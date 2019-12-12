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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:извинение (52) ВСУ (420) Ноздрачев (4)

 "Я допустил большую ошибку", - рассказавший об "интеграции" с военными РФ, а не с "праворадикалами" полковник Ноздрачев раскаялся. ВИДЕО

Полковник пояснил, что его позиция не отражает позицию ВСУ, а сам он "готов понести наказание".

Об этом Алексей Ноздрачев написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ. Там же он выложил видео с извинениями. Опубликованный им текст и текст, который Ноздрачев произносит на видео, совпадают на 100%.

"Уважаемые военнослужащие, ветераны, украинцы!!!

Сегодня во время круглого стола я допустил большую ошибку, некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией.

Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина, и я ее осознаю.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Военнослужащим ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с "праворадикалами", - полковник ВСУ Ноздрачев. ВИДЕО

Что касается меня и моих действий, начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование. Я готов понести наказание.

Моя личная позиция является патриотической и подтверждена действиями с первых дней войны. Сказанное мной не является отражением того, что я хотел донести.

Я сожалею об этом. Приношу извинения", - написал и произнес Ноздрачев.

Ранее сегодня полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил во время "круглого стола", что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться", но этому мешают "праворадикалы".

Позднее он отметил на своей странице в Facebook, что его слова якобы были вырваны из контекста и "перекручены".

Также на Цензор.НЕТ: Хомчак назначил служебное расследование после слов полковника ВСУ Ноздрачева о том, что "интегрироваться" легче с военными РФ, чем с "праворадикалами"

Генштаб ВСУ выступил с заявлением о том, что утверждения Ноздрачева не являются официальной позицией, а в отношении него начато судебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/v3165131
 
 
 Топ комментарии
 
Просто тупой зеобаб, такие сейчас нужны новой власти. Пойдёт на повышение.
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Коллектив "Украинской правды" который "в темную" использовали для стимуляции активности Авакова находится в шоке от озвученной версии убийства Шеремета.

В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета.
Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского и изуродованным телом Романа Беспалого.
Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.
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Зачухался ватник.... *********** невзначай....а с хорошей должности улететь не хочется)))
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Як тільки в армії не залишиться тих, хто народився до 1975 року, її боєздатність різко зросте.
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Ти бач! Вибачився, коли смажений півень клюнув в п"яту точку. Питання в тому чи змінив він свою висловлену думку? Впевнена, що ні!
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Оно жиденько-жиденько обосралося.
Но выкинуть это мразь из армии (с волчьим билетом) обязательно!!!
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https://lifedon.com.ua/policy/policy_ukraine/48192-ukraincam-ostavivshim-zhile-v-donecke-skoro-nekuda-budet-vozvraschatsya.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Квартиры, оставленные хозяевами, которые с началом войны выехали на территорию, подконтрольную Украине, начали массово заселять семьи российских наемников.
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У вас что кроме ваганяна-авакяна достойных людей на должность министра МВД нет что ли? Дифисит кадров?
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сказал он это без влияния а вот извиняется под давлением, очевидно же что кто он на самом деле
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В цьому осиному гнізді, що украінцям кажуть ніби то Генштаб Украінськоі арміі, засіло стільки цих ноздрачових, що , коли не очистити армію від них, ні на які перемоги нам не варто надіятись.
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Ну чого ви на нього напали, він тільки висловив бачення ситуації в мо та гнештабі, тільки не про себе а вголос, чого ви, що не знаєте що презедент та влада мірятся і расея вже не ворог а партнер, он вже телеканал кацапський звєзда приїхав спеціально засняти як добровольці та волонтери вбивали Шеремета, якраз випадково після французьких здибанок і слова про те що мітинги на Майдані мішалі їм дагаваріватся теж в це стезю. І я собі так думаю що недарма іде така зачистка і дискредитація патріотів України, бо готується щось дуже погане, я з жахом чекаю що відбудеться через 4 місяці.
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В цьому осиному гнізді, що украінцям кажуть ніби то Генштаб Украінськоі арміі, засіло стільки цих ноздрачових, що , коли не очистити армію від них, ні на які перемоги нам не варто надіятись.
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В цьому осиному гнізді, що украінцям кажуть ніби то Генштаб Украінськоі арміі, засіло стільки цих ноздрачових, що , коли не очистити армію від них, ні на які перемоги нам не варто надіятись.
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Ребята - люди это очень сложный механизм!!!! Зубы мы лечим у зубного, жопу у другого доктора!!!
нО И МОЗГИ ИНОГДА МОГУТ РАБОТАТЬ НЕКОРЕКТНО!!! МОЖЕТ СЛОПАЛ ЧТО ТО НЕ ТО!!!
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Переел мокшанской пропаганды - вали из ВСУ!
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Если бы с верху не согласовали, такого бы не ляпнул. Бардюрно-бирочная армия до боли мне знакома изнутри.
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ОТ ЭТОГО УПЫРЯ КОНКРЕТНО ТХНЄ ЗАПАРЕБРИКОМ.
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Так никакой тайны он не выдал. В Украине много людей, ментально близких по духу к россиянам, нет оснований считать, что в армии какой-то кардинально другой срез общества. Конечно, пока в тебя стреляют, ты тоже стреляешь, неважно кто там, он же в тебя стреляет и ты в него. Если война прекратится, ментальная общность быстро проявится, и части украинцев, включая военных, ближе разговоры россиян, чем улицы Бандеры, УПА, обязательный украинский язык по ТВ, в магазинах и т.д. Вот воевали советские вместе с американцами и другими против Германии, братались при встрече на Эльбе и все такое. А что после войны? А после войны оказалось, что их собственные противоречия никуда не делись, и что американцам легче найти общий язык к немцами, против которых они воевали, чем с советскими, вместе с которыми они воевали.
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Як кажуть, вистрілив зарано. Хомчак сказав прикусити язика. Зрозуміло, що цей "полковник" лише озвучував думки "хомчаків".
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Полковник ВСУ Алексей Ноздрачев выступил за "реинтеграцию" украинских военных с гибридной армией России.
Однако это осуществить, по его мнению, мешает "украинский национализм".


