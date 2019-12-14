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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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 "Мои руки покрыты татуировками, уши сломаны, а борода сплошная": Антоненко в суде указал на отличия от человека, снятого на камеры наблюдения. ВИДЕО

Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета ветеран АТО и музыкант (Riffmaster), сержант ССО Андрей Антоненко имеет ряд физиологических отличий от человека, которого зафиксировали камеры наблюдения в день убийства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

В частности Антоненко прокомментировал информацию следствия, по данным которого он, "увлекшись радикальными националистическими настроениями, решил создать организованную вооруженную группировку", чтобы совершить убийство журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016.

Антоненко сказал: "В отношении моих правых и левых предпочтений, как указано было в сообщении. Я родился в еврейском районе, я наполовину еврей, у меня дед польский еврей. Вы бессознательно, своим заключением предвзятым уже нанесли оскорбление мне лично и моей семье...

Есть человек, снятый на видео 16-го года, к которому пытаются меня прицепить ...

Я с 13-го года ношу бороду цельную, она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек с видео носит бородку формы "эспаньолка", с выбритыми полностью щеками.

У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который выглядит там.

Плюс еще один момент – уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькие ушками.

И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет...

Я буду сотрудничать. Обязуюсь оказывать полное содействие, любую информацию, появляться на указанное время, что на вызовы, на допросы, на любые требования...

Хотел бы отметить. Людей, которые якобы указаны в той группировке, там есть люди, с которыми я просто не знаком, не знаю об их существовании – Дугарь (подозреваемая Яна Дугарь. – Ред.)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы следователи искали "козлов отпущения", то делали бы это в менее резонансной среде, - советник главы МВД Варченко о деле об убийстве Шеремета

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/v3165376
 
   
 Топ комментарии
 
Це повний провал слідства, слідчі ідіоти!
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Они не идиоты. Они преступники, которые фабрикуют дело. И предатели Родины - ибо фабрикуют дело строго по принципу "посадить патриотов". Они могли бы сфабриковать дело на Медведчука или Портнова... Но нет!!! Они фабрикуют его против известных на всю страну патриотов - вояк и волонтеров!!!
Этих мусоров нужно просто уволить и посадить. И найти их хозяев. И тоже посадить.
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Чот они сильно спокойные как для людей которын ничо не знают про то в чем их обвиняют..
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Та где они спокойные? Посмотри видео с суда, на спокойных они точно не похожи.
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Зєлєнскій,виявляється,не тільки абсолютно некомпетентна в держуправлінні людина,абсолютний профан в юриспруденції,але на додачу-ще й антисеміт !
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Зєлєнскій,виявляється, антисеміт !

"Мої руки покриті татуюваннями, вуха зламані, а борода суцільна": Антоненко в суді вказав на відмінності від людини, знятої на камери спостереження - Цензор.НЕТ 5268

допи..івся порохобот "Мої руки покриті татуюваннями, вуха зламані, а борода суцільна": Антоненко в суді вказав на відмінності від людини, знятої на камери спостереження - Цензор.НЕТ 5268
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Ему я верю
сАбакову с компанией крышевателей криминала
н е в е р ю
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авакова оставили на пол-года "дореформировать полицию"-срок вышел-нафуй!
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Хорошая попытка, но нет... Всё происходило 3 года назад и борода могла измениться, татуировки добавиться, уши поломаться. Завтра он расколется на втором допросе и всем его защитничкам будет стыдно. Но они всё равно будут ему"верить", потому что неприятно чувствовать себя наё№баным лучшим другом)))))))))))))))))))))))))
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Так ведь есть его фото за все эти годы, и по ним легко узнать в какое время как он выглядел.
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Да теперь совсем все запутали, националист-еврей, величие арийской расы, пропало видео с лучших камер. Кто режисер этого спектакля? Надеюсь следствие не ошиблось с обвинением, ибо грязи все больше и больше.
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такі справи, де відсутні прямі докази винуватості людини, вона не зізнається і має місце смерть потерпілого, як раз має розглядати жюрі присяжних. у нас же пряма зв'язка обвинувачання-суд з одного боку і недолугі адвокати з риторикою на +3 в безглуздих спробах переконати кишенькового переляканого суддю з іншого. я б на місці захисту вимагав суд присяжних, який передбачених конституцією
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Ну и что? Савченко тоже сначала упиралась. Потом Петя ее дожал, потом Сааку дожал со всеми грузинами, и патриотов, да многих, некоторых вообще поубивали.
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