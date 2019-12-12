 "Собираются люди, подъезжают журналисты и ждем адвокатов", - Положинский об обыске у своего друга, рок-музыканта Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем Инстаграм Александр Положинский и публикует несколько видеозаписей.
"Бегу туда. Не знаю, что там буду делать. Не знаю.. Дружбан все таки... На данный момент ситуация такова: собираются люди, подъезжают журналисты и ждем адвокатов", - говорит Положинский.
Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета, - ветеран Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство на Ивано-Франковщине.
https://censor.net.ua/news/3164375/mne_predlagali_vzyat_na_sebya_ubiyistvo_sheremeta_veteran_grischenko_podozrevaemyyi_v_pokushenii_na
А мотив какой?
Ничего кроме как спец.операции : во всем виноваты экстремисты и националисты ( как журналисты канала Звезда кличут участников АТО/ООС) в голову не приходит....
Для этого надо быть совсем тупым.
Почнемо зі спаму.
Дійсно пахне йолкою, пані та панове.
Може хтось досвідчений завалить журналіздів ру-звезди?
Аваков ничего не хочет рассказать? Зеленский например? Или *свой* генпрокурор Моники?