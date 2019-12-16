 "Слуга народа" - проукраинская партия. Было решение, что мы не ходим на каналы Медведчука, и я написал о тех, кто нарушает, - Гео Лерос. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:29 - Как Гео Лерос попал в политику

03:13 - О мурале с портретом школьной учительницы в Авдеевке

08:00 - "За все время работы я не использовал в своих проектах ни копейки бюджетных денег"

12:00 – Как проходило собеседование в партию "Слугу народа"

13:15 – "Мы проигрываем культурную информационную войну, потому что весь мир думает, что Малевич - это русский художник, хотя он украинский"

14:15 – "Украина получает от ввоза предметов искусства 15-30 тысяч гривен в год, у меня было предложение отменить НДС на ввоз картин"

16:20 - "Все недооценивают географическое положение Украины - мы можем быть акселератором интереса к искусству"

17:40 - О закрашенном мурале Гео Лероса на Дарницкой площади

18:50 - Теневой рынок наружной рекламы в Киеве: "В центре Киева три года висит баннер якобы на демонтаж, и 400 тысяч гривен в месяц уходят мимо бюджета"

21:15 - О личном общении с Владимиром Зеленским и Андреем Богданом

24:16 - Конфликт с однопартийцем Максимом Бужанским

28:14 - О скандальной переписке в группе: моя речь была адресована командной позиции, а не Ирине Верещук, в ее адрес оскорблений не было

29:12 - "Бужанский - ведущий телеканала ЗИК, он был там изначально, поэтому у меня вопрос к партии, которая взяла его в команду"

31:30 - Об идеологии разношерстной фракции "Слуга народа"

37:30 - "В доминирующем большинстве взгляды во фракции проукраинские"

40:55 - "Для меня национализм - это одно целое с патриотизмом, 95% французов - националисты, если не все 100%"

43:00 - О нападениях на активистов и деле Сергея Стерненко

46:30 - Кроме законопроектов в сфере культуры, хотелось бы внести и принять еще два законопроекта: о легализации медицинской марихуаны и разрешении эвтаназии для тяжелобольных

48:05 - Поддерживаю легализацию игорного бизнеса, проституции и право ношения с собой короткоствольного оружия для граждан

51:30 - О зарплате народного депутата

55:55 - Устоит ли фракция "Слуга народа" до следующих очередных выборов

59:40 - О протестах перед встречей в нормандском формате

01:03:30 - На каких условиях можно соглашаться на мир

Напомним, 5 декабря, в ходе заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. Позже стало известно, что нардепы подрались в Раде из-за Верещук. По ее словам, Лерос грубо выразился в ее адрес, и Бужанский попросил его извиниться.

Лерос, в свою очередь, заявил, что он никого не оскорблял и попросил Верещук указать конкретно, "что я написал и что адресовал ей и, если там будет какое-то оскорбление, адресованное ей конкретно, то я извинюсь".

Позже СМИ опубликовали переписку в чате "Sluga Speakers", которая страла поводом для конфликта. В ней нардепы обсуждали законопроекты в повестке дня. Параллельно шел обмен репликами между Верещук и Леросом. Так, судя по фото, Верещук призвала Лероса не использовать мат при общении в чате.

"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" – написала Верещук. Ответ Лероса выглядел следующим образом: ""Нех#й делать".

Тогда Верещук вновь попыталась призвать Лероса к корректному общению и извинениям.

"Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", – отметила Верещук в переписке. В ответ Лерос дал понять, что извиняться не намерен. "У меня плотный график, лет через 8 давай", – написал он.

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