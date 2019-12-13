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 СВОЯ ВОЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревский о "дороге жизни" в Луганский аэропорт, битвах за Георгиевку, Лутугино и боях на границе с Россией. ВИДЕО

Вадим Сухаревский - заслуженный герой, командир 503-го батальона морской пехоты, во второй части интервью рассказал о создании "коридора" к защитникам Луганского аэропорта, битве за Георгиевку - единственное село которое позволяло создать проход для украинских войск к Луганску, последующую битву за Лутугино, Круглык, а также о боях на границе с Россией.

Сегодня Вадим Сухаревский - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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01:25 - О первой боевой операции после крушения ИЛ-76
02:26 - Справка о значении Георгиевки и почему бой за нее был так важен
03:55 - Как начинался бой за Георгиевку
08:35 - О пленных после боев за Георгиевку: "около десяти человек, были предложения отпустить их за деньги, были российские и наши паспорта"
12:09 - "Стою посреди дороги на Луганск без каски и бронежилета, слышу свист танкового снаряда и тут возле меня вздымается вверх укрытие из колес, успеваю поднять радиостанцию и сказать: "Рота, к бою"
13:16 - Почему был без бронежилета и каски? – "Чтобы не накалять обстановку и поддержать личный состав"
15:30 - О действиях после того, как увидел, что по позициям ведется прицельный огонь
18:40 - Почему остался на позиции и не отступил вместе с "айдаровцами"
21:00 - Как наступал противник
23:00 – "Я всегда говорил, что в моем подразделении добровольцев воевал цвет нации, люди пришли не за УБД и воевали, хотя многого не умели"
25:15 - Как прорубили "дорогу жизни" в Луганский аэропорт
28:15 - Попытка прорыва автомобильной колонны в Лутугино, трофеи - комплект документов и вооружение
33:25 - Подготовка и бой за Лутугино
35:10 - Как удерживал Лутугино одним танком шестью БТРами
37:05 - Операция по переодеванию в противника, как надели колорадские ленточки
38:30 - Как переодетые в противника украинские военные поймали майора Российской Федерации с террористами и полной машиной оружия
39:40 - Что там делал майор из РФ на Донбассе: "Они шли в качестве разведдозора в сопровождении колонны российских войск в таком-то районе, куда успешно отработала наша артиллерия"
40:23 – Российско-оккупационные войска не владели информацией по успеху нашего продвижения и в истерике приняли решение сосредоточить силы в районе Антрацита и Красного Луча
41:05 - Гибель танкиста Андрея Плохого (Копченого)
42:40 - Как происходило окружение Луганска в августе 2014
43:40 - Операция по перекрытию трассы Краснодон-Луганск и зачистке Донбасса от террористов
49:10 - Бои под Красным - одна из ближайших точек под пунктом развертывания российских войск в Краснодоне
52:20 - "Огня было много, градами нас накрывали каждые два часа. Тотальное превосходство противника в артиллерии и беспилотниках"
53:02 - Обстрел в ночь с 16 на 17 августа: "Где-то корректировали, - снаряд впереди, снаряд сзади и ракета - в окоп, семерых ребят смешало с землей"
56:55 - "Мы ежечасно ждали, что нас поменяют и дадут отдохнуть, - мы дома не были с 8 марта"
59:20 - Как на глазах у группы сбили самолет МИГ-29, который осуществлял прикрытие ударной группы
01:00:30 - "Выходим на горку и тут навстречу нам - другая группа. В российском "пикселе" и экипировке
01:02:00 - О том, как получил ранение - был без каски, а над головой прогремел взрыв
01:04:00 - Эвакуация в аэропорт, а затем - в тыл

Смотрите первую часть интервью с кмбатом Вадимом Сухаревским:  "Первый вопрос от пленного: "Откуда вы взялись? Нам сказали, что армии в Украине нет". ВИДЕО

Вадим Сухаревский стал первым офицером ВСУ, приказавшим открыть огонь по российским наемникам, это произошло 13 апреля 2014 года в боях за освобождение Славянска. Сухаревский открыл огонь вопреки приказу "не стрелять", который дал ему его командир бригады полковник Копачинский, и тем самым спас сотрудников СБУ, которых атаковали террористы. Такие действия полностью в характере Сухаревского - это агрессивный, самостоятельный и независимый в суждениях командир, один из лучших военных лидеров новой украинской армии. Вадим был ранен под Луганском в августе 2014-го, когда с группой бойцов пошел в разведку и столкнулся с дозором российских десантников почти в упор. Сухаревский отстрелялся удачно, но его также зацепило осколком: его спасла нагрудная бронеплита, принявшая в себя две пули.

