 Языковой вопрос в Украине всегда было темой раздора, от этого всегда побеждала Россия, - Лерос. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Лерос отметил: "Поднимаются языковые вопросы. Например, я - русскоговорящий украинец. Но я - до мозга костей украинец, я - патриот своей страны. Не важно, на каком языке ты разговариваешь - на украинском, белорусском или молдавском. Ты - украинец, ты - патриот.
У нас в стране тема языка всегда была темой раздора и, к сожалению, от этого всегда побеждала Россия. У нас от внутреннего конфликта всегда побеждает третья сторона. Поэтому я предпочел бы не поднимать тему язык. У нас государственный язык, безусловно, один,он даже не обсуждается - это украинский. Поэтому доливать масла в тему раздора…"
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"Крымнаш!"
НИКОГДА в Украине небыло никаких проблем с языком. общайся хот на суахили - лишь бы тебя поняли.
Торгівля на крові: Україна закупила російські шоломи для пілотів Повітряних Сил ЗСУ
Попри заяви про перевагу французьких шоломів, Повітряні Сили ЗСУ продовжують купувати для пілотів захисні шоломи ЗШ-7АП та кисневі маски КД-34Д російського виробництва повідомив популярний медіаресурс Ukrainian Military Pages.
Зокрема, 12 грудня, Командування Повітряних Сил Збройних Сил України уклало два договори №244/19 та №245/19 щодо закупівлі за переговорною процедурою п'яти захисних шоломів ЗШ-7АП виробництва ВАТ ВКО «Теплообмінник» (Нижній Новгород. РФ) та 5 кисневих масок КД-34Д сер.2 виробництва АТ НВП «Респиратор» (м. Орєхово-Зуєво, РФ).
Загальна вартість спорядження 2,46 млн грн. Постачальник ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» (КІВ АВІА), яка до 30 травня 2014 року носила назву ТОВ «Українсько-російське авіаційне товариство», та була заснована у 2006 році нинішнім директором спільно з ТОВ «Нижньогородське авіаційне товариство» (РФ) та ТОВ «Спецтрансгруп» (Київ).
ЗШ-7АП - радянський (російський) авіаційний шолом, який використовується з 1980-х років по теперішній час авіацією ВПС, ВМФ та армійською авіацією низки країн. За умовами торгів шоломи повинні бути виготовлені не раніше 2017 року (до внесення змін було «2019»).
Варто зазначити, що у 40-й бригади тактичної авіації у 2017-2018 роках випробовували французький шолом LA100 з маскою UA21S, пристосований виробником для використання у літаках МіГ-29 та Л-39, в тому числі для використання нашоломної системи цілевказання. Однією з переваг «француза» пілоти називали вагу - він удвічі легший за російський.
Этот поцреот Дэу Ланос опять выдаёт открытую агрессию параши за внутренний конфликт.
Этот Источник: https://censor.net.ua/v3165698
З путіним, з коліснічєнко ?
І чому казати неправду?
Скажи як є, що для тебе українська мова, це «язьік галічанскіх рагулєй», а не мова тисячолітних графіті в соборі Святої Софії ?
Ви, узкоязичні, придумуєте різноманітні теорії лише з метою не вчити і не розмовляти українською мовою в Україні. Ваша рускоязичність - це заклик до )(уйла прийти і захистити русскіх.
Згадаймо найбільшу претензію донбасців - "нам нє нада мовы, притэсняют русский язык". От і маємо.
Hanna Cherkasska
Коли голодомор успішно викосив більшість українців,
14 грудня 1932 р. ЦК ВКП(б) і Раднарком СРСР ухвалили постанову про припинення українізації Кубані.
На той час 2 млн. українців Кубані мали свої школи, технікуми, педагогічний інститут.
У 1931 році виходило на Кубані 20 газет українською мовою. У Катеринодарі було видавництво книг і підручників.
А якщо тебе такий колега влаштовує то закрий рот.
Национальный...
Суржик...
Запасный...
Но последний, из этого списка, мокшане почему-то считают за свой государственный, но это уже их личные проблемы
І на Цензорі теж.
Бо на українській гілці Цензора «УКР», цієї новини немає.
Новини ж у 90 % випадків приходять на державній мові?
От відразу і публікуйте.
й влада. Цей вислів нам залишили давні римляни, суть якого для нас українців актуальна сьогодні як
ніколи
Появились целые нации говорящие на языке другого народа и к нему не принадлежащие.
Например Австралия,Канада и США.
Після франко-пруської війни значна частина Лотарингії
і майже весь Ельзас були передані Німеччині. Назви провінцій були залишені
колишніми, але німецька влада негайно почали утискати французьку мову і
французьку культуру
а темой раздора он был исключительно у депутатской своры с целью получения политической выгоды для себя и своих узких корыстных вопросах и политических провокаций!
має, бідна, язика, та не знає мови..."
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