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 Политика Украины, Общество
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Все про:украинский язык (745) язык (3482) Лерос Гео (12)

 Языковой вопрос в Украине всегда было темой раздора, от этого всегда побеждала Россия, - Лерос. ВИДЕО

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Гео Лерос выразил свою позицию в отношении языкового вопроса в Украине.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Лерос отметил: "Поднимаются языковые вопросы. Например, я - русскоговорящий украинец. Но я - до мозга костей украинец, я - патриот своей страны. Не важно, на каком языке ты разговариваешь - на украинском, белорусском или молдавском. Ты - украинец, ты - патриот.

У нас в стране тема языка всегда была темой раздора и, к сожалению, от этого всегда побеждала Россия. У нас от внутреннего конфликта всегда побеждает третья сторона. Поэтому я предпочел бы не поднимать тему язык. У нас государственный язык, безусловно, один,он даже не обсуждается - это украинский. Поэтому доливать масла в тему раздора…"

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Полностью интервью с Гео Лерос смотрите ПО ССЫЛКЕ 

Источник: https://censor.net.ua/v3165698
 
   
 Топ комментарии
 
дебил зеленый
НИКОГДА в Украине небыло никаких проблем с языком. общайся хот на суахили - лишь бы тебя поняли.
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если ты украинец - выучи украинский..это несложно і не розповідай казки про те, що це неважливо.."Нації не вмирають не від інфаркту- спочатку у них відбирає мову"(с)
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Угу... Ну и как ты собираешься это решать, капитан- очевидность?
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Он сказал как, не трогать то что уже приняли до зебилов.
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Негайно запровадити нові українські паспорти для справжніх українців. Всі паспорти старого зразка визнати недійсними, а для кримчан та ордловців з "двоголовою куркою" анулювати не лише паспорти, а й позбавити громадянства - нехай живуть як кацапи - вони на це заслуговують. Мовне питання в Україні завжди було темою розбрату, від цього завжди перемагала Росія, - Лерос - Цензор.НЕТ 9784
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дебил зеленый
НИКОГДА в Украине небыло никаких проблем с языком. общайся хот на суахили - лишь бы тебя поняли.
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Милованов заявив, що торгівля з РФ - це нормально..

Торгівля на крові: Україна закупила російські шоломи для пілотів Повітряних Сил ЗСУ
Попри заяви про перевагу французьких шоломів, Повітряні Сили ЗСУ продовжують купувати для пілотів захисні шоломи ЗШ-7АП та кисневі маски КД-34Д російського виробництва повідомив популярний медіаресурс Ukrainian Military Pages.

Зокрема, 12 грудня, Командування Повітряних Сил Збройних Сил України уклало два договори №244/19 та №245/19 щодо закупівлі за переговорною процедурою п'яти захисних шоломів ЗШ-7АП виробництва ВАТ ВКО «Теплообмінник» (Нижній Новгород. РФ) та 5 кисневих масок КД-34Д сер.2 виробництва АТ НВП «Респиратор» (м. Орєхово-Зуєво, РФ).

Загальна вартість спорядження 2,46 млн грн. Постачальник ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» (КІВ АВІА), яка до 30 травня 2014 року носила назву ТОВ «Українсько-російське авіаційне товариство», та була заснована у 2006 році нинішнім директором спільно з ТОВ «Нижньогородське авіаційне товариство» (РФ) та ТОВ «Спецтрансгруп» (Київ).

ЗШ-7АП - радянський (російський) авіаційний шолом, який використовується з 1980-х років по теперішній час авіацією ВПС, ВМФ та армійською авіацією низки країн. За умовами торгів шоломи повинні бути виготовлені не раніше 2017 року (до внесення змін було «2019»).

Варто зазначити, що у 40-й бригади тактичної авіації у 2017-2018 роках випробовували французький шолом LA100 з маскою UA21S, пристосований виробником для використання у літаках МіГ-29 та Л-39, в тому числі для використання нашоломної системи цілевказання. Однією з переваг «француза» пілоти називали вагу - він удвічі легший за російський.
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а ты представь как у всякого ватного зебилья подгорает от этой темы...
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п.с. посмотрим как этот "патриот" Лерос будет голосовать завтра закон от моники лоха о федерализации Украины...
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"У нас от внутреннего конфликта всегда побеждает третья сторона." Языковой вопрос в Украине всегда было темой раздора, от этого всегда побеждала Россия, - Лерос - Цензор.НЕТ 6332
Этот поцреот Дэу Ланос опять выдаёт открытую агрессию параши за внутренний конфликт.
Этот Источник: https://censor.net.ua/v3165698
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От чому от такі всі в унісон?

З путіним, з коліснічєнко ?
І чому казати неправду?

