 В деле об убийстве Шеремета допрошено более 3700 человек, обработано 80 млн звонков, проведено 47 экспертиз, - замглавы Нацполиции Коваль. ВИДЕО

Об этом сообщил на брифинге по итогам расследования убийства Павла Шеремета заместитель начальника Национальной полиции Евгений Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.
Видео 5 канала
Подробная информация о проделанной работе содержится на нижеприведенном слайде презентации.
По его словам анализ одного видео занимал несколько суток и для изучения видеоматериалов была создана специальная группа экпертов.
Може настав час відповідати, за дії нової влади?
Вже було 100 днів, тепер вже більше ніж пів року. Збори грошенят у бюджет зірвано, збори по таможні зірвано, ДЕФЛЯЦІЯ гривні загнала сільхозвиробника в гівно, екпортерів десь туди саме, заробітчани, які везуть валюту в країну з закордону (3 мілйони ЛЮДЕЙ, які не можуть знайти роботу вдома+-) вдоволені, аж підтанцьовують.
Зато розведення і ще більше розведення на лінії фронту та кожень день обстріли, через день загиблі!
Про турбо режим прийняття законів я промовчу. Кожень день по декілька! Не задумуючись!
Все зрозуміло, безлад треба довести до абсурду, а потім здриснути... куди? А денебудь.
-і кінці не знайдеш..
Тому у ВОЮЮЧІЙ ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ -СІМКИ ВИКЛЮЧНО ПО ПАСПОРТУ.
тобто мобільні оператори надали роздруківки Часу 'вхідних і вихідних' і на кожному листочку слідчі прибили штамп "оброблено"
На затримання приіхали заздалегідь попереджені "журналісти" обраних вкидалень. Акцію готували не слідчі, а політтехнологи.
Небезпека не у тому, що режим Зеленського зрадливий.
Головна небезпека у тому, що він брехливий.
Elena Shevchenko а накануне Зеро пригласил кремлядей МО РФ "Звезда" делать репортаж об "убийцах АТОшниках"
Аваков назначил АТОшников убийцами.
Вот, писал зебил в телеграмме ещё 3 часа назад:
Сейчас Аваков будет сообщать имена тех, кто подозревается в заказном убийстве журналиста Павла Шеремета.Наш источник с Офиса Президента сообщает, почему это будет делать Аваков, а не Зеленский.Тут необходимо рассмотреть 3 «трека».1. Подозреваемые АТОшники и праворадикалы националисты.2. Они подозреваемые, вину необходимо доказать3. Аваков метит на кресло ПМ
Все эти три трека входят в одну простую концепцию. Офис Президента заключил «негласный договор» с Аваковым, что он в борьбе за кресло Премьер-министра должен доказать свою значимость, а значит «его руками» сейчас начнут зачищать всех неподконтрольных ультраправых.Время 4 месяца до весны 2020 (как раз за это время рейтинг Премьера Гончарука упадет на самый низ). Источник дополняет, что многим будут давать реальные уголовные сроки, если они не пойдут на «мировую» и не «лягут» под Арсена.Также ОП хочет противопоставить Авакова - «ультраправым» и АТОшникам, тем самым уберечь Зеленского от прямых обвинений в политических репрессиях против АТОшников и «патриотов».
Жаль в дизни все еще круче завернуто, в одной точке сходятся десятки интересов!
И куй найдешь концы.
Одно знаю точно, там где политика, там правды нет. 100%
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А елка будет ??
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Это не высшая математики, это всего лишь арифметика. ))
Отсюда вывод: это дело шито белыми нитками, рассчитанное на тупую серую биомассу, то есть на зебилоидов.
Но потом вспомнил, что можно по ключевым словам это обрабатывать, то это под силу одному человеку.
... допросите еще миллион с тем же результатом, проведите еще 100 брифингов ... и что?
а кто же убил на самом деле Шеремета и какой был мотив? ... ответов нет.