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 Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТО

Следователи в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета обыскали квартиру супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Евгений Акастелов во время Революции Достоинства был заместителем командира Первой сотни, Наталья Горбонос-Акастелова до сих пор занимается ранеными воинами в госпиталях. В их квартиру на левом берегу Киева полиция пришла поздно ночью. Обыск продолжался до пяти утра. Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин", - пишет издание.

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Издание связывает этот обыск с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрыва в автомобиле.

Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета 01

Фото квартиры Акастеловых после обыска.

Позже сами волонтеры сообщили. что обыски связаны с делом об убийстве Шеремета.

Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета 02

Вместе с тем, по данным страницы Акастелова в день убийства Шеремета он размещал фото с геотегом в Ивано-Франковской области.

Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета 03


Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета 04
Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета 05

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165167
 
 
 Топ комментарии
 
"дестабилизировать ситуацию в стране" - это бред, списаный с методичек фсб, как ее можно дестабилизировать, когда в стране и так была война и работают сотни агентов вражеской страны и на телевидении и в самой раде -целый жопоблок был..., разговоры людей о том, как просто можно дестабилизировать ситуацию в стране, если захотеть, нам преподносят, как злой умысел, это абсолютная копия статьи рашки - "за экстремизм"...
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На..уй нужен сраный бульбаш Шеремет, что бы его убивать участникам АТО и волонтёрам. Мотива НЕТ !!!
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не советую торопиться и до окончания следствия уже гнать на всех
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Сома я дочь ахвицера и крымчянка. Ни всё так адназначна.
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бедьненькая Поліція обшукала будинок волонтерів Акастьолових у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 5382 папа твой наверное не очень хотел дочки, назвав тебя Александром Поліція обшукала будинок волонтерів Акастьолових у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 5382
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Хорошо, что твои родители молодцы. Хотели долбо...ба - долбо...ба и получили. 😉
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ЗЕЛЕНСКИЙ!! И АВАКОВ ВЫ ЯВНО БОЛЬНЫЕ НА ГОЛОВКУ через 3 с половиной года обыск чего вы искали ??? плакат мы убьем "Бубочку"???!! или сами часом не подросили???!! КТО ЗАБЫЛ ПРО КИНО НАДИ САВЧЕНКО И КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ..пшик даже Порошенко понял какая то фигня и фанера то видео......... А ВОТ ДЕЛА РАССТРЕЛА МАЙДАНА НИЧЕГО НЕ МОГЛИ и НЕ ХОТЕЛИ НАЙТИ, РАССЛЕДОВАТЬ, УТЕРЯЛИ, ОТПУСТИЛИ УБИЙЦ И ОНИ ДАЖЕ В ШТАТНОМ РАСПИСАНИИ МВД РАБОТАЮТ ДО СИХ ПОР.... ПОРТНОВ НАВЕРНОЕ НАВОДКИ ДАЕТ??!! да Аваков..ну -ну вы хотите бандеровскую Украину.. спросите ФСБ России пусть вам расскажут что такое БАНДЕРОВЦЫ И ПОЧЕМУ ПУТИН ЗАРЕКСЯ НАВСЕГДА ЗАЛАЗИТЬ ДАЛЬШЕ ТЕРНОПОЛЯ В УКРАИНЕ.... вам "еврейским шавкам" и полушавкам малароссам сие боюсь не понять.... может вас евреи Израиля Моссад просвятит что такое Бандера и что такое НАЦИОНАЛИЗМ УКРАИНЫ.... и ПОЧЕМУ ПОЛЯКИ ТАК БОЯТСЯ И ИСТЕРЯТ В ОТНОШЕНИИ БАНДЕРЫ И УКРАИНЫ??!! Ошибка Порошенко была в том что он впопытках усмаслить Путина Минск согнал с политической арены Свободу и также начал закатывать волонтеров и добробатов потом схеменувся а Аваков похожде зарубку оставил начиная с Сашко Белго.. Аваков поди и призабыл малость про такой свой грешок оставшийся без наказания.. ничего со всех за все спросится и очень даже скоро..... путь Зелебобики и агенты Кремля в Украине сами создают и причину и следствие и выкопают нам могилу в которых МЫ уже ИХ и потом будем закапывать....
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Так Гнап еще по горячим следам все расследовал.И вышел на СБУ.
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активисты лупят патриотов а герои гасят и тех и других. это прекрасно, не останавливайтесь! Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 4711
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Сообщили бы - а теперь, хоть, доказательства дестабилизации нашли или поиск доказательств дестабилизации, как бы косвенно, подтверждает однозначное участие в убийстве?
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Там может быть следы ведут к самому Соевому папе. Ему тогда очень нужна была мутная водичка, для ловли рыбки на липецких фабриках. Неужели ты думаешь, что назовут заказчиков? Расслабься, мы их никогда не узнаем
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Лахта, ты бы другой флажок взял, а то я не знаю - какие есть патриоты в Беларуси.
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тебе что то не нравится?
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Нравится, мне не надо на беларуский форум заходить, чтобы увидеть лукашиста.
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а я ж говорю, я не удивлюсь, что используют это против Пороха, повесят на него как на заказчика, потому что иначе Пороха не посадить, объявят виновным и все
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амеры не дадут тронуть пороха, не бойся. Мы просто не узнаем заказчика. Спишут все на националистическую чушь, арийскую нацию и прочее, что уже активно и делают
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Тебя не радует расследование убийства нашего земляка?
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Лукашист, как ты это великодуховно и сракально сказал, ведь я про Шеремета, как ты подозреваешь, ничего не знаю.
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Вчера вечером на прямим канале я ждал возмущений, криков, нет, не может быть, как же так, ратуйте! Ан нет. Все сидели тихо, спокойно, и даже ругали бандитов. Видимо, там все железно, что даже этим ребятам пришла команда вести себя спокойно. Но что меня удивило, это призыв Ганапольского поскорее расследовать убийство Бузины цитирую "а то давным давно уже там все ясно, почему тянут с наказанием убийц, у нас не должно быть неприкасаемых". Вот это и впрям неожиданно.
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"Вчера вечером на прямим канале я ждал ..."

