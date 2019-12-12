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Все про:интеграция (48) Донбасс (20199) ВСУ (416)

 Полковник ВСУ Ноздрачев рассказал об "интеграции" военнослужащих Украины и РФ: "все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции". ВИДЕО

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев заявил, что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться", но этому мешают "праворадикалы".

Об этом он заявил во время круглого стола на тему "Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Inforesist.

"Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции", - заявил Ноздрачев.

По его мнению, "найти общий язык" военнослужащим украинцам и россиянам легче, "даже если они были врагами".

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"Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам", - добавил Ноздрачев.

Полковник также заявил, что "мы сможем удачно реинтегрировать Донецкую и Луганскую области, если сильное украинское общество займется реинтеграцией остальной части общества".

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"Одна часть общества менее интегрирована, другая больше. Вот на этом сколе идет радикализм. Поэтому нам надо с вами по этому направлению тоже работать", — добавил он.

Ноздрачев отметил, что про украинский радикализм говорят на Западе, но не в Украине. Полковник привел в пример позицию США по полку Нацгвардии "Азов".

Несколько часов спустя он пояснил свою позицию в Facebook. Ноздрачев отметил, что высказывал личные взгляды, а на круглый стол отправился, находясь в отпуске.

"К сожалению, идеи национальной сплоченности ради победы не получили распространения, а вырванные из контекста слова были "перекручены" и получили незаслуженное внимание, что еще раз подтверждает мои убеждения относительно большого объема работы, который мы должны выполнить для развития устойчивого украинского общества", - написал он.

Полковник ВСУ Ноздрачев рассказал об интеграции военнослужащих Украины и РФ: все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции 01

Смотрите также: "Мы - государственники. Мы не меняем принципы", - Порошенко на голосовании закона о продлении особого статуса Донбасса. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3165104
 
   
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подонок...очередной зеБилный упырь!
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Де Зе-команда понабирала таких є*анатів ?!!! Війна у розпалі а воно про "інтеграцію" !
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Да вот только этот полковник Ноздрачев работает начальником управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ как минимум с августа 2018 года.
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c таких упырей нужно сраывать форму ВСУ и гнать на кацапию!
У НЕГО В ГОЛОВЕ РАСЕЯ!ОН ХОЧЕТ ДРУЖИТЬ С КАЦАПИЕЙ!О ЧЕМ ВООБЩЕ РЕЧЬ!
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может и молчало, но не исключаю, что действовало в интересах кацапов..
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15.08.15 13:25 Начальник СIMIC Алексей Ноздрачев: "Год назад поддержка ВСУ в некоторых городах Донецкой области колебалась от 20 до 30%, а сейчас около 80-85%"
https://censor.net.ua/resonance/347362/nachalnik_simic_alekseyi_nozdrachev_god_nazad_podderjka_vsu_v_nekotoryh_gorodah_donetskoyi_oblasti_kolebalas
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Ну и что мешало ЗЕбуину убрать подобного кадра? Или петя его на должности приклеил?
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хочется верить, что теперь таки уберут..если нет, то это уже будет совсем другой расклад..
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мені це сниться? чи це початок інтеграції України на росію...
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Я был уверен, что зелень потянет нас в рашку. Но честно, не думал, что настолько быстро и откровенно.
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Добавлю: я на какое-то время деморализован тем, что происходит.
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А ещё украинские спецслужбы Чаплину в штані насрали...
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ТАКИЕ МРАЗИ КАК ЭТОТ!СЛИВАЮТ ВСЮ ИНФУ КАЦАПИИ 100%!
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Дмитро Корчинський
1 год ·

Зважаючи на масові арешти патріотів, зрадники вже не бояться зраджувати відкрито.
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Это какой армии полковник? Зеленый человечек куев.
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у нас сейчас всё правительство зеленых человечков.
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73% подонків. 6 років війни і ми повертаємося до старшого брата. За що, Бог так покарав Україну?!
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Да неужели? Реинтегрироваться на почве ДАП, Дебальцево и Иловайска?
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Бубочка предатель -вот и все встаёт на свои места.
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Интересно послушать, что об этом ... думают те, которые действительно воевали!
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Які нахєр інтеграції гамно ти паркєтне?
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Что сказать "полковнику" Ноздрачеву? Чемодан-Вокзал-Россия,кремлядское отродье!
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а ведь этот мудак ходит по нашим улицам и ездит в нашем метро..
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Нет слов......Прет одна матерщина.......😡😡😡
Кстати в день нормандской встречи в новостях проскочила инфа, что преЗедент подумывает о совместном патрулировании украинцев с орками.......😡
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Это те самые плохие радикалы, которые начали войну с братской Россией и убили Шеремета. Видите как всё логично? А Россия наш добрый старший брат.
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Так и воюют израильтяне, как и мы, практически, с тем самым противником... Мы - с рассеянами, а они - с учениками рассеян...
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6 лет сдуру думали, что всё из-за кацапов, но, слава богу нашёлся умный человек. Праворадикалы, вот, ****, из-за кого.
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ботва же довольна ,да и по приколу им . так шо не с этим народом строить страну . не с этим .
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Если не хватит фонарей... надо будет вешать на каштанах...
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Такие заявления сейчас не на часi, в этом смысле негодование патриотов понятно. Но, по-большому счёту, он-то прав. Эта грязная и никому не нужная война между братскими народами рано или поздно закончится и нам нужно будет снова жить рядом. Как немцы с французами. Или французы с бриттами. Последние вообще друг дружку резали почти 4 века.

