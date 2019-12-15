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 Подозреваемые в деле об убийстве Шеремета могут быть связаны с высокопоставленными сотрудниками СБУ, - Сергей Лещенко ВИДЕО (обновлено)

В деле об убийстве Павла Шеремета может быть обнародована информация о связи задержанных с высокопоставленными сотрудниками СБУ.

Об этом говорится на telegram-канале экс-нардепа и журналиста Сергея Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Одно из направлений, в котором движется следствие по делу Павла Шеремета - это связь арестованных с высокопоставленными сотрудниками СБУ. В частности, с четырех камер наблюдения, которые установлены в районе совершения преступления, исчезло видео за этот день, что может быть связано с активностью спецслужбы. Более подробная информация о роли СБУ может быть обнародована в будущем", - написал Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надежда на справедливый суд, однозначные доказательства и гражданское общество, которое не допустит несправедливости, - Сенцов о деле Шеремета

Подозреваемые в деле об убийстве Шеремета могут быть связаны с высокопоставленными сотрудниками СБУ, - Сергей Лещенко 01

Как рассказал Лещенко в видео на своем youtube-канале со ссылкой на свои источники в следствии, супруги Инна и Владислав Грищенко (позывные Пума и Буча), предположительно, изготовили устройство для покушения на журналиста.

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"Из того, что мне известно, этот Грищенко действительно разбирается во взрывчатке. Когда он уже находился под стражей, ему на территории следственного изолятора продали мобильный телефон. Причем не смартфон, а обычный кнопочный телефон Nokia. Сделали это, конечно, нелегально, но сделали это подставные люди, которые сотрудничали с администрацией или органами. Этот телефон был, конечно, на мониторинге. Другого способа коммуникации Бучи со своей женой Пумой не было и он фактически коммуницировал с ней в прямом эфире. В тех разговорах, которые были обнародованы, они избегают прямых упоминаний фамилий, должностей, событий, но из контекста мы понимаем, что обсуждается именно убийство Шеремета", - заявил экс-депутат.

По его словам, супруги Грищенко якобы имели "контакты с СБУ". Отметим, что на брифинге по задержанию подозреваемых по делу об убийстве Шеремета 12 декабря представитель полиции назвал супругов Грищенко подозреваемыми.

В тот же день в пресс-службе МВД опровергли эту информацию, уточнив, что Инну и Влада Грищенко подозревают по другому делу - о покушении на предпринимателя, но касательно дела Шеремета к ним есть "оперативный интерес".

В эфире "свободы слова с Савиком Шустером" глава МВД Арсен Аваков озвучил информацию, что якобы Грищенко изготовили бомбу для убийства Шеремета.

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"Я считаю, что сказанное Аваковым выглядит очень правдоподобно. Не хочу заниматься героизацией или, наоборот, кого-то атаковать, но работа Министерства внутренних дел показала свой результат. И этот результат выглядит, по моему субъективному мнению, убедительно в части раскрытия заказчиков убийства Павла Шеремета", - отметил Лещенко.

По его данным, супруги Грищенко "находились в определенных контактах с СБУ". Спецслужба, говорит экс-депутат, "способствовала или, скажем так, не препятствовала" выезду супругов Грищенко из Днепра в Киев в ночь, когда было совершено убийство Шеремета.

"В день убийства их телефоны находились в Днепре. Они не действовали. То есть они лежали безмолвными, на них не отвечали, с них не выходили в интернет. То есть телефоны почти сутки лежали без движения. Само по себе это настораживает. По моему мнению, это создается алиби", - сообщил экс-нардеп.

