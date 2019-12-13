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Все про:Шеремет (322) Богачук Олег (946) Антоненко Андрей (7)

 "Издатели фантастических романов", - фигурант "дела Шеремета" Антоненко о собранной Нацполицией информации о нем. ВИДЕО

Так фигурант дела об убийстве Шеремета Антоненко назвал сотрудников МВД , которые опубликовали о нем информацию.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. из зала суда. 

Антоненко отметил: "Я уже сказал. Есть куча фотографий, которые по моей внешности вообще не совпадают с той внешностью, которую нам предлагают наши издатели фантастических романов".

Говоря о других фигуарнтах дела об убийстве Шеремета, Антоненко отметил: "Пуму (Инну Грищенко, - Ред) знаю только по интернету. Виделись один раз в военном госпитале, когда я играл там концерт. Мужа ее не знаю вообще. Я знаю по интернету, что ему предлагали взять дело Шеремета".

Видео - Олег Богачук

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета, - адвокат Добош

Источник: https://censor.net.ua/v3165318
 
 
 Топ комментарии
 
хотелось бы увидеть неопровержимые доказательства. а не домыслы полицейских следователей
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Вот тем более легко будет всё опровергнуть. Что за хипишь ?
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Ну да, а МОН-50 в квартире была просто как память .
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А это тот «герой» у которого 7 судимостей ?!?
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Какая разная судьба у двух Владимиров: один - *****, а другой - дурак набитый...
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Прикольно. Типа все убийцы сразу признаются. Или нет. Или да. Я белый и пушистый.
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хотелось бы увидеть неопровержимые доказательства. а не домыслы полицейских следователей
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Предоставлены доказательства. То что вы тут мыльную оперу разыгрываете мне понятно. Идите в театр.
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Прікольно. У тебе є факти, що він «убійца»?
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У меня нет. У следствия есть доказательства его участия.
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Значит в то, что он никого не убивал ты не веришь. А в то, что прослушано 81 млн телефонных звонков (на что потребовалось бы 154 года даже если не есть и не спать) то ты в это веришь.
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Ты дибил. Ссылку на количество звонков раз. А потом я тебе расскажу как это делать.
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да, и рассказывать, как это делается, мне тоже не надо. Даже в США, с ее технологиями и деньгами, такое не возможно.
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Я просил момент, где говорится о 81 млн телефонных разговоров. Место в видео опрелели, я гляну.
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мотив конечно пипец придумали...

обычно убирают из-за серьезного компромата. как Гонгадзе
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Коли вже в цій країні буде реальне незалежне правосуддя ?? Коли вже судді, прокурори, следаки працюватимуть виходячи з верховенства права а не верховенства телефонного дзвінка від прислуги трона ??? ***** як ця вся байда ******* ! ....
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Никогда.
Каждый раз, во власть приходит мразь.
А мрази не нужно правовое государство.
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Чому в iнших европейских країнах не приходить до влади кожен раз мерзота ????
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Тому,що громадяни тих країн не є на90% бидлом та свинопасами -мрійниками!
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Каждый раз, во власть приходит мразь.
--------------
И почему же, чёрт-побери, каждый раз избиратель выбирает такую мразь?
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Хто ще має довіру до авакяна рюкзачного та недоумка легітимного?!
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подследственный может что угодно говорить, задача следствия нарыть материал, а прокурора - доказать в суде вину, все остальное пустое бла-бла-бла. И не имеют значения былые заслуги,принадлежность к волонтерству или участие в АТО, есть только два варианта: "виновен" и "не виновен".
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У любого преступления самое главное - мотив! А здесь одни домыслы и неубедительные предположения.
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Сирожа, какой мотив у киллера?
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Тебя ***** послать или сам пойдёшь, быдло некультурное.
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Заработать. А тут ментяри мотивом предлагают дестабилизацию . Зачем это людям воевавшим против дестабилизации Украины ******?
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У маньяков какой мотив ? Или у Игил какой ?
Вы руководствуетесь своей логикой они своей
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У ИГИЛ мотив - религиозная ненависть из за которой крови во все времена пролилось немерянно. Маньяк действует в одиночку, это его личный мозговой бзик. Убийство ради дестабилизации в стране организовывают спецслужбы той страны, которой это выгодно. Здесь имеем двух женщин медиков, одна из которых детский врач, и музыкант. Чиста "ангелы Чарли", *****!
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За это всё если дело развалиться, а оно развалиться то Зе и Аваков должны нести персональную ответственность ведь они вчера на брифинге обвинили этих людей в серьёзном преступлении.
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Вже мають нести, бо звинуватили людей без вироку суду. До того ж це зробив "гарант" законності, а це вже "службова недбалість" чи "перевищення повноважень"... Я вже не кажу про "тиск на слідство"... Єдине, що може виправдати цих клоунів з таким цирком, це те, що все це інспірація для арешту реальних виконувачів та замовників. Все решта - дешевий водевіль
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Они сказали что огласили далеко не все ...
а теперь прикинь что у них есть если они так уверенно говорят
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Прикинь? Вы серьёзно? Этого достаточно?
Я вот прикидываю, что вы дурак, этого достаточно?
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Мне интересно одно - у кого на крючке судья Вовк сидит? Уж очень рискованое трепыхание с ним случилось, конвульсии какие-то, прямо тебе сериал.
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Не знаю кто фантаст,но мину у Антоненко изъяли настоящую.

