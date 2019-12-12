 В деле об убийстве Шеремета допрошено более 3700 человек, обработано 80 млн звонков, проведено 47 экспертиз, - замглавы Нацполиции Коваль. ВИДЕО

Об этом сообщил на брифинге по итогам расследования убийства Павла Шеремета заместитель начальника Национальной полиции Евгений Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

Видео 5 канала

Подробная информация о проделанной работе содержится на нижеприведенном слайде презентации.

По его словам анализ одного видео занимал несколько суток и для изучения видеоматериалов была создана специальная группа экпертов.

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