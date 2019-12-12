 В деле об убийстве Шеремета отрабатывались 4 версии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил Начальник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Евгений Коваль.
Следствием были выдвинуты 4 версии убийства.
Первая: ошибка в объекте преступления ввиду того, что взорванный автомобиль принадлежит Алене Притуле (руководитель сайта "УП"), а не Павлу Шеремету Лично.
Вторая версия: бытовые и межличностные конфликтные ситуации.
Третья версия: профессиональная деятельность Шеремета в Украине, Беларуси и России.
Четвертая версия: дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства известной личности.
После отработки три первые версии не нашли подтверждения. Следствие продолжило работать по версии "дестабилизация социально-политической ситуации в Украину путем убийства известной личности".
То на Марусю дело сшили - теперь шьют на Юлю...(
Шо там кум *****, еще платит тебе за примитивные высеры?
ця остання версія, як би так сказати... її ймовірність, дорівнює ймовірності версії, що Зеленський на догоду Кремлю знищує патріотів... Десь так.
Мен здається більш ймовірними саме перші три, ті що слідство відкинуло, але я звісно не слідчий і не проц.кер, з матеріалами не знайомий...
Небезпека не у тому, що режим Зеленського зрадливий.
Головна небезпека у тому, що він брехливий.
Кто то очень хочет подлизнуть вовану ( вованам) в плане
достижения т н мира.
Источник: https://censor.net.ua/v3165068
Кто заказчик, скажете, Жигловы, или дальше будете морочить головы людям?
Дело амбре 🍫...
Чтобы так смело провести аресты среди добровольцев и волонтеров, учитывая отношение народа к судам, прокуратуре и полиции с одной стороны. и волонтерам и добровольцам с другой нужно иметь 100%-ные прямые и непрямые улики. Если таких нет и будут какие-то высказывания. домыслы, умозаключения политологов про типичные симптомы фашизма и его клинические проявления, то власть свернула на юх - поближе к Ростову с папой! Зеленский наивный, если считает, что 73% голосовали за него - он ведь не знает точно, сколько проголосовало из соображения, что "на безрыбье и лягушка еда! "
В дестабилизации заинтеросован только Путин - он прямой выгодополучатель.
Националистам дестабилизация нужно только для призыва людей на новый Майдан. Т.е. Ленина читайте - он умнее всех вас! Он и банки брал, и почты с телеграфами, а вы только повидло из бабушкиного буфета, и то неудачно...
"работа «Маевка революционного пролетариата» : Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде.
И еще, должна быть руководящая и направлящая сила, которая могла бы направить революцию в нужное русло в масштабах всей страны.
Иначе холостой выстрел как у декабристов!
И шо, Тягныбоку с Ярошем тоже сухари и Приму в котомку собирать?
Тобто саме те, що зара робить рюкзаков и кумпанія... Ай, маладца! Треба терміново відпрацювати запорєбріковий кредит, бо клятий Порох раніше не давав? Та й нашо було цим людям підривати Павла, ящо в їх групі лікар-кардіолог? Але ж як "вчасно" почали лунати ці заяви!
Джордж Орвелл
@m170261m
·9 мин
Надеюсь все обратили внимание на то, что по факту ни одного ПРЯМОГО доказательства против обвиняемых в убийстве Шеремета на брифинге не предоставили? В основном манипуляции, намеки и недоговорки
Версия убийство Шеремета для дистабилизации ситуации в Украине - это вообще смешно. Больше похоже на то, что не хотят сориться с заказчиком(Рашкой?)
Если такие "доказательства" предоставят в нормальном суде, то шансов у обвинения нет против самого дешевого адвоката