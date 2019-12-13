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 Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ОС в районе Марьинки, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Сегодня, 13 декабря, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины сразу с полуночи.

Об этом сообщает Цензор,НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Под вражеским огнем из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия оказались наши позиции в районе Марьинки. Противник вел прицельный обстрел с направления от района Трудовской оккупированного Донецка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь в результате этого вражеского обстрела с начала текущих суток нет.

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Напомним, 12 декабря вооруженные формирования России 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: https://censor.net.ua/v3165209
 
 
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очередной отвод не должен состояться.
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Как показывает практика, обстрелы для зели ничего не значат. Будут отводить в любом случае, в одностороннем порядке.
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Потерь нет, а дня через три напишут что такого то защитника Украиньі , что пошел у АТО из самого майдану, хоронят.
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Как же так, Блазень говорил "надо просто перестать стрелять"...ДБ (с)
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Шмаркля, доки ти будеш ходити по телеканалам і всяку муть розказувати про "досягнення на переговорах" в той час, як кацапські виродки стріляють по українських воїнах? Які це в сраку домовленості такі, що практично кожного дня вбиті НАШІ військові?
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