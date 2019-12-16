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 Экс-боец спецотряда МВД Беларуси Гаравский признался в участии в убийствах оппозиционеров 20 лет назад, - DW. ВИДЕО

Двадцать лет назад в Беларуси исчезли оппоненты Александра Лукашенко - экс-глава МВД Юрий Захаренко, бывший вице-спикер Верховного Совета Беларуси Виктор Гончар и предприниматель Анатолий Красовский, которые поддерживали оппозицию.

Экс-боец СОБР Юрий Гаравский рассказал о своем участии в их похищении и убийстве в эксклюзивном интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.

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Весной и осенью 1999 года в Минске исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, бывший вице-спикер Верховного Совета Беларуси Виктор Гончар и предприниматель Анатолий Красовский, который поддерживал оппозицию. Бывший боец ​​белорусского СОБРа Юрий Гаравский утверждает, что их похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. Среди участников убийств был и сам Юрий Гаравский.

По его словам, приказ о задержании бойцам отдавал основатель СОБРа подполковник Дмитрий Павличенко. Он, как заявляет, Гаравский, и застрелил политиков и бизнесмена. Бывший СОБРовец уверен, что об этих убийствах знали чиновники Беларуси - тогдашний глава МВД Юрий Сиваков и секретарь Совета безопасности Виктор Шейман. Гаравский считает, что в курсе был и президент Лукашенко, однако утверждать это не берется.

"Все приказы отдавались в устной форме. Такое понятие как приказ, напечатанный такого-то числа, - это миф", - говорит он.

Признание Гаравского соответствуют выводам специального докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновение оппозиционеров. СОБР он называет "эскадроном смерти во главе с Павличенко".

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Юрий Гаравский сбежал из Беларуси в октябре 2018 года, опасаясь преследований. Сейчас 41-летний белорус находится в одной из европейских стран, где он попросил об убежище. В российскую редакцию DW он обратился сам в сентябре 2019 года. Он утверждает, что готов рассказать все, что ему известно, под присягой.

При этом ответы Гаравского на некоторые вопросы были неубедительными. Например, почему он решил рассказать о своем участии в убийствах, как ему удалось бежать из Беларуси, чем он занимался после того, как ушел из СОБРа в 2003 году. Впрочем, Юрий Гаравский показал DW копии документов, подтверждающих его историю. Оригиналы, по его словам, сохраняются в надежном месте. После проверки указанных им фактов - насколько это было возможно, - DW решила опубликовать его рассказ.

Источник: https://censor.net.ua/v3165681
 
 
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Дитячий письменник‏ @chemodanov_di
Якщо сьогодні почати, то до Різдва якраз встигнемо. )

Portobello‏ @missy_porto

16 декабря 1989 в румынии начались протесты, а уже 25 декабря чаушеску расстреляли...
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Обращайте внимание, как рашики призывают к Майдану-3. Я не сторонник Зеленского, голосовал за Порошенка, но очень заметно к чему идет дело. Я б на месте Зе, если бы хотел задержаться подольше, стал бы еще большим патриотом чем Порошенко ) Однако, кажется, жиды имеют договоренность с Путлером, чтоб раскачать ситуацию до максимума, чтобы Путлер смог осуществить незаконченное в 14 году.
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порошенко это пятая колона россии в Украине
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Пятая, шестая и т.д. колонны это всякие рашистские роботы и зеботы....
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сливают Лукашенко, а он по факту сейчас единственная соломинка на которой держится независимость Беларусии...
Я думаю с подачи ФСБ РФ , а DW выступают корыстными идиотами....
Короче.., скоро аншлюс....
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Павличенко, командир СОБРа утверждает, что Гаравский в это время ,1999 по 2003г сидел в тюрьме за вымогательство.
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А что кгб Беларуси (литвин) скажет про Портнова?
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Что за Портнов? Не тот ли что разоблачает прежнюю власть в Украине? Или другой какой?
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Назва маёй краіны-Беларусь! Запамятай, калі каска.
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Беларусью твоя страна была до прихода Лукашенко...
Но после того как твоя страна вернула себе гимн.. герб и флаг Белоруссии... она стала Белоруссией...
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иван иванов 3a7182c3 - я поставил лайк из за уважения к вежливой просьбе...

Но вот что на это скажите...?

Привет

Беларусью твоя страна была до прихода Лукашенко...
Но после того как твоя страна вернула себе гимн.. герб и флаг Белоруссии... она стала Белоруссией...
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В российскую редакцию DW он обратился сам в сентябре 2019 года. Экс-боец спецотряда МВД Беларуси Гаравский признался в участии в убийствах оппозиционеров 20 лет назад, - DW - Цензор.НЕТ 5626
Экс-боец спецотряда МВД Беларуси Гаравский признался в участии в убийствах оппозиционеров 20 лет назад, - DW - Цензор.НЕТ 23
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Чуйка, шо бацька в общении с путей проявил непочтительность и непослушание ...
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Явно у Бацька с Путей отношения не заладились. Это хорошо - нам на руку.
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очень похоже на операцию ФСБ и как раз к часу "Х", когда Бацьку нужно попросить "освободить место"..
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Это давно известная инфа. Я об этом читал еще лет пятнадцать назад. Просто старые грешки вскрылись, вот и всё.
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Выглядит, сдается так: Лука брыкался, ***** начал мочить луку компроматом...
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Так расследованием этимх убийства как раз Шеремет и занимался!

Коллеги Павла Шеремета Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Владимиру Зеленскому собственное расследование его убийства во время доклада полицейских о состоянии дела.

«Я уверен, что корень этого связан с убийством Дмитрия Завадского. Шеремет никогда не переставал расследовать это. Я это точно знаю. За несколько месяцев до его смерти мы с ним говорили об этом и он никогда не мирился с тем, что даже не нашли тело Завадского», - сказал Богуцкий.
В свое время Павел Шеремет снимал фильм об исчезновении людей в Беларуси, среди них был и Дмитрий Завадский.
Фильм называется «Дикая охота», он рассказывает о судьбах пропавших в Беларуси политиков Юрия Захарченко и Виктора Гончара, журналиста Дмитрия Завадского и бизнесмена Анатолия Красовского. Все они открыто выступали против власти. Шеремет долго боролся за то, чтобы фильм пустили в эфир российского телеканала ОРТ. В Беларуси этот фильм заблокирован.
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Игры с ВАДА привели к похоронам кремлевских понтов - "Заповедник", выпуск 102, сюжет 1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oTH_JtW5pFA&feature=emb_logo
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Это давно известный факт. В Беларуси неугодные просто исчезают. Поэтому Лукашенко и называют уже второй десяток лет последним диктатором Европы.
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Это намек на то, что орлов картошенко, нужно проверить на причастность к убийству Шеремета. На то время именно луке была выгодна смерть журналиста за его острые статьи о нем.
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А про друга Білєцкого і обох Авакових,вірогідного вбивцю Шерємєта,-Коротких(Тєсака-Боцмана) там не згадували ?
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Батя 500 млн. кредита взял у Китая, а не у "брата русо-фашиского", видать не клется сдача Белорусии у руских.
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Думаю, що Шеремета теж вбили бєларуські спецпризначенці🤔
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ЩА ЛУКА НА ПУЙЛА СОЛЬЕТ ЧТО ТО, ДА НАЧНЕТСЯ БОЙНЯ!
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