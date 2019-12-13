 Пропагандистов российского НТВ не пустили в Украину. ВИДЕО

Об этом в эфире НТВ сообщил один из ведущих телеканала Сергей Савин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, они сразу рассказали пограничникам о том, кто они такие, откуда и назвали цель поездки. Россияне утверждали, что приехали в Украину узнать больше о деле убитого Шеремета, газовых переговорах и обмене пленными. Во время проверки документов все проходило вежливо и дипломатично, подчеркнул Савин.
"Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь", – сказал прапагандист.
но ниче, сейчас позвонят Вавочке и он бістро накажет єтих пограничных разбойников
зачет !
Хунта работает!
але, Сабаков, где во время Майдана и особенно после будешь прятаться?
Итальянцы сдадут, армяне тоже
В рашке, за особые кровавые заслуги..... ?
Вот что тогда положительного произойдёт ?
Мойсейович
@ViktorMoiseich
·17 ч
За всіма ознаками відбувається остаточний злив України, та створення Маларосії:
- йде медійна атака на добровольців та активістів;
- йде деморалізацію армії;
- вата вже осміліла вкрай;
-шарія стало дуже багато.
- тема братерства з свинособаками преволює. 73 маларосів радіють.
пока не велит..
Америка- так и делает !!! БЕЗ ОБЬЯСНЕНИЯ ПРИЧИН!!! ПРОСТО НЕТ!!!
Пока некоторые российские артисты, жертвуя своей карьерой, спокойствием и даже безопасностью, выражают поддержку украинцам, борются за здравый смысл и открыто осуждают власть своей страны, украинские звезды не брезгуют лишней копейкой от страны-агрессора.
Сегодня украинское общество, учитывая все без исключения его слои, поделилось на два лагеря: тех, кто осуждает действия России и поддерживает Украину, и тех, кто считает украинцев «одурманенными Майданом националистами». И равнодушных или нейтральных быть не может, ведь речь сейчас идет не о политике, на кону - жизни людей. Однако всегда найдутся те, кто будет зарабатывать деньги, закрывая глаза на мораль и собственную совесть. Конечно, не исключение и шоу-бизнес.
На телеканале Эспрессо.TV составили список тех украинских артистов, которые не стесняются выступать и работать в России.Главная «самоварсборщица» Ани Лорак
Пожалуй, самыми громкими скандалами сопровождались выступления именно Ани Лорак. Она - «лучшая певица России» по версии российской премии «МУЗ-ТВ. Гравитация». И неудивительно, ведь Лорак фигурирует почти на каждом мероприятии в России, дает сольные концерты, светится на вечеринках. За это Лорак уже неоднократно получала «Самовары», после вручения которых пыталась дать концерты в Украине. Однако ее проникновенные слова о том, что она - «голубь мира», не произвели желаемого результата. Выступления Ани Лорак бойкотировали, а митингующих разгоняла милиция.
Лорак ни разу за полтора года не выразила четко свою позицию относительно ситуации в стране, подчеркивая, что она - вне политики.
Светлана Лобода
Регулярно выступает в России и Лобода. Светлану можно увидеть и на открытых концертах, и на частных вечеринках российских олигархов. В частности, в начале июня они вместе с Лорак развлекали жену одного из российских медиамагнатов Сергея Кожевникова - Екатерину. Лобода, конечно, развивает историю о нейтральной позиции, дружбе народов и «искусстве вне политики».
А в прошлом году Лобода развлекала москвичей, приняв участие в концерте ко Дню города. Правда, этот позорный факт она попыталась скрыть: отсидела большую часть концерта в гримерке, оправдывалась сотрудничеством с певцом Эмином. А директор Лободы даже заставил украинских медийщиков стереть видео с ее выступлением на российской сцене.Вера Брежнева
Эта певица настолько часто появляется в России, что кое-кто уже и забыл, что, на самом деле, Вера - украинская певица с Днепропетровщины. Брежнева ведет концерты в России, поет, борется за российские награды и снимается в записях праздничных концертов. А с Instagram звезды становится понятно, что Брежнева в основном зарабатывает в России.Анна Седокова
Украинская певица и телеведущая, бывшая солистка украинской женской группы «ВИА Гра» Анна Седокова в конце весны вместе с выше названными певицами посетила праздник от «RU TV». В российские премии, где гипотетически должны были бы соревноваться именно российские артисты, ее выбрали лучшей в номинации «самое сексуальное видео» за клип «Между нами кайф». И похоже, это звание от страны-агрессора украинку только радует.Потап и Настя Каменских
Казалось бы, что после текстов песен этого дуэта шокировать чем-то другим будет уже трудно. Но артисты нашли, чем поразить. Оказалось, что «пырышки-пупырышки» - еще не предел.
