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 Епифаний поздравил украинцев с годовщиной создания ПЦУ. В Михайловском Златоверхом соборе прошло праздничное богослужение. ВИДЕО

Ровно год назад, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Святой Софии Киевской была создана поместная Православная церковь Украины и избран ее предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом митрополит Епифаний напомнил в Facebook.

"Год назад исполнилось то, что раньше казалось невозможным. В этот благословенный день Господь даровал украинскому православию единство: 15 декабря 2018 года в Святой Софии Киевской состоялся Собор, в результате которого появилась поместная Православная церковь Украины, а на меня был возложен крест предстоятельства. Знает сердцеведец Господь: я принял его исключительно как монах принимает послушание служения", - написал Епифаний.

Он отметил, что все это время не имел права на ошибку.

"Иначе мы рисковали снова разделиться и вернуться в ту искусственную церковную изоляцию, в которой, из-за действий Московской церкви, находились до этого в течение последних десятилетий - когда мы только мечтали о восстановлении исторической справедливости, установлении евхаристического единения, расширении всеправославного взаимодействия и братского канонического общения с поместными церквями. У нас была цель, и мы ее достигли", - заявил митрополит.

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По его словам, первейшей задачей, которую он поставил перед собой после избрания, было укрепление фундамента Украинской Православной Церкви и сохранение внутреннего единства.

"Прошел год. Справляюсь ли я с этой задачей? Считаю, что да. Но не один, а при поддержке и благодаря совместному стремлению, молитве и труду нашего епископата, духовенства, мирян. Ибо если бы мы не сохранили единство внутри нашей церкви, то не имели бы сегодня никаких успехов, в частности, не начался бы процесс признания нашей автокефалии со стороны других поместных православных церквей", - подчеркнул митрополит.

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И заметил, что Православная церковь Украины и сейчас проходит период испытаний, так же, как и испытания переживает государство. Несмотря на все препятствия или вызовы, как внутренние, так и внешние, мы должны удержаться вместе - и церковь, и Украина. Ведь, по словам главы ПЦУ, "Украинская церковь - это душа украинского народа, а государство, как тело, не может существовать без души".

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Также Епифаний призвал к единству всех, кто по разным причинам не относится к поместной автокефальной Православной церкви Украины.

"Дверь нашей церкви и наши сердца открыты для вас. Оставим в прошлом то, что нас разделяло, и работаем дальше вместе на благо православия и Украины", - подытожил предстоятель Епифаний.

Также отметим, что в Свято-Михайловском Златоверхом соборе проходило богослужение в честь годовщины Объединительного собора, на котором было утверждено создание Православной церкви Украины. Праздничную службу вел Епифаний.

Епифаний поздравил украинцев с годовщиной создания ПЦУ. В Михайловском Златоверхом соборе прошло праздничное богослужение 01
Епифаний поздравил украинцев с годовщиной создания ПЦУ. В Михайловском Златоверхом соборе прошло праздничное богослужение 02

Источник: https://censor.net.ua/v3165440
 
   
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Дай бог независимости все украинцам в умах и от скреп рпц ☝🏼☝🏼☝🏼
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Дай бог независимости все украинцам в умах и от скреп рпц ☝🏼☝🏼☝🏼
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(ибо хлеба БОГ дал много)\\\\\\\\\

а вот я думал шо "дал" тот кто вспахал, посеял, собрал, просеял, смолол, замесил, испек, выложил.
у тут вона оно че, Михалыч....(кстати - "спамеры" = "михалычи")
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вопрос к "козловым" спамерам ???-"если нет того ,кто дал хлеб ,дающий Господь,то что же забирало лукавое отродье мацковского сатаната в украинского народа ???(консерва,карась стелочнікі т,д також спамери ла ла ла).Для чого відібрали (служиві сатаната кремлівського)в українського народу хліб,котрий Господь Бог своєму творінню .українському народові?спамеры без мозгов-думать нечем."михалыч" проходи и не буть спамером перед самим собой"
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а "зе слуги" молилились в церкви московского сатаната ,с возложением красных роз...(мы к Вашим ногам Украину возложим"
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Моя сестричка сегодня возле Михайловского с Порохом сфоткалась)
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Я для нашей ваты этим летом с Вятровичем сфоткался Епифаний поздравил украинцев с годовщиной создания ПЦУ. В Михайловском Златоверхом соборе прошло праздничное богослужение - Цензор.НЕТ 593
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