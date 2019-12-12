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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:Нацполиция (10548) расследование (2623) Шеремет (295)

 В деле об убийстве Шеремета допрошено более 3700 человек, обработано 80 млн звонков, проведено 47 экспертиз, - замглавы Нацполиции Коваль. ВИДЕО

В процессе расследования убийства журналиста Павла Шеремета следователи обработали огромный массив информации и материалов.

Об этом сообщил на брифинге по итогам расследования убийства Павла Шеремета заместитель начальника Национальной полиции Евгений Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

Видео 5 канала

Подробная информация о проделанной работе содержится на нижеприведенном слайде презентации.

В деле об убийстве Шеремета допрошено более 3700 человек, обработано 80 млн звонков, проведено 47 экспертиз, - замглавы Нацполиции Коваль 01

По его словам анализ одного видео занимал несколько суток и для изучения видеоматериалов была создана специальная группа экпертов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3165070
 
 
 Топ комментарии
 
80 (ВОСЕМЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ ЗВОНКОВ) ну да сказать и нарисовать картинку можно, а реально..... 44 тысячи абонентов и ЗУБ ДАЮ БЕЗ ВСЯКОЙ САНКЦИИ СУДА в США хоть Закон придумали об общественной безопасности Тайный Приказ Президента ..у нас получается прочесали всех 44 тысячи а им сообщили- что их звонки и приватное право было нарушено...даже с оговорками на 1 млн. совпадения ЭТО ВСЕ ПРАВДА (про Шеремета) то нельзя убийство одного журналюги оправдывать массовым беспределом праввоохранителей и попранием Конституции и Закона...
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Hattifattener (25%)‏ @hatifnatowie 1 ч.1 час назад


На затримання приіхали заздалегідь попереджені "журналісти" обраних вкидалень. Акцію готували не слідчі, а політтехнологи.
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молодец Зеленский ну зрадауны
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Пох. Порохоботы ж уже все объяснили - это все козни зеленского
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Може вже час щабути про порохоботів (пів року немає пєті і вже ніколи небуде).
Може настав час відповідати, за дії нової влади?
Вже було 100 днів, тепер вже більше ніж пів року. Збори грошенят у бюджет зірвано, збори по таможні зірвано, ДЕФЛЯЦІЯ гривні загнала сільхозвиробника в гівно, екпортерів десь туди саме, заробітчани, які везуть валюту в країну з закордону (3 мілйони ЛЮДЕЙ, які не можуть знайти роботу вдома+-) вдоволені, аж підтанцьовують.
Зато розведення і ще більше розведення на лінії фронту та кожень день обстріли, через день загиблі!
Про турбо режим прийняття законів я промовчу. Кожень день по декілька! Не задумуючись!
Все зрозуміло, безлад треба довести до абсурду, а потім здриснути... куди? А денебудь.
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Про підвищення цін ПРИ ДЕФЛЯЦІЇ я вже не зочу казати.
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А народ подейкує що ***** Зеленському якусь папку з документами передав.
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Да уже надо было на самого Порошенко подавать документы и на его окружение. На кой путлеру тот Шеремет?
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Я так думаю, вспоминая весь тот хайп о невинно убиённом Бабченко,- надо подождать пока визг и писк кончится, и брифинг тоже, а потом уже кричать зрада или перемога. Подобное мы уже проходили
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Ага, и тебя ею по голове стукнули, а там был кирпич
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Скоро твоя знову смердітиме. Зима іде, в морі не підмиється. А водички нема. Чи сподіваєшся що Зєля пустить таки воду?
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ой какие инфографики погнали красивые, и милициянты у нас похлеще Скотланд ярда...
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80 (ВОСЕМЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ ЗВОНКОВ) ну да сказать и нарисовать картинку можно, а реально..... 44 тысячи абонентов и ЗУБ ДАЮ БЕЗ ВСЯКОЙ САНКЦИИ СУДА в США хоть Закон придумали об общественной безопасности Тайный Приказ Президента ..у нас получается прочесали всех 44 тысячи а им сообщили- что их звонки и приватное право было нарушено...даже с оговорками на 1 млн. совпадения ЭТО ВСЕ ПРАВДА (про Шеремета) то нельзя убийство одного журналюги оправдывать массовым беспределом праввоохранителей и попранием Конституции и Закона...
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расскажите мне почему не было таких картинок звонков видео Кравченко с 2 мя самострелами в висок почему не бло картиноки видео с Гногадзхе поему не было видео и картинок с Катей почмеу нет звонков и видео с Трухановым Одесса... почему почему.... а кто то помнит гарное кино с Савченко и то дальше а ничего.. вот вот вопросов больше чем ответов.....
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Дурість без ухвали суду, жоден оператор не дасть доступ, крім того мова йде про трафіки, тобто зєднання вхідні вихідні, без розкриття їх змісту
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Ні це не так робиться. Береться дозвіл суду на так звані лакі/сіди і отримується валом інформація про усі працюючи в певній ділянці місцевості та період часу мобілки. Це Київ, тому так багато. Потім аналізують. Це не прослуховування. Ось на нього, потрібне окремий дозвіл.
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одноразові телефони з чистими сімками..
-і кінці не знайдеш..