Сначала в конце февраля 2014 года, когда вся страна была в трауре по погибшим на Майдане, Потап в Москве вел концерт, посвященный 23 февраля, который прославляет российских военных.
Вскоре появилось видео, которое возмутило украинских пользователей сети. В ролике Потап и Настя Каменских обратились к россиянам и украинцам с призывом «не создавать конфликтов».
В мае дуэт снова засветился в Москве, на этот раз на вручении премии «RU TV». Выходка Потапа стала настоящим унижением: певец снял перед российской публикой штаны и поблагодарил россиян. При этом он нагло взял на себя смелость говорить «от всех украинских артистов».
«Официально, от всех украинских артистов: Россия, спасибо за то, что вы нас принимаете. Пусть у вас всегда будет пучок денег, пучок здоровья, пучок здоровых, красивых отношений и пучок радости и счастья!» - произнес Потап.
Ситуацию надеялись исправить украинским флагом в Юрмале, но и без того тщетные попытки позже были перечеркнуты очередной выходкой. На годовщину Евромайдана, в ноябре 2014 года, Потап и Настя пели «Все пучком» со сцены в Москве во время церемонии «Золотой граммофон».Трио из «ВИА Гры»
Девушки из трио все родом с Украины. Анастасия Кожевникова - уроженка Южноукраинска, Миша Романова - из Херсона, а Эрика Герцег - из украинского села Малая Добрань. Впрочем, в графике гастролей группы чаще развеваются российские города, чем украинские. Девушки уверяют, что придерживаются нейтральной позиции. Интересно, что «нейтралитет» они отождествляют с равнодушием. В частности, Анастасия Кожевникова в одном из интервью призналась: «Мне 21 год. Я конечно же переживаю, я в курсе событий. Но какой-то определенной точки зрения по этому поводу у меня нет».Елка
Украинская певица после Революции Достоинства исчезла с Украины. Переехала в Россию она еще в 2004 году, но до событий Майдана появлялась с концертами на родине и снималась в украинских телешоу. Теперь же Елка - звезда исключительно российской эстрады. Кроме этого она работает с российскими проектами и борется за российские премии «RU TV» и «Золотой граммофон», которые безжалостно забирает Лорак.Таисия Повалий
Экс-регионалка Повалий, как и Потап, в день скорби по погибшим на Майдане делилась радостными новостями о том, что дарить своему мужчине на 23 февраля. Все еще народная артистка Украины давала концерты в России, ездила в Госдуму, а затем попыталась реабилитироваться: выпустила песню-молитву, посвященную Украине, «Боже». Впрочем, впечатление на украинцев это не произвело, и попытки обелиться не удались.
Сейчас Таисия Повалий и ее муж продюсер Игорь Лихута находятся в России.
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Пустилась в тур по России в прошлом году и народная артистка Украины София Ротару. И опять же рассказала, что «за мир во всем мире». Вероятно, поняв, что произошло, позже показала фото с украинским флагом. Правда, после этого в Томске, Кемерово и Хабаровске ее концерты отменили.Ирина Билык
Ирина Билык, кажется, не осознает, что происходит между Россией и Украиной и, в частности, в Украине. Певица продолжает выступать в России, а также петь в Крыму, при чем добираясь туда самолетом из Москвы, нарушая закон Украины. В оправдание певица говорит, что в Украине сузилась география концертов после оккупации Крыма и части Донбасса, поэтому работать и зарабатывать деньги ей стало труднее.
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Билык также считает, что решить сложную ситуацию в стране можно простым образом: «Лучше всего было бы собраться украинским и российским артистам, позвать Путина и Порошенко, чтобы за руки взялись вот так и помирились».Quest Pistols
Украинская поп-группа также решила не отказываться от своего выступления в Москве. В столицу страны-агрессора музыканты привезли свое Quest Pistols Show. Кроме этого, певцы проехались туром и по другим городам России, посетив Южно-Сахалинск, Дальний Восток. Несмотря на то что сами музыканты из Украины, на их сайте значатся только контакты менеджмента в России. Поэтому связаться с украинскими музыкантами будет непросто.Группа «Nikita»
А пока на Донбассе война, певицы из «Nikita» в октябре прошлого года российскую публику эпатировали в Курске, дали концерт в Санкт-Петербурге, в августе поспевали в Ростове-на-Дону, а чуть ранее в Владикавказе, Находке и Белгороде.Даниил Грачев
Крупнейшим хамелеоном оказался украинский телеведущий Даниил Грачев. В начале 2014 года страницы соцсетей выглядели следующим образом: воспалительные публикации в поддержку Украины, о
Значит звизда купила эксклюзивное право на освещение этого дела. А НТВистам здесь делать нечего.
Ну Зеля хитёр!