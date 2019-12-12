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 Происшествия, Общество
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Все про:убийство (5425) волонтеры (1955) Бахмут (Артемовск) (280) Мирошниченко Артем (9)

 Избиение бахмутского волонтера Артема Мирошниченко, умершего вследствии полученных травм. ВИДЕО камер наблюдения

Избиение бахмутского волонтера Артема Мирошниченко было зафиксировано камерами наблюдения.

Видео в блоге на Цензор.НЕТ опубликовал журналист Сергей Иванов.

На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября напали двое пьяных несовершеннолетних.

6 декабря Мирошниченко скончался от нанесенных побоев.

Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.

В суде один из подозреваемых в нападении и его адвокат попросили, по словам одного из местных активистов, переводчика с украинского языка на русский.

Суд опровергает информацию о том, что нападение на Мирошниченко, впоследствие умершего из-за побоев, стало то, что он говорил на украинском языке.

Источник: https://censor.net.ua/v3165038
 
 
 Топ комментарии
 
Ублюдки убивают за украинский язык. По Киеву слоняются пропагандисты из срашки. Спасибо зебилам - зеля н сдал Украину.
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Це не зєля. Це мудрий нарід, поприколу.
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такое только при Кокаинисте
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Нажаль таких надто багато(((
Сьогодня-навіть в Києві(((
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я сам боюсь говорить по украински таких очень много русскийх фашистов .
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Я не боюсь)) Хотя могу гутарить и по-собачьи)) На изіке вероятного противника)))
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ну знать сабачий недодеолект кацапосвиней это плюс.
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приїзжаю в Павлоград спілкуюсь українською, мене підтримують , і в автобусі, і в супермаркетах
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Ублюдки убивают за украинский язык. По Киеву слоняются пропагандисты из срашки. Спасибо зебилам - зеля н сдал Украину.
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Це не зєля. Це мудрий нарід, поприколу.
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при тебе? ты ж простой кусок говна, хоть и называешь себя "свиновальцем"
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Хорошо мне, живу в Украине , которую никто не сдал, потому что мы украинцы.
У песиков не ***** виноват и не рыги, а только Зе.
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Киев и область давно доблесный шахтёрский край)))
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Вбивці,і їх відмазують на рівні омбутсмена,ось така муйня малята.Дякую Петро.
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Ні,саме Петру,бо жоден сєпар не покараний за п"ять років його правління.А Зеля неЛОХ,шо від нього чекати.
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Теперь сепары в РНБО! Ви зробили це разом...
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Так какой язык гнобят в Украине? За какой язык убивают?
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Кто постоянно говорит о дебилах- окончательный дебил. Это диагноз
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ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ Московіти ВБИВАЛИ 4 СТОЛІТТЯ і сьогодні мало що змінилося, а при вас Зебілах ще більше розпоясалися любителі "руського міра". Не грайтеся з мовою. Скільки століть можна знущатись з мови української, забороняти друкувати книжки, говорити, в школах викладати, висміювати. Поважаю громадян які знають, вміють і розмовляють мовою країни де народився і живе, поважає її і лілеїть. Рідна мова це є рідна і тут без питань зобов'язаний знати, повинен мати право розмовляти і користуватись. НАГАДУЮ недорослям з Земанди, що ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ ВБИВАЮТЬ. А таких екземплярів які зневажають мову держави де живуть, вбивають громадян за те що розмовляють не мокшанським сленгом треба ізолювати від суспільства на вічно в зони, позбавляти громадянства.
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