Скажи як є, що для тебе українська мова, це «язьік галічанскіх рагулєй», а не мова тисячолітних графіті в соборі Святої Софії ?
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Украинский - это язык нации. И в идеале, несмотря на то какой национальности человек его знать надо. Не стоит путать нацию и национальность. Национальный/государственный и национальный/язык национальности не одно и то же, Но невозможно требовать от людей, которые учились, росли и состоялись как личности в других условиях, когда знание украинского не было важным, требовать знания языка на уровне тех, кто его учил с детства. Тем более на форуме. Это скорее вопрос к поколению, родившемуся и росшему после развала совка. Я не понимаю другого - почему сейчас многие не прикладывают усилия к тому, чтобы дети изучали украинский язык в полном объеме. А в остальном, в быту, дома, на улице между собой, да пусть говорят на каком угодно, хоть на языке африканских племен. Лишь бы их понимали окружающие.Чел абсолютно прав, говоря о том, что поднимая языковые вопросы мы играем на руку кацапам.
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Маніпуляція. Лукава маніпуляція.
Ви, узкоязичні, придумуєте різноманітні теорії лише з метою не вчити і не розмовляти українською мовою в Україні. Ваша рускоязичність - це заклик до )(уйла прийти і захистити русскіх.
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Не всі рускоязичні є сєпарами, але всі сєпари - це рускоязичні. Мовне питання в Україні завжди було темою розбрату, від цього завжди перемагала Росія, - Лерос - Цензор.НЕТ 6388
Згадаймо найбільшу претензію донбасців - "нам нє нада мовы, притэсняют русский язык". От і маємо.
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Ситуация языковая на Донбассе - это в первую очередь ошибка и преступление власти, начиная с момента развала совка.
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Абсурд. Прочтите еще раз внимательно, что я написала. Я знаю украинский язык в том объеме, который мне необходим для общения, в том числе и с госструктурами. Но писать на форуме, делая ошибки и выглядеть безграмотной не хочу и не буду. Да и учить мне его в большем объеме в моем возрасте уже поздно.
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ТетянаЧорна‏ @chernayaT_3

Hanna Cherkasska
Коли голодомор успішно викосив більшість українців,
14 грудня 1932 р. ЦК ВКП(б) і Раднарком СРСР ухвалили постанову про припинення українізації Кубані.
На той час 2 млн. українців Кубані мали свої школи, технікуми, педагогічний інститут.
У 1931 році виходило на Кубані 20 газет українською мовою. У Катеринодарі було видавництво книг і підручників.
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...а кожанки и маузеры на расейке одолжит, там добра этого аж склады трещат...)..
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Если он думает, что, не поднимая проблемы украинского языка как государственного, можно избежать раздора, то он ошибается. Уже самого факта, что украинский язык - единственный государственный, вполне достаточно для "поднятия волны". Нужно четко и однозначно заявить, что предполагает государственность украинского языка, и на что могут расчитывать гворящие на других языках. Как пример, можно взять Израиль, где иврит изначально не был языком большинства.
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историю исраэля для этого знать нужно, а не накидывать ее на разные государства..
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Он и сказал что один язык должен быть и он должен быть украинский. Где правда он такой взялся в этом стаде зебилов, более или менее адекватный ?
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Ти не слова говори, а просто сходи й набий морду своєму колезі Бужинському.
А якщо тебе такий колега влаштовує то закрий рот.
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Лерос українець, тому що має громадянство України?
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Ну так нехрен эту тему муссировать постоянно. Державна мова-українська. Крапка.
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Запропонуй "сок" в англійському ресторані)
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Запитай англійця, що він чує в словах: генеральский «кант».

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Я чув як кацап намагався порозумітися з турецьким барменом: "Хау чус?" (замість What juice is it?). Турок (мабуть по приколу) розповідав йому про сорти пива.
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скільки років цьому вьюношу..!? З якого переляку в україні з'явилася мовна проблема..!? Завжди вільно розмовляли російською. Лерос- ти тріпло..
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Языковой проблемы в Украине никогда не было - просто некоторые политики-украинофобы умело это использовали для своих целей создавая эту проблему на пустом месте !!!
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если ты украинец - выучи украинский..это несложно і не розповідай казки про те, що це неважливо.."Нації не вмирають не від інфаркту- спочатку у них відбирає мову"(с)
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В Украине есть три языка:
Национальный...
Суржик...
Запасный...
Но последний, из этого списка, мокшане почему-то считают за свой государственный, но это уже их личные проблемы Языковой вопрос в Украине всегда было темой раздора, от этого всегда побеждала Россия, - Лерос - Цензор.НЕТ 7466
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В Италии и Франции имеются различные иностранные школы. Но они частные (платные) и дополнительные. А аттестат зрелости выдаётся лишь на основании окончания учебного национального заведения страны.
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Все это и так прекрасно понимают - но бег по граблям - национальный украинский вид спорта.
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откуда они лезут и лезут, эти новоявленные "украинцы"?
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1«6.12.19 22:43 Языковой вопрос в Украине всегда было темой раздора, от этого всегда побеждала Россия, - Лерос. ВИДЕО»

