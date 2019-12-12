 "Я допустил большую ошибку", - рассказавший об "интеграции" с военными РФ, а не с "праворадикалами" полковник Ноздрачев раскаялся. ВИДЕО

Об этом Алексей Ноздрачев написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ. Там же он выложил видео с извинениями. Опубликованный им текст и текст, который Ноздрачев произносит на видео, совпадают на 100%.
"Уважаемые военнослужащие, ветераны, украинцы!!!
Сегодня во время круглого стола я допустил большую ошибку, некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией.
Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина, и я ее осознаю.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Военнослужащим ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с "праворадикалами", - полковник ВСУ Ноздрачев. ВИДЕО
Что касается меня и моих действий, начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование. Я готов понести наказание.
Моя личная позиция является патриотической и подтверждена действиями с первых дней войны. Сказанное мной не является отражением того, что я хотел донести.
Я сожалею об этом. Приношу извинения", - написал и произнес Ноздрачев.
Ранее сегодня полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил во время "круглого стола", что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться", но этому мешают "праворадикалы".
Позднее он отметил на своей странице в Facebook, что его слова якобы были вырваны из контекста и "перекручены".
Также на Цензор.НЕТ: Хомчак назначил служебное расследование после слов полковника ВСУ Ноздрачева о том, что "интегрироваться" легче с военными РФ, чем с "праворадикалами"
Генштаб ВСУ выступил с заявлением о том, что утверждения Ноздрачева не являются официальной позицией, а в отношении него начато судебное расследование.
Но выкинуть это мразь из армии (с волчьим билетом) обязательно!!!
Квартиры, оставленные хозяевами, которые с началом войны выехали на территорию, подконтрольную Украине, начали массово заселять семьи российских наемников.
нО И МОЗГИ ИНОГДА МОГУТ РАБОТАТЬ НЕКОРЕКТНО!!! МОЖЕТ СЛОПАЛ ЧТО ТО НЕ ТО!!!
Однако это осуществить, по его мнению, мешает "украинский национализм".
Так, Ноздрачев заявил о готовности украинских военных реинтегрироваться с гибридной российской армией, оккупировавшей половину Донбасса. Враг, по его мнению, тоже на это согласится, "если будет принято политическое решение"???!!!
"Они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. ????!!!
И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше", - заявил представитель ВСУ.
Однако этому примирению с оккупантом, со слов Ноздрачева, мешают "праворадикальные движения, которые государством не контролируются". К ним он приписал ветеранов АТО/ООС, которые активно выступают против амнистий для боевиков.
Полковник, который хочет «реинтегрироваться» с российскими наемниками, внезапно начал каяться и извиняться. Мол, ошибся и просит простить.
Об этом написал несколько минут назад в ФБ экс-нардеп Семен Семенченко.
В тему - Бойцам ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с праворадикалами - полковник ВСУ. Видео
С учетом того, что свое интервью эта мразь давала телеканалу «Звезда», в его действиях нет никакой ошибки.
Это статья 111 УК Украины.
«Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины …
Предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет».
Господин Баканов, вам уже позвонили по поводу этого черта? Где уголовное дело по госизмене?
Какое там расследование? Это падло все сказало открыто!
Враг, по его мнению, тоже на это согласится, "если будет принято политическое решение"
Оно ждет от власти политического решения!!!!
Может ему уже что-то эта власть пообещала за озвучивание будущего политического решения?
Да прямо в эфире надо было сорвать с него погоны и надеть наручники.
Если это дерьмо останется в ВСУ, то значит точно он ждал политического решения сивошной власти. А Сивоха вам не как либо что, оно в РНБО вхоже
Не зря ж Сивуха распинается, что мы должны замириться и всем ублюдкам еще и заплатить, чтоб оне на нас не абижались
полковник не какого-то условного батальона, а полковник, который сидит в высоких кабинетах,
мог бы просто так «ошибиться»...