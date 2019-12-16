EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  237  8
Материалы по теме:
Все про:Шеремет (341) Кузьменко Юлия (18) Добош (2)

 Защите блокируют возможность ознакомления с материалами дела об убийстве Шеремета, - адвокат Кузьменко Добош. ВИДЕО

Адвокат подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Оказывается старшего следователя Бирко Василия Анатольевича, который подписал подозрение (в деле об убийстве Шеремета. - Ред.), на месте нет и неделю не будет. Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Нет-нет, не прокатит! Лично следователю под росписку хочу! В группе есть еще вагон следователей! Определяют кого ко мне прислать. Посмотрю как быстро дадут материалы на ознакомление! Хочу сегодня, прямо немедленно! В таком резонансном деле приходите завтра или потом не прокатит! Жду!" - рассказал он.

"Это гребаный трэш! Бирко, меня не будет! Получить ходатайство не могу! Звоню помощнику Подоляк Анджею! Получить ходатайство не может, он в суде. Предлагаю приехать в суд сразу он куда-то еще собрался, предлагаю другого следователя дать. Они не могут, привлекались только для отдельных следственных действий! И когда дадут материалы, будут определяться! Звоню другому следователю, мороз полный! Пришел в приемную, расписываться о получении не хотят! Девушка уставшим голосом предлагает его просто оставить! Мне Авакову звонить, чтобы он расписался?!" - сообщил позже Добош.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жене судьи Вовка, ведущего дело Шеремета, подарили дом в Киеве площадью 300 кв.м. ФОТО

"Старший следователь Бирко Василий Анатольевич, и его помощник Подоляк Анджей просто не берут трубку. Полный игнор и блокирование возможности ознакомиться с материалами дела", - резюмировал Добош.

Защите блокируют возможность ознакомления с материалами дела об убийстве Шеремета, - адвокат Кузьменко Добош 01
Защите блокируют возможность ознакомления с материалами дела об убийстве Шеремета, - адвокат Кузьменко Добош 02
Защите блокируют возможность ознакомления с материалами дела об убийстве Шеремета, - адвокат Кузьменко Добош 03

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также читайте: Министр по делам ветеранов Коляда о деле об убийстве Шеремета: Чем бы оно ни закончилось - проигрывает государство

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/v3165607
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Заняты материалы, их еще Арахамия не дочитал.
 показать весь комментарий
 
 
да нет там никаких материалов....одна туфта рюкзаковская
 показать весь комментарий
 
 
это показатель чего стоит это шоу для лохов ...
Аваков гнида!
 показать весь комментарий
 
Так они сшить не могут жинку-********** с бородатым мужчиной.
 показать весь комментарий
 
Здобули замість нац поліції аваківське ОЗУ у вигляді полюції...
 показать весь комментарий
 
 
Я так розумію що всі "докази" це висновки якогось єврея Рувіма.
Хоча, мене не полишає відчуття деякого злоразства. Ці патрідіоти Пороха топили-топили і таки утопили. Сподіваюся результат їхньої бурхливої діяльності їм подобається.
Нагорода знайде кожного ідіота!
Їм бач Порошенко був "нєдостаточно отлічним", цікаво, як їм тепер? Вони хоч щось зрозуміли, чи так і залишаються патрідіотами?
 показать весь комментарий
 
Наскільки я розумію, це придворні волонтери Коломойського. Він, будучи головою Дніпровської ОДА, пригодував певну частину волонтері та просунув у добровольчий рух певну кількість "своїх людей", головний фігурант навіть стверджував що він на половину єврей.
Якшо прийняти версію про "дестабілізацію", то у 2016 крім ФСБ та Коломойського вона нікому не була потрібна. Наближалася націоналізація Приватбанку, Іцика відсунули від усіх годівниць, один за одним зачиняли банки-пилососи, якими він висмоктував гроші, а їх потім банкротив. Іцик втрачав і втрачав тому скинути Пороха було його головною мрією.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх