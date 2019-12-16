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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2276) Медведчук (1008) Бутусов Юрий (1944) Слуга народа (565) Бужанский (15) Лерос Гео (12)

 "Слуга народа" - проукраинская партия. Было решение, что мы не ходим на каналы Медведчука, и я написал о тех, кто нарушает, - Гео Лерос. ВИДЕО

Гео Лерос - арт-куратор, народный депутат фракции "Слуга народа" и, как он сам себя называет, радикальный украинский националист. В интервью Гео Лерос рассказал о конфликте с Максимом Бужанским, скандальной переписке, которая ей предшествовала, а также о том, почему решил идти в политику и какие законопроекты он готов отстаивать.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:29 - Как Гео Лерос попал в политику
03:13 - О мурале с портретом школьной учительницы в Авдеевке
08:00 - "За все время работы я не использовал в своих проектах ни копейки бюджетных денег"
12:00 – Как проходило собеседование в партию "Слугу народа"
13:15 – "Мы проигрываем культурную информационную войну, потому что весь мир думает, что Малевич - это русский художник, хотя он украинский"
14:15 – "Украина получает от ввоза предметов искусства 15-30 тысяч гривен в год, у меня было предложение отменить НДС на ввоз картин"
16:20 - "Все недооценивают географическое положение Украины - мы можем быть акселератором интереса к искусству"
17:40 - О закрашенном мурале Гео Лероса на Дарницкой площади
18:50 - Теневой рынок наружной рекламы в Киеве: "В центре Киева три года висит баннер якобы на демонтаж, и 400 тысяч гривен в месяц уходят мимо бюджета"
21:15 - О личном общении с Владимиром Зеленским и Андреем Богданом
24:16 - Конфликт с однопартийцем Максимом Бужанским
28:14 - О скандальной переписке в группе: моя речь была адресована командной позиции, а не Ирине Верещук, в ее адрес оскорблений не было
29:12 - "Бужанский - ведущий телеканала ЗИК, он был там изначально, поэтому у меня вопрос к партии, которая взяла его в команду"
31:30 - Об идеологии разношерстной фракции "Слуга народа"
37:30 - "В доминирующем большинстве взгляды во фракции проукраинские"
40:55 - "Для меня национализм - это одно целое с патриотизмом, 95% французов - националисты, если не все 100%"
43:00 - О нападениях на активистов и деле Сергея Стерненко
46:30 - Кроме законопроектов в сфере культуры, хотелось бы внести и принять еще два законопроекта: о легализации медицинской марихуаны и разрешении эвтаназии для тяжелобольных
48:05 - Поддерживаю легализацию игорного бизнеса, проституции и право ношения с собой короткоствольного оружия для граждан
51:30 - О зарплате народного депутата
55:55 - Устоит ли фракция "Слуга народа" до следующих очередных выборов
59:40 - О протестах перед встречей в нормандском формате
01:03:30 - На каких условиях можно соглашаться на мир

Напомним, 5 декабря, в ходе заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. Позже стало известно, что нардепы подрались в Раде из-за Верещук. По ее словам, Лерос грубо выразился в ее адрес, и Бужанский попросил его извиниться.

Лерос, в свою очередь, заявил, что он никого не оскорблял и попросил Верещук указать конкретно, "что я написал и что адресовал ей и, если там будет какое-то оскорбление, адресованное ей конкретно, то я извинюсь".

Позже СМИ опубликовали переписку в чате "Sluga Speakers", которая страла поводом для конфликта. В ней нардепы обсуждали законопроекты в повестке дня. Параллельно шел обмен репликами между Верещук и Леросом. Так, судя по фото, Верещук призвала Лероса не использовать мат при общении в чате.

"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" – написала Верещук. Ответ Лероса выглядел следующим образом: ""Нех#й делать".

Тогда Верещук вновь попыталась призвать Лероса к корректному общению и извинениям.

"Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", – отметила Верещук в переписке. В ответ Лерос дал понять, что извиняться не намерен. "У меня плотный график, лет через 8 давай", – написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Прекратите драку!" - нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3165563
 
 
 Топ комментарии
 
"Слуга народа" - проукраинская партия.

