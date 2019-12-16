 "Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - жители оккупированного Донецка о результатах "нормандской" встречи. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс. Реалии, у жителей оккупированного города спросили мнение о нескольких инициативах озвученных во время переговорах. В частности об инициативах президента Зеленского привлечь к минским переговорам предствителей беженцев из Донецка, проживающих на подконтрольной Украине стороне и полного прекращение огня на линии разганичения.
"Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - сказал один из жителей города.
Впрочем опрос показал, что в оккупированном городе есть кремлевские сторонники.
"Мы готовы за российскими паспортами в очередь", - уверяет одна из женщин.
Суки, так так же и было 6 лет назад. Это ж вы себе блокпосты выгавкали.
Спасибо бубичке.
Он то не допустит геноцида народа донбасит руководствуясь националистическими идеями превосходства арийской рассы.
остальные можно уже не читать..
Скажу так, усі ці Голівудські ужастики відпочивають... там можно і обкакатись від щастя у сні.