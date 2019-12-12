 "Я допустил большую ошибку", - рассказавший об "интеграции" с военными РФ, а не с "праворадикалами" подполковник Ноздрачев раскаялся. ВИДЕО

Об этом Алексей Ноздрачев написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ. Там же он выложил видео с извинениями. Опубликованный им текст и текст, который Ноздрачев произносит на видео, совпадают на 100%.

"Уважаемые военнослужащие, ветераны, украинцы!!!

Сегодня во время круглого стола я допустил большую ошибку, некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией.

Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина, и я ее осознаю.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Военнослужащим ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с "праворадикалами", - полковник ВСУ Ноздрачев. ВИДЕО

Что касается меня и моих действий, начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование. Я готов понести наказание.

Моя личная позиция является патриотической и подтверждена действиями с первых дней войны. Сказанное мной не является отражением того, что я хотел донести.

Я сожалею об этом. Приношу извинения", - написал и произнес Ноздрачев.

Ранее сегодня полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил во время "круглого стола", что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться", но этому мешают "праворадикалы".

Позднее он отметил на своей странице в Facebook, что его слова якобы были вырваны из контекста и "перекручены".

Также на Цензор.НЕТ: Хомчак назначил служебное расследование после слов полковника ВСУ Ноздрачева о том, что "интегрироваться" легче с военными РФ, чем с "праворадикалами"

Генштаб ВСУ выступил с заявлением о том, что утверждения Ноздрачева не являются официальной позицией, а в отношении него начато судебное расследование.