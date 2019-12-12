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 Политика Украины, Общество
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Все про:Нацполиция (10548) Положинский (3) Антоненко Андрей (1)

 "Собираются люди, подъезжают журналисты и ждем адвокатов", - Положинский об обыске у своего друга, рок-музыканта Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета. ВИДЕО

Правоохранительные органы готовятся к проведению к обыску в доме одного из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета рок-музыканта, сержант ССО Андрей Антоненко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем Инстаграм Александр Положинский и публикует несколько видеозаписей.

"Бегу туда. Не знаю, что там буду делать. Не знаю.. Дружбан все таки... На данный момент ситуация такова: собираются люди, подъезжают журналисты и ждем адвокатов",  - говорит Положинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко

Источник: https://censor.net.ua/v3165055
 
 
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отработка режимом зе лубянских методичек в действии
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ЗА ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТЕ С ВАС СПРОСИТСЯ.... КАК СУДИТЕ ИНЫХ ВАС ТАКИМ ЖЕ СУДОМ СУДИТЬ БУДУТ это к новой власти.....
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Рашистскому режиму ВАЗелина, поперек горла стоят, все про-украинские деятели. А больше всего герои АТОшникик, топовых из которых прикацапок уже хочет в клетки позакрывать
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Неужели кто-то думает, что следственная группа по такому резонансному преступлению три с половиной года страдала фигней?
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Что , разве не видно? Местные зебилы кричат "эврика".
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А чому слідство раніше не вийшло на цього музиканта?
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А хіба ми знаємо, коли воно на нього вийшло? Можливо воно вийшло на нього ще за Луценка...
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Три дня назад навязывали убийство другому человеку, а тут вдруг нашли "настоящих" убийц.

Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета, - ветеран Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство на Ивано-Франковщине.



https://censor.net.ua/news/3164375/mne_predlagali_vzyat_na_sebya_ubiyistvo_sheremeta_veteran_grischenko_podozrevaemyyi_v_pokushenii_na



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Знайшли стрілочника? Хтось вже казав пару днів тому, що йому пропонували взяти на себе Шеремета
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Не забываем как подозреваемого по Гандзюк взяли, который в 100 км от места преступления на тот момент был
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А медведчука, з бойками та рабіновичами різними, коли будуть брати за державну зраду та розкрадання держави в особливо великих розмірах?
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Два года боялись тронуть героев. Вот до чего дошло в Украине - атошник, автор гимна = неприкосаемый. А знали уже давно, еще когда зеля президентом стал ему сообщали.
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У на Батька своео начальник охраны, который 10 лет ему служил, за взятку посадил
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Чего ты тут байки рассказываешь про своего жука колорадского
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Как то сомнительно что этот Антоненко убил Шеремета.
А мотив какой?
Ничего кроме как спец.операции : во всем виноваты экстремисты и националисты ( как журналисты канала Звезда кличут участников АТО/ООС) в голову не приходит....
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Мотив банально прост - бабки. С взрывчаткой нацчился обращаться, решил подзаработать. На музыке сильно не развернешься
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Сомневаюсь.
Для этого надо быть совсем тупым.
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Шо ты какую-то блевотину размазываешь, иксперд?
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Ему взападло одному в ней барахтаться.
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Картоплянык, разбирайся со своей недостраной, которой нет и никогда не было. "Собираются люди, подъезжают журналисты и ждем адвокатов", - Положинский об обыске у своего друга, рок-музыканта Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 6931
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Ситуация как с Сашко Билым номер два. Типично мусорской приёмник.
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А кто это?
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Дяденька, у вас флажок страны отклеился "Собираются люди, подъезжают журналисты и ждем адвокатов", - Положинский об обыске у своего друга, рок-музыканта Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 1220 быть на форуме ЦН и не знать про Сашко...это наводит на подозрения.
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Кто то накакал под елкою, что тебе запахло?
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Козломокшань, або ти пишеш беларуською мовою, або йдеш у спам.
Почнемо зі спаму.
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Труселями обхезаными это пахнет, а если и заказчик известен, то ты еще и обосцышься!
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Це погано закінчиться. Для тих, хто це придумав - у першу чергу. У другу чергу - для решти зебілів. Адекватна людина цей фінт здоровим глуздом не сприйме.
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Наоборот адекватные люди апплодируют
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Дайте вгадаю... Зараз підлога націоналістів, учасників АТО та патріотів будуть підозрюваними у "справі Шеремета". Привіт, 1937.
Дійсно пахне йолкою, пані та панове.
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Про покійних або добре або ніяк. А за великим рахунком Шеремет був тим ще флюгером.
Може хтось досвідчений завалить журналіздів ру-звезди?
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А шо там с савченко и рубаном, которые хотели взорвать ВР и устроить стрельбу в центре Киева? Проводилась спецоперация СБУ по их задержанию, поймали их с арсеналом оружия!
Аваков ничего не хочет рассказать? Зеленский например? Или *свой* генпрокурор Моники?
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Клоуны становятся все менее смешными и все более паскудными.
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