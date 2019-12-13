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 Депутат Херсонского облсовета задержан за вымогательство "долга" 200 тыс. грн, - Нацполиция. ВИДЕО

Правоохранителями раскрыта деятельность преступной группы, которую контролировал депутат Херсонского областного совета (в 90-х годах он был членом ОПГ "Сейлем", которая долгое время на территории Крыма специализировалась на совершении особо тяжких преступлений).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Депутат вместе со своим родственником, привлекая других лиц, организовали "схему" дополнительного заработка - "выбивания" несуществующих долгов из сотрудников собственного предприятия. В случае отказа, пользуясь связями в криминальной среде, они угрожали "должникам" физической расправой.

Именно таким образом фигуранты решили заработать на очередном наемном работнике. Сначала требовали от гражданина возвращения якобы 170 тыс. гривен, а в дальнейшем увеличили эту сумму до 214 тыс. Кроме того, для погашения части "долга" злоумышленники незаконно завладели двумя автомобилями потерпевшего.

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Депутат Херсонского облсовета задержан за вымогательство долга 200 тыс. грн, - Нацполиция 01

В четверг, 12 декабря, сотрудники полиции задержали фигурантов во время получения ими 100 тыс. гривен.

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Решается вопрос о сообщении основном фигуранту о подозрении по ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3165289
 
 
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по ходу херсон це будущая родина наимощнейшей европейской валюты, которая будет именоваться от корня названия цього славного града
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