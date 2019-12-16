 Состояние, громкие дела, дружба с Жилиным: Прокурор Кулик может продолжить работать в СБУ, - "5 канал". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".

Журналисты задаются вопросом, может ли человек, которого уволили из военной прокуратуры по подозрению НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры в незаконном обогащении и махинациях с госзакупками, а также близкой дружбой с убитым в России лидером "Оплота" Евгением Жилиным, работать в Службе безопасности Украины. Причем семья Кулика активно пользовалась активами Жилина в Украине, пока тот находился в Москве. А его гражданская жена Ирина Немец приобрела машину у отца того самого лидера "Оплота" Евгения Жилина, подозреваемого в похищениях и избиениях.

К тому же, как выяснили журналисты "5 канала", прокурора неоднократно замечали в выполнении деликатных задач от Игоря Коломойского и Андрея Портнова, о чем свидетельствовали его поездки к ним в Израиль и Вену.



Проект "5 канала" "Наблюдатель" в очередной раз засветил прокурора Константина Кулика в незаконном обогащении и строительстве надстройки в элитной комплексе столицы. Но Киевская городская госадминистрация не может проверить законность надстройки 14-го этажа в ЖК "Дипломат-Холл". Надстройка принадлежит бывшему прокурору Константину Кулику. Об этом говорится в ответе Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА, сообщает журналистский проект "Наблюдатель" на "5 канале".

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"Департамент, по состоянию на момент предоставления ответа, не выдавал, не регистрировал документов, дающих право на выполнение подготовительных, строительных работ и подтверждающих готовность к эксплуатации объектов строительства по указанному адресу. Во время визита на место должностного лица Департамента совместно с представителем обслуживающей организации ООО "ПОРЯД.ОК. Управление и эксплуатация недвижимости" доступ к объекту строительства был ограничен, ответственные лица отсутствовали, что делает невозможным проведение проверки", – сообщили в департаменте по вопросам строительного контроля.



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Департамент обещает провести проверку "после надлежащего реагирования правоохранительных органов", а также обратился в главное управление Национальной полиции в г. Киеве за содействием в проведении проверки. Пока же незаконная надстройка остается нетронутой.



Напомним, как ранее сообщалось, экс-прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик достроил себе этаж на крыше дома "Дипломат Холл" в центре Киева. Об этом стало известно еще во время службы Кулика в ГПУ.