Свой зомбоящик не смотрите? Ползучая оккупация Беларуси не интересна?
И с утра пораньше такая активность белоруса на украинском форуме!
Почти во всех темах отметился.
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что такое? отбираю хлеб у известной порохоботки АЛлы новосад?
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Чем отбираешь? Топя против Украины?
В этом я лукашистам не конкурент.
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Проти пороха - це НЕ Проти України. Фараонів і королів в Україні не було і не скоро буде.
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"Фараонів і королів в Україні не було і не скоро буде."

Згодна.
Повторюйте цю фразу тим, хто останні пів року активно пише "Хто проти Зеленського, той проти України. Саджати і знищувати цих ворогів !".
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И отлайкались такие же как сам лукашист, из-за пределов Украины.))
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На наших сайтах комменты закрыли Только здесь мы можем высказать радость по поводу поимки убийц.
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Да вы тут живете, на форуме чужой страны.
Своих забот у вас нет.
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А никто не имеет права убивать беларуса, где бы он ни жил.
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Вы будете утверждать, что уже несколько лет пишите только в темах, касающихся Шеремета?
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Я буду утверждать, да вы и сами заметили, что когда тема про Беларусь, то да, пишу. И если наш теоретик-революционер ВКЛ погибнет в Украине при подобных обстоятелствах, то точно также буду возмущаться и требовать расследования.
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Яка свиня вигнала Шеремета з Білорусі?
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да уже начали колоться, там некоторые слабенькие, один уже вешаться хотел, уверен, следаки не успевают за ним записывать
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На..уй нужен сраный бульбаш Шеремет, что бы его убивать участникам АТО и волонтёрам. Мотива НЕТ !!!
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во всех странах, в т.ч. в США, есть ветераны которые убивают за деньги, на службе мафии. А в Украине деньги - не мотив?
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портнов сказал что патриотов уничтожат или пересажают, а остальные и так зазомбированы телевизором и сериалами.
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Не знаю и не хочу спорить. То, что некоторые ветераны не нашли чсебя в гражданке, и пошли в криминал. Это факт. Это было и после второй мировой, а в штатах после Вьетнама и Корее. Но выпячивать так, что у многих может сложиться мнение, что ветераны АТО потенциальные преступники и убийцы... Поліція обшукала будинок волонтерів Акастьолових у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 3103
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После просмотра фильма "Место встречи изменить нельзя" у многих сложилось мнение, что в 1946 году ветераны ВОВ были потенциальными преступниками.
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У Грищенко 6 судимостей за плечами, он потенциальный преступник или нет?
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дайте угадаю:
нашли утвержденный план-схему покушения с подписями подозреваемых, флешку с записями разговоров, которые найти сразу не удалось, ну и конечно же многочисленные селфи с взрывчаткой возле машины жертвы в отличном качестве.
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Але, "герои"-волонтеры, опубликуйте хоть кто нибудь из Вас анкосвкую выписку за полгода с карточки на которую вы клянчите деньги, хоть один волонтер пусть сделает это. НО! Никто и никогда этого не сделает.
Но только так вы сможете показать, что вы не присваиваете деньги полученные с украинцев. И получается что вы клянчите деньги и на эти деньги разжигаете в Украине взаимную ненависть, да еще и финансируете убийства. Докажите что это не так. ОПУБЛИКУЙТЕ ОТЧЕТЫ и не ваши писульки, а БАНКОВСКИЕ отчеты!
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Ты идиот? Думаешь, что те кто убивает кого-то, получает деньги на банковскую карточку? У тебя все хорошо или объелся груш?
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Не юли, а покажи отчет с карточки!!! Деньги на банковскую карточку получают волонтеры, которые потом идут на убийства или организуют убийства, или нестабильность Украины, или обстрел Киева.
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Не дуркуй , деньги на убийства может дать только ФСБ , оно же и заказчик. Какие пожертвования ?
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Авакова надо бы добавить в галерею для полноты картины.
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"дестабилизировать ситуацию в стране" - это бред, списаный с методичек фсб, как ее можно дестабилизировать, когда в стране и так была война и работают сотни агентов вражеской страны и на телевидении и в самой раде -целый жопоблок был..., разговоры людей о том, как просто можно дестабилизировать ситуацию в стране, если захотеть, нам преподносят, как злой умысел, это абсолютная копия статьи рашки - "за экстремизм"...
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Це точно. Як можна дестабілізувати ситуацію в країні убивством білоруського чи то російсьського журналіста? Маячня.
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Они и есть агенты, прямо или косвенно они все во главе с Петькой работали на Кремль.
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Ну да надо пипл попугать, - сидите тихо иначе это на руку кацапам, а сами пытаются страну с потрохами сдать
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Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТО
когда будут обыскивать жильё у парасюка и у семенченка-гришина???
они тоже воевали
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на Парасюка уже началась инфромационная атака со стороны кремлядей и подХЛОвников, готовят информационную почву - "оказывается Парасюк криминал как и все герои Майдана"
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Чекайте й далі, аж прикацаплена житовня вас по одному понищить, як в тридцятих.
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шо то ушегубы нашлись очень вовремя словно чья то фокусничья рука извлекла их из потайного кармана рюкзака
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Как? Как, объясните мне кто-нибудь, убийство кпкого-то прикауапленного бобыря притулы могло дестабилизировать ситуациб в воюющей стране?
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Та да , и кому бьіл нужен тот бабник Немцов ? Да и Гонгадзе ? А Кремлю , имхо
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И при чём тут Немцов в мацькве и Гонгадзе в 90-х?

