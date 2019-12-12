 Формирование позитивного образа ветерана должно быть государственной политикой, чтобы избежать стереотипов о том, что мы все "контуженные" и ходим с гранатами, - замминистра Терещенко. ВИДЕО

Так отметил во время пресс-конференции "Экономическая адаптация бывших военнослужащих к мирной жизни" заместитель Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Александр Терещенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Позитивный образ ветерана - такой должна быть государственная политика. Мы хотим отработать, чтобы это не было хаотично, а чтобы мы целенаправленно рассказывали о ветеранах успешных и не возникала угроза, что мы все "контуженные", что мы ходим все с гранатами", - заявил он.

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Терещенко отметил, что над созданием позитивного имиджа ветеранов сейчас успешно работают в общественном секторе, в том числе, при финансовой поддержке министерства.

"Хотел бы сказать, что в начале следующего года мы сделаем итоговую встречу всех, кто проводил проекты и тех, кто выиграл новый конкурс, чтобы мы все сели и обсудили, какие были минусы, что было не так. По моему убеждению, мы все здесь работаем в одной связке, в одной команде ", - отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что направление финансирования общественных организаций считает "самым важным", поскольку именно общественные организации оперативно "воплощают новые проекты, разрабатывают новые методики по реабилитации и трудоустройству" - в то время как на уровне государства подобная работа требует на это больше времени.

"Мы допустили к участию в конкурсе не только всеукраинские организации, а и любые организации, которые воплощают всеукраинские проекты. И у нас в 2020 году, не 29 заявок подали, как в прошлом году, а 55... Именно общественные организации должны дополнять, а возможно и вести вперед политику министерства", - добавил Терещенко.

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Как сообщалось, ветеранские общественные организации смогут получить государственную финансовую поддержку независимо от наличия статуса всеукраинских - соответствующие изменения в Постановление КМУ №156 были приняты на заседании правительства 4 декабря 2019 года.

Таким образом ветеранские общественные объединения, которые планируют реализовывать проекты, организовывать мероприятия, программы для ветеранов, их семей и те, что способствуют формированию образа ветерана и почтению памяти погибших защитников, смогут претендовать на государственное финансирование своих инициатив.

Как сообщили в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ, на реализацию этой программы в 2020 году предусмотрено более 15 млн гривень.