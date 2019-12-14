 Суд избирает меру пресечения сержанту ССО Антоненко, подозреваемому по делу Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Уже понятно, что дело ЛЖИВОЕ и ПОДЛОЖНОЕ!
мудрый и простой нарид сам напросился на крове-пускание... - будут им бутерброды вместо мовы, армии и достоинства...
Не подавились бы...
Яна - слилась, по этому дома ночует. Всё плохо в этой компашке.
Хатуль Мадан @UA_CIbercat_ 42 минуты назад
зєля, що ти там гундів про "у нас у всіх є діти"?
так от...наступноготижня у "безробітної" унікальної лікарки було заплановано 9 операцій...
а тепер їх не буде, бо ніхто таких більше не робить...
це тобі не "лишь би чєлавєк хароший бил"...
можна, правда, молоду санітарку взять