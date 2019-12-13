 "Издатели фантастических романов", - фигурант "дела Шеремета" Антоненко о собранной Нацполицией информации о нем. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. из зала суда.
Антоненко отметил: "Я уже сказал. Есть куча фотографий, которые по моей внешности вообще не совпадают с той внешностью, которую нам предлагают наши издатели фантастических романов".
Говоря о других фигуарнтах дела об убийстве Шеремета, Антоненко отметил: "Пуму (Инну Грищенко, - Ред) знаю только по интернету. Виделись один раз в военном госпитале, когда я играл там концерт. Мужа ее не знаю вообще. Я знаю по интернету, что ему предлагали взять дело Шеремета".
Видео - Олег Богачук
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
https://censor.net.ua/video_news/3165070/v_dele_ob_ubiyistve_sheremeta_doprosheno_bolee_3700_chelovek_obrabotano_80_mln_zvonkov_provedeno_47
обычно убирают из-за серьезного компромата. как Гонгадзе
Каждый раз, во власть приходит мразь.
А мрази не нужно правовое государство.
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И почему же, чёрт-побери, каждый раз избиратель выбирает такую мразь?
Вы руководствуетесь своей логикой они своей
а теперь прикинь что у них есть если они так уверенно говорят
Я вот прикидываю, что вы дурак, этого достаточно?
Підозрюваний у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета співак Андрій Антоненко перед обшуками 12 грудня телефоном попросив свого родича винести з квартири міну МОН-50.
Джерело: співрозмовник "Української правди" близький до слідства
Пряма мова: "Слідство встановило, що перед обшуками один з співмешканців Андрія Антоненка виніс щось зелене, заховане в шафі в Антоненка". Слідство встановило, що ім'я родича і співмешканця Антоненка - Сергій.
Для вбивства одного з керівників Української правди Павла Шеремета використали елементи протипіхотної міни МОН-50.
Источник-https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/13/7234806/
Для вбивства одного з керівників Української правди Павла Шеремета використали елементи протипіхотної міни МОН-50.
Ну что тут не ясного?По мне подозрение обоснованное.Дальше пусть эксперты разбираются,а суд принимает окончательное решение.
а я милого узнаю по походке
https://www.youtube.com/watch?v=f8o6dqjgggM
Они ГАНДОНЫ! !!