...
ИГИЛ - истинно католическая организация.
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Татишо!!!!
Хлопче, ти або брешеш, або помилився з партією
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Та ти що!
а сєпар бужанський як потрапив до лав проукраїнськой партії?!!
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Татишо!!!!
Хлопче, ти або брешеш, або помилився з партією
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"Слуга народа" - проукраинская партия.

...
ИГИЛ - истинно католическая организация.
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Ну на Медведчуковские не ходят, а вот Нарколыга интервью Расеи 1 дает, да и Звезда приезжала уже в Киев. То видимо про-украинские каналы, по мнению ЗакоМандюков
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Та ти що!
а сєпар бужанський як потрапив до лав проукраїнськой партії?!!
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Так і ***** піріжива за Україну аж шкутильгать почало. Теж проукраїнський патріот.
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хм.. А то что проукраинская партия СН занимается ликвидацией Украины это как или что это !!! Гениально блдь !!! Где этих Слуг Урода ловят?! Видать Спецотлов какой-то был... "Слуга народа" - проукраинская партия. Было решение, что мы не ходим на каналы Медведчука, и я написал о тех, кто нарушает, - Гео Лерос - Цензор.НЕТ 1297
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"Слуга народа" - проукраинская партия.

...
Дякую, регочу немов шибеник.
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я вам открою секрет- в ОПЗдеЖе наверняка, если спросить, тоже будут утверждать, что она проукраинская партия "Слуга народа" - проукраинская партия. Было решение, что мы не ходим на каналы Медведчука, и я написал о тех, кто нарушает, - Гео Лерос - Цензор.НЕТ 8729
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Не сумніваюся ))) Лише з нюансом: "мьі за Украину и ее мьішебратство с вяликой россосисией, без которой нам, дурньім хохоликам, никудьіть!"
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"Слуга народа" - проукраинская партия.

звучит как стеб все действия показывают обратное.
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Після запрошення расєйського телекАналу "хмизда" для дружнього висвітлення облави на "бандеровских фашистов" можна чітко й впевнено заявити: преЗЕдент, його зеко-***** і партія СН - зрадники, що оголосили війну Україні та готують таку ганебну капітуляцію, на яку може піти лише країна, що вже втратила геть усе, а танки супротивника вже вдерлися на вулиці столиці.
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Интересно, Песков с Лавровым тоже так думают, что проукраинская партия?
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З чого Гео Лерос вирішив, що СН проукраїнська партія? З цього:

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что должностные лица, которые отказываются публично использовать украинский язык, могут быть оштрафованы.
По ее словам, человек, который публично выступает как чиновник или дает комментарии как представитель власти, обязан употреблять государственный язык.
«Если он нарушает эту норму закона, то на него могут пожаловаться. Мы будем рассматривать жалобу, сначала будем проводить разъяснительную беседу, а не поможет - выпишем штраф. Максимальный штраф, как я уже сказала, 700 необлагаемых минимумов (от 11 900 гривен - ред.)», - сказала Монахова в интервью «Укринформу».
По ее словам, в случае, если никто не пожаловался, но должностное лицо таки нарушает закон, аналитический отдел омбудсмена должен это мониторить.
«Мы обязательно будем вести работу по мониторингу - насколько закон выполняется, выполняется ли он всеми ветвями власти и государственными учреждениями», - сказала Монахова.
Ранее Кабинет министров Украины создал Национальную комиссию стандартов государственного языка.
Напомним, правительство согласовало кандидатуру языкового омбудсмена.
Кроме того, первая леди Елена Зеленская во время визита в Соединенные Штаты Америки инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.
.https://ru.slovoidilo.ua/2019/12/16/novost/politika/nazvali-shtraf-publichnoe-neispolzovanie-dolzhnostnymi-liczami-ukrainskogo-yazyka
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Главное, у всех украинские хвамилии: герус, лерус, бужанский, зеленский, дубинский, рябошапка...богдан...мендель..
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фамилии - это фигня,главное,что там - мотивированная,образованная молодёжь с Донбассом Россией Украиной в сердце..
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Перед парламентськими виборами в соцмережах дехто намагався підрахувати кількість етнічних українців в першій сотні кандидатів від СН.Наводили цифри від 11 до 16.
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ну, кто что любит, есть и глиномесы, а эти любят толочь другое
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проукраїнська партія "Слуга народа" внесла закон про заборону української мови. Звучить ...ля
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Тю! Уже час, как статья висит, а такие слабенькие разрывы пукательной вены у соевых идиотов. 😂
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"Слуга народа" - проукраинская партия.

