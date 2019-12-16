 "Весна прошла давно, еще не сел никто", - "Квартал 95" спел песню Зеленскому и напомнил о предвыборных обещаниях. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, "кварталовцы" в присутствии Зеленского спели песню в которой были такие слова:
"С лицами суровыми сидят прокурорские
С делами громкими есть к вам вопросики:
Весна прошла давно, еще не сел никто –
А че, зимой у вас сажать не принято?".
Она ненормальная.
так це і є норма і критерій здоров'я та адекватності.
На мені оберіг. Все погане тобі вернеться.
Бумеранг всегда разворачивается и прилетает тому кто его запустил.
Це вам не марни абицянки про весну!)))
Це НАРОДНА ПРИКМЕТА!)))
Яка різниця чим папередники займались, ви це чмо нах.я обрали, щоби він робив те, що й попередники?
Дураки проголосовали.
А разве не ясно, что им пофиг на свои обещания?? Зелики бабло пилят!!!
Не має у нас українці країни. У нас територія, яку ми ділимо із тупими дегенератами, яких 70 років вирощували москалі. І ми, в меншості.
На этих территориях большинство устали от войны...хотят на НГ тазик оливье и Голубой огонек по тв