Підозрюваний у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета співак Андрій Антоненко перед обшуками 12 грудня телефоном попросив свого родича винести з квартири міну МОН-50.
Джерело: співрозмовник "Української правди" близький до слідства
Пряма мова: "Слідство встановило, що перед обшуками один з співмешканців Андрія Антоненка виніс щось зелене, заховане в шафі в Антоненка". Слідство встановило, що ім'я родича і співмешканця Антоненка - Сергій.

Для вбивства одного з керівників Української правди Павла Шеремета використали елементи протипіхотної міни МОН-50.

Источник-https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/13/7234806/
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Та даже если это не фейк, он вроде человек воевавший разные трофеи наверное у всех есть. Та даже если бы у него танк в гараже нашли, как это относится к Шеремету?
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Танк ни как не относится к убийству Павла.А вот миной МОН-50 как раз и был убит Шеремет.

Для вбивства одного з керівників Української правди Павла Шеремета використали елементи протипіхотної міни МОН-50.

Ну что тут не ясного?По мне подозрение обоснованное.Дальше пусть эксперты разбираются,а суд принимает окончательное решение.
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Судячи по відео, не треба бути психологом щоб побачити що він нервує і не договорює
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Ну хз пусть адвокаты разбираются, мне кажется дело по ходу дела подгоняют. Самое главное что тип на видео который участвовал в закладке взрывчатке вообще не похож на Антоненко.
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Ви бачили наслідки вибуху міни з тисячами "шариків"? Слідство каже, що міна під авто Павла була споряджена такими... А тепер порівняйте фото автівки після вибуху з фото, де дійсно спрацювала "пекельна машинка" хочаб з гвіздками (на Ближньому Сході такого повно)
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Эксперты пусть поривнюють,и высновкы дають.Им за это зарплату государство платит.А диванные эксперты могут трещать,что трещетка на велосипеде.Что с них взять???
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"Издатели фантастических романов", - фигурант "дела Шеремета" Антоненко о собранной Нацполицией информации о нем - Цензор.НЕТ 9120

а я милого узнаю по походке
https://www.youtube.com/watch?v=f8o6dqjgggM
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"Издатели фантастических романов", - фигурант "дела Шеремета" Антоненко о собранной Нацполицией информации о нем.

Они ГАНДОНЫ! !!
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Досвід по "Караванському стрілку" мають,як повісити на людину злочин, то чого б і на цьому вісяку не використати?!
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одно дело если бы была больше - можно было бы говорить о накладной бороде.))

"Видавці фантастичних романів", - фігурант "справи Шеремета" Антоненко про зібрану Нацполіцією інформацію про нього - Цензор.НЕТ 2627
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Знаем мы все чоколадного фантаста,остоточно прощавая, прикрутите.
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Спочатку вважали що замовник х"йло,після зустрічі з х"йлом замовниками перш за все будуть вороги х"йла
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