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/v3165399
 
 
 Топ комментарии
 
И бородатая женщина высралась... кудаж без нее...
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Не. это Аваков времен Порошенко, мешал Авакову времен Зеленского раскрыть все преступления.
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Эти два фото сделаны с интервалом в 24 ч. Первое - 20.07.2016 с камер видеонаблюдения на месте взрыва. Второе - 21.07.2016 с концерта Антоненко в Докер АБС у меня два вопроса - Как он за сутки так похудел? - Как ему удалось отрастить бороду по бокам лица за те же сутки?
Подозреваемые в деле об убийстве Шеремета могут быть связаны с высокопоставленными сотрудниками СБУ, - Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 7780

(C)
@Ronin
Подозреваемые в деле об убийстве Шеремета могут быть связаны с высокопоставленными сотрудниками СБУ, - Сергей Лещенко - Цензор.НЕТ 2551
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но из контекста мы понимаем, что обсуждается именно убийство Шеремета", - заявил экс-депутат.Источник: https://censor.net.ua/n3165399

Ну когда тебе шьют дело Шеремета,глупо обсуждать за що Сальери отравил Моцарта Підозрювані у справі про вбивство Шеремета можуть бути пов'язані з високопосадовцями СБУ, - Сергій Лещенко - Цензор.НЕТ 574
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Пальческий на Newsone: Взоврать чувака не так уж сложно. Современные спецслужбы это делают легко - бросают мину на магните на крышу машины...ХЛОП! и котлета готова..Бизнесмена на самом деле взорвали сбушники и малого Соболева они же застрелили и все повесили на атошников.
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невидимую мину?
или бросают с вертолета на ходу? тогда зачем магнит то?

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Ну есть такая тема - подъезжает мотоцикл на перекрестке и крепит мину или на крышу или на дверь, потом резко по газам и подрыв. но это и не спецслужбам по силам, а обычным бандюкам
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и сесть на 25-50-100 лет за теракт? или это так броневики подрывают? не проще ли с глушителем, впритык в голову и имеешь в запасе время шоб свалить, пока поймут - че тот остановился, либо врезался в кого-то.
мона попросить открыть окно и использовать иглу с ядом, типо пневматически с рукава вылетает.
но нет же, нужно разворотить пол авто и х.з. скольких еще зацепить и поднять на ноги всех мусоров страны, да?
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покажи язык в монитор и сообщи че я не так сказал?

