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 Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину на переговорах в Париже. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что жал руку президенту России Владимиру Путину.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом он заявил в эфире "Право на власть" на 1+1.

"Мы в течение восьми часов смотрели друг-другу в глаза с Владимиром Путиным. Я чувствовал поддержку со стороны Германии, госпожи Ангелы Меркель, и со стороны Франции – Эманнуэля Макрона. Что касается президента РФ Владимира Путина, я понял много. Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться", – сказал он в эфире программы Право на власть

Зеленский добавил, что такой контакт был нужен для выполнения важнейших задач для Украины.

"Вопрос был – а ты будешь с ним здороваться? Ну а как по-другому? Я должен был сказать: Эй, возвращай моряков? Если мы должны договариваться, если нам вернут Донбасс. Я готов десять раз пожать руку, если вернут Крым .Готов на такие вещи только ради результата", – сказал украинский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сказал Путину, что в Украине не запрещено говорить на русском языке, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/v3165127
 
 
 Топ комментарии
 
Добре хоч на коліна не гепнувся.

А може й гепнувся, коли вдвох наодинці лишилися...
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Ну так ти ж срало з усіма ватниками, що то зрада...
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епанько, договариваться значить что-то сдать куйлу, причем он ****** 3 раза...
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зеля пожал руку пуйлу, а тот в ответ поцеловал его в животик
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- і порохофіли , одразу , збудилися ..))
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ты же, гнида, пять лет Пороха хаяла за ото "рукопожатие"? переобулось в прыжке?
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое интервью российским пропагандистам. С ними глава государства пообщался после саммита "нормандской четверки", передает "РИА Новости".
"Главное, что мы все начали общаться", - сказал Зеленский пропагандистам. Показать интервью в касапии планируют в воскресенье, 15 декабря, в 20:00 по киевскому времени в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
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Трамп, Макрон, Меркель, Эрдоган, Конти, Курц, Абэ, Нетаньяху жали руку Путину и Зеленский пожал. Мировая политика такая. Не, ну можете тыцать клавиши и материться, но это к хуторскому мышлению.
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Не вали всё в одну кучу. ***** не отгрыз кусок Америки, Франции, Германии, Турции и т.п. ***** не убил 13 тысяч американцев, французов и т.п. ***** не говорил, что американцы и россияне адиннарот, что американцев придумали австрийцы и т.д.
А вот настоящие бандеровцы говорили: переговоры с врагом не могут длиться дольше автоматной очереди.
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Зеля потиснув руку своєму ворогові і зайвий раз довів, що він є ворогом для своєї країни - ворогам зазвичай руки не подають.
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Через четыре месяца опять сходняк будет,вот там не Лоху прийдется лобызать пынеходы.
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Зебіки, ану розкажіть як ваш бох ламав руку ***** до плеча в крові українців.
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так само як і твій Зеленський підтвердив, що потиснув руку Путіну на переговорах у Парижі - Цензор.НЕТ 273
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Тобто ти підтверджуєш, що Зе нічим не кращий за Пе?
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Ты знаешь, так противно пытаться подтвердить, какая из двух кучек дерьма хуже... Не, с этим не ко мне. Что один предатель, что другой. Не везёт нам с президентами. Похоже, в президентское кресло встроена игла с особым ядом - кто туда ни садится, уже не человек, а какой-то зомби.

Хотя Бандеру бы туда, на него бы не подействовало, я уверен.
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так пеця верещал что путин убийца и агресор и пожал ему руку А зе такое говорил?
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ну это всё меняет. странно, что не обнял и не поцеловал по-брежневски.
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а, тобто Зе не вважає х@йла вбивцею і агресором? Ну тоді все ясно...
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Это говорит о том, что Зеленский не кричит на каждом углу, что он такой себе патриот.
Он хочет достичь мира, поэтому пытается обходить острые углы, чтобы не навредить стране. Он такой, какой есть - искренен, не притворяется.
И совсем другое дело - Петро. Все фальшивое.
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Він не кричить, бо він і не є патріотом! Він хоч один вірш Шевченка здатен без папірця процитувати? Справжній патріот - той, хто вважав рашу ворогом нації №1 і до 2014 року (ані Зе, ані Петро так не вважали і вели там бізнес)

Що значить не притворяється? Він ж актор!
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Мне этого хватит .Хоть ты теперь чудеса твори ,для меня ноль .
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..................это был Тест на вшивость .Я то думаю,почему видео нигде нет.А оно во как.
Де вы такое чудо откопали соотечественники,оно вас всех сдаст......
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Так почалася капітуляція - буде записано в підручниках з історії України.
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Якщо в наших школах після првленія клювана залишиться такий предмет, як Історія України
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Зеленский пожал руку путину и затем трижды поцеловал!
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умственная отсталость порохоботов зашкаливает..
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та ладно. вот это помнишь? такие же зебилы, как ты, пять лет выставляли, а тут вдруг забыл. или память как у улитки?
Зеленський підтвердив, що потиснув руку Путіну на переговорах у Парижі - Цензор.НЕТ 7465
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потрібно порівняти вираз обличчя Порошенка і Зелі,коли вони потискають руку.От тоді можна буде робити висновки.
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наивная...через три года войны!!!путин вышвернул бизнес пеци с росии вместе с липецким рошеном.Конечно злой)))))
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Один вбогий коротун потиснув руку іншому вбогому коротуну.
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Зеля , это точно была рука или ты не разглядел ? В смысле то чем держат вилку , а не играют на рояле .
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А что, есть разница? Это же *****. Зеленский теперь законтаченный по-любому.
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???? Пожать руку ..убийце, зелёному говну???? А как потом отмыть?????
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Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину на переговорах в Париже

Ну и что! Так положено по протоколу. Вон Порох Пуйлу анус вылизывал и ничего.
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Піздобол зелений, докази уяви! Не зможеш уявити, гнида зелена, сам у наших націоналістів хер смоктати будеш.
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А что поменялось? Ну, пожал.
Неужели боты кое-кого при этом стали как-то по-другому к Зеленскому относиться? По-моему, отношение хуже уже некуда, поэтому Зеленскому от этого ни холодно, ни жарко.
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