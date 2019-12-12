 Военнослужащим ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с "праворадикалами", - полковник ВСУ Ноздрачев. ВИДЕО

Об этом он заявил во время круглого стола на тему "Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Inforesist.

"Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции", - заявил Ноздрачев.

По его мнению, "найти общий язык" военнослужащим украинцам и россиянам легче, "даже если они были врагами".

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"Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам", - добавил Ноздрачев.

Полковник также заявил, что "мы сможем удачно реинтегрировать Донецкую и Луганскую области, если сильное украинское общество займется реинтеграцией остальной части общества".

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"Одна часть общества менее интегрирована, другая больше. Вот на этом сколе идет радикализм. Поэтому нам надо с вами по этому направлению тоже работать", — добавил он.

Ноздрачев отметил, что про украинский радикализм говорят на Западе, но не в Украине. Полковник привел в пример позицию США по полку Нацгвардии "Азов".

Несколько часов спустя он пояснил свою позицию в Facebook. Ноздрачев отметил, что высказывал личные взгляды, а на круглый стол отправился, находясь в отпуске.

"К сожалению, идеи национальной сплоченности ради победы не получили распространения, а вырванные из контекста слова были "перекручены" и получили незаслуженное внимание, что еще раз подтверждает мои убеждения относительно большого объема работы, который мы должны выполнить для развития устойчивого украинского общества", - написал он.

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