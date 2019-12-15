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Все про:вертолет (595) Рождество (252) Сикорский (189) США (15911)

 Официальным рождественским елочным украшением Белого дома стал вертолет Сикорского. ВИДЕО

Ассоциация истории Белого дома выбрала вертолет Сикорского Н-34 в качестве официальной рождественской елочной игрушки этого года.

Ассоциация ежегодно выбирает тему для дизайна официальной украшения президентской елки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Украшение чтит память президента Дуайта Эйзенхауэра, который первым решил использовать вертолеты для перевозок первых лиц государства.

Летом 1957 года президент Эйзенхауэр проводил отпуск в Род-Айленде, когда пришло известие о том, что он должен вернуться в американскую столицу.

Вместо того, чтобы использовать президентскую яхту, помощник посоветовал президенту воспользоваться вертолетом морской пехоты. Президент на вертолете Сикорского перелетел на воздушную станцию ВМС США, откуда президентский самолет доставил его в Вашингтон. Путешествие на машине продолжалась бы несколько часов, на лодке - 40 минут, а на вертолете Сикорского - всего семь минут. Так описывает историю компания Lockheed Martin, которая ранее называлась компания Sikorsky.

Успех первого перелета доказал, что эти вертолеты могут садиться и отправляться с южной лужайки Белого дома и с тех пор президенты США осуществляют перелеты к президентскому самолету именно на вертолете.

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В декабре 1959 года президент Эйзенхауэр совершил первый зарубежный перелет на вертолете Сикорского S-58.

В благодарность разработчику, президент Эйзенхауэр написал личное письмо-благодарность Игорю Сикорскому по случаю 20-летнего юбилея вертолета VS300 в США.

"Возможно, вы знаете, что я в недавние годы начал пользоваться вертолетом. Для моих целей они бесценны. Меня также постоянно поражают истории миссий спасения, когда их уникальные возможности позволили им действовать с особой эффективностью… спасая жизни, которые иначе были бы потеряны", - говорится в письме.

Отметим, что Игорь Сикорский эмигрировал в США из Украины в 1918 году. Выдающийся проектировщик вертолетов и самолетов родился в Киеве и получил образование в Киевском политехническом институте.

Источник: https://censor.net.ua/v3165483
 
   
 Топ комментарии
 
Он бежал не из Украины... он бежал от скотов большевиков...
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не знав, що Локхід мартін це компанія Сікорського.🤗 отже, F-22 Raptor має фашистсько-бандерівське коріння🤣
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Нє нада ля, ля:


«Етнічне походження Ігоря Сікорського.
Ігор Сікорський у листі, англійською мовою, від 30 серпня 1933 року до Василя Галича писав:[9][10][11] « Мій рід, який походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священиками, є чисто українського походження. Одначе ми уважаємо себе росіянами з причини, що це була частина Росії і український нарід був інтегрований частиною Росії так, як Техас чи Луїзіана є інтегрованою частиною Сполучених Штатів »
Наразі це єдиний відомий документ з підписом Ігоря Сікорського, де він вказує свою етнічну приналежність.»
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Ну эмигрировал он из россии, через Архангельск. Ватник был еще тот, оставался православнутый на всю голову даже в США. А папаша так тот вообще был черносотенец и в деле Бейлиса замарался... Так что не создавайте себе кумира из ватного говна.
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Нє нада ля, ля:


«Етнічне походження Ігоря Сікорського.
Ігор Сікорський у листі, англійською мовою, від 30 серпня 1933 року до Василя Галича писав:[9][10][11] « Мій рід, який походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священиками, є чисто українського походження. Одначе ми уважаємо себе росіянами з причини, що це була частина Росії і український нарід був інтегрований частиною Росії так, як Техас чи Луїзіана є інтегрованою частиною Сполучених Штатів »
Наразі це єдиний відомий документ з підписом Ігоря Сікорського, де він вказує свою етнічну приналежність.»
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Он украинец, но сейчас бы за этот текст его назвали ватой и облили зелёнкой.
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Да.

