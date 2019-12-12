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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:извинение (51) ВСУ (416) Ноздрачев (1)

 "Я допустил большую ошибку", - рассказавший об "интеграции" с военными РФ, а не с "праворадикалами" подполковник Ноздрачев раскаялся. ВИДЕО

Полковник пояснил, что его позиция не отражает позицию ВСУ, а сам он "готов понести наказание".

Об этом Алексей Ноздрачев написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ. Там же он выложил видео с извинениями. Опубликованный им текст и текст, который Ноздрачев произносит на видео, совпадают на 100%.

"Уважаемые военнослужащие, ветераны, украинцы!!!

Сегодня во время круглого стола я допустил большую ошибку, некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией.

Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина, и я ее осознаю.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Военнослужащим ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с "праворадикалами", - полковник ВСУ Ноздрачев. ВИДЕО

Что касается меня и моих действий, начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование. Я готов понести наказание.

Моя личная позиция является патриотической и подтверждена действиями с первых дней войны. Сказанное мной не является отражением того, что я хотел донести.

Я сожалею об этом. Приношу извинения", - написал и произнес Ноздрачев.

Ранее сегодня полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил во время "круглого стола", что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться", но этому мешают "праворадикалы".

Позднее он отметил на своей странице в Facebook, что его слова якобы были вырваны из контекста и "перекручены".

Также на Цензор.НЕТ: Хомчак назначил служебное расследование после слов полковника ВСУ Ноздрачева о том, что "интегрироваться" легче с военными РФ, чем с "праворадикалами"

Генштаб ВСУ выступил с заявлением о том, что утверждения Ноздрачева не являются официальной позицией, а в отношении него начато судебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/v3165131
 
   
 Топ комментарии
 
Просто тупой зеобаб, такие сейчас нужны новой власти. Пойдёт на повышение.
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Коллектив "Украинской правды" который "в темную" использовали для стимуляции активности Авакова находится в шоке от озвученной версии убийства Шеремета.

В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета.
Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского и изуродованным телом Романа Беспалого.
Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.
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Коллектив "Украинской правды" который "в темную" использовали для стимуляции активности Авакова находится в шоке от озвученной версии убийства Шеремета.

В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета.
Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского и изуродованным телом Романа Беспалого.
Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.
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Просто тупой зеобаб, такие сейчас нужны новой власти. Пойдёт на повышение.
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Скорее всего будет уволен. Назначен при Порошенко, а уволен при Зеленском. Именно так.
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Никто его не уволит. Земрази хотят дружить с оккупантами убивающими украинцев.
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судя по развитию событий есть ощущение что власть идёт путём яныка-но уже наученная "горьким опытом"))) делает это мелкими шажками-в первую очередь оперируя общественным мнением и манипулируя в информпространстве...медленно закладывая "инфомины" в мозг граждан-Майдан-переворот.добровольцы-бандиты,националисты-враги ,мова-руцкий язык, двойное гражданство,и "искуство вне политики"...войнв на востоке-"гражданская"...а молодёжь такое "хавает"-искренне веря...и это выйдет боком всей Украине...
а интервью этого "ваенного удода"-это очередной "пробный камень"...и это ужасно-идёт медленное удушение всего украинского.патриотичного... "Я припустився великої помилки", - підполковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся - Цензор.НЕТ 2060
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Вот только и звиздеть он начал при зеле
Совпадение? АГА
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Хотите сказать что при Порошенко он гадил скрытно?
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Хочешь сказать, что Порох ему раньше запрещал срать? Но, тебе то, бубочка, дает пургена для просрачки? "Я припустився великої помилки", - підполковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся - Цензор.НЕТ 1098
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При мародёре он запретил волонтёрам кататься в войска. Гонял их как скотов. И ни один патриот не скулил!
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А объявит Янелох об этом увольнении в большом и откровенном интервью каналу расия1...
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поздно, потенциальный предатель детектед, расжаловать в рядовые и выгнать из ВСУ
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ага-кто его выгонит...главзе-ещё сделает ваенным аташе в мацкве...(за правильно выраженную пазицию)... "Я припустився великої помилки", - підполковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся - Цензор.НЕТ 9871
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можно сразу в мацкву только без атташе))
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У зели все трещит по швам.Он сдает Украину,а она не сдается.Скоро зели не будет как президента.
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"каштаны ждут" - почти как в американсокм сериале "Я припустився великої помилки", - підполковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся - Цензор.НЕТ 9294 Но, я только за, мирным и так далее способом Майдана "Я припустився великої помилки", - підполковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся - Цензор.НЕТ 9294
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да шо уж там , пусти себе пулю в лоб и будет тебе прощение
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А ты , товарисЧ, не просто говнецо
А еще и дристливое
А прощение не просит нужно. Вину нужно смывать..., сами понимаете чем "Я допустил большую ошибку", - рассказавший об "интеграции" с военными РФ, а не с "праворадикалами" подполковник Ноздрачев раскаялся - Цензор.НЕТ 6701
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и ето Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества старший офицер ВСУ,
аж целенький палкан в бурке - противно...
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Ну всё будет теперь на всю жизнь подполковник интегратор фуев.
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гнать из ВСУ за нарушение присяги
с лишением воинской пенсии

