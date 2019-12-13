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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1264) отказ (84) пропаганда (2375) телевидение (576)

 Пропагандистов российского НТВ не пустили в Украину. ВИДЕО

Съемочную группу российских пропагандистов телеканала "НТВ" не пустили в Украину, когда те проходили паспортный контроль в аэропорту "Борисполь".

Об этом в эфире НТВ сообщил один из ведущих телеканала Сергей Савин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, они сразу рассказали пограничникам о том, кто они такие, откуда и назвали цель поездки. Россияне утверждали, что приехали в Украину узнать больше о деле убитого Шеремета, газовых переговорах и обмене пленными. Во время проверки документов все проходило вежливо и дипломатично, подчеркнул Савин.

Смотрите: Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!". ВИДЕО

"Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь", – сказал прапагандист.

Источник: https://censor.net.ua/v3165283
 
   
 Топ комментарии
 
Чего их пускать? Квота на освещение борьбы с фашистами в Украине уже выбрана телеаналом Звизда, оперативно пущеным поддело Шеремета
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Бєспредєел!!! Звіздє можна а НТВ низзя?!!!
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надо было вчера ехать. вчера пускали. четное число
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Бєспредєел!!! Звіздє можна а НТВ низзя?!!!
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********** сдаёт билеты Пропагандистов российского НТВ не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 2753 секелёв тоже))) а зелох42 обещал)) а проскочила только кацапская звЯздА)))
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щаз зебилы хай поднимут о "злобном Порохе" и "циничных порохоботах". которые мешают зебилам дружить з рашкой...
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Ага - обгадились в полный рост со звездой решили показать "принципиальность"
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В "звезде" работают фсбешники. Их лично путин направил. А эти самозванцы.
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дресс-код не соблюли, туфли у НТВ не Бриони

но ниче, сейчас позвонят Вавочке и он бістро накажет єтих пограничных разбойников
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Чего их пускать? Квота на освещение борьбы с фашистами в Украине уже выбрана телеаналом Звизда, оперативно пущеным поддело Шеремета
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тем более, материал уже нужный собрали
Пропагандистів російського НТВ не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 6224
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у ялыночников уже есть ракеты среднего радиуса действия ?

зачет ! Пропагандистів російського НТВ не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 9611
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Хунта не спит,
Хунта работает!

але, Сабаков, где во время Майдана и особенно после будешь прятаться?
Итальянцы сдадут, армяне тоже
В рашке, за особые кровавые заслуги..... ? Пропагандистів російського НТВ не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 4396
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Петики, всех не заспамите!
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Зрада!!!
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некуй шастать, куздуйте в кацапские *****.
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ну и что? попьешь нормального европейского кофе в аэропорту, глотнешь воздуха свободы и назад в стойло)
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Я им поражаюсь, сами все время талдычат, что в Украине убивают за русский язык, но в то же время прут и прут.
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Приехали Зелю выручить после "провала" с Звездой.
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То есть не пустили нтв, но вы и тут недовольны, Я уже представляю вашу истерику, когда первого января с пэпо снимут неприкосновенность.
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Недовольны были вчера, сегодняшний трюк предсказуем.
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А вот как именно изменится Украина, если, допустим, 1 января Порошенко не просто посадят на пожизненное, а даже и расстреляют ?

Вот что тогда положительного произойдёт ?
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Вот такая нелегкая судьба журналиста, сегодня жив, а завтра....
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Так может... они мову выучили? Чтоб остаться в живых? А тут бац и не пустили (
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Мойсейович

