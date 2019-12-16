 Состояние, громкие дела, дружба с Жилиным: Прокурор Кулик может продолжить работать в СБУ, - "5 канал". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".
Журналисты задаются вопросом, может ли человек, которого уволили из военной прокуратуры по подозрению НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры в незаконном обогащении и махинациях с госзакупками, а также близкой дружбой с убитым в России лидером "Оплота" Евгением Жилиным, работать в Службе безопасности Украины. Причем семья Кулика активно пользовалась активами Жилина в Украине, пока тот находился в Москве. А его гражданская жена Ирина Немец приобрела машину у отца того самого лидера "Оплота" Евгения Жилина, подозреваемого в похищениях и избиениях.
К тому же, как выяснили журналисты "5 канала", прокурора неоднократно замечали в выполнении деликатных задач от Игоря Коломойского и Андрея Портнова, о чем свидетельствовали его поездки к ним в Израиль и Вену.
Проект "5 канала" "Наблюдатель" в очередной раз засветил прокурора Константина Кулика в незаконном обогащении и строительстве надстройки в элитной комплексе столицы. Но Киевская городская госадминистрация не может проверить законность надстройки 14-го этажа в ЖК "Дипломат-Холл". Надстройка принадлежит бывшему прокурору Константину Кулику. Об этом говорится в ответе Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА, сообщает журналистский проект "Наблюдатель" на "5 канале".
"Департамент, по состоянию на момент предоставления ответа, не выдавал, не регистрировал документов, дающих право на выполнение подготовительных, строительных работ и подтверждающих готовность к эксплуатации объектов строительства по указанному адресу. Во время визита на место должностного лица Департамента совместно с представителем обслуживающей организации ООО "ПОРЯД.ОК. Управление и эксплуатация недвижимости" доступ к объекту строительства был ограничен, ответственные лица отсутствовали, что делает невозможным проведение проверки", – сообщили в департаменте по вопросам строительного контроля.
Департамент обещает провести проверку "после надлежащего реагирования правоохранительных органов", а также обратился в главное управление Национальной полиции в г. Киеве за содействием в проведении проверки. Пока же незаконная надстройка остается нетронутой.
Напомним, как ранее сообщалось, экс-прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик достроил себе этаж на крыше дома "Дипломат Холл" в центре Киева. Об этом стало известно еще во время службы Кулика в ГПУ.
До сих пор народ за идиотов держит. Даже
жизньвыборы ничему не научили. А ведь кто-то еще надеялся, что оно перестанет воровать.....
Ещё одно подтверждение того, что Мальдивский "патриёт" оценивает людей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в ключе своих личных интересов. И на страну ему ПЛЕВАТЬ.
Так что пусть теперь хоть глотки друг другу перегрызут, олигархическое ворье!
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Одіозний експрокурор Костянтин Кулик оформляється на роботу в СБУ
За інформацією Сергія Лещенка, документи Кулика вже знаходяться у відділі кадрів спецслужби. Кулик може обійняти посаду заступника у головному слідчому управлінні СБУ.
Кулика, як відомо, підтримує Ігор Коломойський, якому експрокурор допоміг в "питанні Шульмана". Колишній партнер Коломойського Вадим Шульман дав проти нього свідчення в ФБР, а Кулик, своєю чергою, вписав Шульмана в злочинну організацію Януковича
Ещё одно подтверждение того, что Мальдивский "патриёт" оценивает людей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в ключе своих личных интересов. И на страну ему ПЛЕВАТЬ.
Так что пусть теперь хоть глотки друг другу перегрызут, олигархическое ворье!