Зараз влада, щось не дуже видно, щоб підтримувала гасло: Україна. Армія.Віра. Мова.
Зараз не те що зеленкою, а й посадити можуть за таке.
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Почитай "творчество" его ватного папаши на досуге:
Официальным рождественским елочным украшением Белого дома стал вертолет Сикорского - Цензор.НЕТ 2015
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Та шо ти мені підсовуєш це.

Що у нас зараз серед українців от таких манкуртів немає?

Візьми того ж акадєміка Толочка, як він кассабам сраку лиже.
А інший приклад: Вітренко.

Матінка його за Свинорашку пельку рве, а її син ту ж свинорашку нагнув на 3 мільярди баксів.
А син Берії, Сергій Гегечкорі, один з творців протиракетної оборони СРСР.
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ну да было такое, папашка Сикорского был психиатр и кропал очень научные книжки про ограниченность малоросов и неспособность жить без сильной руки "мышебратского" народа.
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Слухай, мова не про «папашку» Ігоря Івановича, а про його дідів, прадідів, українців.
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А ты думаешь яблочко от яблоньки далеко упало?
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Я вище привів тобі приклад Вітренка керівника Нафтогазу, і його матінки, а також сина Берії Сергія.
Доречі, Сергій Берія в 90- ті, був директором київського «Кванта».
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Сикорский был конечно прекрасный авиатор и конструктор, но украинского было в нем ровно -5.
В Запорожье кстати целая улица названа его именем. И по совпадению я на ней живу.
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не знав, що Локхід мартін це компанія Сікорського.🤗 отже, F-22 Raptor має фашистсько-бандерівське коріння🤣
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Да как по фиг шо там в Америке.
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И что? Где перемога? Еще один из сотен тысяч умных людей убежал из Украины и сделал Америку великой страной. Вот давайте за ето выпьем и побьем друг другу морды на радостях.
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А шо, ваш лахтинскій поллітрук, має інше мнєніє, щодо США ?
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Он бежал не из Украины... он бежал от скотов большевиков...
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Большевики нам компенсировали потерю, прислав Антонова.
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А сейчас от кого бегут миллионы украинцев?
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С чего ты болезный, взял что я кацап? Или когда не можешь ответить дрыгаешь ногами и кричишь сам дурак?
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Сколько же нашего народу сделало где либо, только не у себя на родине? И процесс этот продолжается!
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При товарищах членине и сралине.. максимум что он бы смог сделать... это елки в тайге пилить..
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Да и то врядли. США---великая страна. Многих бесит это. Есть ведь убийственный факт---305 лауреатов Нобелевской премии! У всего остального мира меньше.
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Тут как повезёт. Туполев вполне нормально по специальности работал, хотя шаражки не избежал
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Там земля і небо.
Туполєв Сікорському пиво носив, коли працював на підприємстві в Санкт-Петербурзі де випускались літаки Сікорського.

Можна лише пофантазувати, що за авіаційну техніку створив би Сікорський, якби руссо бидло під проводом купленого німцями Лєніна, не захопило владу у листопаді 1917 року.
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Объясните рыжему,что он летает на украинском геликоптере,а то так и помрёт дурак дураком
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А "Мотор Січ" китайцям за жебрацьких 250 лимонів..
Пецики не гавкайте а дякуйте!
😂😂
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Китайцы перепродадут его кацапам или как минимум будут поставлять кацапам запчасти к самолетам. А мы будем пить за их здоровье и отправлять детей в Великую Германию на зароботки. Все так и задумывалось.
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Да не беспокойтесь...
1) Моторсич и так продаёт РФ двигатели.
2) через несколько лет РФ заменит украинские двигатели своими, и больше Моторсич её интересовать не будет.
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За це Абромавічус і призначив собі місячну зарплату в півтора ляма гриваків.Лисий пуштунчик задовольнився трьомастами штуками.
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Если бы Сикорский не бежал от большевиков, то чинил бы им "Муромцев",
с которых они косили и бомбили белогвардейскую конницу.
И вместо всемирно известной компании своего имени
он получил бы именной продпаёк.
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