@ViktorMoiseich

·17 ч

За всіма ознаками відбувається остаточний злив України, та створення Маларосії:
- йде медійна атака на добровольців та активістів;
- йде деморалізацію армії;
- вата вже осміліла вкрай;
-шарія стало дуже багато.
- тема братерства з свинособаками преволює. 73 маларосів радіють.
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да не радиють они..уже большинство поняло,во что вляпались - но,гордость не велит..
пока не велит..
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Почему же Свинарчук все ето еще не пресек в 2014? Где визовый режим, перекрытие с кацапами границы и запрет на поставку окупантам ресурсов?
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А почему этого не сделал за семь месяцев Зеленский ?
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Ну с Зеленским все понятно. Его патриотом Украины никто и не называет. А вот с какого боку вы Свинарчука называете патриотом и украинцем я честно не понимаю.
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ми тебе, і таких як ти, називаємо ворогами України, і цих пояснень достатньо для всіх.
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надо было вчера ехать. вчера пускали. четное число
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ну так не кожен же день шоу з добровольцями ...от "3,14#ду" на вчора спеціально запустили ...
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Они говорят, что их в гости пригласил ЗЕ.
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Капець. Завтра бубочка вибачатиметься як вибачався перед Кадировим.
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Хоч одна нормальна новина за сьогоднішній день🤔
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А что ща избирательность? Разве они не мышебратья, как агенты из еАнала звЯзда?
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Что, у кремлевских пропагандонов паломничество в Украину ? А чем НТВ хуже чем ГТРК "Звязда"? На хрен в Украине эти рашисткие журнашлюхи?
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Я вот смотрю, на теоевидении РФ постоянно украинцы выступают, дискутируют.
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То беспринципная малоросская шло@бень,для которой деньги не пахнут.
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только лохи на это еще смотрят и верят в этот цирк - украинцы не выступают на кацаптв
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Не, они горячо отстаивают интересы страны, хвалят Зеленского. В двух передачах каждый день.
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Смотреть на эти потуги противно. Сказать им так, чтобы услышали не дают, еще и по морде могут отвесить. Они свое положение понимают, но платят больно хорошо. Я бы этих защитников подверг остракизму, т.к. присутствуя на этих шоу ненависти они способствуют видимости дискуссии. Пропагандистів російського НТВ не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 4229
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Їм дай тільки волю, вони всі приїдуть, давно гади горілки української з перцем не пили, сала смачного українського не їли. Голодують гади, не хай голодують, не жалко їх.
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Как же осточертела эта кацапская срань. Ну что это за вековое наказание для Украины?
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тю... а преЗЕдент опять пошуткував, когда приглашал их посмотреть как мы живем? ))))
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Лично мое мнение- правильно!!!!
Америка- так и делает !!! БЕЗ ОБЬЯСНЕНИЯ ПРИЧИН!!! ПРОСТО НЕТ!!!
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неужели? так до зекретина у нас так делали всегда и интервью ни президент,ни представители Украины на всяких саммитах кацапам не давали
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имеет право оставлять причины в тайне, чтобы не подготовились к следующему приезду с правильно легендой. (Америка не резиновая)
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В подтанцовке у убийц. Как украинские артисты-предатели зарабатывают в России

