 Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Как иформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, с 10:50 в течение получаса противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
Почти сразу после этого оккупанты начали применять ручные противотанковые и автоматические гранатометы и пулеметы крупного калибра.
"Потерь с нашей стороны нет", - сказано в сообщении.
Напомним, за прошлые сутки боевики нарушали режим прекращения огня 10 раз. В результате обстрелов ранение получили два украинских военнослужащих.
Горит Кузнецов.
я правда не знаю,как это поможет прекратить огонь....но раз это ставят впереди телеги то...х/з
Де залпи у відповідь?