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Все про:драка (1774) Мирошниченко Игорь (76) Леонов Эдуард (6) Разумков Дмитрий (334) Богданец Андрей (10) Кайда Алексей (2)

 Надеюсь, дело доведут до конца, - Разумков о драке в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к правоохранительным органам с призывом дать правовую оценку действиям "свободовцев" Игоря Мирошниченко, Алексея Кайды и Эдуарда Леонова, у которых возник конфликт с депутатом Андреем Богданцем ("Слуга народа") во время парламентских слушаний по вопросу создания рынка сельскохозяйственных земель.

"Достаточно позорные проявления поведения во время комитета по аграрной политике, я говорю о нападении на народного депутата бывшими народными депутатами. Надеюсь, что правоохранительные органы дали уже свою оценку и доведут дело до конца", - заявил Разумков на заседании Согласительного совета парламента в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Глава Верховной Рады добавил, что расследование должно вестись правоохранителям вне зависимости от статуса потерпевшего.

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Напомним, 11 декабря экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. Позже драка имела свое продолжение. В ней принял участие Алексей Кайда из "Свободы".

После драки нардеп Богданец был госпитализирован. По словам Богданца, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и много других повреждений.

Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца. Столичная полиция открыла производство.

Утром в четверг, 12 декабря, правоохранители пришли с обыском к экс-народному депутату от ВО "Свобода" Алексею Кайде и задержали его.

Источник: https://censor.net.ua/v3165538
 
 
 Топ комментарии
 
Остання мода у Львові.
...зелений туалетний папір... Надеюсь, дело доведут до конца, - Разумков о драке в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом - Цензор.НЕТ 3367
Надеюсь, дело доведут до конца, - Разумков о драке в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом - Цензор.НЕТ 5562
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Я тоже надеюсь... что дело доведут до конца... и этого богданца уроют...
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Але як змінився той Разумков...Зі скромного хлопчини перетворився в шакала з ухватками вовка і лисячою фізіономією...
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Не сомневайся. До конца дело таки доведут. Только вот до чьего?
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Я тоже надеюсь... что дело доведут до конца... и этого богданца уроют...
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''доведут дело до конца'' - это что? Богданцу пипец?
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А що, раніше закон про недоторканість діяв як силовий щит. А зараз щит знято)
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Скоро появятся отряды народных мстителей,которые будут пиз слуг народа.Они реально станут любимцами украинцев.
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Остання мода у Львові.
...зелений туалетний папір... Надеюсь, дело доведут до конца, - Разумков о драке в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом - Цензор.НЕТ 3367
Надеюсь, дело доведут до конца, - Разумков о драке в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом - Цензор.НЕТ 5562
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Этот Мирошниченко гнилой какой-то...
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Та хоч тричі "гнили", але він українець. А оті не менше, а набагато більше "гнилі" семітські пики взагалі ні...
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По словам Богданца, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и много других повреждений.Источник: https://censor.net.ua/n3165538 Таки до анала дело дошло? Раз много "других" повреждений. Надеюсь, дело доведут до конца, - Разумков о драке в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом - Цензор.НЕТ 2678
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У адептов Фрейда мысль сконцентрирована на конце.
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Свободовцев наградить, Слуге Урода выговор, с занесением.

Какие-то дохляки, а не Слуги, их похоже только ленивый не нагибает.
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Але як змінився той Разумков...Зі скромного хлопчини перетворився в шакала з ухватками вовка і лисячою фізіономією...
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Я вважаю, що свободовці не довели діло до кінця.
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