Пока некоторые российские артисты, жертвуя своей карьерой, спокойствием и даже безопасностью, выражают поддержку украинцам, борются за здравый смысл и открыто осуждают власть своей страны, украинские звезды не брезгуют лишней копейкой от страны-агрессора.
Сегодня украинское общество, учитывая все без исключения его слои, поделилось на два лагеря: тех, кто осуждает действия России и поддерживает Украину, и тех, кто считает украинцев «одурманенными Майданом националистами». И равнодушных или нейтральных быть не может, ведь речь сейчас идет не о политике, на кону - жизни людей. Однако всегда найдутся те, кто будет зарабатывать деньги, закрывая глаза на мораль и собственную совесть. Конечно, не исключение и шоу-бизнес.
На телеканале Эспрессо.TV составили список тех украинских артистов, которые не стесняются выступать и работать в России.Главная «самоварсборщица» Ани Лорак
Пожалуй, самыми громкими скандалами сопровождались выступления именно Ани Лорак. Она - «лучшая певица России» по версии российской премии «МУЗ-ТВ. Гравитация». И неудивительно, ведь Лорак фигурирует почти на каждом мероприятии в России, дает сольные концерты, светится на вечеринках. За это Лорак уже неоднократно получала «Самовары», после вручения которых пыталась дать концерты в Украине. Однако ее проникновенные слова о том, что она - «голубь мира», не произвели желаемого результата. Выступления Ани Лорак бойкотировали, а митингующих разгоняла милиция.
Лорак ни разу за полтора года не выразила четко свою позицию относительно ситуации в стране, подчеркивая, что она - вне политики.
Светлана Лобода
Регулярно выступает в России и Лобода. Светлану можно увидеть и на открытых концертах, и на частных вечеринках российских олигархов. В частности, в начале июня они вместе с Лорак развлекали жену одного из российских медиамагнатов Сергея Кожевникова - Екатерину. Лобода, конечно, развивает историю о нейтральной позиции, дружбе народов и «искусстве вне политики».
А в прошлом году Лобода развлекала москвичей, приняв участие в концерте ко Дню города. Правда, этот позорный факт она попыталась скрыть: отсидела большую часть концерта в гримерке, оправдывалась сотрудничеством с певцом Эмином. А директор Лободы даже заставил украинских медийщиков стереть видео с ее выступлением на российской сцене.Вера Брежнева
Эта певица настолько часто появляется в России, что кое-кто уже и забыл, что, на самом деле, Вера - украинская певица с Днепропетровщины. Брежнева ведет концерты в России, поет, борется за российские награды и снимается в записях праздничных концертов. А с Instagram звезды становится понятно, что Брежнева в основном зарабатывает в России.Анна Седокова
Украинская певица и телеведущая, бывшая солистка украинской женской группы «ВИА Гра» Анна Седокова в конце весны вместе с выше названными певицами посетила праздник от «RU TV». В российские премии, где гипотетически должны были бы соревноваться именно российские артисты, ее выбрали лучшей в номинации «самое сексуальное видео» за клип «Между нами кайф». И похоже, это звание от страны-агрессора украинку только радует.Потап и Настя Каменских
Казалось бы, что после текстов песен этого дуэта шокировать чем-то другим будет уже трудно. Но артисты нашли, чем поразить. Оказалось, что «пырышки-пупырышки» - еще не предел.
Сначала в конце февраля 2014 года, когда вся страна была в трауре по погибшим на Майдане, Потап в Москве вел концерт, посвященный 23 февраля, который прославляет российских военных.
Вскоре появилось видео, которое возмутило украинских пользователей сети. В ролике Потап и Настя Каменских обратились к россиянам и украинцам с призывом «не создавать конфликтов».
В мае дуэт снова засветился в Москве, на этот раз на вручении премии «RU TV». Выходка Потапа стала настоящим унижением: певец снял перед российской публикой штаны и поблагодарил россиян. При этом он нагло взял на себя смелость говорить «от всех украинских артистов».
«Официально, от всех украинских артистов: Россия, спасибо за то, что вы нас принимаете. Пусть у вас всегда будет пучок денег, пучок здоровья, пучок здоровых, красивых отношений и пучок радости и счастья!» - произнес Потап.
Ситуацию надеялись исправить украинским флагом в Юрмале, но и без того тщетные попытки позже были перечеркнуты очередной выходкой. На годовщину Евромайдана, в ноябре 2014 года, Потап и Настя пели «Все пучком» со сцены в Москве во время церемонии «Золотой граммофон».Трио из «ВИА Гры»
Девушки из трио все родом с Украины. Анастасия Кожевникова - уроженка Южноукраинска, Миша Романова - из Херсона, а Эрика Герцег - из украинского села Малая Добрань. Впрочем, в графике гастролей группы чаще развеваются российские города, чем украинские. Девушки уверяют, что придерживаются нейтральной позиции. Интересно, что «нейтралитет» они отождествляют с равнодушием. В частности, Анастасия Кожевникова в одном из интервью призналась: «Мне 21 год. Я конечно же переживаю, я в курсе событий. Но какой-то определенной точки зрения по этому поводу у меня нет».Елка
Украинская певица после Революции Достоинства исчезла с Украины. Переехала в Россию она еще в 2004 году, но до событий Майдана появлялась с концертами на родине и снималась в украинских телешоу. Теперь же Елка - звезда исключительно российской эстрады. Кроме этого она работает с российскими проектами и борется за российские премии «RU TV» и «Золотой граммофон», которые безжалостно забирает Лорак.Таисия Повалий