Просто ты опроси 73%-ных так 90% из них знать не знают и не знали, кто такой тот Шеремет. Как можно качнуть ситуацию убийством неизвестного большинству персонажа?

ПыСы. А вообще мусорская постановка вопроса по мотиву - зачёт. Если хотели дестабилизации ситуации, то работали прлтив Порошенка. Он же тогда президегтом был?
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я взагалі не вірю жодній владі, яка пальцем не тронула реалних ворогів та зрадників. Все це совкові недобитки старої радянської Системи для якої Мацква- все.
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атака ОПГ МВД на Волонтеров и Бойцов продолжается.
началась она-при пете,зеленая гнусь "достойно"приняла эстафету.
аваков,готовься на Италию.дам наша диаспора "встретит".
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Сотник ТВ перед нормандской встречей описал сценарии Кремля(инсайдерские) по захвату Украины. Очень интересно, посмотрите обязательно. Там было все описано, что происходит сейчас. Особенно роль Авакова в дискредитации( и аресту) волонтеров , патриотов и т.д. Роль Коломойского и т.д. На Нормандии недаром Сурков кричал, что так не договаривались. Если бы на майдане не стояли патриоты , Зеленский бы оттуда привез совсем другие результаты. А так зассали с Беней. Но и эти варианты в Кремле просчитаны. Пока не избавимся от Коломойского, от пятой колоны, от предателей во власти-не будет покоя Ураине.
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краще швидше посадити Баригу бо наробить лиха
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сраные мусора, сепаров и медведчука они не обыскивали, дубинского не обыскивали, а **** волонтеров налево направо, вот те и зебилов понавыбирали
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Почалась дескридитація добробатів, патріотів. Один із результатів почався:
https://lifedon.com.ua/policy/policy_ukraine/48192-ukraincam-ostavivshim-zhile-v-donecke-skoro-nekuda-budet-vozvraschatsya.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Квартиры, оставленные хозяевами, которые с началом войны выехали на территорию, подконтрольную Украине, начали массово заселять семьи российских наемников.
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Схоже що, в зв'язку з майбутньою реинтеграцією вирішили зачистити всіх політично неблагонадійних.
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