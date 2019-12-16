 Языковой вопрос в Украине всегда было темой раздора, от этого всегда побеждала Россия, - Лерос. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Лерос отметил: "Поднимаются языковые вопросы. Например, я - русскоговорящий украинец. Но я - до мозга костей украинец, я - патриот своей страны. Не важно, на каком языке ты разговариваешь - на украинском, белорусском или молдавском. Ты - украинец, ты - патриот.

У нас в стране тема языка всегда была темой раздора и, к сожалению, от этого всегда побеждала Россия. У нас от внутреннего конфликта всегда побеждает третья сторона. Поэтому я предпочел бы не поднимать тему язык. У нас государственный язык, безусловно, один,он даже не обсуждается - это украинский. Поэтому доливать масла в тему раздора…"

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