенаправленно для проведения операции с целью последующей передачи в Азербайджан. Через некоторое время Эльвин связался со мной. Он просил, чтобы я позвонил ему. Мы поговорили с ним. Я ему сказал, что, если он хочет получить убежище на Украине, то мы ему поможем, привлечем адвокатов. Он мне сказал: "мне не нужно убежище в Украине, я хочу в Европу, помогите мне". Я ему дал несколько советов, предложил уехать подальше от Киева, не пользоваться метро, иметь разные телефонные номера, заказывать такси под разными именами, заказывать пищу домой", - написал Гусейнли в ночь на 14 декабря на своей странице в Facebook.
По его словам, Исаев сказал, что "некие люди ему обещали за деньги обеспечить визу в Словакию". Однако, как отмечает Гусейнли, легально получить визу гражданину Азербайджана, не имеющему официального статуса проживания в Украине, в посольствах стран Европы было нереальным.
Гусейнли считает, что Исаева могли "заманить в Украину другие представители азербайджанских политэмигрантов в Европе".
Отметим, Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане. Его канал на YouTube был зарегистрирован в 2014 году, он собрал около 20 000 подписчиков.
Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский посещает столицу Азербайджана Баку с официальным визитом 16-17 декабря.
Ох как неожиданно!
Возьми наедь на немца из пасе.
От его вчерашнего предложения намного больше вреда чем от поддержки сепаров каким то азербайджаеским блогером?
Что ж ты ссышься и поскуливаешь?
Немец тебе не по зубам?
Накласть и на азербайджанского блоггера.
Я потешаюсь с вышиваты у которой любой затронутый властью, автоматически превращается в святого, хоть 6 раз судимый угоолвник, хоть ватное говно.
Просто он тебе не по зубам.
Ты знаешь что этого блогера ЕСПЧ запретил выдавать по той причине что он должен пользоваться защитой и его нельзя выдавать на расправу?
Я даже не о дремучести,а о подлости и низости.
Шакалье.
Потому что ты можешь нападать только на слабого,а перед более сильным противником поджимаешь хвост и заисеивающе поскуливаешь.
Это не имеет никакого отношения к защите себя.
Это гопничество.
Но раз так тебе удобней, считай меня гопником
Вот про блогера из Азербайджана зашел почитать,а так больше ничего не знаешь.
для чего...?
И так везде.
Но они найдут какую-нибудь другую зраду, за ними не заржавеет.
В отличии от порохоботов.
Там полная пещерная дремучесть.
Типа,а давайте отдадим этого воришку людоеду что бы он не воровал наши яблоки.
И эти люди пытаются строить из себя цивилизованных.
И плюс к тому трусость и отсюда подлость.
Порошенке приготовиться.
Порошлюшки а чего вы такие истарички? Почти все поросявки истерички))
Мы отвлеклись. Как там с эпохой бидности? Купила уже себе кабриолет и виллу? Я так понял, что последние полгода платежки по комуналке и зарплата тебя уже устраивает?
облезьте убогие.
А воно он шо виявилось....
В посте?
Тогда почему некоторые члены до сих пор не сидят,а заседают в СНБО?
Понимаешь что постоянное вранье и гавно никого еще до добра не доводило.
Ты просто превращаешься в посмешише и портишь все тем людям,которые действительно борятся.
НА Украине!!! Очень хорошо, что вернули взад НА Азербайджан, пособника террористов и окупантов НА Донбассе!