 "Слуга народа" - проукраинская партия. Было решение, что мы не ходим на каналы Медведчука, и я написал о тех, кто нарушает, - Гео Лерос. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:29 - Как Гео Лерос попал в политику
03:13 - О мурале с портретом школьной учительницы в Авдеевке
08:00 - "За все время работы я не использовал в своих проектах ни копейки бюджетных денег"
12:00 – Как проходило собеседование в партию "Слугу народа"
13:15 – "Мы проигрываем культурную информационную войну, потому что весь мир думает, что Малевич - это русский художник, хотя он украинский"
14:15 – "Украина получает от ввоза предметов искусства 15-30 тысяч гривен в год, у меня было предложение отменить НДС на ввоз картин"
16:20 - "Все недооценивают географическое положение Украины - мы можем быть акселератором интереса к искусству"
17:40 - О закрашенном мурале Гео Лероса на Дарницкой площади
18:50 - Теневой рынок наружной рекламы в Киеве: "В центре Киева три года висит баннер якобы на демонтаж, и 400 тысяч гривен в месяц уходят мимо бюджета"
21:15 - О личном общении с Владимиром Зеленским и Андреем Богданом
24:16 - Конфликт с однопартийцем Максимом Бужанским
28:14 - О скандальной переписке в группе: моя речь была адресована командной позиции, а не Ирине Верещук, в ее адрес оскорблений не было
29:12 - "Бужанский - ведущий телеканала ЗИК, он был там изначально, поэтому у меня вопрос к партии, которая взяла его в команду"
31:30 - Об идеологии разношерстной фракции "Слуга народа"
37:30 - "В доминирующем большинстве взгляды во фракции проукраинские"
40:55 - "Для меня национализм - это одно целое с патриотизмом, 95% французов - националисты, если не все 100%"
43:00 - О нападениях на активистов и деле Сергея Стерненко
46:30 - Кроме законопроектов в сфере культуры, хотелось бы внести и принять еще два законопроекта: о легализации медицинской марихуаны и разрешении эвтаназии для тяжелобольных
48:05 - Поддерживаю легализацию игорного бизнеса, проституции и право ношения с собой короткоствольного оружия для граждан
51:30 - О зарплате народного депутата
55:55 - Устоит ли фракция "Слуга народа" до следующих очередных выборов
59:40 - О протестах перед встречей в нормандском формате
01:03:30 - На каких условиях можно соглашаться на мир
Напомним, 5 декабря, в ходе заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. Позже стало известно, что нардепы подрались в Раде из-за Верещук. По ее словам, Лерос грубо выразился в ее адрес, и Бужанский попросил его извиниться.
Лерос, в свою очередь, заявил, что он никого не оскорблял и попросил Верещук указать конкретно, "что я написал и что адресовал ей и, если там будет какое-то оскорбление, адресованное ей конкретно, то я извинюсь".
Позже СМИ опубликовали переписку в чате "Sluga Speakers", которая страла поводом для конфликта. В ней нардепы обсуждали законопроекты в повестке дня. Параллельно шел обмен репликами между Верещук и Леросом. Так, судя по фото, Верещук призвала Лероса не использовать мат при общении в чате.
"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" – написала Верещук. Ответ Лероса выглядел следующим образом: ""Нех#й делать".
Тогда Верещук вновь попыталась призвать Лероса к корректному общению и извинениям.
"Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", – отметила Верещук в переписке. В ответ Лерос дал понять, что извиняться не намерен. "У меня плотный график, лет через 8 давай", – написал он.
Хлопче, ти або брешеш, або помилився з партією
...
ИГИЛ - истинно католическая организация.
а сєпар бужанський як потрапив до лав проукраїнськой партії?!!
...
Дякую, регочу немов шибеник.
звучит как стеб все действия показывают обратное.
Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что должностные лица, которые отказываются публично использовать украинский язык, могут быть оштрафованы.
По ее словам, человек, который публично выступает как чиновник или дает комментарии как представитель власти, обязан употреблять государственный язык.
«Если он нарушает эту норму закона, то на него могут пожаловаться. Мы будем рассматривать жалобу, сначала будем проводить разъяснительную беседу, а не поможет - выпишем штраф. Максимальный штраф, как я уже сказала, 700 необлагаемых минимумов (от 11 900 гривен - ред.)», - сказала Монахова в интервью «Укринформу».
По ее словам, в случае, если никто не пожаловался, но должностное лицо таки нарушает закон, аналитический отдел омбудсмена должен это мониторить.
«Мы обязательно будем вести работу по мониторингу - насколько закон выполняется, выполняется ли он всеми ветвями власти и государственными учреждениями», - сказала Монахова.
Ранее Кабинет министров Украины создал Национальную комиссию стандартов государственного языка.
Напомним, правительство согласовало кандидатуру языкового омбудсмена.
Кроме того, первая леди Елена Зеленская во время визита в Соединенные Штаты Америки инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.
.https://ru.slovoidilo.ua/2019/12/16/novost/politika/nazvali-shtraf-publichnoe-neispolzovanie-dolzhnostnymi-liczami-ukrainskogo-yazyka
Донбассом РоссиейУкраиной в сердце..
https://www.youtube.com/watch?v=KrRA8Yo39Qs
Дальше можно не смотреть и не читать...
Дальше тоже все будет ложь...
А те,що на муралах мільйончик намутив,ну,хто з нас без гріха ? Всі хочуть хлібець з маслом кушать(ну,або з ікрою некабачковою).
Там партии не останется, если начать гнать из нее украинофобов.
Патриот: моя нация прекрасна!
Националист - моя нация лучше, чем все остальные!
95% французов - националисты, если не все 100% - это все знают и от этого все плюются.
Вся Европа дружно не любит францизов. Это знают все.
Тот, кто не видит или не знает разницы - тому нечего делать в политике.
Бужанський
Дубінський
Мілованов
Сивохо
Корявченков...
ты чьих будешь, мартышка?