Экс-регионалка Повалий, как и Потап, в день скорби по погибшим на Майдане делилась радостными новостями о том, что дарить своему мужчине на 23 февраля. Все еще народная артистка Украины давала концерты в России, ездила в Госдуму, а затем попыталась реабилитироваться: выпустила песню-молитву, посвященную Украине, «Боже». Впрочем, впечатление на украинцев это не произвело, и попытки обелиться не удались.
Сейчас Таисия Повалий и ее муж продюсер Игорь Лихута находятся в России.
В тему: Нардеп Таисия Повалий споет в оккупированном Крыму на праздновании дня страны - агрессораСофия Ротару
Пустилась в тур по России в прошлом году и народная артистка Украины София Ротару. И опять же рассказала, что «за мир во всем мире». Вероятно, поняв, что произошло, позже показала фото с украинским флагом. Правда, после этого в Томске, Кемерово и Хабаровске ее концерты отменили.Ирина Билык
Ирина Билык, кажется, не осознает, что происходит между Россией и Украиной и, в частности, в Украине. Певица продолжает выступать в России, а также петь в Крыму, при чем добираясь туда самолетом из Москвы, нарушая закон Украины. В оправдание певица говорит, что в Украине сузилась география концертов после оккупации Крыма и части Донбасса, поэтому работать и зарабатывать деньги ей стало труднее.
В тему: Унтер-офицерская вдова по имени Ирина Билык
Билык также считает, что решить сложную ситуацию в стране можно простым образом: «Лучше всего было бы собраться украинским и российским артистам, позвать Путина и Порошенко, чтобы за руки взялись вот так и помирились».Quest Pistols
Украинская поп-группа также решила не отказываться от своего выступления в Москве. В столицу страны-агрессора музыканты привезли свое Quest Pistols Show. Кроме этого, певцы проехались туром и по другим городам России, посетив Южно-Сахалинск, Дальний Восток. Несмотря на то что сами музыканты из Украины, на их сайте значатся только контакты менеджмента в России. Поэтому связаться с украинскими музыкантами будет непросто.Группа «Nikita»
А пока на Донбассе война, певицы из «Nikita» в октябре прошлого года российскую публику эпатировали в Курске, дали концерт в Санкт-Петербурге, в августе поспевали в Ростове-на-Дону, а чуть ранее в Владикавказе, Находке и Белгороде.Даниил Грачев
Крупнейшим хамелеоном оказался украинский телеведущий Даниил Грачев. В начале 2014 года страницы соцсетей выглядели следующим образом: воспалительные публикации в поддержку Украины, о
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НТВ Нечего тут вякать. Могу перевести на иврите.
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"приехали в Украину узнать больше" - поставьте им вагончик с телевизором в Гоптивке - пусть просвещаются! Пропагандистів російського НТВ не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 9843
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То они просто лоханулись, перенервничали! Горбатого кацапа и могила не исправит!
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для кацапських істот треба зробити окремий термінал, який буде тут же повертати їх катапультою за поребрік
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Уже сволочи кацапские табунами в Укарину полезли. А потом начнутся провокационные репортажи и разжигание в Украине ситуации. Лучше не пустить сразу заразу к себе сразу чем потом долго и нудно ее пытаться искоренить.
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Пропагандонов звизды пропустили ещё ДО брифинга по делу Шеремета.
Значит звизда купила эксклюзивное право на освещение этого дела. А НТВистам здесь делать нечего.
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хорошенького понямножку, зВиЗда отзвизделась, а остальным термометр в по...у
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Вспороть ему брюхо, вырезать все органы, выколоть глаза и сказать добро пожаловать в Украину. Сначала наших пленных отдайте мрази и выведите свои войска.
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тело обязательно вернуть родственникам.... Пропагандистів російського НТВ не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 710
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провокатор кацапский - пшол нах отсюда
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Стоит тока приоткрыть краник парашен пропаганды яля ***** и вот рязультат

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На зведе обосрались, а на этих нелох решил принципиальность проявить, ну хоть так, отреагировали и слава богу.
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Еще один российский анал и попробуй заглуши
Пропагандистів російського НТВ не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 8417
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"Звезда" - да, "НТВ" - нет....
Ну Зеля хитёр!
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От, йолпт... Тепер вони будуть заздрити "звіздатим" колєгам, а педроти знову ламатимуть голову, придумуючи зраду.
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