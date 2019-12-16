 "Весна прошла давно, еще не сел никто", - "Квартал 95" спел песню Зеленскому и напомнил о предвыборных обещаниях. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, "кварталовцы" в присутствии Зеленского спели песню в которой были такие слова:

"С лицами суровыми сидят прокурорские

С делами громкими есть к вам вопросики:

Весна прошла давно, еще не сел никто –

А че, зимой у вас сажать не принято?".

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