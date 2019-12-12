 "Я допустил большую ошибку", - рассказавший об "интеграции" с военными РФ, а не с "праворадикалами" подполковник Ноздрачев раскаялся. ВИДЕО

Об этом Алексей Ноздрачев написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ. Там же он выложил видео с извинениями. Опубликованный им текст и текст, который Ноздрачев произносит на видео, совпадают на 100%.
"Уважаемые военнослужащие, ветераны, украинцы!!!
Сегодня во время круглого стола я допустил большую ошибку, некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией.
Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина, и я ее осознаю.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Военнослужащим ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с "праворадикалами", - полковник ВСУ Ноздрачев. ВИДЕО
Что касается меня и моих действий, начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование. Я готов понести наказание.
Моя личная позиция является патриотической и подтверждена действиями с первых дней войны. Сказанное мной не является отражением того, что я хотел донести.
Я сожалею об этом. Приношу извинения", - написал и произнес Ноздрачев.
Ранее сегодня полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил во время "круглого стола", что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться", но этому мешают "праворадикалы".
Позднее он отметил на своей странице в Facebook, что его слова якобы были вырваны из контекста и "перекручены".
Также на Цензор.НЕТ: Хомчак назначил служебное расследование после слов полковника ВСУ Ноздрачева о том, что "интегрироваться" легче с военными РФ, чем с "праворадикалами"
Генштаб ВСУ выступил с заявлением о том, что утверждения Ноздрачева не являются официальной позицией, а в отношении него начато судебное расследование.
В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета.
Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского и изуродованным телом Романа Беспалого.
Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.
а интервью этого "ваенного удода"-это очередной "пробный камень"...и это ужасно-идёт медленное удушение всего украинского.патриотичного...
Совпадение? АГА
А еще и дристливое
А прощение не просит нужно. Вину нужно смывать..., сами понимаете чем
аж целенький палкан в бурке - противно...
с лишением воинской пенсии
чтоб другим наука была
Уволить без пенсии и забыть...
ты не ошибку совершил - ты вскрылся, консерва прикацапленая...
А может и не рано.
Может ЗОНДАЖ.
Или СИГНАЛ.
Фсбшного ублюдка уволить через трубу крематория
ошибся? дверью в туалет ошибся??? что значит ошибся.... неся такую ахинею?
тут не ошибся...тут в тебе ошиблись!
У них там начиная с Муженко что ли надо было или быть дебиловатым или успешно под него косить?
Вот только если такие гнилые мысли бродят в тупой башке , то сущность не изменить .
Гнать его нужно из ВСУ . Он как чужой игрок в нашей команде .
*Сказанное мной не является отражением того, что я хотел донести*. Типа я - не я, и лошадь не моя))
Проверяли реакцию людей.
всегда одна - "...слова были вырваны из контекста и "перекручены"...
Але ж всі було пофігу - от і насолоджуйтесь тепер ...
Где ставить запятую, думаю понятно.
...
так и тут, народ пошумит и забудет через 2 дня.