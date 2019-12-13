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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
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Все про:Газ (9225) газовые переговоры (1002) Зеленский (3986) Путин (25282) Россия (74548) нормандская четверка (1018)

 "А у нас в квартире газ. А у вас?" - "А у нас газопровод. Вот", - Зеленский ответил на слова Путина. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос подписания о транзите газа из РФ поднимался на встрече в "нормандском формате" 9 декабря с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть".

Ведущая спросила у главы государства, что он думает о словах Путина "А у нас в квартире газ".

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"А у нас газопровод", - ответил Зеленский.

"Мне кажется, что у нас очень высок процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа. Это важно не только для Украины, это важно для Европы. Мы об этом говорили и в "нормандской четверке" и тет-а-тет с президентом РФ. Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор", - рассказал Зеленский.

По его словам, главный спорный вопрос - срок действия этого контракта. Россия на переговорах предлагала продлить договор на год, Украина предлагала на 10 лет. 

"Потом нам предложили три года, мы предложили компромисс - 10 лет. Думаю, мы сойдемся на нормальном сроке. Я уверен, что мы подпишем договор на транзит, большие средства для Украины. ... России нужно продавать газ, Европе этот газ нужен. У нас труба. В принципе всем выгодно", - отметил глава государства.

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Источник: https://censor.net.ua/v3165162
 
   
 Топ комментарии
 
На пресс-конференции в Париже молчал в тряпочку, а потом до него дошло, что можно было так "остроумно" ответить.. И вот на Бенином 1+1 решили разыграть скетч по новой, - в роли путина Мосийчук, как-бы случайно "..а у нас в квартире газ", - Зелень, - "а нас газопровод, вот!" Мосийчук очень наиграно радуется, - какой у нас "остроумный" през, у нее сильнейшее послевкусие=)))
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Скільки металолому буде. Пуйло недаремно 5 років будував обхідні газопроводи. Любить падла Україну.
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100 ярдов в землю закопал. Никогда эти газопроводы не окупяться.. Больше того, они никогда не заработают=)))
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И это прекрасно! Не выводить же российские войска через территорию Украины
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Лахтинским подонкам ,оправдывающим войну и убийства ,массово начали давать обычные украинские фамилии ,только вам-мразям это не помогает...
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Люмпень, разносящий дерьмо, какого года фото? Весь в своего брехливого петю.
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Это очень нужно Украине, иначе вообще без гада останемся. Так как так называемый реверс без прокачки гада из россии не возможен.
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Получим из Польши, США по полной программе СПГ в Польшу уже начали поставлять и там есть часть которая пойдет нам
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Какой умный у тебя телефон -ясно прописал, что свинособаки в Украине боятся без кацапского гаДа остаться)))
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Еще одна лахтинская мерзота с простой украинской фамилией - Денис Юхименко 7e3a3625
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На 42 м году жизни, не приходя в сознание, зеленский приступил к исполнению обязанностей президента.
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Рашке всё равно деваться некуда, договор заканчивается к НГ, а СП2 ещё не построен. Надо их дожимать.
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Кто дожимать будет? зеленое стадо? не смеши мои тапки...
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Ок. Займись лично. Возьмёшься или быть сетевым карбонарием проще?
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Возьмусь... без проблем..
Ты с чувачком с ксивой презЕдента надеюсь договоришься... что бы он указ о назначении меня главным переговорщиком написал и подписал...
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Ты ещё не взялся а уже за тебя кто-то должен договариваться 😁
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А как зебилы себе это представляют... без нащначания принять участие в переговорах? что твм им рисует их воспаленный мозг?
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А зачем кому-то это представлять? Ты такой крутой что запросто с ****** все порешаешь