Тому у ВОЮЮЧІЙ ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ -СІМКИ ВИКЛЮЧНО ПО ПАСПОРТУ.
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я не буду поширюватись, але знайти можно усе!
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оброблено 80 000 000 дзвінків..
тобто мобільні оператори надали роздруківки Часу 'вхідних і вихідних' і на кожному листочку слідчі прибили штамп "оброблено"
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хавайте мра3і... але не зажерайтеся - для власної свиноцапської юшки місце лишіте!
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Кількість доказів не має значення, тільки якість. Іноді достатньо і одного доказу, а деколи і тисяча нічого не доводять. Тим паче, що із 3700 допитаних, 3699 скоріше за усе сказали, "про подію дізнався від слідчого...", якщо не усі...
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Фотки на подходе, фсб умеет фотошопом пользоваться.
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Смотрю брифинг , доказательства выглядят убедительно по крайней мере для предъявления обвинений
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Все эти бумажки не имеют никакого значения без доказательств. В СССР тоже дела шили дай боже на невиновных.
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Тут это не пролезет. Все страны мира внимательно следят.
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В Беларуси и России пролезает. Там садят на ровном месте людей в тюрьмы.
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А особливо уважно слідкує одна країна...знаєш яка?
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Знаю. Украина. Для нее дело чести раскрыть это брыдкае забойства.
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больной штоли? Тупое порохоботское стадо в антиаргументы кроме своих испражнений нихера не может прилепить!!
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Нехило порохнявых вздрючили перед сменой У справі про вбивство Шеремета допитано понад 3700 осіб, оброблено 80 млн дзвінків, проведено 47 експертиз, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 1597 работают даже мозгов не включая У справі про вбивство Шеремета допитано понад 3700 осіб, оброблено 80 млн дзвінків, проведено 47 експертиз, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 8796
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Мозги в том и заключаются, что они смотрят на суть, а не на форму. Какой смысл формы, вот этих вот важных заявлений, если они окажутся лажой и прикрытием для каких-то нехороших целей.
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вобще то я идиотов терпеть не могу!! приятно познакомиться!!!
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Hattifattener (25%)‏ @hatifnatowie 1 ч.1 час назад


На затримання приіхали заздалегідь попереджені "журналісти" обраних вкидалень. Акцію готували не слідчі, а політтехнологи.
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 6 часов назад

Небезпека не у тому, що режим Зеленського зрадливий.
Головна небезпека у тому, що він брехливий.
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И какой смысл волонтёру убивать журналиста, пишущего против России? Какой мотив?
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Финансовый, задержали пока только исполнителя, кто заказчик еще предстоит выяснить.
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От скуки - общество засыпать начало, клевать носом... Тем, кто считает народ тупым быдлом - самая та версия!
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от эта версия как по мне наиболее вероятна....

Elena Shevchenko а накануне Зеро пригласил кремлядей МО РФ "Звезда" делать репортаж об "убийцах АТОшниках"

Аваков назначил АТОшников убийцами.
Вот, писал зебил в телеграмме ещё 3 часа назад:
Сейчас Аваков будет сообщать имена тех, кто подозревается в заказном убийстве журналиста Павла Шеремета.Наш источник с Офиса Президента сообщает, почему это будет делать Аваков, а не Зеленский.Тут необходимо рассмотреть 3 «трека».1. Подозреваемые АТОшники и праворадикалы националисты.2. Они подозреваемые, вину необходимо доказать3. Аваков метит на кресло ПМ
Все эти три трека входят в одну простую концепцию. Офис Президента заключил «негласный договор» с Аваковым, что он в борьбе за кресло Премьер-министра должен доказать свою значимость, а значит «его руками» сейчас начнут зачищать всех неподконтрольных ультраправых.Время 4 месяца до весны 2020 (как раз за это время рейтинг Премьера Гончарука упадет на самый низ). Источник дополняет, что многим будут давать реальные уголовные сроки, если они не пойдут на «мировую» и не «лягут» под Арсена.Также ОП хочет противопоставить Авакова - «ультраправым» и АТОшникам, тем самым уберечь Зеленского от прямых обвинений в политических репрессиях против АТОшников и «патриотов».
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Стройная версия, имеет право на жизнь.
Жаль в дизни все еще круче завернуто, в одной точке сходятся десятки интересов!
И куй найдешь концы.
Одно знаю точно, там где политика, там правды нет. 100%
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Перед офисом Зеленского заливают каток, чтобы не было митингов.
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А елка будет ??
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Цю проблему легко вирішить сіль. І від льоду, і від нечисті допомагає У справі про вбивство Шеремета допитано понад 3700 осіб, оброблено 80 млн дзвінків, проведено 47 експертиз, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 9405
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На митинги будут приходить со своими коньками..
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При затрате 2 минут времени на обработку 1 звонка, общее время на обработку 80 млн звонков составит около 304,41400304414 лет. Но уверяю вас, обработать 1 звонок всего за 2 минуты невозможно. Даже если бы 50 следаков денно и нощно трудились без остановки, то потребовалось бы 6 лет.

Это не высшая математики, это всего лишь арифметика. ))
Отсюда вывод: это дело шито белыми нитками, рассчитанное на тупую серую биомассу, то есть на зебилоидов.
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Да, про 80млн звонков, тоже посмеялся. У справі про вбивство Шеремета допитано понад 3700 осіб, оброблено 80 млн дзвінків, проведено 47 експертиз, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 9352
Но потом вспомнил, что можно по ключевым словам это обрабатывать, то это под силу одному человеку.
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Заключительный мент обратился к общесту и попросил присылать доказательства.. Т.е. даже этот мент понимает, что все до этого было полнейшей туфтой. Лажа полнейшая.
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"Шеремет был видомым публицистом..." Боже, какие они идиоты..
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ну допрошено ... и что?
... допросите еще миллион с тем же результатом, проведите еще 100 брифингов ... и что?
а кто же убил на самом деле Шеремета и какой был мотив? ... ответов нет.
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