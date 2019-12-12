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 Военнослужащим ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с "праворадикалами", - полковник ВСУ Ноздрачев. ВИДЕО

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев заявил, что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться", но этому мешают "праворадикалы".

Об этом он заявил во время круглого стола на тему "Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Inforesist.

"Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции", - заявил Ноздрачев.

По его мнению, "найти общий язык" военнослужащим украинцам и россиянам легче, "даже если они были врагами".

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"Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам", - добавил Ноздрачев.

Полковник также заявил, что "мы сможем удачно реинтегрировать Донецкую и Луганскую области, если сильное украинское общество займется реинтеграцией остальной части общества".

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"Одна часть общества менее интегрирована, другая больше. Вот на этом сколе идет радикализм. Поэтому нам надо с вами по этому направлению тоже работать", — добавил он.

Ноздрачев отметил, что про украинский радикализм говорят на Западе, но не в Украине. Полковник привел в пример позицию США по полку Нацгвардии "Азов".

Несколько часов спустя он пояснил свою позицию в Facebook. Ноздрачев отметил, что высказывал личные взгляды, а на круглый стол отправился, находясь в отпуске.

"К сожалению, идеи национальной сплоченности ради победы не получили распространения, а вырванные из контекста слова были "перекручены" и получили незаслуженное внимание, что еще раз подтверждает мои убеждения относительно большого объема работы, который мы должны выполнить для развития устойчивого украинского общества", - написал он.

Военнослужащим ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с праворадикалами, - полковник ВСУ Ноздрачев 01

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Источник: https://censor.net.ua/v3165104
 
   
 Топ комментарии
 
подонок...очередной зеБилный упырь!
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Де Зе-команда понабирала таких є*анатів ?!!! Війна у розпалі а воно про "інтеграцію" !
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мені це сниться? чи це початок інтеграції України на росію...
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Реинтегрироваться, это снова отправлять в нарашку эшелоны продовольствия?! Самим мало!
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Тому що все-таки крім національної ідеї існують військові традиції",


" дідівщина" армійська тупорилість та інші атрибути совєтської армії..
котрі,звичайно ж треба з Армії Української викорінювати з такими ж ноздрячьовими...
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Ось пророгата консерва і вскпилась!!!! мабуть кореш хомчака-Іловайського...!! смерть ворогам України!!!!
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ну он довольно не двусмысленно объяснил с кем собрался брататься а с кем воевать и если на это не будет реакции выше стоящих чинов то надеюсь всё всем понятно! хотя о чём я!? о каком понятии в стране где одни за ЗЕ остальные за ПЕ осталось только найти поле чудес и засеять там пять сольдо.
P.S. пардон! забыл что есть ещё за МЕ
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І це під час війни! Після 6 років війни ! Це ж потенційний зрадник, латентний сепар! Агов, сбу, баканов, сучі ви діти ! Ось де рак, ось де метастази, ось де бацила рузькава миру. Цю мерзоту одним із перших треба нищити без суду і слідства. Але сьогодні, за часів зеленого клоуна-українофоба таким ************** нема чого боятися відповідальності за свої слова.

Микола Міхновський

Головна причина нещасть нашої нації - брак націоналізму серед ширшого
загалу її
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ну это классика,ублюдочный кацапский этнос с ожирением 2 степени и шалящей от водяры поджелудочной рассуждает о праворадикалах с которыми его пидородед красножопоармеец воевал в лесах Западной,отсосавший себе должность под музыку любэ о березках и войну видевший конечно в фильмах про 9 роту и прочий анал.Маски сняты,да зеленые? скорее всего эта бл..дь реальная консерва
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навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, якщо буде прийнято рішення політичне і імплементоване, вони реінтегруються дуже швидко.



Ноздрячьов і подібні допі..яться у час війни до реінтеграції з кладовищем..(
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...от *****,я щойно заховав кулемета,але для цього лайна відрию...
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пацаны,кто с этим ублюдком служит,если у вас есть понятие честь офицера - вызовите его на дуэль и забейте ногами..
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Воно в штабі сиділо, а тепер розповідає про любов з вбивцями українців.
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він вже готовий брататись лиш не боронити УКРАЇНУ
і це чМО утримує наш народ.
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русские террористы убили 13 тысяч украинцев, а полковник ноздрачев с ними рад бы "интегрироваться", но украинские патриоты ему мешают. Это просто ****** какой-то Військовослужбовцям ЗСУ легше інтегруватися з російськими військовими і бойовиками, ніж з "праворадикалами", - полковник ЗСУ Ноздрачов - Цензор.НЕТ 9604
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Заслані агенти Ху..ла починають вилазити з щілин. Після цього починаю поважати праворадикалів. Якщо зеленський не посадить цього гівно-полковника то він не є президентом України.
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Починаючи з літа , якийсь колєсов заст. хомчака, заборонив офіцерам називати кацапію агресором і не хвалитися тим що воювали проти сєпарюг і кацапів , бо "атвєчать придьоцца". То був перший крок в ЗСУ до "інтеграції" з кацапами . Тепер цей працівник ФСБ , або СВР який сидить в штабі і працює на сваю родіну , риє під саму ідею незалежності від москви . Звичайно по ефесбешному сценарію і "адабрямс" бєні .Не просто так хвалився Нач. ГШ РФ про те що ГШ Кацапії "Імєєт полний расклад по ЗСУ за послєдніє мєсяци" . Жаль що цей жах підміни розуміння захисту Батьківщини на "воінскую традіцію" кацапів не дійде до свідомості зомбозєбілів . Така собі військова каста з столицею в кацапії.
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а почему это существо не ушли нахрен вместе с его начальником и покровителем витьком мужеложенком?
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Тому що ,саме для цієї "інтеграції" уставшіє атвайни ,дупоголові зєбіли і обрали зє . Щоб скоріше передати Україну путєну , а землю ізраїлю .
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Крім військових традицій є і національні. І вони для більшості людей, а не манкуртів є важливішими ніж професійні традиції. Це так для "полкана"...
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О як клоВун з'їздив на зустріч з путіним, тепер хто підтримує національну ідею і проти поцілунків в десну з тими хто їх вбивав, ти матері які втратили своїх дітей, діти які втратили своїх батьків, повинні проявити любов до убивць, а якщо ні то вони вороги і праворадикали, провокатори, точно за расєйською методичкою працюють. Нема слів, просто злив по всіх фронтах. Знищення приниження волонтерів, учасників АТО, та всіх хто втратив рідних в цій війні.
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Особливо яскраво світить справа Шеремета за сценарієм ФСБ .
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