І на Цензорі теж.
Бо на українській гілці Цензора «УКР», цієї новини немає.
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Потому что украинская ветка всегда опаздывает.
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А чому вона опаздиваєт?
Новини ж у 90 % випадків приходять на державній мові?
От відразу і публікуйте.
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Леорс отметил: "Поднимаются языковые вопросы. Например, я - русскоговорящий украинец. Но я - до мозга костей украинец, я - патриот своей страны. Не важно, на каком языке ты разговариваешь - на украинском, белорусском или молдавском. Ты - украинец, ты - патриот. -- ***...., как оно деградировало , какой же он дэбил . Украинец патриот никогда не будет говорить в Украине на русском языке. Вообще то не украинцы говорят в Украине на русском , а быдло которое не знает своей истории . За украинский язык в Украине были убити миллионы украинцев , как после этого украинец и ещё патриот будет в Украине говорить на русском ?
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Какой ты нахер патриот? Свалил и из-за бугра умничаешь, унижая местное население тем что ты якобы теперь человек 1 сорта. Таких патриотов в сортире топить надо.
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Кто тебе сказал , что я патриот ? Где я об этом писал ?
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Я свалил от таких как ты ещё в 1992 году . Жизнь одна , нет у меня времени и желания жить среди такого быдла .
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Это хорошо, что ты свалило. Вот бы ты, быдло косноязычное, еще и с сайта этого свалило.
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Почему украинцы уезжают из страны : https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4172209/
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Так иди на датский форум и там штопай. Что ты здесь делаешь среди быдла, жлоб мигрантский?
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Чия мова - того
й влада. Цей вислів нам залишили давні римляни, суть якого для нас українців актуальна сьогодні як
ніколи
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С тех пор прошло очень много времени и язык не идентификатор нации.
Появились целые нации говорящие на языке другого народа и к нему не принадлежащие.
Например Австралия,Канада и США.
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Чувак, а нічого, що ТИТУЛЬНІ нації в: «Например Австралия,Канада и США.» вихідці з Англії?
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В них є такий непритомний сусід, як в України ? Війна на Донбасі говорить не на користь вЯлікого і магучого- російська засіб поневолення. Завжди так було в історії людства. І московія не виняток. Перше що робив завжди окупант, коли приходив в чужу землю- він починав гнобити мову цього народу ! Тому, якщо не хочеш російської окупації для своїх дітей та онуків, роби висновок - переходь на українську!

Після франко-пруської війни значна частина Лотарингії
і майже весь Ельзас були передані Німеччині. Назви провінцій були залишені
колишніми, але німецька влада негайно почали утискати французьку мову і
французьку культуру
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Вы только что привели в пример три колониальные страны. По-вашему Украина -- колония?
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Перемагає, бо існують москалощелепові носії рускава міру. А какая разніца ? - вони весь час обурюються, їм невтямки, що ***** прийшло на Донбас захищати саме таку, як вони безідейну худобу. Їм невтямки, що це триває вже 400 років. Їм невтямки, що російська недомова існує саме для розбрату, бо російська - не мова, а засіб поневолення, а УКРАЇНСЬКА ФАКТОР БЕЗПЕКИ !
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Русскоязычный «...до мозга костей украинец» выучил бы украинский язык, как два пальца оттанцевать. Есть только одна причина этого не сделать - нежелание. Весь остальной трёп этого ЗЕлёносопельного мудака Гео - неубедительные оправдания и не более того.
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нет никакого языкового вопроса в Украине и не было никогда!!!
а темой раздора он был исключительно у депутатской своры с целью получения политической выгоды для себя и своих узких корыстных вопросах и политических провокаций!
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" Бо якраз така біда в моєї корови -
має, бідна, язика, та не знає мови..."
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А чи є більші патріоти України, ніж угорськомовні?!
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"розділяй і володарюй.."(с) - діли народ по мові , по вірі , по історії ... - і грабуй його вічно !
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Мені пофіг , якою мовою називати *уйла *улом. Бо я є російськомовною громадянкою України!)
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Звичайно. Я ж нє азіров ,чи зєля якийсь. )
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у українців немає мовного питання воно є лише у рускагаварящіх малоросів які досі думають що живуть в срср
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Русскій Міръ - це російська мова у будь якому вигляді. Яке ставлення до російської мови, таке й ставлення до русскава міра. Найбільшим російськомовним патріотом України є Путін, який без України просто жити не може.
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З якого дива свинособача (10% населення + 0,1- % жиди) має бути нарівні з мовою титульної нації (80% населення - етнічні українці)? Свинособачу ми обовязково заборонимо в супільному просторі. Це мова кухонь, буцегарень, генделиків та *****. Щось я не бачу щоб кацапи вимагали мовні преференції для себе в Америці або Європі. ВООН вже давно потрібно поставити питання про неадекватність кацапської як однієї з 4 офіційних мов ООН. Кацапів всього 100 мільйонів. А населення світу 7 мільярдів. Ну навіщо вчити мову на якій не створюється ніякої суспільно-важливої інформації. Це як монгольська - нікому і на фіг не потрібна.
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Мова,це зброя,від якої вороги жахаються.
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