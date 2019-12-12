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Все про:депутат (2791) заложник (1395) нелегалы (272) Нацполиция (10548) сельсовет (68)

 Депутат сельсовета на Закарпатье организовал переправку нелегальных мигрантов в Евросоюз, - Нацполиция. ВИДЕО

На Закарпатье полиция разоблачила преступную группу, которая переправляла нелегальных мигрантов в ЕС. Лидером группировки оказался депутат местного сельсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работники областного управления стратегических расследований и Ужгородской местной прокуратуры задержали организатора и двух членов группы, а также освободили четырех заложников, в том числе двух малолетних детей, которых те незаконно удерживали. Лидером группировки оказался депутат сельсовета.

Во время документирования преступной деятельности группировки правоохранители установили, что в состав входит трое граждан. Все они - местные жители, а организатором оказался депутат одного из сельсоветов. Участники ОПГ организовали канал незаконной переправки нелегальных мигрантов через государственную границу Украины в страны Европейского союза, в частности в Словакию и Венгрию.

Благодаря проведенным мероприятиям оперативникам удалось установить не только место нахождения членов группировки, но и семью, которую они незаконно удерживали. Среди "заложников" были и двое их малолетних детей. Фигуранты должны были в ближайшее время переправить граждан Таджикистана в другую страну. В связи с тем, что у этих лиц не хватало средств на "трансфер", их силой отвезли в подвальное помещение. При этом отобрали деньги - $7 тыс., документы, одежду и мобильные телефоны.

Одному из заложников удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. На момент его обращения уже готовилась спецоперация по задержанию участников преступной группы и освобождения людей.

Вчера, 11 декабря, оперативники Управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции совместно с прокурорами Ужгородской местной прокуратуры с участием спецназа КОРД и роты особого назначения полиции задержали всех фигурантов.

Сейчас организатору и членам ОПГ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники и таможенники содействовали нелегальной миграции в РФ на Харьковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3164972
 
 
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Талановита людина, хай би собі водив - країні валюту заробляв (жартую)
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Вот про кого оказывается шуточка Возьму в аренду метр кордона.
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...что это за "зепутат" без венгерского паспорта? Депутат сільради на Закарпатті організував переправлення нелегальних мігрантів до Євросоюзу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5095
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Управління Стратегічних Розслідувань!!! ловить якогось фацета, провідника на кордоні Депутат сільради на Закарпатті організував переправлення нелегальних мігрантів до Євросоюзу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2298
На що йдуть мої податки? Депутат сільради на Закарпатті організував переправлення нелегальних мігрантів до Євросоюзу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8776
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уяви чим не стратегічні зайняті... сидять, Авакову показники малюють на бомжах.
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...а може на дачі Авакова картоплю садять.
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чую. шо скоро депутатские места в цейный сельсовет будут значительно дороже и престижнее мест в главном балагане краины
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"Одному из заложников удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. На момент его обращения уже готовилась спецоперация по задержанию участников преступной группы и освобождения людей" - тіпа правоохоронці вже і так були в курсі, і втікач нічим їм особо не поміг. )))
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