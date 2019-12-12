 Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Как иформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, с 10:50 в течение получаса противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

Почти сразу после этого оккупанты начали применять ручные противотанковые и автоматические гранатометы и пулеметы крупного калибра.

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"Потерь с нашей стороны нет", - сказано в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки боевики нарушали режим прекращения огня 10 раз. В результате обстрелов ранение получили два украинских военнослужащих.