чтоб другим наука была
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и это кадровый украинский военный...а сколько таких гнид в рядах ВСУ...именно в руководстве...и не дай Бог война-они сдадутся в плен первыми...и хооршо -если не слив вверенные части...
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Не зовсім. Отримав команду відбілити начальство. Чиста жопа начальства для людей типу Ноздрачовч - св'яте. Вони ту жопу готові не просто мити, а вилизувати язиками. Він розуміє, що начальство його не здасть, якщо він не здасть їх.
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кадыров бы его без штанов заставил извенятся
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а у нас просто демократия и етим пользуются
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Сорвать погоны и десять лет расстрела!
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Уволить, лишить пенсии и депортировать в ОРДЛО!
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Это не ошибка ,раньше Офицеры совершившие подобное пускали себе пулю в лоб ,но то были Офицеры а не быдло !
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умные люди поняли всьо правильно .... а для дураков извенился ... молодец
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это вы тут знанием русских традиций делитесь? .. у вас на россии всьо вокруг бутылок вертится ... мне как-то не интересна ваша бутылочная зависимость
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обоссался *******, а извинения его это попытка удержаться на должности и не схватить люлей от ветеранов и других неравнодушных....
Уволить без пенсии и забыть...
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"я больше не буду"))))
ты не ошибку совершил - ты вскрылся, консерва прикацапленая...
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Ошибка, шо РАНО вскрьілся.
А может и не рано.

Может ЗОНДАЖ.
Или СИГНАЛ.
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Це не помилка. Це свідома позиція підкацапника в формі ЗСУ. Біндери кляті їм заважають.
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Поздравляю 73% дебилов с раскрытием убийства Шеремета. Наводка для следствия за последние четыре года Дубинский совместно с мамой которая любит скорость купил с десяток машин и недвижимость, он является заказчиком и соисполнителем преступления.
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Це армія а не дит. садок. Свою натуру ти вже показало і вибачення нічого не змінять.
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БОЛЬШЕ ЧЕМ УВЕРЕН СКАЗАНУЛ ЗА БАБКИ ДЛЯ ПРОПАГАНДОНОВ, СБУ СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ ДАНОГО ПАСАЖИРА
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"...готов понести наказание" - лучше бы ты понес свою *опу к сепарам, и "интегрировался" с ними в "руцком мiре". мне для такого "охвицера" налоги платить совсем не хочется.
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Как обычно : кидаем шнягу, следим за реакцией(канает-не канает), извиняемся...
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а сколько ещё таких зашифрованных гнид. арда его родина, пусть интегрируется ****** на колыму.
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Коля, был такой ученый. Андрей Сахаров. Он выступил против системы, и его съели, дали волшебного пенделя. Он не раскаялся, а этот перец раскаялся. Я бы его больше уважал, если бы он свое гнул. Правильно, конечно. история рассудит, а ты по-совести живи, а не по указке. Как говорят: "достал нож, бей". а это трагикомедия.: "Герой в кустах". Мне его семью жаль:"любимый, ну что ты так" "Ну что ты фраер сдал назад". Хотя Сахаров знал, что его заберут, а этого посадят.
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Суки гребаные! Армия вне политики!
Фсбшного ублюдка уволить через трубу крематория
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намылили холку?
ошибся? дверью в туалет ошибся??? что значит ошибся.... неся такую ахинею?
тут не ошибся...тут в тебе ошиблись!
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И зря, свою позицию надо отстаивать. Слово не воробей. А так жалко выглядишь.
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На лице написано совок ватан и прочие прелести обосрал все портки и заднию включил что сказал то сказал теперь бі тебя кішнуть из армии иди в свою ордо
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В смысле ошибся? Оговорочка что ли?