Так, Ноздрачев заявил о готовности украинских военных реинтегрироваться с гибридной российской армией, оккупировавшей половину Донбасса. Враг, по его мнению, тоже на это согласится, "если будет принято политическое решение"???!!!


"Они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. ????!!!

И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше", - заявил представитель ВСУ.
Однако этому примирению с оккупантом, со слов Ноздрачева, мешают "праворадикальные движения, которые государством не контролируются". К ним он приписал ветеранов АТО/ООС, которые активно выступают против амнистий для боевиков.
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Чувак знав шо говорив, просто налякався, хлопці сказали : ми не нічого такого не хочемо- просто хай вийде. Зараз кому треба розуміють: влада провокує активістів і ветеранів, щоб добратися до командирів. Знайте - вони готові, а судді будуть самовідводитись, як цей вилупок, бо портнов страшний по телефону, а реальний страх тонізує краще.
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Семенченко: полковника ВСУ Ноздрачева нужно судить за госизмену Декабрь 13, 2019Без рубрикиКомментарии
"Я припустився великої помилки", - підполковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся - Цензор.НЕТ 1377Полковник, который хочет «реинтегрироваться» с российскими наемниками, внезапно начал каяться и извиняться. Мол, ошибся и просит простить.
Об этом написал несколько минут назад в ФБ экс-нардеп Семен Семенченко.
В тему - Бойцам ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с праворадикалами - полковник ВСУ. Видео
С учетом того, что свое интервью эта мразь давала телеканалу «Звезда», в его действиях нет никакой ошибки.
Это статья 111 УК Украины.
«Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины …
Предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет».
Господин Баканов, вам уже позвонили по поводу этого черта? Где уголовное дело по госизмене?
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Хомчак назначил служебное расследование после слов полковника ВСУ Ноздрачева о том, что "интегрироваться" легче с военными РФ, чем с "праворадикалами"

Какое там расследование? Это падло все сказало открыто!
Враг, по его мнению, тоже на это согласится, "если будет принято политическое решение"
Оно ждет от власти политического решения!!!!
Может ему уже что-то эта власть пообещала за озвучивание будущего политического решения?
Да прямо в эфире надо было сорвать с него погоны и надеть наручники.
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Ничуть не сомневаюсь, что он готов интегрироваться, дай только команду. И то, что он до сих пор при своей должности, и до сих пор носит погоны, все расставляет по своим местам. Человек с такими взглядами не должен быть в ВСУ, но он там.
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Тут важно знать по какой причине полковник Наздрачёв эту измену вырыгал в широкие массы!!!!!!!Одно дело если у него это вырвалось на почве учёбы в российском военном училище и наличия на РФ близких родственников...другое дело,если ему поручили( в зелёном генштабе)бросить "пробный камень" и посмотреть -какое он произведёт "бульканье" в 73% болоте и 27% водоёме!!!!!
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Вот и посмотрим теперь как поведет себя власть.
Если это дерьмо останется в ВСУ, то значит точно он ждал политического решения сивошной власти. А Сивоха вам не как либо что, оно в РНБО вхоже
Не зря ж Сивуха распинается, что мы должны замириться и всем ублюдкам еще и заплатить, чтоб оне на нас не абижались
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Возникает вопрос "случайно он это сказал?", или это опять была проверка общества на "проглотят либо не проглотят?", в том смысле, что
полковник не какого-то условного батальона, а полковник, который сидит в высоких кабинетах,
мог бы просто так «ошибиться»...
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Це якраз той випадок, що я пожалів, що у нас не має штрафних батальонів.
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