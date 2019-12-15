 Официальным рождественским елочным украшением Белого дома стал вертолет Сикорского. ВИДЕО

Ассоциация ежегодно выбирает тему для дизайна официальной украшения президентской елки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
President Dwight D. Eisenhower served two terms as president, from 1953 to 1961. Throughout 2019, we will be remembering his presidency with stories, events, and the Official White House Christmas Ornament. Learn more here: https://t.co/yV1MsuCIXk pic.twitter.com/WGh0TgFe7D— White House History (@WhiteHouseHstry) February 20, 2019
Украшение чтит память президента Дуайта Эйзенхауэра, который первым решил использовать вертолеты для перевозок первых лиц государства.
Летом 1957 года президент Эйзенхауэр проводил отпуск в Род-Айленде, когда пришло известие о том, что он должен вернуться в американскую столицу.
Вместо того, чтобы использовать президентскую яхту, помощник посоветовал президенту воспользоваться вертолетом морской пехоты. Президент на вертолете Сикорского перелетел на воздушную станцию ВМС США, откуда президентский самолет доставил его в Вашингтон. Путешествие на машине продолжалась бы несколько часов, на лодке - 40 минут, а на вертолете Сикорского - всего семь минут. Так описывает историю компания Lockheed Martin, которая ранее называлась компания Sikorsky.
Успех первого перелета доказал, что эти вертолеты могут садиться и отправляться с южной лужайки Белого дома и с тех пор президенты США осуществляют перелеты к президентскому самолету именно на вертолете.
В декабре 1959 года президент Эйзенхауэр совершил первый зарубежный перелет на вертолете Сикорского S-58.
В благодарность разработчику, президент Эйзенхауэр написал личное письмо-благодарность Игорю Сикорскому по случаю 20-летнего юбилея вертолета VS300 в США.
"Возможно, вы знаете, что я в недавние годы начал пользоваться вертолетом. Для моих целей они бесценны. Меня также постоянно поражают истории миссий спасения, когда их уникальные возможности позволили им действовать с особой эффективностью… спасая жизни, которые иначе были бы потеряны", - говорится в письме.
Отметим, что Игорь Сикорский эмигрировал в США из Украины в 1918 году. Выдающийся проектировщик вертолетов и самолетов родился в Киеве и получил образование в Киевском политехническом институте.
«Етнічне походження Ігоря Сікорського.
Ігор Сікорський у листі, англійською мовою, від 30 серпня 1933 року до Василя Галича писав:[9][10][11] « Мій рід, який походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священиками, є чисто українського походження. Одначе ми уважаємо себе росіянами з причини, що це була частина Росії і український нарід був інтегрований частиною Росії так, як Техас чи Луїзіана є інтегрованою частиною Сполучених Штатів »
Наразі це єдиний відомий документ з підписом Ігоря Сікорського, де він вказує свою етнічну приналежність.»
Зараз влада, щось не дуже видно, щоб підтримувала гасло: Україна. Армія.Віра. Мова.
Зараз не те що зеленкою, а й посадити можуть за таке.
Що у нас зараз серед українців от таких манкуртів немає?
Візьми того ж акадєміка Толочка, як він кассабам сраку лиже.
А інший приклад: Вітренко.
Матінка його за Свинорашку пельку рве, а її син ту ж свинорашку нагнув на 3 мільярди баксів.
А син Берії, Сергій Гегечкорі, один з творців протиракетної оборони СРСР.
Доречі, Сергій Берія в 90- ті, був директором київського «Кванта».
В Запорожье кстати целая улица названа его именем. И по совпадению я на ней живу.
Туполєв Сікорському пиво носив, коли працював на підприємстві в Санкт-Петербурзі де випускались літаки Сікорського.
Можна лише пофантазувати, що за авіаційну техніку створив би Сікорський, якби руссо бидло під проводом купленого німцями Лєніна, не захопило владу у листопаді 1917 року.
Пецики не гавкайте а дякуйте!
😂😂
1) Моторсич и так продаёт РФ двигатели.
2) через несколько лет РФ заменит украинские двигатели своими, и больше Моторсич её интересовать не будет.
с которых они косили и бомбили белогвардейскую конницу.
И вместо всемирно известной компании своего имени
он получил бы именной продпаёк.