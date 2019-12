 Официальным рождественским елочным украшением Белого дома стал вертолет Сикорского. ВИДЕО

Ассоциация ежегодно выбирает тему для дизайна официальной украшения президентской елки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

President Dwight D. Eisenhower served two terms as president, from 1953 to 1961. Throughout 2019, we will be remembering his presidency with stories, events, and the Official White House Christmas Ornament. Learn more here: https://t.co/yV1MsuCIXk pic.twitter.com/WGh0TgFe7D