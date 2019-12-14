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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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 Суд избирает меру пресечения сержанту ССО Антоненко, подозреваемому по делу Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский районный суд Киева начал процедуру избрания меры пресечения сержанту ССО, музыканту Андрею Антоненко, подозреваемому в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Суд избирает меру пресечения сержанту ССО Антоненко, подозреваемому по делу Шеремета 01

Смотрите: "Издатели фантастических романов", - фигурант "дела Шеремета" Антоненко о собранной Нацполицией информации о нем. ВИДЕО

Суд избирает меру пресечения сержанту ССО Антоненко, подозреваемому по делу Шеремета 02
Суд избирает меру пресечения сержанту ССО Антоненко, подозреваемому по делу Шеремета 03

Также читайте: По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения. ДОКУМЕНТ

Суд избирает меру пресечения сержанту ССО Антоненко, подозреваемому по делу Шеремета 04

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3165348
 
 
 Топ комментарии
 
Наче і не було п'яти років... Все як перед Майданом...
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Зе-уроды прокололись со своими "доказательствами" и "эХпертами".
Уже понятно, что дело ЛЖИВОЕ и ПОДЛОЖНОЕ!
Суд избирает меру пресечения сержанту ССО Антоненко, подозреваемому по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 2740
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Мета- дискредитація АТОшників та волонтерського руху. Ну і перед Хуйлом Зеленський хоче вислужитися.
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Зе-уроды прокололись со своими "доказательствами" и "эХпертами".
Уже понятно, что дело ЛЖИВОЕ и ПОДЛОЖНОЕ!

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Мета- дискредитація АТОшників та волонтерського руху. Ну і перед ****** Зеленський хоче вислужитися.
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Наче і не було п'яти років... Все як перед Майданом...
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А для 73% их и не было. У них изменения только в коммуналке и цене пивасика были.
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А ще вконтактік блоконули, і в Крим хочеться...
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Петики, не надейтесь. Разве что, вы слезете с диванов. Хотя, маловато будет...
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В нашей стране нет суда. Мы снова полицейское государство как при Януковиче. Это просто фарс.
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Да. При Пете такого не было вообще. Карманный судья, дрессированый Аваков, веселящийся Зеленский. Это шабаш нечисти, а не правосудия. И тройка дуболомов-ментов. А еще где-то на границе внимания трясущей соломенной башкой Рябошапка.
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Ну да грузина когда по беспределу выкидывали,то это не в счет)))
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Очень хочу , что бы вам зебилам Россия устроила 1932/33 год .
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уже наблюдаешь начало...
мудрый и простой нарид сам напросился на крове-пускание... - будут им бутерброды вместо мовы, армии и достоинства...
Не подавились бы...
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Ты вообще дурак по ходу или слабоумный, а DK это всё равно что ты пожелал большинству украинцев, ну а что по твоему будут делать потом те кто в меньшинстве, не дели Украину и не ниси херни разной тебе хорошо в Дании пиз-ть из далека лучше приезжай сюда и будь активистом Суд избирает меру пресечения сержанту ССО Антоненко, подозреваемому по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 867,пока первое предупреждение ну всё давай думай
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зеЛю и его банду хейтят хуже яныка!
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Спой гимн и всё прояснится или бухани) Суд избирает меру пресечения сержанту ССО Антоненко, подозреваемому по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 9737
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Враження,що текст підозри Антоненку списаний з гебістської методички 60 -літньої давнини.Чи Нюрнбергських нотаток
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Мотив такой : нет результата до нового года и нет министра Авакова . Вот в чем вся фишка
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Коротуна на 2 месяца без вариантов для начала.
Яна - слилась, по этому дома ночует. Всё плохо в этой компашке.
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Моника Зеленски сказала Авакову , что если нет результата до нового года, то и нет министерства . Кому ещё не понятно откуда ноги растут ?
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У Шустера Аваков несет бред. Его спрашивают о мотивах, - он несет херню про Ганзюк, снайпера, который убил ребенка, Вороненкова... Пипец логика у чувака, - никаких прямых улик, но если там были АТОшники, - почему бы и тут им не быть??? Аваков жидко обосрался, - жидчайше!
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ксьтаті, о рєбьонках

Хатуль Мадан‏ @UA_CIbercat_ 42 минуты назад

зєля, що ти там гундів про "у нас у всіх є діти"?
так от...наступноготижня у "безробітної" унікальної лікарки було заплановано 9 операцій...
а тепер їх не буде, бо ніхто таких більше не робить...
це тобі не "лишь би чєлавєк хароший бил"...
можна, правда, молоду санітарку взять
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Кто-то сказал, что Аваков пригласив Зеленского замазал его общим преступлением.
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Коли, Боже борони, хтось з тих діток не зможе дочекати нового терміну операції, то батьки знають поіменно всіх причетних дякуючи вчорашньому брифінґу.
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Сон разума порождает чудовищ. Вот одно из таких чудовищ перед нами. С регалиями и, как сказал Бутусов, с репутацией.
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Эти истерики вообще напрасны.А что если авковцы правы и перед нами убийцы,то что?Простить им,потому что они воевали за Украину?Другой вопрос ,что нет прямых доказательств и в очередной раз устроили шоу.Ну не должны были на брифинге быть Зе и Аваков!Или хотя бы молчали ,что ли...А так все смахивает на политическое дело.Зе дал указание Аваков у до конца года раскрыть дело,Аваков нагнул следаков,следаки пришили дело .Я сейчас пытаюсь отбросить эмоции и верю только фактам,уликам,доказательствами.
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А зачем петикам факты? Они только мешают.
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Так вот тебе факт - сегодняшний суд превратил Зеленского в диктатора.
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Это мнение петиков, и от него до истины - ой, как далеко!
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Можешь триумфовать. Твой кумир впервые попробывал человечины.
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Фактов никаких нет, - есть только предположения подогнаные под конкрентую версию!
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"Раскрывать" дела по принципу "они могли это сделать", ну это же бред.
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Судочинства у нас і не було,це все заказні шоу від чергової влади олігархічної банди кблюдків.
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порохобот! да как же так? к как же "судебная реформа" "гетьмана"??????
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Петя ее делал для себя и не рассчитывал, что все повернется против него самого.
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принесите ему в "аквариум", "зеленую штуку"!
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Краще повісьте зелену штуку на йолці.
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Тоже 2 месяца к гадалке не ходи. Авакаву как раз нужно 2 месяца чтобы хвосты замести. Дальше это дело по тихому закроют.
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