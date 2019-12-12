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 Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции наших войск в районе Павлополь, что на Донецком направлении.

Как иформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, с 10:50 в течение получаса противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

Почти сразу после этого оккупанты начали применять ручные противотанковые и автоматические гранатометы и пулеметы крупного калибра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году на Донбассе были убиты 26 гражданских, 136 - ранены, - глава Миссии ООН в Украине Богнер

"Потерь с нашей стороны нет", - сказано в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки боевики нарушали режим прекращения огня 10 раз. В результате обстрелов ранение получили два украинских военнослужащих. 

Источник: https://censor.net.ua/v3164997
 
 
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поэтому поводу впустили звезду в киев ?
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"Не може бути". Невже пуйло збрехало бубі?
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СМИ: Горящий «Адмирал Кузнецов» на грани затопления - inforesist.org

Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3984
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Думаю, нашим спецам від розвідки потрібно встановити особу затриманого у Мурманськ "правосєка", а Зєлєнскому представити його до нагороди. Оце кацапам пердаки б порвало!
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Як майбутніх корегувальників. Вояки-пропагандони сусідньої країни на місці визначається з орієнтирами, цілями і іншими військовими "ніштяками".
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"Не може бути". Невже пуйло збрехало бубі?
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Чтоб не обстреливали, надо дальше наши войска отвести и всё, да зЕбилы? Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3650
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НУЖНО ПОДОЖДАТЬ ЕЩЕ 4 МЕСЯЦА, ВСТРЕТИТСЯ С ПУЙЛОМ И МОЖЕТ ТОГДА ПРЕКРАТЯТ СТРЕЛЯТЬ! ВЕДЬ 5 ЛЕТ НЕ ДОСТАТОЧНО! НАДО ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАТЬ ВТИРАТЬ ДИЧ ЧТО С ПУКИНОМ МОЖНО ДОГОВОРИТСЯ!
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Салютуют принятию Закона об особом статусе.
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а изменения в Конституцию еще не внесли? а амнистию еще не не замутили? а выборы?
я правда не знаю,как это поможет прекратить огонь....но раз это ставят впереди телеги то...х/з
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Будь яка домовленість з ****** не варта навіть використаного туалетного паперу
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Там що зеленськи і хомчаки тримають українських воїнів як мішені для ординців?
Де залпи у відповідь?
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