У них там начиная с Муженко что ли надо было или быть дебиловатым или успешно под него косить?
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По поводу я свой, я был на передовой ничего не говорит. Во все времена засылали шпионов, которые в лобешник своих же стреляли, чтоб затем этим козырять и отводить от себя подозрения.Ну только вдумайтесь, у какого бы патриота повернулся язык, та даже мысль об интеграции с оккупантами. Считаю всё руководство штаба надо провести через полиграф
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Спалилась **** и заднюю! Да простят меня модераторы!)
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другий раз у житті стикаюся із людиною на прізвище Ноздрачьов і другий раз це - гімно
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Звучит , как извините неправильно сориентировался , ща все исправлю .
Вот только если такие гнилые мысли бродят в тупой башке , то сущность не изменить .
Гнать его нужно из ВСУ . Он как чужой игрок в нашей команде .
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Странно другое, уже этого полковника используют не в первый раз! Вспомните как он говорил, что бы волонтеров не пускать к военным!
*Сказанное мной не является отражением того, что я хотел донести*. Типа я - не я, и лошадь не моя))
Проверяли реакцию людей.
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дебил, пожалей семью .. уйти быстро и тихо в отставку .........или в ОРДЛО интегрируйся.
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Оно опущенное, если и воспитывать, то только ногами
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А первое слово правдивей второго, - почти как в песне Пугачевой....
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Вбийте цього фашиста з кацапським прізвищем. "За шмат гнилої ковбаси ти навіть матір продаси".
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как какая зелено-кацапская сволочь не вскроется отмазка
всегда одна - "...слова были вырваны из контекста и "перекручены"...





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Мій знайомий служив в арті в 15 році. Так от він розказував, що його командир батареї змінював позиції кожен день і навіть командування не знало де знаходиться батарея, тому за рік не було ні одного пораненого. Я до того, що такі і зливали інфу кацапам.
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справа в тому , що той полкан сказав ПРАВДУ - те , що верхівка ЗСУ за 5 соєвих років так і не була люстрована - звісно там залишились всі совдепівсько-кучмовські генерали і офіцери .. звісно , що їм РФія ближча ніж Правий Сектор ... але хіба вам тут весь час не про це кричали ?
Але ж всі було пофігу - от і насолоджуйтесь тепер ...
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Правда в том, что всякая ватная наволоч больше полугода вольготно себя чувствует в Украине. Вот это правда.
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"Казнить нельзя помиловать".
Где ставить запятую, думаю понятно.
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что то быстро этот козломордый переобулся, да еще и фамилия Ноздрачев, да уж еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу
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ОЙ! походу поносец пробил да?) будет теперь говнюк знать, как такое морозить. "Я припустився великої помилки", - підполковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся - Цензор.НЕТ 5529
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"Ошибка резидента". Да, ты явно допустил ошибку, вонючая ФСБ-шная консерва.
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Это офицер или мальчик из детского сада? Ляпает языком,а потом...дяденьки,извините,я не хотел. Мамааааа,я больше не буду...Идиотизм.
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У каждой "ошибки" есть фамилия и адрес ...
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Они подготавливают общественное мнение к дискуссии по поднятому товарищем вопросу. Окно Овертона так сказать. А там и братание на трупах патриотов не за горами.
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Шо то быстро исправился.. видать паяльник в очке быстро нагрелся,
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Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев Источник: https://censor.net.ua/v3165104 - він був призначений в 2015 році Офшоренком з подачі Полторака !
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чем закончилось снятие яременко после шлюх, кто помнит?

так и тут, народ пошумит и забудет через 2 дня.
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Та й що казати... Таня Чорновол он верещала вже давно, що окупований Донбас годує Україну. Так що традиція така - слухати різних фриків
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Извиняется он. По 111-й посадить урода, пусть на зоне извиняется. Пожизненно.
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Поздно всрался, теперь к этому генералисимусу нету никакого доверия и должно быть открыто дело.
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Походу пилюлей хороших получил, но уже поздно.
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А чому він так сказав хай дасть пояснення.
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Если не уволят, то это спецоперация ЗЕкомандування
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Я же говорил, вы еще за Муженко плакать будете......Он каким бы плохим ни был, был свой, украинец, ненавидел москалей и об этом прямо говорят волонтеры и военные. А тут мир дружба, советский союз
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А что тут "разбираться"? Пинком под зад урода из ВСУ! Он сказал то, что думал. И эта его позиция не изменился, сколько бы он не "извинялся". Такие люди опасны для ВСУ! "Я припустився великої помилки", - підполковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся - Цензор.НЕТ 2495
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В черговий раз переконуюсь, що якби не праворадикали то в 2014 році то армія багато де очолювана такими полковниками, готовими інтегруватися здала би Україну аж бігом.
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