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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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 В деле об убийстве Шеремета отрабатывались 4 версии. ВИДЕО

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета расследовались 4 версии происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил Начальник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Евгений Коваль.

Следствием были выдвинуты 4 версии убийства. 

Первая: ошибка в объекте преступления ввиду того, что взорванный автомобиль принадлежит Алене Притуле (руководитель сайта "УП"), а не Павлу Шеремету Лично.

Вторая версия: бытовые и межличностные конфликтные ситуации.

Третья версия: профессиональная деятельность Шеремета в Украине, Беларуси и России. 

Четвертая версия: дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства известной личности.

После отработки три первые версии не нашли подтверждения. Следствие продолжило работать по версии "дестабилизация социально-политической ситуации в Украину путем убийства известной личности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Информация не только сенсационная, но и шокирующая", - Аваков заявил о том, что опубликуют только часть материалов следствия по убийству Шеремета

Источник: https://censor.net.ua/v3165068
 
 
 Топ комментарии
 
Звезду наша власть привезла именно под это событие.
Кто то очень хочет подлизнуть вовану ( вованам) в плане
достижения т н мира.
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Не лайном,а лишними процентиками к рухнувшему рейтингу и генеральскими звездочками для нужных людей В деле об убийстве Шеремета отрабатывались 4 версии - Цензор.НЕТ 3887
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Не лайном,а лишними процентиками к рухнувшему рейтингу и генеральскими звездочками для нужных людей В деле об убийстве Шеремета отрабатывались 4 версии - Цензор.НЕТ 3887
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Чёй-то ВАЗелин вцепился так в волонтеров?
То на Марусю дело сшили - теперь шьют на Юлю...(
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Тебе в дупу утрамбовать тротил, сколько влезет, и фитиль......уверен, ты уже готов встретится с Шереметом!!!
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О козломордый дегенерат на работу вышел...
Шо там кум *****, еще платит тебе за примитивные высеры?
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Я все розумію... живемо у не прості часи і все звісно можливо, але...
ця остання версія, як би так сказати... її ймовірність, дорівнює ймовірності версії, що Зеленський на догоду Кремлю знищує патріотів... Десь так.
Мен здається більш ймовірними саме перші три, ті що слідство відкинуло, але я звісно не слідчий і не проц.кер, з матеріалами не знайомий...
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Посмотрим.Цена вопроса высока.Даже,если сфальсифицировали,то хорошо старались.
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 6 часов назад

Небезпека не у тому, що режим Зеленського зрадливий.
Головна небезпека у тому, що він брехливий.
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Звезду наша власть привезла именно под это событие.
Кто то очень хочет подлизнуть вовану ( вованам) в плане
достижения т н мира.
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Пока что на "брифинге" метут какую-то невнятную пургу,основанную на догадках.
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"Следствие продолжило работать по версии "дестабилизация социально-политической ситуации в Украину путем убийства известной личности".

Источник: https://censor.net.ua/v3165068

Кто заказчик, скажете, Жигловы, или дальше будете морочить головы людям?
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Уверен, дойдет дело и до заказчиков. Возможно не простые это люди.
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А кто был гидрантом када Шеремета убили??
Дело амбре 🍫...
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То есть они расшатывали ситуацию в стране при Порохе... или, зебанат не читатель?
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Это и правда ключевые активисты?Насчёт сержанта ещё могу согласиться, но остальные?
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Как ожидалось, охинея без доков... Гиляка к зеле уже бежит обниматься)))
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Ты видимо родилась без мозгов....реально сочуствую
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Подарите кто-нибудь Авакову атлас Ростовской области. И пару экземпляров в Администрацию Прызидента. Ему мало проблем на Донбасе?
Чтобы так смело провести аресты среди добровольцев и волонтеров, учитывая отношение народа к судам, прокуратуре и полиции с одной стороны. и волонтерам и добровольцам с другой нужно иметь 100%-ные прямые и непрямые улики. Если таких нет и будут какие-то высказывания. домыслы, умозаключения политологов про типичные симптомы фашизма и его клинические проявления, то власть свернула на юх - поближе к Ростову с папой! Зеленский наивный, если считает, что 73% голосовали за него - он ведь не знает точно, сколько проголосовало из соображения, что "на безрыбье и лягушка еда! "
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Зебіли, ви дійсно вірите, що таку складну операцію провели музикант і лікарка?
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Этим дебилам Ленина за падло читать было - много букофф!
В дестабилизации заинтеросован только Путин - он прямой выгодополучатель.
Националистам дестабилизация нужно только для призыва людей на новый Майдан. Т.е. Ленина читайте - он умнее всех вас! Он и банки брал, и почты с телеграфами, а вы только повидло из бабушкиного буфета, и то неудачно...
"работа «Маевка революционного пролетариата» : Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде.
И еще, должна быть руководящая и направлящая сила, которая могла бы направить революцию в нужное русло в масштабах всей страны.
Иначе холостой выстрел как у декабристов!
И шо, Тягныбоку с Ярошем тоже сухари и Приму в котомку собирать?
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Четвертая версия: дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства известной личности.Источник: https://censor.net.ua/v3165068

Тобто саме те, що зара робить рюкзаков и кумпанія... Ай, маладца! Треба терміново відпрацювати запорєбріковий кредит, бо клятий Порох раніше не давав? Та й нашо було цим людям підривати Павла, ящо в їх групі лікар-кардіолог? Але ж як "вчасно" почали лунати ці заяви!
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...что то театром станиславского сильно запахло....дохтур и музыкант подрывники...шеремет смертельный -враг патриотов????????...так кто же заказал то?...
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Джордж Орвелл

@m170261m

·9 мин

Надеюсь все обратили внимание на то, что по факту ни одного ПРЯМОГО доказательства против обвиняемых в убийстве Шеремета на брифинге не предоставили? В основном манипуляции, намеки и недоговорки

Версия убийство Шеремета для дистабилизации ситуации в Украине - это вообще смешно. Больше похоже на то, что не хотят сориться с заказчиком(Рашкой?)

Если такие "доказательства" предоставят в нормальном суде, то шансов у обвинения нет против самого дешевого адвоката
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