 Рада создала следственную комиссию по делу Гандзюк и других активистов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, за соответствующий проект постановления № 2302 проголосовали 347 народных депутатов.

Возглавил ВСК народный депутат из фракции "Слуга народа" Игорь Васылив, а его заместителем стала Соломия Бобровская из фракции "Голос".

Как отмечается в пояснительной записке, целью ВСК является проверка сведений и выяснение состояния расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Среди основных задач - проведение проверки сведений о нападении на Гандзюк и других общественных активистов; проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины нападений на общественных активистов; становление, сбор информации о фактах нападений на активистов; инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

Как сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко временная следственная комиссия по вопросам нападений на активистов очень важна: "Когда "Голос" ее инициировал, мы ее поддержали и делегировали людей, которые лично знали и Екатерину, и других активистов, на которых были нападения".

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Напомним, 24 октября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №2302 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов".

Отметим, что в Раде предыдущего созыва уже создавалась временная следственная комиссия по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Она была образована 6 ноября 2018. В феврале 2019-го депутаты продлили ее работу еще на три месяца.

Ранее сообщалось, что 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.