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Вот когда русские начнут изучать украинский язык и говорить на нем, тогда и подружимся.
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для этого нужно изменить строй на территории бывшей рф, а для этого придется не только расфигачить всех кремлдей от и до + уничтожить гбистов как класс, но и выбрать адекватных людей, что судя по отрицательному отбору намного сложнее...
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Иди нах с братскими народами. Москальня финнам и венграм братские, а не украинцам и беларусам.
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на расіі-орді була "добра" традиція виривати людям ніздрі
так от питання: ноздрачьов - це той, хто виривав, чи той, кому виривали?
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Мудаку треба вирвать яйця , щоб не розмножувався ....
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Я думаю коли тобі в полоні, не дай Бог, відріжуть ліве вухо і праве яйце то ти не дуже захочеш інтегруватися, дядя.
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**** мразь подонок гнида. Вот такие ***** интеграторы задавали наши позиции сепарам задавали наши дрг у них такие традиции. Ну **** млять слов нет. Млять скоро за участие в ато посадят за то что стрелял по сепарам и кацапам.
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На день победобесия 9 мая зеленое стадо наверное будет биться в истерике точно так же как и винторогий скот в паРаше..
Традиции...
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Походу из-за таких "военных" Крым без боя и слили, а на Донбассе допустили оккупацию. Кого он там на Донбассе собрался реинтеграрировать, криминалитет?
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Короче все на барьбу с националистами.
Они суки мешают зебилам слиться в екстазе со старшими братьями и смотреть сватов...
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Как-то за один день чересчур много 3,14здецов....
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Вот это саммит в нормандском формате провели.
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Оправдания ************* Ноздрачева: он был в отпуске, слова вырвали из контекста и прочая пурга. Очередной пробный шар от зеленых кхмеров. Но после Парижа эти шары валят валом.
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хотя с другой стороны - дебилы не могут притворяться 5 лет (я лично думал что года не выдержат)... говно начинает вылазить, и желательно его утилизировать, а то все вокруг будет в неприглядном состоянии
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При том еще и порежут и исковеркают дурацкие сентенции этого идиота в нужную им сторону. А оно утрётся. Какое всё таки ничтожество.
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А чому тут зразу не оголосили СБУ підозру у державній зраді цьому дрочунову?
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Что такое этот ноздрачев и откуда оно взялось? Похоже,что очередной кацап в десятом колене. Продукт сталинской ассимиляции,впитавший с молоком матери "братушество".Какой украинец молол бы подобный бред? Дело "кили-бимбы" продолжается.
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Полный звиздец ..Остановите планету я сойду..........
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Та ні рєбята,.....давайте всетаки не зєлєнь підтримувати, вони і так вже набокопорили суки.
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В путєна і Коняпєчального одна мантра - ми адіннарот , хахли харощіє но купка радикалов портит всю малину . Зєбіли упороті ви вже стали раком на старт до інтегрції ?
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и после этого вопросов к нему нет у спецслужб?
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Це схоже на оголошення війни українцям! Оголошення ворогами,зрадниками й продажними безродними покручами!
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Это только мне кажется, что этот нОЗДРАЧЕВ- **БНУТЫЙ на всю голову???
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і це такі недой...бки командують нашим військом???
так цю сссуку треба вішати на першому суку.
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Чи буде якась реакція на ці слова МО та ГШ? Судячи з відгодованої ряшки та словесні реверанси про "відпустку та особисті погляди" - цей вояка в окопах не був ніколи, а запах пороху знає тільки з відстрілу ПМ в тирі..
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Это что он продажный Иуда предлагает Украинскому государству капитулировать на милость нашего лютого кровавого врага оккупанта Крыма и Донбасса . И быстро "реинтегрироваться" в состав проклятой паРаши. Уже как её гадкая кацапская колония.
Да хорошие у нас "защитники" Родины как этот опричник )(уйла. И такие твари как он за кровавые кремлёвские сребреники для Иуды продадут не только Украину но и мать родную.... ..,
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Де вони курви таких Ноздрачевих знаходять ???Полковнику .. накуй це туди -»»
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бл..я..дь... Ущипните меня! Я сплю? Зенелох, кровавый педатр, кровавая медсестра и кровавый музыкант должны быть вне подозрения! Ё б ана, в рот, что происходит? зелеботики,проясните картину маслом? Я в ахтунге, если чесна! Полковник ВСУ Ноздрачев рассказал об "интеграции" военнослужащих Украины и РФ: "все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции" - Цензор.НЕТ 3116
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Я ху-єю! Агент ГРУ ВІДКРИТО ВИСТУПАЄ ПРОТИ САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ??? ДЕ ТАКЕ МОЖЛИВО, КРІМ УКРАЇНИ,У ВЛАДІ ЯКОЇ ЗРАДНИКИ І ТОМУ МОСКАЛІ ВЖЕ ЗОВСІМ СТРАХ ЗГУБИЛИ! ЙДЕ ВІДКРИТИЙ РЕВАНШ МОСКЛВСЬКИХ СИЛ, ПРИ ПОВНОМУ СПРИЯННІ НАШИХ СИЛОВИКІВ!!!
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Что оно мелет, ***. И никто не сказал ему прям там на заседании - встал, и пошел отсюда нахер, тварь!
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К большому сожалению, он прав. В нашей армии, как и в СБУ, туча совков и ватников, для которых Украина - не государство. Они до сих пор находятся в совковой системе координат, где враг - НАТО, а мы все - братские народы СССР. И все украинское им враждебно и непонятно, а вот 23 февраля, песни про "офицеров-офицеров" и прочая ватная мишура для них ближе и роднее. Это грустно но это так.
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Хай цей пи#дливий недовояка почитає хоча б Бісмарка. Запорєбріком нема війська - це орки з мордора, людожери і кровопивці.
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