хотя не надо - (картинка с Брежневым "можете не продолжать")
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"Аваков говорил вчера с Зеленским почти час. Видимо разговор был не очень приятным.
Аваков отчаянно пытается втянуть в дело Шеремета Баканова, но это плохо удается."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Разве в ведомстве Авакова не в курсе, что у Баканова свои "черти" есть, которых он "гоняет"?
Зачем ему грибы/трава/стекломой/клей "БФ" от Авакова?
Разгребать хлебово с "евреем, убившем белоруса из-за арийского расового превосходства" будет ведомство Авакова, которое это варево заварило.
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Тащюсь от вашего окуевания) Война добра за жабры взяли-как так? Зрада))
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Старый пердун с детскими брекетами.... Кому это петрило только не служило...)))
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Підірвали того Шерємєта три роки тому,а обстановка дестабілізувалась тільки зараз...
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Подозреваемый в продажности С.Лещенко может быть связан с Лёвочкиным или другим олигархом.
"...Сергей Лещенко не добывает компромат путем проведения журналистских расследований, а получает от заинтересованных в ее публикации лиц"... - facenews.ua
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А жінка гастролює в Москві постійно. Нехай за нею дивиться
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13.12.2019, 18:43
Итак, задержаны предполагаемые убийцы журналиста Павла Шеремета. Все пятеро, как один, оказались не какими-то там подозрительными кремлевскими наймитами и ватниками, а калиброванными патриотами, волонтерами, участниками «революции достоинства» и добровольцами АТО
Таким образом, дело Шеремета стало идеальным поводом загнать под плинтус хотя и немногочисленную, но крикливую партию Майдана и войны, припомнив ей все ее грехи и грешки.
То есть, если удастся связать все эти фрагменты воедино, получится шикарный паззл, характеризующий «героев майдана и АТО» в глазах большей части общества - и в моральном, и в политическом, и во всех остальных отношениях.
При должной подаче и раскрутке именно этого фрагмента, может получиться отличная деконструкция и дегероизация сразу двух героических мифов - о майдане и о добровольцах, вставших на защиту родины в тяжелую годину.
Так что эта история станет для Зе моментом истины, лакмусом, проверкой на вшивость и всем сразу, если хотите.
Сдюжит - станет бесспорным царем украинской «горы» - тем более, судя по последнему комплиментарному эфиру с Шустером перед отлетом в Париж, он нашел общий язык даже с Ахметовым.
Из этой истории со ставшими умом, честью и совестью страны, а также солью земли праворадикалами есть только два выхода. Один - это превращение неформальной власти правой улицы в формальную. Когда тот, кто контролирует улицу, переселяется в главный кабинет на Банковой и рулит - и боевиками, и страной уже оттуда.
Или - назовем ее для простоты и краткости «ФОРМУЛА ПОРТНОВА».
«Уважаемый Владимир Александрович, после сегодняшнего раскрытия убийства Павла Шеремета, мы искренне надеемся, что в феврале, в годовщину Революции, Вы уже не пойдете на Майдан, апеллировать к его так называемым героям. Всё сильно изменилось.
Пусть они останутся в истории, как символ массовых беспорядков, убийств, жажды власти и корыстных преступлений», - написал сегодня в своем телеграм-канале этот юрист (ПОРТНОВ), ставший хедлайнером соответствующей повестки.
Сергей Львович Устинов , Политнавигатор
С 1977 по 1991 год работал в газете «Московский комсомолец», специальный корреспондент при секретариате, специализировался на судебных и уголовных делах, очерках нравов.
