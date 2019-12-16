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 Политика Украины
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 На этой неделе попытаемся направить в Конституционный Суд законопроект по реформе децентрализации, - Корниенко. ВИДЕО

Заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что на этой неделе парламент планирует направить в Конституционный Суд законопроект по реформе децентрализации.

Об этом он сказал во время согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Действительно, мы хотим присоединиться к предложению попытаться на этой неделе направить в Конституционный Суд проект изменений в Конституцию №2598 - это относительно реформ децентрализации", - сказал он.

Корниенко отметил, что в законопроекте нет упоминаний об особом статусе Донбасса.

"Действительно у нас так бывает, что появляется сначала номер на сайте, а потом текст. Потому что наш аппарат постепенно будет исправлять эту ситуацию. Но все выходные шла, в частности, такая попытка нагнать очередную "зраду" в соцсетях, что якобы там есть особый статус и он там прямо в каждой статье, вдоль и поперек, и милиция, и все страшилки по этим вопросам, которые всегда возникали. Но, как видим, сейчас текст есть, и никаких упоминаний об особом статусе не только Донбасса, но и Киева уже нет, потому что он очень сбалансирован. Он касается завершения реформы децентрализации", - заявил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубликован текст законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации: Префекты, округа и местные референдумы

Как сообщалось, ранее Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Соответствующий законопроект № 2598 зарегистрирован в пятницу. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.

Согласно опубликованной в понедельник утром на сайте парламента пояснительной записке к законопроекту документом предлагаются изменения по децентрализации госвласти, совершенствованию территориальной организации власти и усилению конституционно-правового статуса местного самоуправления.

С текстом законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации можно ознакомиться по ссылке.

Отметим также, что ранее Зеленский заявил, что по его мнению, записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию подразумевают децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны.

Источник: https://censor.net.ua/v3165542
 
 
 Топ комментарии
 
Нам втюхивают завуалирываную федерализацию в угоду хуйлу...
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спешите соколики спешите родненькие, зелох42 поглядел в глаза хуйлу и теперь можно 95 кварталу менять Конституцию, как раз успеете к новогоднему выпуску "60 минут" там одобрят.
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поправки преследуют цель узурпации власти президентом
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спешите соколики спешите родненькие, зелох42 поглядел в глаза ***** и теперь можно 95 кварталу менять Конституцию, как раз успеете к новогоднему выпуску "60 минут" там одобрят.
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СРОЧНО!! РЕПОСТ ПОСМОТРЕЛ Я.... ЭТИ ПОДОНКИ зеленоболотные.. ВТЮХИВАЮТ ЛИКВИДАЦИЮ ОБЛАСТЕЙ ФАКТИЧЕСКИ АННУЛИРУЯ СТАТЬЮ 133 КОНСТИТУЦИИ читаем как она прописана СЕГОДНЯ и что предлагает Зе-банда....
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 ССЫЛКА на сайт Рада проект этого Путинского закопроекта о децентрализации..... Они часом "рамсы не попутали" проект сей даже в туалете не используется по назначению.... а КСУ думаю хватит мужества " послать ИХ на ....уй...."!!!!!
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спасибо за ссылку!! как раз вовремя, захер с моторылой мечтали о Киеве, как раз сейчас возможность им устроиться работать депутатами от ДЫНЫРЫ в ВР, но не судьба, пришлось устроиться в хор александрова на подпевку.
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Нам втюхивают завуалирываную федерализацию в угоду *****...
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поправки преследуют цель узурпации власти президентом
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Вот это правильно.
Семеро одного не ждут.
Давно пора завершить реформу децентрализации.
А Донбасс если не хочет принимать в этом участие значит так и будет.
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Не брешіть ,падлюки, про децентралізацію, бо те що ви вносите це федералізація, про яку мріє пуйло, ордло і ви з сівохою
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ или УЗУРПАЦИЯ?

Краткая суть: вы там себе на местах избирайте кого хотите, но префект ( представитель президента) и президент получает право отменить любое решение местного совета.
Таким образом, Коломойский-Зеленский продолжают выстраивать полностью президентское государство в Украине. Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко о таком могли только мечтать.
Интересно, что в изменениях в Конституцию нет ничего про особый статус Донбасса. Это значит, что их будут вносить «фунты» из «Слуги народа». А президент якобы не при чем. Как было с продажей земли.
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Я б може повірив у ту децентралізацію, аби це не відбувалося на тлі того, що у місцевих влад позабирали гроші у центральний бджет. "Развязали, но вилки попрятали..." (В,В, Висоцький)
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