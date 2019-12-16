 Экс-боец спецотряда МВД Беларуси Гаравский признался в участии в убийствах оппозиционеров 20 лет назад, - DW. ВИДЕО

Экс-боец СОБР Юрий Гаравский рассказал о своем участии в их похищении и убийстве в эксклюзивном интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.

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Весной и осенью 1999 года в Минске исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, бывший вице-спикер Верховного Совета Беларуси Виктор Гончар и предприниматель Анатолий Красовский, который поддерживал оппозицию. Бывший боец ​​белорусского СОБРа Юрий Гаравский утверждает, что их похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. Среди участников убийств был и сам Юрий Гаравский.

По его словам, приказ о задержании бойцам отдавал основатель СОБРа подполковник Дмитрий Павличенко. Он, как заявляет, Гаравский, и застрелил политиков и бизнесмена. Бывший СОБРовец уверен, что об этих убийствах знали чиновники Беларуси - тогдашний глава МВД Юрий Сиваков и секретарь Совета безопасности Виктор Шейман. Гаравский считает, что в курсе был и президент Лукашенко, однако утверждать это не берется.

"Все приказы отдавались в устной форме. Такое понятие как приказ, напечатанный такого-то числа, - это миф", - говорит он.

Признание Гаравского соответствуют выводам специального докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновение оппозиционеров. СОБР он называет "эскадроном смерти во главе с Павличенко".

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Юрий Гаравский сбежал из Беларуси в октябре 2018 года, опасаясь преследований. Сейчас 41-летний белорус находится в одной из европейских стран, где он попросил об убежище. В российскую редакцию DW он обратился сам в сентябре 2019 года. Он утверждает, что готов рассказать все, что ему известно, под присягой.

При этом ответы Гаравского на некоторые вопросы были неубедительными. Например, почему он решил рассказать о своем участии в убийствах, как ему удалось бежать из Беларуси, чем он занимался после того, как ушел из СОБРа в 2003 году. Впрочем, Юрий Гаравский показал DW копии документов, подтверждающих его историю. Оригиналы, по его словам, сохраняются в надежном месте. После проверки указанных им фактов - насколько это было возможно, - DW решила опубликовать его рассказ.