Источник: https://censor.net.ua/v3165166
 
 
 Топ комментарии
 
Нельзя не согласиться.
У нас было окно возможностей - после условной победы Майдана, в 1-3 месяца, когда можно было зачистить всё и всех колаборантов и кацапов, и прижать/устранить олигархат. Запад бы закрыл глаза, списал бы на революцию. Внутри страны вообще бы все позатыкались и сидели тихо.
Мы этим не воспользовались. Начали играть в демократию, которая нахер не нужна в пост-совке, во времена радикального изменения курса, и когда под боком монголоидная недоимперия, жаждущая стать этой самой империей. У них это никогда не получится - но страдать будут все кто рядом, да и не только рядом.
Но события последних месяцев показывают, что такое "окно" ещё может быть открыто для нас. Если это случится - никаких более "демократий", в условно выделенном времени, быть не должно.
И это должен понимать каждый...
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Чтобы не лезть к черту на рога, добровольцы не сделали простой вещи - не устранили олигархию и вместе с ней офицерский состав проросийского толка. - Вы рвали внешнего врага. А внутренний рвал вас. - Так невозможно победить. Поэтому вы просто бились головой о стену.Не понимая происходящего.
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ты артиста с ЧЛЕНОГРАЕМ не путай, дорогой !
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заслуженный герой звучит как заслуженный артист СВОЯ ВОЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревский: "В моих подразделениях добровольцев воевал цвет нации, многого не умели, но лезли к черту на рога" - Цензор.НЕТ 2579
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заслуженый артист у нас один - президент вова нелох...
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ты артиста с ЧЛЕНОГРАЕМ не путай, дорогой !
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Чтобы не лезть к черту на рога, добровольцы не сделали простой вещи - не устранили олигархию и вместе с ней офицерский состав проросийского толка. - Вы рвали внешнего врага. А внутренний рвал вас. - Так невозможно победить. Поэтому вы просто бились головой о стену.Не понимая происходящего.
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Нельзя не согласиться.
У нас было окно возможностей - после условной победы Майдана, в 1-3 месяца, когда можно было зачистить всё и всех колаборантов и кацапов, и прижать/устранить олигархат. Запад бы закрыл глаза, списал бы на революцию. Внутри страны вообще бы все позатыкались и сидели тихо.
Мы этим не воспользовались. Начали играть в демократию, которая нахер не нужна в пост-совке, во времена радикального изменения курса, и когда под боком монголоидная недоимперия, жаждущая стать этой самой империей. У них это никогда не получится - но страдать будут все кто рядом, да и не только рядом.
Но события последних месяцев показывают, что такое "окно" ещё может быть открыто для нас. Если это случится - никаких более "демократий", в условно выделенном времени, быть не должно.
И это должен понимать каждый...
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Гарно сказано. Але, якщо знову випаде такий шанс, то ми знову його просрем. (щодо народної люстрації)
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То-же самое было и после первого Майдана, только не в таких масштабах, а Ющенко начал обниматься с януковичем, и казав: "Віктор Федорович вже не той".
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Вообще такое заявление перечёркивает пять лет движения в Европу. И кого Вы видите диктатором Украины СВОЯ ВІЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревський: "У моїх підрозділах добровольців воював цвіт нації, багато чого не вміли, але лізли до чорта на роги" - Цензор.НЕТ 3915.
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Похер на "движение в Европу". Нам бы сейчас под расею не попасть, обратно.
Да и как я выше написал, Революция всё простит, и перед Европой так же...
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Хорошо, если не демократия, тогда диктатура.
Кого вы видите на роль диктатора?
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Временная диктатура. Всё равно кого. Каких-то полевых командиров. Которые потом, или сядут, или будут убиты. История имела не мало таких примеров.
Если более вдумчиво - то или кто-то из националистов(Билецкий, Ярош), или Турчинов, к примеру. Возможно последний достаточно нейтральный вариант.
Ну или радикалы "делают дело", а власть берёт кто-то более "дипломатичный". Зеркаль, например.
Вообще к последней стоит присмотреться...
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Временная диктатура это как. В мире много было временных диктатур. У них два конца. До естественной смерти диктатора или до новой революции, во втором случае будет новая диктатура (50:50).
Особенно ржу с диктатора Яроша, человек которого содержат друзья. А Турчинов вообще импотент, кроме риторики в активе только сдача Крыма.
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Да, помниться как мажоры сразу после Майдана пересели на Ланосы и Черри боясь раскуркуливания, а свои дорогие тачилы попрятали по норам. Вокруг Киева из хатынок лишний раз не вылазили все, кто наколядовал нечестным трудом. Но, к сожалению, никто не взял их за одно место.
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Ну так думали, что Порошенко, пришедший на волне, преобразует страну
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Не можна змінити країну. не змінивши ментальність народу! Населення України в переважній більшості тупувате, але хитре!
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Вы считаете, что нужно было ввести marshal law?
Behind you all the way.
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Цікава влада!!!!!!Антиукраїнська, Сепарів, колоборантів,ЗРАДНИКІВ, ворогів України не судять за злочини проти держави, а захисників України патріотів "кошмарять", тягають по допитах, судять, пригнічують, позбавляють пільг .... СУКИ ЗЕБІЛИ! Портновим , Бойко, Медведчуком, Шуфричем , Волошиним, Рабіновичем, всім блоком ЗА ЖОПу , ригами ... займіться. Це вороги, зрадники , під час війни літають в Кремль і передають секретну інформацію, готові ножа втстромити в спину Україні. Чи ви Зебіли з ними заодно!? ЗЕБІЛИ, ІДЕ ВІЙНА І ЗРАДНИКИ ПОВИННІ БУТИ ПОКАРАНІ ПО ЗАКОНАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ. А ГЕНЕРАЛА ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ, ПАТРІОТА ЗВІЛЬНІТЬ, ЗАЙМІТЬСЯ ЗРАДНИКАМИ І ВОРОГАМИ ДЕРЖАВИ.
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17 августа был сбит второй МиГ-29 с нашего аэродрома. Лётчик рассказывал, что во время полёта электроника передала, что самолёт уже облучается прицелом ЗРК, запросил у руководства разрешения на противозенитный манёвр и снижение высоты, на что был получен ответ, типа, не паниковать, наблюдать и продолжать полёт. Итог - известен. Тупые дебильные инструкции, при которых лётчик не самостоятелен в принятии решения, привели к плачевному результату. Надеюсь сейчас их изменили.
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"Зрі в Корєнь".

