 Пропагандистов российского НТВ не пустили в Украину. ВИДЕО

Об этом в эфире НТВ сообщил один из ведущих телеканала Сергей Савин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, они сразу рассказали пограничникам о том, кто они такие, откуда и назвали цель поездки. Россияне утверждали, что приехали в Украину узнать больше о деле убитого Шеремета, газовых переговорах и обмене пленными. Во время проверки документов все проходило вежливо и дипломатично, подчеркнул Савин.

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"Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь", – сказал прапагандист.