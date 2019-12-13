 Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Евгений Акастелов во время Революции Достоинства был заместителем командира Первой сотни, Наталья Горбонос-Акастелова до сих пор занимается ранеными воинами в госпиталях. В их квартиру на левом берегу Киева полиция пришла поздно ночью. Обыск продолжался до пяти утра. Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин", - пишет издание.
Издание связывает этот обыск с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрыва в автомобиле.
Фото квартиры Акастеловых после обыска.
Позже сами волонтеры сообщили. что обыски связаны с делом об убийстве Шеремета.
Вместе с тем, по данным страницы Акастелова в день убийства Шеремета он размещал фото с геотегом в Ивано-Франковской области.
12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Свой зомбоящик не смотрите? Ползучая оккупация Беларуси не интересна?
И с утра пораньше такая активность белоруса на украинском форуме!
Почти во всех темах отметился.
В этом я лукашистам не конкурент.
Згодна.
Повторюйте цю фразу тим, хто останні пів року активно пише "Хто проти Зеленського, той проти України. Саджати і знищувати цих ворогів !".
Своих забот у вас нет.
нашли утвержденный план-схему покушения с подписями подозреваемых, флешку с записями разговоров, которые найти сразу не удалось, ну и конечно же многочисленные селфи с взрывчаткой возле машины жертвы в отличном качестве.
Но только так вы сможете показать, что вы не присваиваете деньги полученные с украинцев. И получается что вы клянчите деньги и на эти деньги разжигаете в Украине взаимную ненависть, да еще и финансируете убийства. Докажите что это не так. ОПУБЛИКУЙТЕ ОТЧЕТЫ и не ваши писульки, а БАНКОВСКИЕ отчеты!
Уже і зі сторони побачили. Польська GAZETA WYBORCZA: українська влада намагається обнулити революцію гідності
когда будут обыскивать жильё у парасюка и у семенченка-гришина???
они тоже воевали
Просто ты опроси 73%-ных так 90% из них знать не знают и не знали, кто такой тот Шеремет. Как можно качнуть ситуацию убийством неизвестного большинству персонажа?
ПыСы. А вообще мусорская постановка вопроса по мотиву - зачёт. Если хотели дестабилизации ситуации, то работали прлтив Порошенка. Он же тогда президегтом был?
началась она-при пете,зеленая гнусь "достойно"приняла эстафету.
аваков,готовься на Италию.дам наша диаспора "встретит".
https://lifedon.com.ua/policy/policy_ukraine/48192-ukraincam-ostavivshim-zhile-v-donecke-skoro-nekuda-budet-vozvraschatsya.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Квартиры, оставленные хозяевами, которые с началом войны выехали на территорию, подконтрольную Украине, начали массово заселять семьи российских наемников.