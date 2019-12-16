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Все про:Зеленский (4027) Квартал-95 (114)

 "Весна прошла давно, еще не сел никто", - "Квартал 95" спел песню Зеленскому и напомнил о предвыборных обещаниях. ВИДЕО

Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили о предвыборных обещаниях во время концерта "Квартала 95".

Как сообщает Цензор.НЕТ, "кварталовцы" в присутствии Зеленского спели песню в которой были такие слова:

"С лицами суровыми сидят прокурорские

С делами громкими есть к вам вопросики:

Весна прошла давно, еще не сел никто –

А че, зимой у вас сажать не принято?".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Поговорили, поднимали важные вопросы", - телеканал "Россия 1" показал коридорное "интервью" Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/v3165522
 
 
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Сторонники петра алексеевича надеялись на весну 2019.
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а про какую еще весну можно говорить на летних выборах?
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це ті суки вимагають посадки волонтерів, атовців та активістів ?
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Да не связывайся ты с ней.
Она ненормальная.
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бо касабів не люблю ?
так це і є норма і критерій здоров'я та адекватності.
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раздвигать ноги под порошенком и не любить кацапов- разные вещи )) займись лучше вторым)
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Фроська, ти вже прибігла з презика лайно злизувати ?
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не..то твое любимое занятие)) с "эксов" -тоже ))
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о, захисничок та помічник Фроськи прибіг..
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ну как тебе? нравится как действует черная магия?
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А це ти, придур ?
На мені оберіг. Все погане тобі вернеться.
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Им наплевать кого. "Врагов народа" каких-нибудь, потому что рейтинг "гетмана" сдувается в геометрической прогрессии. Толпа требует зрелищ.
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Они требуют посадок виновных. А вот будь это волонтеры, активисты, сывочолые лидеры или обычные наркоманы - это неважно, и никакой статус и общественное положение преференций давать не должны.
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Так они все уже заработали себе на 111-ю. Пусть добровольно покаются.
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Да не переживайте . Скоро сядут . Музыкант , детский врач , медсестра и др. "Весна прошла давно, еще не сел никто", - "Квартал 95" спел песню Зеленскому и напомнил о предвыборных обещаниях - Цензор.НЕТ 383 .
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Сумніваюсь. Ті докази що показали - повна фігня, а ці люди (волонтери) самі на себе не напишуть, не зламаються ( якщо невинні).
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Накаркаете, ушлёпки "Весна прошла давно, еще не сел никто", - "Квартал 95" спел песню Зеленскому и напомнил о предвыборных обещаниях - Цензор.НЕТ 9298
Бумеранг всегда разворачивается и прилетает тому кто его запустил.
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ЙОЛКА уже скоро...
Це вам не марни абицянки про весну!)))
Це НАРОДНА ПРИКМЕТА!)))
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Ага) бегут и падают... зебанаты такие зебанаты
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Добре що свої тролять. Може прислухається...
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Сядут ,рейтинг будет падать и поднимать его придётся посадками а в противном случае возможно придётся сидеть самому ...
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Та йому на пляшку, як кацапам малоросом.
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Замість Мертвечука, Портнова, Кузьміна і т.п. зе-влада садить волонтерів !
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А папєрєднікі посадили Мертвечука, Портнова та Кузьміна і не саджали волонтерів та добровольців?
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Вам Зебілам, скоро за попередників будуть морди бити. Ви реально тупі?
Яка різниця чим папередники займались, ви це чмо нах.я обрали, щоби він робив те, що й попередники?
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Да шо ж вы за дебилы, зебанаты) пусть ваш дегенерат хоть одного зепараста, не выпустит которых Порох сажал, посадит...
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Зебобики языком нашлепали перед выборами.
Дураки проголосовали.

А разве не ясно, что им пофиг на свои обещания?? Зелики бабло пилят!!!
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Сели, но... не те, о ком все думали. Сажают врачей, волонтеров, АТОшников.
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Подивився відео...
Не має у нас українці країни. У нас територія, яку ми ділимо із тупими дегенератами, яких 70 років вирощували москалі. І ми, в меншості.
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100% совок сумел уничтожить украинскую нацию...
На этих территориях большинство устали от войны...хотят на НГ тазик оливье и Голубой огонек по тв
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Ну первых лже-волонтеров вот уже повязали, добрая справа. Але, зрозумила, недостаткова.
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ты, тварь мокшанская, уже жмур) и до выродков твоих доберутся...
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