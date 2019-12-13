 Депутат Херсонского облсовета задержан за вымогательство "долга" 200 тыс. грн, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Депутат вместе со своим родственником, привлекая других лиц, организовали "схему" дополнительного заработка - "выбивания" несуществующих долгов из сотрудников собственного предприятия. В случае отказа, пользуясь связями в криминальной среде, они угрожали "должникам" физической расправой.

Именно таким образом фигуранты решили заработать на очередном наемном работнике. Сначала требовали от гражданина возвращения якобы 170 тыс. гривен, а в дальнейшем увеличили эту сумму до 214 тыс. Кроме того, для погашения части "долга" злоумышленники незаконно завладели двумя автомобилями потерпевшего.

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В четверг, 12 декабря, сотрудники полиции задержали фигурантов во время получения ими 100 тыс. гривен.

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Решается вопрос о сообщении основном фигуранту о подозрении по ст. 189 (вымогательство) УК Украины.