С 1985 года автор детективных романов и повестей, предприниматель, девелопер.
Основатель и директор «Музея истории евреев в России»[1]. Член президиума Российского еврейского конгресса.
politnavigator.net/delo-sheremeta-povod-dlya-zelenskogo-dokazat-chto-ne-lokh.html
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Из этой истории со ставшими умом, честью и совестью страны, а также солью земли праворадикалами есть только два выхода. Один - это превращение неформальной власти правой улицы в формальную. Когда тот, кто контролирует улицу, переселяется в главный кабинет на Банковой и рулит - и боевиками, и страной уже оттуда.
Или - назовем ее для простоты и краткости «ФОРМУЛА ПОРТНОВА».
«Уважаемый Владимир Александрович, после сегодняшнего раскрытия убийства Павла Шеремета, мы искренне надеемся, что в феврале, в годовщину Революции, Вы уже не пойдете на Майдан, апеллировать к его так называемым героям. Всё сильно изменилось.
Пусть они останутся в истории, как символ массовых беспорядков, убийств, жажды власти и корыстных преступлений», - написал сегодня в своем телеграм-канале этот юрист (ПОРТНОВ), ставший хедлайнером соответствующей повестки.
Сергей Львович Устинов , Политнавигатор
С 1977 по 1991 год работал в газете «Московский комсомолец», специальный корреспондент при секретариате, специализировался на судебных и уголовных делах, очерках нравов.
С 1985 года автор детективных романов и повестей, предприниматель, девелопер.
Основатель и директор «Музея истории евреев в России»[1]. Член президиума Российского еврейского конгресса.
politnavigator.net/delo-sheremeta-povod-dlya-zelenskogo-dokazat-chto-ne-lokh.html
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Волонтерство может быть довольно циничным бизнесом,чем хуже ситуация, тем он лучше работает. Отсюда разговоры про бомбёжку Киева или другие резонансные теракты. Так что с мотивом все в порядке...
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Может кто забыл, что эти видео с камер наблюдения сняли журналисты. И момент закладки, но они еще и сняли видео пацанчика, который за час до закладки и спустя час гулял поблизости. По номерам машины, он был установлен, как сотрудник СБУ, Кузьменко. Отмаза была нелепая, типа любовницу караулил. Вот думаю там сейчас подгорает.
А вообще СБУ сборище дегенератов, ничего толком сделать не могут. На простой заказ толпу овец и баранов наняли, Бабченко там вообще какой-то бомж "убивал", а до этого и Геращенко взрывли, чем там закончилось. А этих, только в тюрьму. За халтуру надо отвечать.. Судят не за то, что сделал, а за то, что попался. Эти по уши.
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я вообще удивлен почему сбу не атакуют армянина в ответ после такого открытого наезда вообще ни одного комента с их стороны а случай то довольно резонансный
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Потому что скоро Зеленский подготовит новую должность для Авакова - глава всех силовиков, если вкратце. На Шустере он так и заявил, что разногласия между различными группами мешали скорейшему раскрытию этого преступления. Вот дрозды и не пищать даже.
Так что Украина на наших глазах сейчас стремительно превращается в полицейское государство, обслуживающие олигархию!
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А вот отмазывать СБУшника кинулась Сюмар, которая сейчас ПЕСяка, типа он следил за другими.
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Ну,раз лещи вылезли-крупная акула близко-да только лещи ее не сдадут-у них рефлекс за узкими многочисленными рифами прятаться.
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Лист Мухарського до блазня.
https://puer-press.org.ua/?p=7827&fbclid=IwAR1MfZa3FSLjNKRYXpiBjs2lcBG70Spmy5-G2IUdxFUryEjnldJjcAffXUE