Шукайте ДЖЕРЕЛА виникнення "Справи радикалів-вбивць Шеремета" ось у цьому :

Але переговори, які пройшли 7 грудня у резиденції в Сочі, не добилися нічого від білоруського лідера Олександра Лукашенка. "Ми ніколи не збиралися і не станемо частиною іншої країни, навіть братньої Росії", - сказав він.
Розмова тривала п'ять годин, але не дала нічого окрім домовленості зустрітися знову через два тижнів. Щойно Лукашенко повернувся додому, керівництво білоруської армії оголосило про бажання взяти участь у військових навчаннях НАТО під назвою "Захисник Європи", які пройдуть наступного року. Навряд чи все це дає привід Путіну почуватися по-різдвяному святково.
https://censor.net.ua/ua/n3165199

Пуйло вирішив використати ЗЕ "втемну"(негласні усні домовленості на зустрічі в Парижі в обмін на обмін полоненими-як ймовірність).
а Аваков тепер вобмінна цю "шиту білими нитками справу" пробує отримати пост Прем"Єра.
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Трохи історичної хроніки - перемір'я по-Дебальцевськи. 5-6 хвилин. https://www.youtube.com/watch?v=KTB2trEbIDE
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Кроме Путина, есть много желающих сыграть в типа объединение нации с лидером перед внешней угрозой. Лукашенко тоже поупражнялся, был мутный взрыв в Минском метро. Вполне возможно, убийство Шеремета это рязанский сахар порошенкоского разлива.
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госпадин ДЕстабилизец можете гнать на пороха пургу в том числе и заслуженную но с одним
условием - не подавайте его в качестве нелоха дурачка или дэбила - убийством одного не
очень то значимого журналиста вызвать тектонические возмущения в государстве с архаич
ным и очень инертным населением затея мяхко говоря не из перспективных а если по просту
то это глупость........
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И Бутусову спасибо за то, что даёт возможность познакомиться с героями.
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