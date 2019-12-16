 Выводы специалистов, делавших экспертизы в деле убийства Шеремета, противоречат друг другу, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Слідство.Інфо.
В тексте на facebook-странице редакции отмечается: "Обоснованные сомнения. Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Основной довод правоохранителей - экспертиза. Она якобы доказывает, что подозреваемые и лица, зафиксированные на камерах наблюдения, - одни и те же люди.
Мы тщательно изучили эту экспертизу и обнаружили: выводы специалистов противоречат друг другу. Более того - исследование британского эксперта, на авторитет которого ссылается Аваков, вообще ставит под сомнение результаты расследования. Однако, эта экспертиза вообще не вошла в финальный отчет полиции.
Как думаете, можно, опираясь на такие неоднозначные выводы, объявлять подозрение в убийстве?"
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Или тебе написали в новости, что противоречит и ты ухватился за это? А мозги есть что бы понять, что там написано?
Ключевое слово здесь - говорилось. Подозрение предъявляется по изложенным фактам, а не по якобы имеющимся, но скрываемым.
Ждут когда коммуналка подешевеет.
Некоторые самые сообразительные начинают подозревать что их кинули.
Но пока никак не показывают.
Только по глазам видно когда говорят про свои платежки.
А эти чем от нас остальных отличаются? Тем шо они за Украину воевали? То не они одни. Воевало за Украину, помимо них, много порядочных и безупречных людей. И шо теперь? Сравнять этих чертей с настоящими героями и ветеранами и отмазать их от предъявленных обвинений?
Виноваты они или нет, мы за этим будем следить и разбираться, но если на них лежит такое тяжкое подозрение, то они должны быть закрыты, наглухо.
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"авторы"
Ирина Вежливая
Слава Ильенко
Влад Коновалов
Юлия Коновалова
Сергей Аркадьевич Коротких (Малюта, Боцман) - неонацист, один из лидеров Национал-Социалистического общества (НСО)...
Вечером 19 июля 2016 года, «всего за несколько часов до того, как убийцы подложили под машину Шеремета взрывчатку», они встречались возле подъезда журналиста. На момент смерти Шеремета, Малюта был не рядовым гражданином Украины (украинское гражданство он получил еще в декабре 2014 года). Он возглавлял отдел охраны объектов стратегического значения при Департаменте государственной службы охраны МВД. Эту должность он оставил лишь в 2017 году.
С 5 мая 2014 года Коротких (Малюта, Боцман) принимал участие в боевых действиях в Украине в составе батальона «Азов» в качестве инструктора. В декабре 2014 года Сергей Коротких получил гражданство. Боевые заслуги: 1) 6 мая после попадания бойцов батальона «Азов» в засаду, Коротких совместно с воином-афганцем организовал контратаку, в результате которой был убит один из нападавших, а также взят в плен министр обороны ДНР Какидзянов; 2) 13 июня 2014 года Коротких лично возглавил атаку подразделения ВСУ на штаб террористов в Мариуполе; 3) в августе того же года Сергей Коротких и его отряд осуществили размещение фугасов возле Новоазовска ...
*Оппозиционные белорусские СМИ обвиняли Сергея Коротких в работе на белорусские спецслужбы. В качестве одного из доказательств этого приводился тот факт, что Коротких много раз арестовывали белорусские правоохранительные органы, но каждый раз довольно быстро отпускали.
Как начал свою деятельность министра , так же решил и закончить ...
Також цей "Малюта" є членом ультрафашистської білорусько-російської організації і брав участь у груповому ритуальному вбивстві в Москві таджика і дагестанця. Права рука Андрія Білецького.
http://mech.org.ua/crime-ua/killing-sheremet-ua.html