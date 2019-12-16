 Экс-боец спецотряда МВД Беларуси Гаравский признался в участии в убийствах оппозиционеров 20 лет назад, - DW. ВИДЕО

Экс-боец СОБР Юрий Гаравский рассказал о своем участии в их похищении и убийстве в эксклюзивном интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.
Весной и осенью 1999 года в Минске исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, бывший вице-спикер Верховного Совета Беларуси Виктор Гончар и предприниматель Анатолий Красовский, который поддерживал оппозицию. Бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский утверждает, что их похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. Среди участников убийств был и сам Юрий Гаравский.
По его словам, приказ о задержании бойцам отдавал основатель СОБРа подполковник Дмитрий Павличенко. Он, как заявляет, Гаравский, и застрелил политиков и бизнесмена. Бывший СОБРовец уверен, что об этих убийствах знали чиновники Беларуси - тогдашний глава МВД Юрий Сиваков и секретарь Совета безопасности Виктор Шейман. Гаравский считает, что в курсе был и президент Лукашенко, однако утверждать это не берется.
"Все приказы отдавались в устной форме. Такое понятие как приказ, напечатанный такого-то числа, - это миф", - говорит он.
Признание Гаравского соответствуют выводам специального докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновение оппозиционеров. СОБР он называет "эскадроном смерти во главе с Павличенко".
Юрий Гаравский сбежал из Беларуси в октябре 2018 года, опасаясь преследований. Сейчас 41-летний белорус находится в одной из европейских стран, где он попросил об убежище. В российскую редакцию DW он обратился сам в сентябре 2019 года. Он утверждает, что готов рассказать все, что ему известно, под присягой.
При этом ответы Гаравского на некоторые вопросы были неубедительными. Например, почему он решил рассказать о своем участии в убийствах, как ему удалось бежать из Беларуси, чем он занимался после того, как ушел из СОБРа в 2003 году. Впрочем, Юрий Гаравский показал DW копии документов, подтверждающих его историю. Оригиналы, по его словам, сохраняются в надежном месте. После проверки указанных им фактов - насколько это было возможно, - DW решила опубликовать его рассказ.
Якщо сьогодні почати, то до Різдва якраз встигнемо. )
Portobello @missy_porto
16 декабря 1989 в румынии начались протесты, а уже 25 декабря чаушеску расстреляли...
Я думаю с подачи ФСБ РФ , а DW выступают корыстными идиотами....
Короче.., скоро аншлюс....
Но после того как твоя страна вернула себе гимн.. герб и флаг Белоруссии... она стала Белоруссией...
Но вот что на это скажите...?
Привет
Беларусью твоя страна была до прихода Лукашенко...
Но после того как твоя страна вернула себе гимн.. герб и флаг Белоруссии... она стала Белоруссией...
Коллеги Павла Шеремета Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Владимиру Зеленскому собственное расследование его убийства во время доклада полицейских о состоянии дела.
«Я уверен, что корень этого связан с убийством Дмитрия Завадского. Шеремет никогда не переставал расследовать это. Я это точно знаю. За несколько месяцев до его смерти мы с ним говорили об этом и он никогда не мирился с тем, что даже не нашли тело Завадского», - сказал Богуцкий.
В свое время Павел Шеремет снимал фильм об исчезновении людей в Беларуси, среди них был и Дмитрий Завадский.
Фильм называется «Дикая охота», он рассказывает о судьбах пропавших в Беларуси политиков Юрия Захарченко и Виктора Гончара, журналиста Дмитрия Завадского и бизнесмена Анатолия Красовского. Все они открыто выступали против власти. Шеремет долго боролся за то, чтобы фильм пустили в эфир российского телеканала ОРТ. В Беларуси этот фильм заблокирован.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oTH_JtW5pFA&feature=emb_logo