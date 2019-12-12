 "Собираются люди, подъезжают журналисты и ждем адвокатов", - Положинский об обыске у своего друга, рок-музыканта Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем Инстаграм Александр Положинский и публикует несколько видеозаписей.

"Бегу туда. Не знаю, что там буду делать. Не знаю.. Дружбан все таки... На данный момент ситуация такова: собираются люди, подъезжают журналисты и ждем адвокатов", - говорит Положинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко