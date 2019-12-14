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Все про:Порошенко (17945) Чийгоз (287) Европейская Солидарность (188)

 Атаки на добровольцев и попытки унизить крымских татар - признаки реванша, который происходит в стране, - Порошенко. ВИДЕО

Лидер партии "Европейская Солидарность" пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о признаках реванша в стране, которые он видит в атаках на военных, волонтеров и крымских татар.

Об этом Порошенко заявил поздравляя с Днем рождения одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Ахтем-ага - пример того, что значит быть украинцем. Атаки на добровольцев, волонтеров, военных, киборгов, попытки унизить крымских татар - признаки реванша, который сейчас происходит в стране.

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Ахтем никогда не терял веру в победу. И мы не теряем. Спросите его, что ждет Путина, и вы не будете удивлены его ответом. Спросите его, какова будет судьба Крыма, и он скажет, что Крым - это Украина. И Украина вернет свой Крым! И мы твердо в это верим", - отметил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/v3165397
 
   
 Топ комментарии
 
а уж сколько добровольцев при Пете пересажали, так и не сосчитать
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очередная истерика пред посадкой
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опять эту циничную мразь рекламируют на этом сайте!!!!
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Чего горланить? Возьми и сделай, уничтожитель президентов
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речи петрушки-брехуна для народа , как квантовая физика : не важны и бесполезны
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Псевдо-добровольцы, лже-патриоты, недо-волонтеры, которые грабят остатки нашей хлебнувшей горе страны, будут сидеть, и сидеть долго! И свои лже-справки и лже-характеристики пусть засунут себе глубоко в дупы!
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видел я настоящих патриотов, у них была из жилья хрущевка, из имущества - одна рубашка - одни штаны. и сидели они не в элитном районе киева, а в грязном, холодном окопе!
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а многие лежат до сих пор, незахороненные, под илловайском, под дебальцево, у саур-могилы, и квартир- домов - пяти-десяти машин у них не было!
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А що за любимчики у шоколадника. А ничего что у всех граждан Украины равные права, и требование татарской автономии тянет на 111 УКУ.
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за Шеремета отвечать точно будешь свыномародер
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