Мухарський Написав Відкритого Листа Зеленському: «Володя, Володєнька, Дурілка Картонная… Да Я Жє Тєбя …»

«Володя, Володєнька, дурілка картонная…да я жє тєбя …»
Шановний Володимире Олександровичу, Володєнька, Вова….
Сьогодні до моєї приватної квартири на Подолі, що належить мені на підставах договору купівлі-продажу від 25 червня 2003 року, о 5.50. годині ранку, без попередження, висадивши спецзасобами вхідні двері, увірвалися люди в камуфляжній формі, бронежилетах та захисних масках.
Не надавши жодних документів на підставах чого здійснюється обшук, мотивуючи свої вчинки «необхідністю проведення невідкладних оперативно-слідчих дій», вони, поклавши орендарів обличчями на підлогу, понад 5 годин обшукували квартиру. Вилучивши у орендарів телефони та комп»ютерну техніку, так звані «спецпризначенці» залишили квартиру, так і не пояснивши причину свого візиту, та не надавши протокол обшуку, що грубо порушує усі існуючі законні права на захист житла, прав і свобод громадян у демократичній країні (та чи демократичній - це вже велике питання?).
Обставини цього інциденту встановить слідство, розставивши все на свої місця. Зараз над цим вже працюють кримінальні юристи. Але мій лист про інше…
Про вміння організовувати ШОУ, якими так славиться 95-й квартал! Як людина дотична до телевізійної професії я, можливо, не гірше за тебе знаю, що наявність сильної сценарної групи - є головною запорукою успіху будь якого проекту, навіть якщо він і називається «Справа Павла Шеремета» і в якому я особисто вбачаю всі елементи публічного шоу з метою дискредитувати увесь волонтерський, добровольчий рух.
Цинічно знищити репутації та долі тих, хто у найважчі для країни часи виніс на своїх плечах тягар російсько-української війни в той час як ти на радість олігархам та «русскому міру» строчив х…єм по роялю, або називав Україну «повією».
Єдине, що замість Юзіка, Жєні і Лєни у тебе зараз на підтанцьовках Аваков в ролі міністра МВС, Рябошапка в ролі генпрокурора, та керівники силових структур, що розігрують перед нами фарс-комедію про людей у «футболках з характерними принтами», виривають з контексту телефонних розмов емоційні фрази, видаючи їх за «беззаперечні докази провини підозрюваних».
А ще постійно вкидають у інформпростір свідоцтва наявності у волонтерів «машин-квартір-дач», з очевидною і неприхованою метою продемонструвати народу, мовляв: «понаживалися під час війни патріоти срані»!!!
Але вже в чому я стовідсотково компетентніший за тебе, так в це - у вмінні влади, нахабно, публічно, цинічно нищити в інформаційному просторі репутацію та долі небажаних їй людей. Понад чотири з половиною роки я тагався по українських судах де кричущо і неприховано порушувалися всі можливі форми судочинства.
Стикався в державних інстанціях з фактами підробки документів, підлогів, неправдивих свідчень, протизаконного затягування справи.
В той час як проросійські та бульварні українські ЗМІ (не виключаючи знайомого тобі телеканалу 1+1) системно ліпили з мене образ «страшного нацика» та «злісного аліментника». І це при тому, що я НІКОЛИ не був внесений в реєстр боржників, залишивши дітям купу майна та виплативши мільйони гривень!!!
Але коли до цієї публічної травлі, лобіюючи проект «Чужих дітей не буває» підключилися вищі посадові особи держави міністр юстиції Петренко та представник Перезидента у ВР Ірина Луценко, мої нерви не витримали! «ШОУ так ШОУ» - вирішив я, повісивши труси на двері Оболонського суду. І, о диво! За пів року, всі суди минулися, всі несправедливо нараховані боги було скасовано, ми нарешті залагодили усі фінансові та юридичні справи з державою. Але для значної частини «простого люду» переважну частину якого складають твої виборці, я й досі лишився «злісним аліментником та націонал-фашистом».
Народ хоче шоу! Народ любить шоу! Народ радісно аплодує президенту-шоумену! Публічний розголос творить дива! «Не важливо хто ти є. Важливо те, що про тебе скажуть в телевізорі» Ця нехитра формула нинішніх інформаційних воєн як ніколи дієва. Назвавшись в серіалі «Слуга народу» Президентом України ти ним став! Звинувативши на увесь світ воїнів АТО, волонтерів, медиків «вбивцями Павла Шеремета» - ти зробив їх такими в уяві власного електорату, що обирає собі за президента героя комедійного серіалу, яким ти по суті є - актором, що промовляє чужі слова не справжнім голосом.
Сценаристи, що пишуть тобі репризи, прекрасно знають, як під інформаційною піною «Справи Шеремета» можна легко поховати справу про вбивство на мовному грунті Артема Мирошниченка, прийняття закону «Про продаж землі», або призначити «винуватцями у справі про вбивство Каті Гандзюк» мене чи моїх друзів, особисто знайомих з Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко чи Яною Дугарь. Пропагуючи мир з Росією ти оголосив війну громадянам власної країни! Відтепер, вочевидь, ми для тебе - злочинці! Адже всі українські воїни, волонтери, медики - знайомі одне з одним через одне рукостискання. У порівнянні з загальним населенням України нас не більше двох відсотків. Абсолютно невигідне електоральне поле для тих, хто звик робити ставку на людей, що сприймають цей світ тільки через вічко ретельно відміряного комедійно-інформаційного телелайна. А ще через свою лінь, пристосуванство, ницість, заздрість і зневіру вважають що всі довкруж такі самі «только прікриваются патріотічєскімі лозунгамі, а самі людєй вон убівают». Дійсно, тобі нас не зрозуміти…
Ти, взагалі, вочевидь погано розумієш гумор, оскільки берешся переслідувати людей, чиї слова у своєму сцикливому мареві сприймаєш як погрозу твоєму ницому, попсовому життю. Тому закінчу цей лист словами знайомого тобі з дитинства телевізійного персонажу: «Володя, Володєнька, дурілка картонная…да я жє тєбя зубамі загризу…» От тепер можете мені офіційно шити справу про погрози життю та здоров»ю ху…вового державного діяча!
ШОУ ТРИВАЄ!!! З приємністю - письменник, музикант та український ШОУМЕН - Антін Мухарський.
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СБУ- это ОПГ из олигофренов и уголовного элемента, вот уже 28 лет ведущую беспощадную войну против украинского народа и украинского государства. Список их злодеяний бесконечен.
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Цей еврейчик Сирожа показав своє справжнє обличчя. От і все...
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https://timeze2019.blogspot.com/p/h.html

Следователи по делу Шеремета каким то непостижимым образом полностью игнорируют бытовую версию произошедшего. Убийство из-за денег, достаточно состоятельного Шеремета, выглядит более правдоподобно, чем убийство " ... з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні..." почти никому не известного гражданина трех стран. Еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета 1 116 890 евро.
Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование.

Суть всего этого состоит в том, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии. Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в это фонд должны были поступит именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны.
Шеремет ехал не на работу. Шеремет ехал фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда. Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура записанная в уставе фонда.
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Это да... Спімешканкє П. шо голову співмешканцю Г. отезать, что співмешканця Ш. взорвать в своей машине. Чёрная вдова, шо ты хочень
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Сирожа в этой "следственной группе" служебно-розыскной собакой работает или как?
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Щодо справи вбивства Шеремета - то потрібно всім в Україні вгамуватися й чекати ухвали або вироку суду.. Гасла на кшалт "Розіпніть їх" або "Вони святі" - зараз недоречні.. Згадаймо справу гаді і рубана - гори зброї, "міномети на баржах" , розмови про "тисячі жертв" - а на виході потужний пук.. Згадаймо справи гєпи та штепи - ніби й докази є у всіх на виду , а вироків так і не було проголошено.. Досить дивним і неоднозначним є звання героя України грицаку від петі вже після петіного розгрому 21-го квітня, як на мене - це хабар грицаку від петі й пропозиція мовчати.. Багато в справі Шеремета буде такого, що дуже не сподобається тим чи іншим групам в Україні, але найголовніше в цьому - суспільство України повинне повірити судовому розгляду справи Шеремета.. І цей розгляд повинен відбутися якнайшвидше..
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Там судья Вовк. Далее надо что то писать?
Дело можно слушать только в Европейском суде.
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Вовк следственный судья. Рассматривать дело по сути будет другой.
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а почему заказчиком этого преступления не может быть, например, сам Лещенко (или на пару с Наемом) ? У них мотив то как раз мог быть, учитывая что они работали в Украинской Правде и Шеремет в какой то мере "отодвинул" их от руководящих ролей... Да и связи с военными(и сбу) у них тоже кой какие имеются.... Чем не версия ?
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Шеремет, например, мог узнать, как Лещенко заработал себе на квартиру или истинную роль Наема в инициации Майдана (учитывая их связи с Левочкиным)
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А що як записи з камер спостереження в день вибуху, вилучили самі аваківські "мусорили"? І вилучили їх тому, що там були "засвічені" фізії зовсім інших людей, а не обвинувачених.
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+1 ТОчно так же говорят об обнаруженных следах ДНК в неразорвавшейся мине. А что мешало следакам уже после ареста подозреваемого "уронить" в эту мину волосок с расчески или подушки подозреваемого и таким образом привязать его к этой мине ?
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Расея похвалила сабвкова за так называемое расследование
https://youtu.be/QAuxZgYx05A
Сабаков это проросийская шлюха перешедшая зеленомордому от п.парашенко по наследству для дальнейшего развала Украины!
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А когда Аваков говорит про защиту Маркива и его невиновность, он чей ?
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А шо, вина Маркива не доказана в суде свидетелями и не подтверждена его собственными показаниями?
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Как можно обвинить Маркива в смерти итальянца, на основании предположения, что Маркив передал данные о наличии сепаров в местности, где были и итальянец ?
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Он передал целеуказание артиллерии накрыть съемочную группу в белых касках и жилетах с надписью presse.
Не?
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А такие показания он давал в суде под давлением или хотел подольше посидеть в тюрьме на дармовых харчах?
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Эх, рано менты Мазурка завалили!
Сколько еще висяков на него могли повесить!
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Арсэн, обрати внимание - Лещенко тоже с бородой.
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По размытому видео идентифицировали «убийц»,
А по HD-видео с Институтской пять лет не могут распознать животных....
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С чего Вы взяли, что там ничего не идентифицировано? Уже вон и видео 2014 года из лаборатоиии в киевском доме прфсоюзом по производству взрывчатки и тп. показали, люди снимали изнутри, куча чего известно, но время не пришло.
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Видео Скабеєва показала?
А у одеському будинку профспілок квіти вирощували...
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Как интересно! И что взорвали той взрывчаткой?
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Прицепить бороду усы и прочее говно можно даже лысину путлеру и будет знаменитый танцор Большого театра Цискаридзе с пышной шевелюрой
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Зря менты подписали эту ди-джеевскую подстилку для вброса. Он скоррее дискредитирует любую информацию своей персоной.
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Этот/а лахудра еще кому-то интересен/на(не знаю как это существо называть)?
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Дык у подозреваемого бороды не совпадает. Хотя это ж мелочь
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там крім бороди і цицькі не співпадають
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Схоже однієї квартири біля АП Серьожі виявилося замало. Жадібність сувора штука.
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Лично я (анализируя биографию Шеремета) считаю что он был связан с российскими спецслужбами. В Украине он действовал именно так как действовал бы на его месте любой агент.
- Втерся в доверие к украинскому политикуму,
- получил влияние на самое оппозиционное интернет издание, став любовником его руководителя,
- получил таким образом все контактные данные главных действующтих лиц в Украине, инсайдерскую информацию, возможность ездить в АТО , интервьюировать как добровольцев так и генералов... и т.д. И при этом он спокойно летал в Москву к жене , и ни у фсб ни у сбу не было к нему вопросов ???

Так что его гибель-- вполне укладывается в эту версию.
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А потом агент получил задание сам себя взорвать с целью дискредитации государства.
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нет дружище... Тех кто работает на спецслужбы, да еще и в воюющем государстве, может быть 1000 причин быть взорванным...
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по крайней мере, так показывают в кино
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Намекаете, что приказ о взрыве отдал Порошенко? Смело однако.
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"Намекаете, что приказ о взрыве отдал Порошенко? "
это вы так прочитали )))
Выдаете желаемое за действительное. Читайте еще раз медлеенно и вдумчиво, и все у вас получится. Успехов
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Кроме Путина, есть много желающих поиграться в консолидацию народа со своим лидером перед внешней угрозой, помните, был мутный взрыв в Минском метро. Скорее всего, убийство Шеремета это рязанский сахар порошенковского разлива. Дело фиктивного убийства Бабченко, когда вроде планировалось убийство 42 человек по списку, уже рассыпалось, Герман, с самого начала говоривший, что работает на СБУ, вышел на свободу и обещал кучу шокирующих разоблачений против Порошенко.
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Самое большое разоблачение про Порошенко - это снижение веса шоколадок при той же цене. Распиаренный показной патриотизм - да, заказы на убийства - нет.
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Ну и где эти разоблачения, их бы с радостью подхватила Зе-команда
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Думка В. Трегубова.
https://www.liga.net/politics/opinion/delo-sheremeta-belymi-nitkami-shito?fbclid=IwAR02DdMqMe5BLrs4fJfgEJOojXxw_lvs9ccPQouOc4XMx3Qu2Bw4Px_EDEA

Дело Шеремета: белыми нитками шито?

Меня не убедили данные, опубликованные на брифинге по делу об убийстве Павла Шеремета, что именно обвиняемые и совершили это преступление

Самый резонансный скандал последних дней - арест подозреваемых по делу Шеремета, ветеранов и волонтеров. МВД провело большой, красивый брифинг, пригласив на него даже профильного министра и президента. Данные, опубликованные на нем, кого-то убедили, что именно обвиняемые и совершили это преступление.
Меня - нет. И я хочу пояснить, почему, попытавшись разобраться вместе с вами.
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>...
Звичайно, не Кузнецова, а Кузьменко.
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Директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувин, який наполягає на достеменності доказів проти підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета, раніше фігурував у прослуховуванні очільника ДБР Романа Труби, як поліграфолог, який "пише все, що хочеш".
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вбивці мають сидіти в буцегарні
не зважаючи на статус
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Согласен. Убийцы! Только вот не оболганные Аваковым достойные люди Украины!
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маєте факти? то мерщій до прокуратури
а чого ви на цій помийці?
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Так це вам бігти з доказами вини, у інших людей їх не має. А ось ви покриваєте вбивць приховуючи інформацію.
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Ростислав Шапошников
11 ч. ·
Как и предсказывал Жириновский в апреле 2019, Коломойский договорится с Россией - деньги и власть в Украине в обмен на уступки по Донбассу и отказ от обвинений России в военной агрессии. Как по команде, подконтрольный Коломойскому ,Аваков забывает все свои обвинения, что Шеремата на 99% убила ФСБ России и обвиняет в убийстве Шеремета украинских добровольцев АТО и волонтеров без причастности России. Коломойский и Ахметов тут же запускают Авакова на 1+1 и канал ТРК Украина где показывают Авакова государственным мужем, а рядом стоит Зеленский который дякует Авакову за работу. Как и сказал Жириновский - Беня будет править Украиной все последующие 10 лет, марионетка сидит в кресле президента, а Аваков поможет. Все 100% прогноза Жириновского сбылись. https://youtu.be/QAuxZgYx05A
Шапошников сказал, что Шеремет готовил к публикации материал по теме рейдерского захвата Аваковым Одесского припортового завода....но не успел.
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Вопросы никогда не отпадают. Они остаются даже к разрешенным вопросам.
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Всіх цих негідників-підбарижників потрібно "вичищати" не зважаючи ні на що.
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Гда Ваша культура, Евлампий? Вы же россиянин.
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використаний презерватив сороса вирішили ще раз "попользовать" ?
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Я Ви не розумієте що таким чином позбуваються небажаних владі людей як позбулися добробатів так ка вони не дозволили кацапам окупувати Україну.
Сьогодні згадали Шеремету а завтра ще когось іншого і знову ,,зловлять,, небажаних їм людей.
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Їм на срать на все аби утриматися на посаді біля годівниці.
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Вони не як не пов'язані там йде боротьба за вплив і підсерання один одного. Годівниця у них одна на двох і кожен хоче відтерти побратима від корита. Тому і підсерають один другого- офісні війни в Офісі Президента України.
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ох дограються, забули як димить та палає в Києві
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До задниці той дим, вони три дні пересидять в погребі, а потім повернуться на свої посади
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Касьянов разгадал цепочку по обвиняемых в убийстве Шеремета: это называется одним словом - «подстава»

Популярный украинский блогер и волонтер Юрий Касьянов в своем блоге пишет о том, что после обнародованных Аваковым и компанией фактов на брифинге по делу убийства Шеремета возникает сам собой вопрос: могли ли волонтер, музыкант, детский врач, доброволец, ветеран убить Шеремета?

По словам Касьянова, на это вопрос есть однозначный ответ - конечно, могли. И чем лучше характеристика на каждого из них, тем больше вероятность того, что именно они это сделали. Но только, если Шеремет был коллаборантом, предателем, врагом. Или, если бы его убийство стало пусть жестоким, но необходимым жертвоприношением для победы в этой войне. Если бы за его смерть заплатили такие колоссальные деньги, что даже небесные ангелы не устояли.

Блогер пишет, вот только следователи забыли один важный факт - тот, кто платит деньги, не оставляет в живых столько свидетелей, а смерть Шеремета не была, и не могла быть сакральной жертвой. И врагом, коллаборантом, он тоже не был. Значит, остаётся одно - подстава. Назначение подходящих виновных, оказавшихся в нужное время в нужном месте, которые, конечно, запросто могли убить. Потому что они были на войне.
Читайте также - мнение Мирослава Гая - Савченко, пойманная с кучей оружия, теперь телеведущая, а волонтеры - теперь убийцы.
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