Дальше можно не смотреть и не читать...
Дальше тоже все будет ложь...
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Ну,останні вибори показали,що пропутінських холуїв (медведчуківців,жопоблоківців,шарійовців) близько 23%.
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З перших слів на чистій бандерівській ,зрозумів,що Курехян Георг Багратович -ультрарадикальний український націоналіст. Акцент,правда,якийсь дивний(слобожанський навєрно).
А те,що на муралах мільйончик намутив,ну,хто з нас без гріха ? Всі хочуть хлібець з маслом кушать(ну,або з ікрою некабачковою).
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Викиньте Бужанського до дідька з партії. Тоді повірю, що ви проукраїнські
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Да там гнать и гнать, и Дубинского, и Шевченко, и Терентьеву, которая не хочет давать льготы воевавшим с россией, зато молчит о льготах "афганцам", воевавшим за ЧТО?
Там партии не останется, если начать гнать из нее украинофобов.
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Відкрию таємницю - там УСІХ треба гнати статевими ганчірками до Ростова, щоб мови з рота теліпалися.
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Нечего делать в одной партии с таким гуано,как бужанский,найденный на ватной помойке.
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"У меня плотный график, лет через 8 давай" нехило, парень планирует в Раду избираться на второй срок
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"Для меня национализм - это одно целое с патриотизмом, 95% французов - националисты, если не все 100%"- разберем фразу на части:

Патриот: моя нация прекрасна!
Националист - моя нация лучше, чем все остальные!

95% французов - националисты, если не все 100% - это все знают и от этого все плюются.
Вся Европа дружно не любит францизов. Это знают все.

Тот, кто не видит или не знает разницы - тому нечего делать в политике.
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По цій логіці виходить що свинocoбaча "Звізда" то проукраїнський канал?
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прошмадовки Сороса и Коломойши - проукраинская партия? Подонки Зеленского продают Украину за копейки!
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с каких это пор русские это украинцы? С начала каденции Зеленского?
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Та звичайно, що проукраїнська! З традиціями від гетьманів Запорізької Сечі! А тепер - новий гетьман, що від щирого серця дає потужні струмені Криворізької Сечі!

"Слуга народа" - проукраинская партия. Было решение, что мы не ходим на каналы Медведчука, и я написал о тех, кто нарушает, - Гео Лерос - Цензор.НЕТ 2681
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Вчора бачив Верещук на медведчуковському 112-му каналі.
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Нижче перелік патріотів:
Бужанський
Дубінський
Мілованов
Сивохо
Корявченков...
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Этот дэу ланос,пытается косить под юродивого...а не получается-шут ,он везде шут......на лисапете с булавой
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До Медведчука вони не ходять, а до Секельова при бажанні мона.
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Говорят Ланос - хороший автомобиль. Не знаю. Но между делом, эти психи начали вбивать в головы бабушкам и дедушкам значения слов: лол(гучно регочу), мем, смайлик и других. Минцифры выпустило в оборот всю эту хрень.
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можна по указанию куйла не ходить к мертвечуку.но гадить в этот времья Украине - обыкновенный прием гебни...
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А нафига вам Медведчук, если вас Беня пасёт со своими каналами?
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Дожились: в Украине правящая партия доказывает, что она проукраинская. Если проукраинская, зачем это постоянно и настойчиво доказывать?
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Гео Лерос ))))))))))))))
ты чьих будешь, мартышка?
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