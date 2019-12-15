 Подозреваемые в деле об убийстве Шеремета могут быть связаны с высокопоставленными сотрудниками СБУ, - Сергей Лещенко ВИДЕО (обновлено)

Об этом говорится на telegram-канале экс-нардепа и журналиста Сергея Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Одно из направлений, в котором движется следствие по делу Павла Шеремета - это связь арестованных с высокопоставленными сотрудниками СБУ. В частности, с четырех камер наблюдения, которые установлены в районе совершения преступления, исчезло видео за этот день, что может быть связано с активностью спецслужбы. Более подробная информация о роли СБУ может быть обнародована в будущем", - написал Лещенко.

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Как рассказал Лещенко в видео на своем youtube-канале со ссылкой на свои источники в следствии, супруги Инна и Владислав Грищенко (позывные Пума и Буча), предположительно, изготовили устройство для покушения на журналиста.

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"Из того, что мне известно, этот Грищенко действительно разбирается во взрывчатке. Когда он уже находился под стражей, ему на территории следственного изолятора продали мобильный телефон. Причем не смартфон, а обычный кнопочный телефон Nokia. Сделали это, конечно, нелегально, но сделали это подставные люди, которые сотрудничали с администрацией или органами. Этот телефон был, конечно, на мониторинге. Другого способа коммуникации Бучи со своей женой Пумой не было и он фактически коммуницировал с ней в прямом эфире. В тех разговорах, которые были обнародованы, они избегают прямых упоминаний фамилий, должностей, событий, но из контекста мы понимаем, что обсуждается именно убийство Шеремета", - заявил экс-депутат.

По его словам, супруги Грищенко якобы имели "контакты с СБУ". Отметим, что на брифинге по задержанию подозреваемых по делу об убийстве Шеремета 12 декабря представитель полиции назвал супругов Грищенко подозреваемыми.

В тот же день в пресс-службе МВД опровергли эту информацию, уточнив, что Инну и Влада Грищенко подозревают по другому делу - о покушении на предпринимателя, но касательно дела Шеремета к ним есть "оперативный интерес".

В эфире "свободы слова с Савиком Шустером" глава МВД Арсен Аваков озвучил информацию, что якобы Грищенко изготовили бомбу для убийства Шеремета.

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"Я считаю, что сказанное Аваковым выглядит очень правдоподобно. Не хочу заниматься героизацией или, наоборот, кого-то атаковать, но работа Министерства внутренних дел показала свой результат. И этот результат выглядит, по моему субъективному мнению, убедительно в части раскрытия заказчиков убийства Павла Шеремета", - отметил Лещенко.

По его данным, супруги Грищенко "находились в определенных контактах с СБУ". Спецслужба, говорит экс-депутат, "способствовала или, скажем так, не препятствовала" выезду супругов Грищенко из Днепра в Киев в ночь, когда было совершено убийство Шеремета.

"В день убийства их телефоны находились в Днепре. Они не действовали. То есть они лежали безмолвными, на них не отвечали, с них не выходили в интернет. То есть телефоны почти сутки лежали без движения. Само по себе это настораживает. По моему мнению, это создается алиби", - сообщил экс-нардеп.

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".