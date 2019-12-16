EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  504  16
Материалы по теме:
Все про:Донецк (6058) оккупация (6884) нормандская четверка (1042)

 "Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - жители оккупированного Донецка о результатах "нормандской" встречи. ВИДЕО

Жители оккупированного Донецка рассказали о своих впечатлениях о встрече "нормандской" четверки и поделились мнением о результатах переговоров в Париже.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс. Реалии, у жителей оккупированного города спросили мнение о нескольких инициативах озвученных во время переговорах. В частности об инициативах президента Зеленского привлечь к минским переговорам предствителей беженцев из Донецка, проживающих на подконтрольной Украине стороне и полного прекращение огня на линии разганичения.

"Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - сказал один из жителей города.

Впрочем опрос показал, что в оккупированном городе есть кремлевские сторонники.

"Мы готовы за российскими паспортами в очередь", - уверяет одна из женщин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неподалеку от памятника убитому главарю "ДНР" Захарченко в оккупированном Донецке установили бюст Кобзона. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3165611
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - сказал один из жителей города.

Суки, так так же и было 6 лет назад. Это ж вы себе блокпосты выгавкали.
 показать весь комментарий
 
 
И не боятся правого сектора.
Спасибо бубичке.
Он то не допустит геноцида народа донбасит руководствуясь националистическими идеями превосходства арийской рассы.
 показать весь комментарий
 
Интересно было бы проснуться, а Донецка и Луганска нет, а вместо них природный ландшафт...
 показать весь комментарий
 
 
лучший комент...
остальные можно уже не читать.. "Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - жители оккупированного Донецка о результатах "нормандской" встречи - Цензор.НЕТ 3547
 показать весь комментарий
 
 
Ага, щаз. Без блокпостов они мечтают проснуться. А я прям мечтаю вас ублюдков кацапских которые росийские танки в Украину привезли, у себя в Киеве увидеть. Да лучше не то что блокпосты а ров с минными полями и пулеметные вышки.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно было бы проснуться, а всё ОРДЛО и Донецк засыпаны хлоркой на 25 лет вперед, и ни одного ватника (ватницы) на сотни км.. Красотищаааа!
 показать весь комментарий
 
 
Самое интересное что они хотят чтобы Украина забрала свои блокпосты а разейкие блокпосты и разейские танки им не мешают.
 показать весь комментарий
 
 
Так ведь не было же)))))Но вам их так не хватало....
 показать весь комментарий
 
 
Интересно было бы проснутся,а Донецка нет и Кацапстана нет,а на их месте сады и птицы поют песни.
 показать весь комментарий
 
 
Украина пока еще существует только потому что блокпосты сдерживают росийскую Орду.
 показать весь комментарий
 
 
Починайте партизанський опір. Або спіть далі.
 показать весь комментарий
 
 
«Орали в основном бездельники и убогие, которые думали о халяве.И вот халява пришла!»(Наталья Алексеева)
 показать весь комментарий
 
 
Я собі так і уявив... спиш собі і тут тобі сниться, що "блокпостов нет"... і уся ця підоро.сня прокацапська лізе сюди із своїм язіком, портретами Сталіна, ***** і Зеленського... із свої вонячим рюським миром, із своїми цінностями "наркоманами та проститутками"...
Скажу так, усі ці Голівудські ужастики відпочивають... там можно і обкакатись від щастя у сні.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх