 Полковник ВСУ Ноздрачев рассказал об "интеграции" военнослужащих Украины и РФ: "все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции". ВИДЕО

Об этом он заявил во время круглого стола на тему "Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Inforesist.
"Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции", - заявил Ноздрачев.
По его мнению, "найти общий язык" военнослужащим украинцам и россиянам легче, "даже если они были врагами".
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"Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам", - добавил Ноздрачев.
Полковник также заявил, что "мы сможем удачно реинтегрировать Донецкую и Луганскую области, если сильное украинское общество займется реинтеграцией остальной части общества".
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"Одна часть общества менее интегрирована, другая больше. Вот на этом сколе идет радикализм. Поэтому нам надо с вами по этому направлению тоже работать", — добавил он.
Ноздрачев отметил, что про украинский радикализм говорят на Западе, но не в Украине. Полковник привел в пример позицию США по полку Нацгвардии "Азов".
Несколько часов спустя он пояснил свою позицию в Facebook. Ноздрачев отметил, что высказывал личные взгляды, а на круглый стол отправился, находясь в отпуске.
"К сожалению, идеи национальной сплоченности ради победы не получили распространения, а вырванные из контекста слова были "перекручены" и получили незаслуженное внимание, что еще раз подтверждает мои убеждения относительно большого объема работы, который мы должны выполнить для развития устойчивого украинского общества", - написал он.
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У НЕГО В ГОЛОВЕ РАСЕЯ!ОН ХОЧЕТ ДРУЖИТЬ С КАЦАПИЕЙ!О ЧЕМ ВООБЩЕ РЕЧЬ!
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https://censor.net.ua/resonance/347362/nachalnik_simic_alekseyi_nozdrachev_god_nazad_podderjka_vsu_v_nekotoryh_gorodah_donetskoyi_oblasti_kolebalas
1 год ·
Зважаючи на масові арешти патріотів, зрадники вже не бояться зраджувати відкрито.
Кстати в день нормандской встречи в новостях проскочила инфа, что преЗедент подумывает о совместном патрулировании украинцев с орками.......😡
так от питання: ноздрачьов - це той, хто виривав, чи той, кому виривали?
Традиции...
Они суки мешают зебилам слиться в екстазе со старшими братьями и смотреть сватов...
Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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так цю сссуку треба вішати на першому суку.
Да хорошие у нас "защитники" Родины как этот опричник )(уйла. И такие твари как он за кровавые кремлёвские сребреники для Иуды продадут не только Украину но и мать родную.... ..,