Так с «кловуном шмарклей и пианистом» порешать должен одним мизинцем
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Клоун сам себя порешает...все к тому идет...
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Каким образом?Телефона у меня его нет, в ФБ он тоже не во френдах. Или сразу под ОПэшечку и там действуй по обстоятельствам, или в дверь зайди, или под окнами погорлань:Вова, дрюг, выходи, у меня к тебе предложение.
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А это твои проблемы.. ведь твой воспаленный мозг не озадачился вопросом.. а как я могу принять участие в переговорах по транзиту..
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С какого перепуга мои, если ты не способен договориться даже с одним человеком на предмет допуска тебя к переговорам?Сам взялась-сам и делай.
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Ты.. зебил... предложил мое участие в переговорах... так что не виляй жопой... а беги договаривайся...
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Пока что ты самостоятельно взялся, так что не надо с больной головы на здоровую. Стандартное поведение петиков.
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Глазки заплывшие раззуй зебеленыш.. и прочитац что ты писало выше..
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Чем вас зебилов кормят что вы такие тупые? как я могу взяться... не имея на то мандата? а мандат мне может выдать только твое зеленое чмо...
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Вроде как даже если СП 2 будет построен все равно не будет хватать мощностей и нужно будет через Украину дальше транзитом
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Тут вопрос лишь в том... что ты сдашь паРаше в обмен на этот договор..
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Ведущая спросила у главы государства, что он думает о словах Путина "А у нас в квартире газ".
"А у нас газопровод", - ответил Зеленский Источник: https://censor.net.ua/n3165162

😁👍🏻
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Воровать чужие шутки этот тормоз еще в КВН научился.
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"остроумие" пост-фактум. Все мы попадали в ситуацию, когда пост-фактум нам казалось, - "Блин! Надо было сказать.. так, так и так. Вот было бы класно". Но не у всех нас есть свой канал, на котором можно было бы разыграть в ролях сценку по новой=)
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Путлер про газ в квартирах конечно погорячился. Половина кацапов срут в дырку в земле и греются валежником. Там скорее-"а у нас на экспорт газ".
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это он так долбодятлов ловит на живца всякий наивный офисный планктон
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Ну, что , все очень просто и весело. Газопровод ***** нужен вместе со всей территорией, а зебил ему в этом помогает. один узкоглазый ( который на ухо шепчет) заявил, что акции на майдане мешали зе в нормандии, что бы не мешали зе (своими акциями) через четыре месяца подписать капитуляцию собаков решил для устрашения посадить парочку активистов, по притянутым обвинениям ( мое личное мнение), а ну да он же продвигает совместные патрули ( вместе с орками), если все получится то видать должность пообещали оставить. понимаю, что как то сумбурно.
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Все не так... Аваков и Богдан играют за разные команды
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на одну. и цель одна у них - власть и деньги
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На пресс-конференции в Париже молчал в тряпочку, а потом до него дошло, что можно было так "остроумно" ответить.. И вот на Бенином 1+1 решили разыграть скетч по новой, - в роли путина Мосийчук, как-бы случайно "..а у нас в квартире газ", - Зелень, - "а нас газопровод, вот!" Мосийчук очень наиграно радуется, - какой у нас "остроумный" през, у нее сильнейшее послевкусие=)))
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Чувачок с ксивой презЕдента у нас такой... смелый... но с поздним зажиганием...
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Капитан КВН-тормоз стал президентом страны. Звучит как новость из дешевой желтой газетенки.
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Очень "розовый" прогноз от Зе ..... "А у нас газопровід", - Зеленський впевнений, що буде підписано договір про транзит газу з РФ - Цензор.НЕТ 7104никаких "10 лет" не будет.... все уже решено без учета интересов Украины, Nord Stream 2 это проект, который является очень большим "рычагом" влияния рассеи на Украину: де-юре у нас есть реверсный газ с Европы , а де-факто мы берем его с "транзита" (не перекачивая в Европу и опять назад") если не будет этого "транзита" мы полностью будем зависеть от желаний и настроения "соседа".... Европейские лидеры в своих "утешениях" очень брехливы !!!
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а теперь зеля должен рассказать о кошке. родившей котят и окотятах, которых. несмотря на все усилия никак не оторвать от миски
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и чтото тупое, типа, бабушки с половыми органами дедушки, как его мокшанский образец для подражания
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Через пол-года будет газопровод и у них с Германией. А СЕГОДНЯ - переговоры в Вене по транзиту. Сегодня,видимо, станет понятно, что содержалось в папочке, переданной Скомороху в Париже.
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По темі - пропоную трошки пояснити русні де газ змує під цим пропагандиським анти-українським роліком.

https://www.youtube.com/watch?v=anptjQcW_Fo
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Дурак с Мосейчучкой ничего умнее не придумали, чем подпевать тупым хохмам деда-маниака))
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