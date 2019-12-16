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Все про:СБУ (14144) Кулик Константин (98)

 Состояние, громкие дела, дружба с Жилиным: Прокурор Кулик может продолжить работать в СБУ, - "5 канал". ВИДЕО

Уже бывший прокурор Константин Кулик, для встречи с которым приезжал в Киев адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, может продолжить работать в СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".

Журналисты задаются вопросом, может ли человек, которого уволили из военной прокуратуры по подозрению НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры в незаконном обогащении и махинациях с госзакупками, а также близкой дружбой с убитым в России лидером "Оплота" Евгением Жилиным, работать в Службе безопасности Украины. Причем семья Кулика активно пользовалась активами Жилина в Украине, пока тот находился в Москве. А его гражданская жена Ирина Немец приобрела машину у отца того самого лидера "Оплота" Евгения Жилина, подозреваемого в похищениях и избиениях.

К тому же, как выяснили журналисты "5 канала", прокурора неоднократно замечали в выполнении деликатных задач от Игоря Коломойского и Андрея Портнова, о чем свидетельствовали его поездки к ним в Израиль и Вену.

Проект "5 канала" "Наблюдатель" в очередной раз засветил прокурора Константина Кулика в незаконном обогащении и строительстве надстройки в элитной комплексе столицы. Но Киевская городская госадминистрация не может проверить законность надстройки 14-го этажа в ЖК "Дипломат-Холл". Надстройка принадлежит бывшему прокурору Константину Кулику. Об этом говорится в ответе Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА, сообщает журналистский проект "Наблюдатель" на "5 канале".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор Кулик, который вел дело Burisma, уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации, - Рябошапка

"Департамент, по состоянию на момент предоставления ответа, не выдавал, не регистрировал документов, дающих право на выполнение подготовительных, строительных работ и подтверждающих готовность к эксплуатации объектов строительства по указанному адресу. Во время визита на место должностного лица Департамента совместно с представителем обслуживающей организации ООО "ПОРЯД.ОК. Управление и эксплуатация недвижимости" доступ к объекту строительства был ограничен, ответственные лица отсутствовали, что делает невозможным проведение проверки", – сообщили в департаменте по вопросам строительного контроля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани прибыл в Киев для встречи с Шокиным и Куликом, - "New York Times"

Департамент обещает провести проверку "после надлежащего реагирования правоохранительных органов", а также обратился в главное управление Национальной полиции в г. Киеве за содействием в проведении проверки. Пока же незаконная надстройка остается нетронутой.

Напомним, как ранее сообщалось, экс-прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик достроил себе этаж на крыше дома "Дипломат Холл" в центре Киева. Об этом стало известно еще во время службы Кулика в ГПУ.

Источник: https://censor.net.ua/v3165539
 
 
 Топ комментарии
 
Он вообще то сидеть уже должен.
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зебилы садить будут только патриотов Украины - бо мешают стоить провинцию цапии
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Кулик хороший парень? Президент новый, а б@яди старые.
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І буде сидіти в теплому кріслі . Нужна фрукта для лейтинанта Баканова.
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зебилы садить будут только патриотов Украины - бо мешают стоить провинцию цапии
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при зеленському цей шматок гівна викинули з прокуратури
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И решили устроить в сбу , т к такие умельцы любой власти нужны
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В 95 квартале возможны любые метаморфозы .. удивляться нечему..
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Первое, что нужно делать в стране - менять законы. Нельзя жить по-новому по старым законам. Плюнуть на все и заниматься только доведением законов до нормальных, а не идиотско-советских.
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який сенс щось міняти, якщо їх не виконують? Ну будуть невиконувати нові, гарні
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Не выполняют только потому, что так закон прописан хреново. Вот в Китае почему-то выполняют... Ну так перепишите китайские 1:1 и все.
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Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, который баллотировался в Раду, находясь в международном розыске, заявил в эфире 112 канала, что ДНР и ЛНР на самом деле защищают Донбасс от преступного режима Зеленского, и что создание этих группировок в 2014 было необходимой самообороной.
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Ключевое слово в этой новости- "5 кАнал". Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 8078 Сообщает тот самый кАнал, принадлежащий тому самому презу-барыге, кум-плокулол (главный) которого не один год "возглавлял" плокулатулу, в которой работал тот самый Кулик, у которого "состояние, громкие дела, дружба с Жилиным". Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 9392
До сих пор народ за идиотов держит. Даже жизнь выборы ничему не научили. А ведь кто-то еще надеялся, что оно перестанет воровать..... Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 9392
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Тявкаешь ты. Если Кулика "підтримує" "вор/зраднык/ахент *******" Коломойский, то какого ляда он столько времени работал под началом кума "партиёта всея Украины" Потрошенки? Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 9073 Не потому ли, что когда-то Пеця и "зрадник" Беня дружили? (что как-то странно, как для "патриёта"). А когда "побили горшки", Беня, а с ним и Кулик, в раз стали "плохими"?
Ещё одно подтверждение того, что Мальдивский "патриёт" оценивает людей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в ключе своих личных интересов. И на страну ему ПЛЕВАТЬ.

Так что пусть теперь хоть глотки друг другу перегрызут, олигархическое ворье! Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 5635
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Sonya Koshkina (official)
Forwarded from
НОВИНА 🇺🇦
​​Одіозний експрокурор Костянтин Кулик оформляється на роботу в СБУ

За інформацією Сергія Лещенка, документи Кулика вже знаходяться у відділі кадрів спецслужби. Кулик може обійняти посаду заступника у головному слідчому управлінні СБУ.

Кулика, як відомо, підтримує Ігор Коломойський, якому експрокурор допоміг в "питанні Шульмана". Колишній партнер Коломойського Вадим Шульман дав проти нього свідчення в ФБР, а Кулик, своєю чергою, вписав Шульмана в злочинну організацію Януковича
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Если Кулика "підтримує" "вор/зраднык/ахент *******" Коломойский, то какого ляда он столько времени работал под началом кума "партиёта всея Украины" Потрошенки? Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 1701 Не потому ли, что когда-то Пеця и "зрадник" Беня дружили? (что как-то странно, как для "патриёта"). А когда "побили горшки", Беня, а с ним и Кулик, в раз стали "плохими"?
Ещё одно подтверждение того, что Мальдивский "патриёт" оценивает людей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в ключе своих личных интересов. И на страну ему ПЛЕВАТЬ.

Так что пусть теперь хоть глотки друг другу перегрызут, олигархическое ворье! Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 501
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Українська мафія безсмертна, як і "Коза Ностра".
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