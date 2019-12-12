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 Политика Украины
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 Рада создала следственную комиссию по делу Гандзюк и других активистов. ВИДЕО

Рада проголосовал за создание временной следственной комиссии (ВСК) с целью осуществления парламентского контроля над расследованиями нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

Как информирует Цензор.НЕТ, за соответствующий проект постановления № 2302 проголосовали 347 народных депутатов.

Возглавил ВСК народный депутат из фракции "Слуга народа" Игорь Васылив, а его заместителем стала Соломия Бобровская из фракции "Голос".

Как отмечается в пояснительной записке, целью ВСК является проверка сведений и выяснение состояния расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Среди основных задач - проведение проверки сведений о нападении на Гандзюк и других общественных активистов; проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины нападений на общественных активистов; становление, сбор информации о фактах нападений на активистов; инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

Как сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко временная следственная комиссия по вопросам нападений на активистов очень важна: "Когда "Голос" ее инициировал, мы ее поддержали и делегировали людей, которые лично знали и Екатерину, и других активистов, на которых были нападения".

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Напомним, 24 октября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №2302 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов".

Отметим, что в Раде предыдущего созыва уже создавалась временная следственная комиссия по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Она была образована 6 ноября 2018. В феврале 2019-го депутаты продлили ее работу еще на три месяца.

Ранее сообщалось, что 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/v3164978
 
 
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"После опубликования данных о причастности к убийству Гандзюк серьезных донаторов партии Зеленского (Олег Семенов), у Зеленского срочно решили возглавить процесс расследования. "
Сами на себя боятся выйти
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На себя вряд ли а вот барыга точно нервно заерзал на стуле
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беня і зеля? Ти бачив? Розкажи, як йорзали.
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Поки що я бачу нервові спорадичні рухи лише у блаЗЄнських. Там спробують -- не виходить, а може так? -- Ні, не вийшло. Тоді так? Рада створила слідчу комісію у справі Гандзюк та інших активістів - Цензор.НЕТ 7614
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І, що, за те, чому Мангер не сидить досі, вони щось там скажуть?
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А тих тисячі_патріотів, що сиділи в таємних_тюрмах_СБУ (імени_дурненької_насті_станко) вже випустили? Рада створила слідчу комісію у справі Гандзюк та інших активістів - Цензор.НЕТ 4723
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Дебіли з переліку дебілів, створили комісію для розслідування злочину. Як ви вважаєте, буде позитивний результат?
Чи ви теж дебіл?
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пример совка и рашиста рулит и в ВЗраде Украины,,,а члены следсвенной комисии ВЗрады по образованию кто???_))на украинском-"не приший кобилі хвіст"
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